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Mexico GFX 1-1GOAL

Rafa Marquez'in Meksika'sının Jamaika karşısında kanıtlaması gereken şeyler var; Julian Quiñones'in dönüşü ise sadece başlangıç

Dört maçtır galibiyet alamayan Meksika, yarı finale yükselmek için Jamaika ile karşılaşacak. Rafa Marquez'in hücum hattından, kalecisinden ve takımın geri kalanından daha fazla katkı alması gerekiyor.

Çeviri:

  • Dünya Kupası'nın ardından yaşanan coşku uzun sürmedi.

    Şimdi Rafael Marquez ve Meksika'nın daha acil bir konuda kendini kanıtlaması gerekiyor. Meksika, CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında 14 Kasım Cumartesi günü Jamaika'ya konuk olacak. Rövanşı ise 17 Kasım Salı günü Monterrey'de oynayacak. Yeni teknik direktör için sıkıntılı başlangıcı daha ikna edici bir tabloya dönüştürme fırsatı geldi.

    Meksika, tarihi bir yaz dönemini geride bırakırken bir Dünya Kupası'nda ilk kez dört maç kazandı, üst üste dört maçta gol yemedi ve eleme turunda galibiyet alamadığı 40 yıllık döneme son verdi. Her galibiyet, yıllardır hem gururunu hem de kendine olan inancını yeniden kazanmaya çalışan milli takıma bunlardan biraz daha fazlasını geri vermiş gibiydi.

    Marquez'in ilk dört maçı ise sert bir gerçekle yüzleşmesine yol açtı. Meksika, Kolombiya ve Peru ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ABD ve Şili'ye toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu. İki gol atıp yedi gol yemesi ve galibiyet alamaması, havayı bir anda değiştirdi.

    Şimdi ise maçların sonucu önem taşıyor.

    Son şampiyon, SoFi Stadyumu'nda düzenlenecek Mart 2027 Uluslar Ligi finallerine katılmanın yanı sıra 2027 Altın Kupa'ya doğrudan katılım hakkı için mücadele ediyor. Kısa vadede hedefler bunlar. Daha büyük sınav ise Marquez'in ilk milli maç döneminde ortaya çıkan sorunları çözmeye başladığını göstermek.

    Julian Quiñones geri döndü. Gilberto Mora da iyimserlik için bir neden sunuyor. Ancak Raul Jimenez hâlâ yok ve Meksika, tek bir forvetin dönüşünün her şeyi düzeltmesini bekleyemez.

    Meksika'nın Jamaika karşısında nasıl daha iyi bir takım olmayı planladığını göstermesi gerekiyor.

  • Gilberto Mora’nın yanına ihtiyaç duyduğu oyuncuları koyun

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    IMAGO / aal.photo

    Artık 18 yaşında olan Mora, Meksika’nın 10 numaralı formasını giymenin sorumluluğunu üstleniyor.

    Bu noktada Gilberto Mora'ya Meksika'nın geleceği demek neredeyse eskimiş bir ifade gibi geliyor. Mora şimdiden takımın bugününün bir parçası hâline geliyor.

    Mora 14 Ekim'de 18 yaşına girdi ancak sorumluluk üstlenebildiği çok daha uzun süredir belli. Kolombiya'ya attığı gol bunu bir kez daha gösterdi: Kalabalığın içinde topu kontrol etti, top âdeta ayağına yapışmış gibiydi; ardından savunmanın üzerine gidecek yaratıcılığı ve özgüveni sergileyerek Meksika'nın çaresizce ihtiyaç duyduğu golü attı.

    Bu pozisyonda çekingenliğin izi yoktu. Meksika'nın 10 numaralı formasını giymenin sorumluluğuyla rahatça başa çıkan bir oyuncunun işi gibiydi.

    Marquez'in ilk maç döneminde Meksika'nın en iyi oynadığı bölümlerde Mora da vardı. Mora forma giyemeyince yaratıcılık eksikliği çok daha belirgin hâle geldi.

    Marquez'in önündeki yeni mesele, Mora'nın bu takımda yeri olup olmadığını anlamak değil. Bu soru zaten yanıtlandı. Asıl mesele, Mora'nın tehlikeli bölgelerde top almasını, diğer yaratıcı oyuncularla pas alışverişi yapmasını ve düzenli olarak gol fırsatları yaratmasını sağlayacak takım arkadaşlarını belirlemek.

    Jamaika karşısında bu, Mora topu aldığında ona seçenekler sunmak anlamına geliyor: savunmanın arkasındaki boşluğa koşu atan bir forvet, hızlı bir paslaşma için uygun konumdaki bir takım arkadaşı ve Mora rakiplerini üzerine çektiğinde bundan yararlanabilecek oyuncular.

