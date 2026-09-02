Premier League'in mali kurallarının ‘Büyük Altılı’yı nasıl koruduğu ve ilk dörde girerek dengeleri bozan Aston Villa ile Newcastle'ı nasıl yangından mal kaçırır gibi satışlara zorladığı
Aston Villa geçen sezonun açılış gününde Newcastle'ı ağırladığında, iki takımın taraftarları sırayla, "Premier League, fena halde yozlaşmış!" tezahüratı yaptı. İngiltere'nin en üst düzey liginine yönelik bu ortak küçümseme gösterisinin nedeni herkes için açıktı. Villa ve Newcastle uzun süredir, genellikle de kendileri ve taraftarları tarafından, Premier League'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nın (PSR) iddia edilen olumsuz yan etkilerinin en büyük iki mağduru olarak gösteriliyordu.
Hatta Villa Park'taki tam da o maçın arifesinde, o dönem Newcastle teknik direktörü olan Eddie Howe gazetecilere şöyle demişti: "Takımların bu kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığı zorluklar, ki bunu herkesten iyi biliyoruz, satmak istemediğiniz oyuncuları satmak, kadroyu tazelemek için almak istediğiniz oyuncuları transfer edememek. Ve [bu sorunlar] bizim için ortadan kalkmayacak."
Howe'un karamsarlığını, Villa'daki mevkidaşı Unai Emery de paylaşıyordu; Emery, maç programındaki notlarında düzenlemelerin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.
"Yaz döneminin zorlu geçtiğini inkâr edemeyiz çünkü mali kurallar kadroya yapacağımız yatırımı şekillendiriyordu," İspanyol teknik adam şöyle yazdı. "Mali kontrol kuralları, iflasları ve ödeme temerrütlerini önlemek amacıyla futbola iyi bir niyetle geldi. Ancak profesyoneller olarak bunu gözden geçirmeliyiz, çünkü bu faydalı araç, iyi yönetilen kulüpler için bir sınırlamaya dönüşecek; sportif başarının ardından bu mali kurallar açısından kilit önem taşıyan gelirlerin gerçeğe dönüşmesi zaman aldığı için bu kulüplerin hayal kurmasına ve daha büyük hedeflere ulaşmasına asla izin verilmeyecek."
Bir bakıma Emery istediğini aldı, çünkü Premier League 2026-27 sezonu başlamadan önce yeni bir mali sistem getirdi. Ancak eski deyişte olduğu gibi, ne dilediğine her zaman dikkat etmelisin ve Kadro Maliyet Oranı (SCR) ile Sürdürülebilirlik ve Sistemik Dayanıklılık'ın (SSR) uygulanmasının Villa ve diğer hırslı kulüplerin Premier League elitleriyle aralarındaki ekonomik farkı kapatma şansını gerçekten artırmayacağına inananlar var. Hatta bazıları, bunun önümüzdeki yıllarda bu farkı daha da büyütebileceğinden şüphe ediyor...
Köprü kaldırıldı
PSR, 2013'te yürürlüğe girdi ve esasen Premier League'in, UEFA'nın kulüpler için sorumsuz sahipler ve onların pervasız harcamalarının yarattığı varoluşsal tehditle mücadele etmek amacıyla oldukça iyi niyetli biçimde tasarlanan Finansal Fair Play (FFP) kurallarını hayata geçirmesine verdiği yanıttı.
Sistemler benzer olsa da Premier League düzenlemelerinin kilit noktası, kulüplerin üç yıllık bir dönem içinde 105 milyon £'dan fazla zarar edememesiydi. Bu da sistemi UEFA'nınkinden daha esnek kılıyordu, çünkü amaç Avrupa'ya katılamayan takımların da İngiltere'nin en üst liginde saha içinde ve dışında rekabet edebilmesini sağlamaktı.
Ancak yıllar içinde, mali kuralların aslında bazı kulüplerin Premier League basamaklarını tırmanma umutlarını engellediği yönündeki kanaat giderek güçlendi. Bunun en önemli nedenlerinden biri de izin verilen zarar sınırının enflasyona göre hiçbir zaman güncellenmemesiydi.
Temel sorun, yeni sahiplerin büyümek için risk alma konumunda olmamasıydı. Örneğin Newcastle, 2021'de Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından devralınmış olabilir, ancak kulübün son derece zengin sahipleri, Premier League'in 'Büyük Altılı'sı (Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea ve Manchester City) kadar yeni oyunculara para harcayamadı. Çünkü henüz İngiliz futbolunun geleneksel süper güçlerinin elde ettiği gelire yaklaşamıyorlardı.
The Price of Football podcast'inden Kieran Maguire, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Kuralların ilk çıkış noktasındaki niyet ne olursa olsun, bu kurallar yeni ve iddialı sahipleri olan kulüplerin, oyunculara devasa meblağlar yatırıp büyük zararlar ederek kulüplerini sürekli kupa kazanan takımlara dönüştüren (eski Chelsea sahibi) Roman Abramovich ve (mevcut Manchester City sahibi) Sheikh Mansour gibilerini örnek almasını fiilen engelledi" dedi.
Bu durum da, memnuniyetsiz taraftarların bunun 'Büyük Altılı' için ayrı, geri kalan herkes için ayrı bir kural olduğu yönündeki suçlamalarını kaçınılmaz biçimde beraberinde getirdi ve geçen yaz da bu algıyı değiştirmek için pek bir şey yapmadı.
