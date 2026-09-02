Aston Villa geçen sezonun açılış gününde Newcastle'ı ağırladığında, iki takımın taraftarları sırayla, "Premier League, fena halde yozlaşmış!" tezahüratı yaptı. İngiltere'nin en üst düzey liginine yönelik bu ortak küçümseme gösterisinin nedeni herkes için açıktı. Villa ve Newcastle uzun süredir, genellikle de kendileri ve taraftarları tarafından, Premier League'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nın (PSR) iddia edilen olumsuz yan etkilerinin en büyük iki mağduru olarak gösteriliyordu.

Hatta Villa Park'taki tam da o maçın arifesinde, o dönem Newcastle teknik direktörü olan Eddie Howe gazetecilere şöyle demişti: "Takımların bu kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığı zorluklar, ki bunu herkesten iyi biliyoruz, satmak istemediğiniz oyuncuları satmak, kadroyu tazelemek için almak istediğiniz oyuncuları transfer edememek. Ve [bu sorunlar] bizim için ortadan kalkmayacak."

Howe'un karamsarlığını, Villa'daki mevkidaşı Unai Emery de paylaşıyordu; Emery, maç programındaki notlarında düzenlemelerin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

"Yaz döneminin zorlu geçtiğini inkâr edemeyiz çünkü mali kurallar kadroya yapacağımız yatırımı şekillendiriyordu," İspanyol teknik adam şöyle yazdı. "Mali kontrol kuralları, iflasları ve ödeme temerrütlerini önlemek amacıyla futbola iyi bir niyetle geldi. Ancak profesyoneller olarak bunu gözden geçirmeliyiz, çünkü bu faydalı araç, iyi yönetilen kulüpler için bir sınırlamaya dönüşecek; sportif başarının ardından bu mali kurallar açısından kilit önem taşıyan gelirlerin gerçeğe dönüşmesi zaman aldığı için bu kulüplerin hayal kurmasına ve daha büyük hedeflere ulaşmasına asla izin verilmeyecek."

Bir bakıma Emery istediğini aldı, çünkü Premier League 2026-27 sezonu başlamadan önce yeni bir mali sistem getirdi. Ancak eski deyişte olduğu gibi, ne dilediğine her zaman dikkat etmelisin ve Kadro Maliyet Oranı (SCR) ile Sürdürülebilirlik ve Sistemik Dayanıklılık'ın (SSR) uygulanmasının Villa ve diğer hırslı kulüplerin Premier League elitleriyle aralarındaki ekonomik farkı kapatma şansını gerçekten artırmayacağına inananlar var. Hatta bazıları, bunun önümüzdeki yıllarda bu farkı daha da büyütebileceğinden şüphe ediyor...