    Mora tek başına da bir şeyler yaratabildiğini gösterdi. Meksika, bütün planının bundan ibaret olmamasını sağlamalı.

  • Quiñones'in dönüşünü işleyen bir hücuma dönüştür

    Julian Quinones Mexico South Africa

    Quiñones, dört maçta yalnızca iki gol atabilen Meksika hücumunu güçlendirmek için geri dönüyor.

    İki gol. Dört maç. İki golü de bir forvet atmadı.

    Bu rakamları iyi göstermek zor.

    Kolombiya karşısında beraberlik golünü Mora attı. Peru karşısında ise stoper Victor Guzman kafa vuruşuyla golü buldu. Meksika, ABD ve Şili karşısında hiç gol atamadı.

    Quiñones o dönemde bir dakika bile oynamadı. Yokluğu her maçta daha da belirginleşti.

    Dünya Kupası'nda dört gol atan forvet, Meksika'nın yeniden ortaya koymakta zorlandığı özelliklere sahip: güç, agresiflik, topsuz hareketlilik ve elverişsiz durumları gerçek gol fırsatlarına dönüştürme becerisi. Meksika, o yokken hücumun son bölgesinde sık sık isteksiz göründü. Topa sahip olduğu, pas yaptığı ve umut vadeden pozisyonlara girdiği anlar vardı, ancak bir hücum oyuncusunun oyuna ağırlığını koyduğu anlar çok azdı.

    Quiñones'in Meksika'nın kasım ayı kadrosuna alınmasıyla Marquez önemli bir parçasına yeniden kavuştu. Jimenez ise kadroda yok. Böylece Santiago Gimenez, Armando Gonzalez ve kadroya yeni katılan Armando Leon, ileri uçtaki diğer seçenekler arasında yer alıyor. Alexis Vega ve Jesus “Tecatito” Corona da geri dönüyor.

    Bu isimler Meksika'ya alternatifler sunuyor. Ancak Marquez'in onları birlikte etkili hâle getirmesi gerekiyor.

    Santiago Gimenez, ABD Milli Takımı karşısında bulduğu fırsatı değerlendiremedi. German Berterame ve Gonzalez de Şili karşısında durumu değiştiremedi. Ancak sorunlar forvetlerle sınırlı değildi. Meksika o dönemde yalnızca son vuruşlarda başarısız olmadı. Çoğu kez son vuruş yapabileceği kadar fırsatı bile yaratamadı.

    Jamaika karşısında önem taşıyan ayrım bu. Quiñones boş alanlara hareketlenip savunmacıların dengesini bozabilir, ancak bu özelliklerinden yararlanabilmek için Meksika'nın topu onunla yeterince erken buluşturması gerekiyor. Yanında kim oynarsa oynasın, o da gol tehdidi oluşturmalı.

    Bazen bir oyuncunun önemi, yokluğunda en açık biçimde anlaşılır. Şimdi Quiñones geri döndüğüne göre hedef, ondan en iyi şekilde yararlanacak bir hücum hattı kurmak.

  • Tala Rangel'in Meksika'ya savunmadaki özgüvenini yeniden kazandırmasına yardımcı olun

    Mexico v Colombia - International Friendly
    Getty Images Sport

    Rangel ve Meksika savunması, Meksika’nın Dünya Kupası’nda yol almasına yardımcı olan istikrarı yeniden yakalamalı.

    Dünya Kupası boyunca Meksika'nın kalesini Raul “Tala” Rangel'in devraldığı giderek daha belirgin hâle geldi.

    Üst üste dört maçta gol yemedi ve İngiltere'ye karşı oynanan son 16 turu maçına kadar kalesinde gol görmedi. Guillermo Ochoa yedek kulübesinden izlerken Rangel, Meksika'nın yıllardır hazırlandığı bir değişimi tamamlamış gibiydi: Uzun yıllardır birinci kalecisi olan Ochoa'dan sonra kaleyi devralmak.

    Ardından Glendale'deki maç geldi.

    ABD'ye karşı alınan 3-0'lık yenilgide Gio Reyna'nın gönderdiği topu tutamadı ve Julian Hall dönen topu ağlara gönderdi. Ardından savunmadan oyun kurarken verdiği hatalı pas Cavan Sullivan'a gitti. Sullivan da bu hatayı cesur bir vuruşla cezalandırdı.

    Berbat geçen tek bir gece, etkileyici bir Dünya Kupası performansını silmez. Ancak bundan sonra nasıl bir karşılık vereceğini önemli hâle getirir.

    Rangel, Oscar Garcia ve Alex Padilla ile birlikte yeniden kadroda. Marquez ona güvenmeye devam ederse Rangel'in topu tutarken ve top ayağındayken karar verirken daha güvenli olması gerekiyor.

