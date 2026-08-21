Quincy Promes'in tuhaf hikâyesi: Hollanda ve Ajax yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı ve kuzenini bıçaklamaktan suçlu bulundu
Bir zamanlar Ajax ve Hollanda formasıyla yıldız performanslar sergileyen, elektrik etkisi yaratan ve dinamik bir kanat oyuncusu olan Quincy Promes, artık futbol tarihindeki en şaşırtıcı ve dramatik suç çöküşlerinden birinin merkezindeki isim. Uzun bir hapis cezası, yerle bir olmuş bir itibar ve tam anlamıyla mali yıkımla karşı karşıya olan Promes'in suç dünyasına inişi, sert, gerçeküstü, hatta hicivli bir romanı andırıyor.
Zirvede olduğu dönemde Promes heyecan verici bir performans oyuncusuydu. Patlayıcı hızı ve gol atma becerisiyle Hollanda Milli Takımı'nda 50 kez forma giydi, Ajax'ta yıldızlaştı ve Spartak Moskova'da efsane statüsüne ulaştı.
Ancak Rusya'daki futbol sahalarında yarattığı tehlike nedeniyle övgü toplarken, aynı zamanda kendi ülkesinde iki ciddi suçtan hüküm giydi: ağırlaştırılmış saldırı ve uyuşturucu kaçakçılığı. Rusya'nın onu iade etmeyi reddetmesi nedeniyle Promes'in cezasını hiçbir zaman çekmek zorunda kalmayacağı düşünülüyordu, ancak başka bir suçu daha işlediği iddiası, yani Dubai'de bir çarpıp kaçma olayı, tutuklanmasına ve sonunda Hollanda'ya geri dönmesine yol açtı.
Şimdi Promes, bir aile buluşmasında kuzenini bacağından bıçakladığı için aldığı 18 aylık hapis cezasına ve 1.300 kg'dan fazla kokainin kaçırılmasındaki rolü nedeniyle aldığı altı yıllık cezaya yaptığı itirazlarla ilgili haberi beklerken Hollanda'da bir cezaevinde bulunuyor.
İşte yetenekli futbolcunun bir dönem Premier League kulüplerinin transfer hedefiyken uluslararası bir insan avının merkezine dönüşmesinin şaşırtıcı hikâyesi.
Yükselen yıldızdan efsanevi gol makinesine
Promes'te, futbolcu olarak bariz yeteneğine rağmen, sorunlara dair ilk işaretler erkenden ortaya çıkmıştı. 10 yaşındayken Ajax'ın altyapısına katıldı ve profesyonel sözleşmeye çok yaklaştı, ancak 16 yaşında akademiden atıldı.
"Büyük konuşurdum," diye itiraf etmişti Promes yıllar sonra. "Aklımdan geçeni hep söylerdim ama her zaman doğru zamanda değil. Aynı zamanda sahada açgözlüydüm, dünyanın en iyi futbolcusu olduğuma inanacak kadar da özgüvenliydim. Sonuçta Ajax akademisindeydim, bu da her Hollandalı çocuğun hayali. Ama bir noktada davranışlarım etrafımdakileri o kadar rahatsız etmeye başladı ki beni kovdular.
"Bu olduğunda, aslında gerçekten hiçbir şeyim olmadığını anlamaya başladım. Evden beni alacak bir servis yoktu, paramın yetmediği trene binmek zorundaydım ve yemek yiyecek bir yerim yoktu. Dürüst olmak gerekirse günlerce ağladım. Hatta bırakmayı ve futboldan vazgeçmeyi bile düşündüm. Benim için gerçekten çok zordu. Benim için çok tehlikeli bir andı, bir yanlış adımda kendini sokakta bulursun, ama hayalim için savaşmaya başladım; futbol oynamayı çok istiyordum."
Daha sonra bir ya da iki "çok tehlikeli an" daha yaşanacaktı, ancak yıllar boyunca Promes zorluklarını aşmış gibi görünüyordu. Twente onu hemen kadrosuna kattı ve 2012-13'te Erik ten Hag'ın Go Ahead Eagles takımının Eredivisie'ye yükselmesine yardımcı olması için kiraladı; Promes de ligin Sezonun Yeteneği ödülünü kazandı. Ardından Enschede'ye dönerek Twente'yi üst ligde üçüncülüğe taşıdı ve Spartak Moskova'yı 2014 yazında yaklaşık 15 milyon euro ödemeye ikna edecek kadar etkiledi.
