Dünya Kupası'nın ardından yaşanan coşku uzun sürmedi.

Şimdi Rafael Marquez ve Meksika'nın daha acil bir konuda kendini kanıtlaması gerekiyor. Meksika, CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında 14 Kasım Cumartesi günü Jamaika'ya konuk olacak. Rövanşı ise 17 Kasım Salı günü Monterrey'de oynayacak. Yeni teknik direktör için sıkıntılı başlangıcı daha ikna edici bir tabloya dönüştürme fırsatı geldi.

Meksika, tarihi bir yaz dönemini geride bırakırken bir Dünya Kupası'nda ilk kez dört maç kazandı, üst üste dört maçta gol yemedi ve eleme turunda galibiyet alamadığı 40 yıllık döneme son verdi. Her galibiyet, yıllardır hem gururunu hem de kendine olan inancını yeniden kazanmaya çalışan milli takıma bunlardan biraz daha fazlasını geri vermiş gibiydi.

Marquez'in ilk dört maçı ise sert bir gerçekle yüzleşmesine yol açtı. Meksika, Kolombiya ve Peru ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ABD ve Şili'ye toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu. İki gol atıp yedi gol yemesi ve galibiyet alamaması, havayı bir anda değiştirdi.

Şimdi ise maçların sonucu önem taşıyor.

Son şampiyon, SoFi Stadyumu'nda düzenlenecek Mart 2027 Uluslar Ligi finallerine katılmanın yanı sıra 2027 Altın Kupa'ya doğrudan katılım hakkı için mücadele ediyor. Kısa vadede hedefler bunlar. Daha büyük sınav ise Marquez'in ilk milli maç döneminde ortaya çıkan sorunları çözmeye başladığını göstermek.

Julian Quiñones geri döndü. Gilberto Mora da iyimserlik için bir neden sunuyor. Ancak Raul Jimenez hâlâ yok ve Meksika, tek bir forvetin dönüşünün her şeyi düzeltmesini bekleyemez.

Meksika'nın Jamaika karşısında nasıl daha iyi bir takım olmayı planladığını göstermesi gerekiyor.