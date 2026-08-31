Rayan Cherki alev alev yanıyor ve Avrupa'daki her savunmanın bundan korkması gerekiyor! Manchester City'nin tılsımlı 10 numarası, yeni sezona iki maçta dört gole katkıyla başladı ve Enzo Maresca'nın Etihad Stadyumu'ndaki görevine kusursuz bir başlangıç yapmasına yardımcı oldu.

Maresca'nın önünde Pep Guardiola'nın mirasına layık olma konusunda neredeyse imkansız bir görev var, ancak Cherki'nin varlığı bile City'ye yeniden en büyük kupaların adaylarından biri olma yolunda mücadele şansı veriyor. Cherki, maçları tek başına kazandırabilecek türden bir oyuncu. Crystal Palace da cuma günü sahasında City'ye 4-1 yenildikten sonra buna tanıklık edecektir.

Selhurst Park'ta perdeyi Erling Haaland açtı ve kapattı, ancak Norveçlinin gollerinin arasında attığı müthiş iki golle büyüleyici performansını taçlandıran Cherki, övgülerin büyük bölümünü hak ederek topladı.

Fransa milli oyuncusu maçın ardından City'nin medya kanallarına, "İkinci yarıda daha fazla özgürlük aldım ve bugün büyük bir galibiyetten dolayı çok mutluyuz" dedi. Cherki'nin tüm potansiyelini ortaya çıkarması için ihtiyaç duyduğu şey de tam olarak bu özgürlük. Guardiola ona bunu her zaman vermedi, ancak Maresca eski Lyonlu oyuncunun sıra dışı biri olmasını istiyor.

Cherki artık, futbol Guardiola ve onun oyuncu pozisyonlarını sürekli mikro düzeyde yönetme anlayışı olmadan ilerlerken, bu ender yetenek türünün vitrin yüzü olabilir.