Spartak'ta müthişti. Hollandalı oyuncu ilk ve ikinci sezonlarında kulübün Yılın Oyuncusu seçildi, ancak gerçek büyüklüğe 2016-17 sezonunda ulaşıldı. Skora katkısı, 12 gol ve dokuz asist, kulübün 16 yıl sonra ilk Premier League şampiyonluğunu kazanmasında hayati önem taşıdı.
Promes, Zenit St Petersburg'a karşı alınan ve 80. dakikadaki galibiyet golünün de asistini yaptığı 2-1'lik zafer ile Orenburg'u 3-2 yendikleri maçta uzatma dakikalarında attığı golün de dahil olduğu dört maçlık bir gol serisi yakaladı. Premier League asist krallığında zirvede yer aldı ve 279 gazetecinin katıldığı ankette 2017'nin Oyuncusu seçilmesi sürpriz olmadı.
"Kulüple tarih yazmak istiyordum ve şimdi şampiyonuz. Bence birçok kişi beni hatırlayacak," dedi. "Her yıl bu seviyeye ulaşmak için inanılmaz sıkı çalıştım. Takımla dördüncü yılımdayım ve yılın en iyi oyuncusu seçilmek harika bir duygu."
Takip eden sezonda, Spartak ligi üçüncü sırada bitirse de ligin en golcü ismi ve en çok asist yapan oyuncusu oldu. 2018'de Promes, Moskova'daki dört yılın yeterli olduğuna karar verdi ve Rusya'dan sevgiyle ayrıldı. Medya da artık Premier League için fazla iyi olduğu konusunda hemfikirdi; Championat, onu "nadir bir tür" olarak nitelendirip Sevilla'ya 20 milyon euroluk transferini İspanyol ekibi için "hak edilmiş ve açık bir güçlendirme" diye tanımladı.
Her şey planlandığı gibi gitmedi. Yeni transfer, sezonun ilk yarısını oyuna girmekte zorlanan bir yedek olarak, takımın dar oyun tarzına uyum sağlamakta sıkıntı çekerek geçirdi. Sezonun ilerleyen bölümünde sonunda ilk 11'de kendine yer bulsa da Promes'in La Liga'da parlamaya pek fırsatı olmadı. Bir yıl sonra Ajax'a dönme teklifini hemen kabul etti.
Ajax'ın kahramanı uluslararası firariye dönüştü
Aralık 2020'de, Promes'in o yaz kuzenini bıçakladığı gerekçesiyle tutuklandığına dair sarsıcı haber ortaya çıktı.
Ajax'ta harika bir yıl geçirmişti; yıllar önce prestijli akademiden gönderilmesine yol açan o özgüveni destekleyecek referanslarla geri dönmüştü. Şampiyonlar Ligi'ndeki beş maçının dördünde gol atmasının yanı sıra, Eredivisie'de 20 maçta 12 gol kaydetti; bunların arasında Chelsea'ye karşı bir gol, Fortuna Sittard'a karşı bir hat-trick ve PSV'ye karşı maç kazandıran bir gol de vardı.
Nihayet "her Hollandalı çocuğun hayalini" yaşıyordu.
Kasım 2019'da, "Kendi şehrimde oynuyorum" dedi. "Bundan daha iyi bir şey yok."
Sonra temmuzdaki aile buluşması geldi.
Kardeşinin doğum günü partisinde ne yaşandığına dair çelişkili anlatımlar var, ancak Promes kavganın, dört yıl önce bir kuzenini teyzesinden mücevher çalmakla suçlaması üzerine başladığını öne sürdü. İddiaya göre partide bu kuzen, başka bir akrabasının boynundaki zinciri kaptı. Gecenin sonunda dışarıda sarhoş kavga büyürken, Promes onu çakıyla bacağından bıçakladı.
Promes, cinayete teşebbüs suçlamalarını reddetti, ancak uyuşturucu kaçakçılığındaki rolünü araştıran polis zaten telefonunu dinlemeye almıştı ve elinde suçlayıcı kayıtlar ile mesajlar vardı.
Nieuwsuur'un haberine göre Promes, saat 01.00'de yaptığı bir aramada babasına şunu sordu: "Neden o kuzeninin önüne atladın? Onun hayatını kurtardın."
"Quincy, başının belaya girmesini istemiyorum" yanıtı geldi.