    Sorumluluk, çevresindeki oyunculara da düşüyor. Meksika, savunmadan oyun kurarken daha güvenli pas seçenekleri sunmalı ve kısa pasın ne zaman getirisinden fazla risk taşıdığını fark etmeli. Dört maçta yenilen yedi gol, yalnızca bir kalecinin en kötü anlarına bağlanamaz.

    İki ayaklı eşleşmenin deplasmanda oynanan ilk maçında soğukkanlılık önemli. Meksika'nın her hücumu kalabalık bir bölgeden geçirmeye çalışmasına gerek yok. Ancak rakibinin gole giden yolunu kolaylaştırmayı bırakması gerekiyor.

  • Jamaika'nın her şey için mücadele etmesini sağlayın

    Congo DR v Jamaica - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament
    Getty Images Sport

    Jamaika'nın önemli hücum oyuncularından birkaçı eksik, ancak Meksika'nın bu avantajdan yararlanabilmesi için topa sahip olma üstünlüğünü pozisyonlara dönüştürmesi gerekiyor.

    Jamaika’nın da eksikleri var.

    Leon Bailey, Demarai Gray, Shamar Nicholson ve Bobby De Cordova-Reid bu maçlar için belirlenen kadroda yer almıyor. Geçici teknik direktör Rudolph Speid, tecrübeli kaleci Andre Blake ve savunmacı Damion Lowe’un yanı sıra Renaldo Cephas, Tyreece Campbell ve Warner Brown gibi hücum seçeneklerinin bulunduğu bir kadro seçti.

    Bu eksikler, Meksika’nın turu geçmesi gerektiği yönündeki beklentiyi güçlendiriyor. Ancak eşleşmenin sonucunu belirlemiyor.

    Meksika için tehlike, maçın yine pozisyon üretmeyen bir topa sahip olma çabasına dönüşmesi ve ardından yapılacak bir hatayla rakibe koruyabileceği bir üstünlük verilmesi. Marquez yönetimindeki ilk dört maç, bu iki konuda da yeterince uyarı işareti verdi.

    Meksika topu bir amaç doğrultusunda dolaştırmalı, topa sahip oyuncunun çevresine koşular yapan oyuncular yerleştirmeli ve top kayıplarına karşı savunmada yeterli güvenceyi korumalı. İlk gol erken gelmezse pasifleşmeden sabırlı kalmalı.

    Monterrey’deki rövanş maçı Meksika’ya avantaj sağlıyor. Ancak Meksika, ilk maçta önlenebilir hataların yol açacağı kayıpları ikinci maçta telafi etmeye bel bağlamak yerine, evine güçlü bir konumda dönmeye çalışmalı.

  • Marquez öğrendiklerini göstermeli

    Mexico v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    Márquez, ilk dört maçından çıkardığı dersleri Jamaika karşısında ilerlemeye dönüştürebileceğini göstermeli.

    Şili yenilgisinin ardından Marquez, bu milli maç arasını oyuncuları değerlendirmek için kullandıklarını açıkladı ve Jamaika karşısına mevcut en iyi kadroyla çıkma sözü verdi.

    Bu makul bir yaklaşımdı. Dört hazırlık maçı, bir teknik direktörün dört yıllık bir projeye liderlik edip edemeyeceğini belirlememeli. Meksika, tarihinin en büyük oyuncularından birine sabır göstermeli.

    Ancak bu değerlendirme somut bir sonuca varmalı.

    Kasım ayı kadrosu değişiklikleri şimdiden yansıtıyor. Quiñones, Vega ve Corona geri döndü; Hirving “Chucky” Lozano, Orbelin Pineda ve Berterame ise kadroda yok. Daha önemli gösterge, seçilen oyuncuların birlikte nasıl performans göstereceği olacak.

    Meksika, her fırsatı Mora'nın yaratmasını beklemeden pozisyona girebilecek mi? Quiñones'in hareketliliği hücuma daha fazla keskinlik katabilecek mi? Savunma, Meksika'yı yaz boyunca taşıyan güvenilirliğini yeniden kazanabilecek mi?

    İlk hedef tur atlamak. Meksika bunu topa sahipken daha ne yaptığını bilerek oynayıp rakibine daha az kolay fırsat tanıyarak başarırsa, Marquez'in üzerine inşa edebileceği daha sağlam bir temel oluşacak.

    Meksika taraftarları, SoFi Stadyumu'nda takımı nasıl bir atmosferin bekleyebileceğini şimdiden gösterdi. Önce Meksika'nın oraya gitmeyi hak etmesi gerekiyor.

    Marquez'in geçmişi ona bu fırsatı kazandırdı. Jamaika karşısındaki bir sonraki adım, Meksika'ya kendisine duyulan güveni haklı çıkarmaya başlayacak bir performans ve sonuç sunmak.