Rayan Cherki: Manchester City'nin, futbolda Pep Guardiola sonrası asi hareketin kusursuz vitrin yüzü
Rayan Cherki alev alev yanıyor ve Avrupa'daki her savunmanın bundan korkması gerekiyor! Manchester City'nin tılsımlı 10 numarası, yeni sezona iki maçta dört gole katkıyla başladı ve Enzo Maresca'nın Etihad Stadyumu'ndaki görevine kusursuz bir başlangıç yapmasına yardımcı oldu.
Maresca'nın önünde Pep Guardiola'nın mirasına layık olma konusunda neredeyse imkansız bir görev var, ancak Cherki'nin varlığı bile City'ye yeniden en büyük kupaların adaylarından biri olma yolunda mücadele şansı veriyor. Cherki, maçları tek başına kazandırabilecek türden bir oyuncu. Crystal Palace da cuma günü sahasında City'ye 4-1 yenildikten sonra buna tanıklık edecektir.
Selhurst Park'ta perdeyi Erling Haaland açtı ve kapattı, ancak Norveçlinin gollerinin arasında attığı müthiş iki golle büyüleyici performansını taçlandıran Cherki, övgülerin büyük bölümünü hak ederek topladı.
Fransa milli oyuncusu maçın ardından City'nin medya kanallarına, "İkinci yarıda daha fazla özgürlük aldım ve bugün büyük bir galibiyetten dolayı çok mutluyuz" dedi. Cherki'nin tüm potansiyelini ortaya çıkarması için ihtiyaç duyduğu şey de tam olarak bu özgürlük. Guardiola ona bunu her zaman vermedi, ancak Maresca eski Lyonlu oyuncunun sıra dışı biri olmasını istiyor.
Cherki artık, futbol Guardiola ve onun oyuncu pozisyonlarını sürekli mikro düzeyde yönetme anlayışı olmadan ilerlerken, bu ender yetenek türünün vitrin yüzü olabilir.
Premier League oyun alanı
City adına hayal kırıklığı yaratan ilk yarının ardından Cherki sahneye çıktı ve Selhurst Park'ı adeta kendi oyun alanına çevirdi. 23 yaşındaki oyuncu, maçın bitimine sekiz dakika kala üç isabetli şut, üç kilit pas, üç başarılı dripling ve toplamda 29 top taşıma istatistiğiyle sahadan ayrıldı; toplam 2,2 kilometre kat etti.
Palace'ın onun parlak performansına verecek yanıtı yoktu; özellikle de ilk golünün hazırlık aşamasında. Cherki, ceza sahasının kenarında Phil Foden'ın pasını aldı ve top ayağına yapışmış gibi görünürken üç oyuncuyu çalımlayarak geçti. Dengesini kaybediyor gibi göründüğü anda da Palace kalecisi Dean Henderson'ı hazırlıksız yakalayan nefis bir dokunuşla topu ağlara gönderdi.
Cherki'nin ikinci golünde biraz da şans faktörü vardı; çünkü 20 yarddan çektiği şut ağlara giderken Chris Richards'a çarpıp yön değiştirdi. Ancak alanı yine kendisi yarattı ve garanti pası tercih etmek yerine kaleyi düşünme cesaretini gösterdi. Cherki, yalnızca beş dakika içinde maçı rekabet olmaktan çıkardı.
'Güzel oyuncu'
Eski Liverpool ve İngiltere orta saha oyuncusu Jamie Redknapp, Cherki'nin performansı karşısında adeta büyülendi ve Fransız oyuncuyu iki Premier League ikonuyla kıyaslama ihtiyacı hissetti.
"Rayan Cherki bir başyapıt ortaya koydu," Redknapp Sky Sports'a konuştu. "İnanılmaz bir goldü [ilk golü]. Farkı yaratan isim gibiydi çünkü goller çok kritik anlarda geldi. Oyuna müthiş bir etkisi oldu. O bir dahi, futbolla yapabildikleri gerçekten inanılmaz. Bunu yapabilecek çok fazla Premier League oyuncusu yok. Bence Eden Hazard muhtemelen bunu yapabilirdi. O da bu tip bir oyuncuydu; alçak ağırlık merkezi ve sonra bir şekilde topu köşeye kaçırabilmek.
"[Georgi] Kinkladze'yi başka bir kuşağın Manchester City taraftarları hatırlayacaktır. Telefon kulübesinin içinde bile adam eksiltebilirdi ve bu çok benzer. Ama Cherki çok özel bir oyuncu. Enzo Maresca yapıyı sevdiği için onun sistemde nereye oturduğunu konuşuyorduk. Ancak Cherki gibi bir oyuncuda onun özgürlüğünü kabul etmeniz, kendi oyununu oynamasına izin vermeniz gerekir."
