Promes'te, futbolcu olarak bariz yeteneğine rağmen, sorunlara dair ilk işaretler erkenden ortaya çıkmıştı. 10 yaşındayken Ajax'ın altyapısına katıldı ve profesyonel sözleşmeye çok yaklaştı, ancak 16 yaşında akademiden atıldı.

"Büyük konuşurdum," diye itiraf etmişti Promes yıllar sonra. "Aklımdan geçeni hep söylerdim ama her zaman doğru zamanda değil. Aynı zamanda sahada açgözlüydüm, dünyanın en iyi futbolcusu olduğuma inanacak kadar da özgüvenliydim. Sonuçta Ajax akademisindeydim, bu da her Hollandalı çocuğun hayali. Ama bir noktada davranışlarım etrafımdakileri o kadar rahatsız etmeye başladı ki beni kovdular.

"Bu olduğunda, aslında gerçekten hiçbir şeyim olmadığını anlamaya başladım. Evden beni alacak bir servis yoktu, paramın yetmediği trene binmek zorundaydım ve yemek yiyecek bir yerim yoktu. Dürüst olmak gerekirse günlerce ağladım. Hatta bırakmayı ve futboldan vazgeçmeyi bile düşündüm. Benim için gerçekten çok zordu. Benim için çok tehlikeli bir andı, bir yanlış adımda kendini sokakta bulursun, ama hayalim için savaşmaya başladım; futbol oynamayı çok istiyordum."

Daha sonra bir ya da iki "çok tehlikeli an" daha yaşanacaktı, ancak yıllar boyunca Promes zorluklarını aşmış gibi görünüyordu. Twente onu hemen kadrosuna kattı ve 2012-13'te Erik ten Hag'ın Go Ahead Eagles takımının Eredivisie'ye yükselmesine yardımcı olması için kiraladı; Promes de ligin Sezonun Yeteneği ödülünü kazandı. Ardından Enschede'ye dönerek Twente'yi üst ligde üçüncülüğe taşıdı ve Spartak Moskova'yı 2014 yazında yaklaşık 15 milyon euro ödemeye ikna edecek kadar etkiledi.

Spartak'ta müthişti. Hollandalı oyuncu ilk ve ikinci sezonlarında kulübün Yılın Oyuncusu seçildi, ancak gerçek büyüklüğe 2016-17 sezonunda ulaşıldı. Skora katkısı, 12 gol ve dokuz asist, kulübün 16 yıl sonra ilk Premier League şampiyonluğunu kazanmasında hayati önem taşıdı.

Promes, Zenit St Petersburg'a karşı alınan ve 80. dakikadaki galibiyet golünün de asistini yaptığı 2-1'lik zafer ile Orenburg'u 3-2 yendikleri maçta uzatma dakikalarında attığı golün de dahil olduğu dört maçlık bir gol serisi yakaladı. Premier League asist krallığında zirvede yer aldı ve 279 gazetecinin katıldığı ankette 2017'nin Oyuncusu seçilmesi sürpriz olmadı.

"Kulüple tarih yazmak istiyordum ve şimdi şampiyonuz. Bence birçok kişi beni hatırlayacak," dedi. "Her yıl bu seviyeye ulaşmak için inanılmaz sıkı çalıştım. Takımla dördüncü yılımdayım ve yılın en iyi oyuncusu seçilmek harika bir duygu."

Takip eden sezonda, Spartak ligi üçüncü sırada bitirse de ligin en golcü ismi ve en çok asist yapan oyuncusu oldu. 2018'de Promes, Moskova'daki dört yılın yeterli olduğuna karar verdi ve Rusya'dan sevgiyle ayrıldı. Medya da artık Premier League için fazla iyi olduğu konusunda hemfikirdi; Championat, onu "nadir bir tür" olarak nitelendirip Sevilla'ya 20 milyon euroluk transferini İspanyol ekibi için "hak edilmiş ve açık bir güçlendirme" diye tanımladı.

Her şey planlandığı gibi gitmedi. Yeni transfer, sezonun ilk yarısını oyuna girmekte zorlanan bir yedek olarak, takımın dar oyun tarzına uyum sağlamakta sıkıntı çekerek geçirdi. Sezonun ilerleyen bölümünde sonunda ilk 11'de kendine yer bulsa da Promes'in La Liga'da parlamaya pek fırsatı olmadı. Bir yıl sonra Ajax'a dönme teklifini hemen kabul etti.