Promes: "Yoksa onu bıçaklayıp öldürürdüm, bunu anlıyorsun, değil mi?"
Annesi ona kuzeninin dizinden yaralanarak hastanede olduğunu söylediğinde, oyuncu şu yanıtı verdi: "O zaman şanslıymış."
Daha sonra babasına şunları söyledi: "Benim sadakatim teyzeme: ondan kim çalarsa öldürürüm. Nokta. Senden kim çalarsa öldürürüm. Annemden kim çalarsa öldürürüm. Ailede uğruna öldürebileceğim bazı insanlar var. Nokta... Artık yanımda ateşli silah taşımadığım için şanslısınız, çünkü aksi halde bu hikâye çok daha çirkin biterdi."
Bir başka kayıtta Promes şöyle diyor: "Şunu söyleyebilirsiniz: alkol, çünkü eğer o kadar sarhoş olsaydım, partinin başında onu yakalardım. Ama ben kibarca bekledim."
Mart 2026'da Promes sonunda bıçaklamayı kabul etti ancak meşru müdafaa olduğunu savundu ve avukatı bunun “bir anlık hararetle” gerçekleştiğini ileri sürdü.
Bazı delillerin kabul edilebilirliğine ilişkin tartışmalar davada gecikmeye yol açtı ve yargılama nihayet Mart 2023'te başladığında Promes iki yıldır yeniden Rusya'da yaşıyordu. Spartak'ta bir kez daha müthiş bir form yakalamıştı. Taraftarlar onu 2022-23'te Rusya'nın en iyi oyuncusu seçti ve 37 maçta 25 gol attıktan sonra ligin sezonun takımına girdi.
Kariyerini riske atmak istemediğini savunan Promes, davası için ülkesine dönmeyi reddetti. 2025'te, "Kulübe karşı sözleşmesel yükümlülüklerim vardı" diye açıkladı. “Dosyamın Hollanda'da görüldüğünü öğrendiğimde zaten yurt dışındaydım, bu yüzden sözleşmesel yükümlülüklerim varken bu kararı verip Hollanda'ya gitmem benim için zordu. O anda beni besleyen eli ısıramam. Ben böyle biri değilim."
Dava onsuz devam etti ve ağırlaştırılmış saldırı suçundan suçlu bulundu.
Promes yeraltı dünyasında
O sırada Hollanda'daki savcılar da onu, Ocak 2020'de Brezilya'dan gelen bir konteyner gemisinde deniz tuzu çuvalları yüklü kargonun içine gizlenmiş 1.300 kg kokainin kaçakçılığına finansman sağlamakla suçluyordu. İlk kez 2018'de Kriminal İstihbarat Ekibi'nin bir ihbar almasıyla polisin dikkatini çekti. Aracına dinleme cihazları yerleştirildi ve telefon görüşmeleri ile mesajları kayda alındı.
Savcılara göre Promes, hüküm giymiş uyuşturucu kaçakçılarının da yer aldığı “bir suç ağının” parçasıydı. İddiaya göre suç faaliyetlerinden 8 milyon € kazandı; polis bu rakamı, onun ‘Fantasma’ kullanıcı adıyla gönderdiği şifreli mesajlara dayandırıyor. Mahkemeye, Promes'in sevkiyata 75.000 € yatırım yaptığı ve kokaini teslim almakla görevlendirilen kişileri yönlendirdiği, bu süreçte kuzenini adeta sağ kolu gibi kullandığı söylendi.
700 kg'dan fazla olan yüklerden biri limanda ele geçirildi, ancak kaçakçılar yaklaşık 650 kg ağırlığındaki diğer yükü kaçırmayı başardı. Toplam değerinin 75 milyon € olduğu tahmin edildi.
Promes'ten gelen bir mesajda, "İki sandıkla geldiler; biri düştü, diğeri ise sıkıştı" denildi. "Bu yüzden tüm kârım yarıya indi."
Promes'in kuzeni daha sonra olaya karıştığını kabul etse de, anlaşmanın arkasındaki kişilerle sadece iki kişiyi irtibatlandırdığını ve hiçbir kazanç elde etmediğini söyledi. Promes ise avukatları aracılığıyla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti.
14 Şubat 2024'te ikisi de suçlu bulundu ve altışar yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Vur, kaç, ele geçir
Promes, Rusya'dan dönmeyi reddedince hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. Ukrayna'nın işgalinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerildiği için, onun iade edilmesine dair hiçbir umut yoktu.