Yine aynı kelime: "özgürlük". Guardiola gibi Maresca da City'nin topa sahip olarak oyuna hükmetmesini istiyor, ancak gerçek genişliğin olduğu daha yayvan bir tarzı tercih ediyor. İtalyan teknik adam, Cherki'nin kıvrak bir koşuya çıkması ya da riskli bir pas denemesi nedeniyle ona söylenmeyecek; tıpkı geçen sezon Sunderland'a karşı Foden'ın golüne asist yapmak için bir 'rabona' orta çıkardığında Guardiola'nın meşhur şekilde yaptığı gibi.
Özgür olduğunda Cherki durdurulamaz bir maç kazandırıcı. Elbette her seferinde sonuç vermiyor ama City'nin, özellikle geriye yaslanıp alçak blokta savunma yaparak baskıyı karşılamaktan memnun olan takımlara karşı, kilidi açması için ona ihtiyacı var.
Özgürleşti
Cherki, City'deki ilk sezonunda harika bir performans sergiledi, ancak genel kanı daha da fazla katkı verebileceği yönündeydi. Guardiola onu geri planda tuttu; Lyon altyapısından yetişen oyuncuya Premier League'de yalnızca 19 kez ilk 11'de şans verdi, Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sayı sadece dörttü.
Sürekli rotasyona maruz kalmasına ve Guardiola'nın katı pozisyon disiplinine uymak zorunda olmasına rağmen Cherki'nin toplamda 25 gol katkısı üretmeyi başarması inanılmazdı. Cherki, genişte kalmaya ya da belirli bir bölgede beklemeye zorlandı; eğer içe çok erken kat ederse ya da başı derde girerse, bu Guardiola'nın önceden planladığı pas organizasyonunu bozuyordu.
Guardiola, Sunderland maçının ardından Cherki'yi azarlarken, "Basitliği seviyorum çünkü Lionel Messi'den şunu öğrendim: Basit şeylerde asla hata yapmam" dedi. Bu zihniyetle Cherki'nin City'nin başlıca oyun kurucusu olması zaten mümkün değildi.
Buna keskin bir tezat olarak, Maresca'nın ilk icraatı Cherki'yi Haaland'ın arkasında merkeze çekmek oldu. City'nin yeni patronu, onun dar alanlarda sihrini göstermesini ve takımın yaratıcı motoru olmasını teşvik ederken, Guardiola katı bir yapıyı korumak için topa temaslarını sınırlamak istiyordu.
Cherki'nin topsuz oyunda hâlâ durmaksızın çalışması bekleniyor ve Palace galibiyetinde Adam Wharton'ı marke ederken bunu gayet iyi yaptı. Ancak Maresca, son üçte birde ona daha fazla güven vererek bunu ödüllendiriyor. Guardiola, mükemmeliyetçiliği ve sıra dışı kişiliğiyle oyunu ne kadar yukarı taşımış olsa da, onun yokluğunda Cherki gibi oyun kurucuların yeniden parlaması çok güzel bir gelişme; Maresca da birkaç diğer üst düzey Avrupalı teknik adamın izlediği planı takip ediyor.
Yeniden moda oldu
Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise ve Lamine Yamal da kendi kulüplerinde benzer düzenlemelerden faydalanıyor. Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain'deki akışkan taktik kurgusu, Kvaratskhelia'yı bire bir pozisyonlara sokmak ve onun ortalığı karıştırmasını sağlamak için tasarlandı; sol bek Nuno Mendes ileri çıktığında da Gürcü yıldıza merkez bölgelerde serbest dolaşma izni veriyor.
Vincent Kompany, Bayern Münih'te Olise için benzer bir yaklaşım benimsiyor, Hansi Flick ise son derece dikine oynayan Barcelona sisteminde Yamal'ın alanları doğal biçimde yorumlamasına izin veriyor. Cherki ile birlikte bu oyuncular, teknik direktörlerinin kendilerine verdiği özgüvenle bireyselliğin yeniden gözde olmaya başladığını gösteriyor.
Guardiola her an kontrol istiyor ve onun felsefesi elbette Barcelona, Bayern ve City'de son derece etkili oldu. Sorun şu ki bu, kıta genelinde taklit girişimlerine yol açtı ve bunun sonucunda da oyuna bu kadar büyük keyif katabilen özgür ruhları ortadan kaldırdı.
Umarız artık onların daha fazlasının yeniden öne çıktığını görürüz. Cherki'nin elektrik veren formu, futbolun mekanik bir süreçten ziyade bir sanat formu olarak sunulduğunda en iyi hâline ulaştuğunu güçlü biçimde ortaya koyuyor. Guardiola'nın ne düşündüğüne rağmen, hem bir şovmen hem de takım oyuncusu olmak hâlâ mümkün.