Promes orada kalıp başını belaya sokmasaydı, büyük olasılıkla hâlâ lüks bir hayat yaşıyor olacaktı. Ancak uyuşturucu hükmünden kısa süre sonra her şey tuhaf koşullarda altüst oldu. Şubat 2024'te Spartak, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir hazırlık kampı düzenledi ve Promes takım arkadaşlarına katılma riskini aldı. Oradayken bir trafik kazasına karıştı. Hasarı değerlendirmek için olay yerinde kalmak yerine, Promes olay yerinden kaçtı.
Rusya'ya dönmeye çalışırken havalimanında gözaltına alındı ve ardından Hollandalı savcıların iadesini talep etmesi üzerine Dubai'de ev hapsine alındı.
Promes yeniden iyi bir hayat sürmeye başladı. Amerikalı rapçi DreamDoll ile ilişkiye başladı, bir rap şarkısı yayımladı ve United FC'ye imza atarak yeni bir kulüp buldu.
"İnsanlar arkamda olduklarını iddia ediyor," diyor 100 Stones adlı parçasındaki bir söz. "Artık onları görmüyorum, çünkü hâkim bana dokuz yıl verdi.
“Bu bok için gözyaşı dökmeyeceğim, çünkü hayatımı korkusuzca yaşıyorum.”
Haziran 2025'te Promes, tutuklanmadan mahkemeye çıkmak için Hollanda'ya dönmesine izin verilmesini talep etti.
"Hollanda'yı çok özlediğim ve geri dönmek istediğim gerçeği hakkında yalan söylemeyeceğim," dedi RTL Boulevard'a. "Ayrıca çok sık kaçak olduğum söyleniyor, ancak bunu çözmek için bir süredir yetkililerle iletişim kurmaya çalışıyorum."
Şöyle ekledi: "Hollanda'da yaptıklarımın hesabını vermek ve kariyerimi sürdürmek istiyorum. Ve çağrıldığımda birkaç kez Hollanda'ya gidip gelebileyim, tabiri caizse, sonra da futbol oynamaya devam edeyim. İstediğim şey bu."
O ay Promes tutuklandı ve iade edildi.
Promes şimdi nerede?
Eski Hollanda yıldızı o tarihten bu yana tutuklu yargılanıyor ve hâlâ her iki mahkûmiyet kararına da itiraz ediyor.
Promes'e göre hukuk sistemi onu ağır bir suçlu gibi gösterdi ve Dubai'deki tutuklanışı ile gördüğü muamele travmatikti. İfadesi alınırken başına bir çuval geçirildiğini öne sürüyor. Kendi ülkesine döndüğünde ise iddiaya göre kendisine bir ölüm listesinde olduğu söylendi. Bu nedenlerle adalet sistemine olan güvenini kaybetti ve sessiz kaldı.
Avukatları ayrıca eski Ajax yıldızı için, “önemli kişilik sorunları” olduğunu belirterek psikolojik inceleme talebinde bulundu ve müvekkilinin hem bıçaklama olayı hem de uyuşturucu davası hakkında konuşmaya istekli olduğunu söyledi. Geert-Jan Knoops, "Hayatında, kendisine yöneltilen suçlamalar açısından önem taşıyabilecek epey fazla şey yaşandı" dedi.
Futbol kariyerini sürdürebilmesi ve beş çocuğuna bakabilmesi için serbest bırakılma talepleri reddedildi.
"Artık mesele futbol kariyerim bile değil" dedi. "Mesele sadece çocuklara yardımcı olabilecek maddi imkânlar. Serbest bırakılma şansı verilirse koşullara uyacağım. Şu anda formda değilim. Dışarı çıktığımda yapacağım ilk şey, yeniden form tutmak için son derece sıkı çalışmak olacak."
Bu arada savcılık, suçtan elde edildiği öne sürülen 8 milyon euroya el koymaya çalışıyor. Oyuncunun birkaç mülkü bulunuyor, ancak avukatı bunlardan hiç gelir elde etmediğinde ısrar ediyor ve mali “durumunun vahim” olduğunu söylüyor.
Promes, her iki mahkûmiyet kararına karşı mücadelesini sürdürürken şu anda yedi buçuk yıl hapis cezasını çekiyor. Ünlü bir futbol yıldızı olarak rüyayı yaşamıştı, şimdi ise 34 yaşındaki isim yalnızca özgürlüğünün hayalini kurabiliyor.