Kilit ayrılıklar
Premier League'in City'ye mali kuralların 100'den fazla ihlali nedeniyle açtığı davada hâlâ, üstelik epey absürt biçimde, bir karar beklerken ve Chelsea de Abramovich dönemindeki transferlerde kayıt dışı menajerlere ve üçüncü taraflara yapılan gizli ödemeler için, sahadaki başarılarında büyük pay sahibi olmasına rağmen, gülünç bir para cezasıyla sıyrılmışken; hem Newcastle hem de Villa, yazı büyük ölçüde kilit oyuncularını kaybetmenin sarstığı kadroları yeniden kurmaya çalışarak geçirdi.
Geçen yaz Alexander Isak'ın Liverpool'a gidişini engellemekte çaresiz kalan PIF, her ne kadar bu transfer Britanya rekoru kıran bir bedelle gerçekleşse de, bu yaz en iyi hücum oyuncusu Anthony Gordon'ın, kulüp kaptanı Bruno Guimaraes'in ve kilit orta saha oyuncusu Sandro Tonali'nin satışına onay vermek zorunda kaldı. Ancak Villa, ayrılıklarla daha da ağır darbe aldı; bu ayrılıklar yalnızca Arsenal gibi kulüplerin futbol hiyerarşisinde daha yukarıda olmasıyla açıklanamaz.
Nitekim 20 Mayıs'ta Freiburg'a karşı kazanılan tarihi Avrupa Ligi finaline ilk 11'de başlayan 11 oyuncunun altısı, Emery'nin ifadesiyle "kulübün iyiliği için" o tarihten bu yana satıldı ve tecrübeli ikili Emiliano Martinez ile Lucas Digne'in ayrılıkları çok da sürpriz olmasa da, Chelsea'nin Morgan Rogers'ı kapması Villa taraftarlarını anlaşılır şekilde şaşkına çevirdi. Üstelik Chelsea bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne bile katılma hakkı elde edememişti ve ardından Alejandro Garnacho'yu ters yönde göndererek bardağı taşıran son damlayı ekledi.
Taraftarların hayal kırıklığı, Tottenham'ın son iki sezonun her birini 17. sırada tamamlamasının ardından eşi benzeri görülmemiş bir harcama dönemine girdiğini görmeleriyle daha da arttı.
"Oyuncular sanat eseri gibidir"
Şunu belirtmek gerekir ki, son beş yılda Newcastle ile birlikte dünya futbolunun en büyük harcama yapan kulüpleri arasında yer alan Villa'nın hem Premier League hem de UEFA nezdinde mali sıkıntıya düşmesinin temel nedeni, gelirinin yüzde 90'ından fazlasının uzun bir süre maaşlara gitmesi ve bu yaza kadar, tartışmasız denebilecek şekilde, oyuncu satışında kötü bir üne sahip olmasıydı.
Ancak günün sonunda, mali ve tarihsel nedenlerden ötürü ne Villa ne de Newcastle, transferde başarısız olmuş oyunculardan kâr elde etme konusunda kendine özgü bir seviyede bulunan Chelsea ya da Manchester City gibi oyuncu biriktirme imkanına sahip.
Maguire, “Oyuncular, üzerinde uzlaşılmış bir değerlerinin olmaması bakımından sanat eserleri gibidir” derken şöyle devam etti: “UEFA'nın, iki oyuncunun 45 gün içinde karşılıklı yönlerde hareket ettiği anlaşmaların kâr yaratmasını zorlaştıran oldukça katı kuralları var, ancak Premier League kuralları daha esnek.
“Bu nedenle, bu yaz gördüğümüz bazı işlemler oldukça uygun görünüyor ve maliyet kontrolü hesaplamaları için muhasebe kârı yazıyor.”
Şimdi soru şu: PSR'nin yerine SCR ve SSR'nin gelmesi gerçekten bir şeyi değiştirecek mi, yoksa sadece statükoyu mu koruyacak? Premier League, bir kez daha UEFA'ya kıyasla biraz daha fazla esneklik sunuyor. Çünkü bir kulübün saha içi harcamalarını, futbolla ilgili gelirinin ve oyuncu satışlarından elde ettiği net kâr/zararın yüzde 85'i ile sınırlıyor. Avrupa'da mücadele eden takımlar için ise bu eşik yalnızca yüzde 70.
Premier League CEO'su Richard Masters, şöyle açıkladı: “Takipteki kulüplerin rekabet edebilmesi için zaman içinde yatırım yapmalarına daha fazla esneklik tanıyoruz. Kadro maliyet oranı da aynı şeyi yapmak üzere tasarlandı. Premier League'de çok iyi bir rekabet dengemiz olduğunu düşünüyorum ve SCR'nin bunu güçlendirmesini umuyorum.”
Nitekim Premier League, odağı kadro maliyetlerine çevirerek “SCR'nin kulüplere faaliyetlerinin diğer yönlerine yatırım yapma konusunda daha fazla özgürlük sağladığını” iddia ediyor. Villa Park'ta yenileme çalışmaları zaten sürüyor! Ayrıca kulüplerin üç yıllık bir döngü yerine sezon sezon değerlendirilmesinin “daha zamanında yaptırım uygulanmasını sağlayacağını” ve “kulüpleri, daha uzun vadeli mali dengelemeye güvenmek yerine mali durumlarını gerçek zamanlı olarak sorumlu şekilde yönetmeye teşvik edeceğini” savunuyor.
Rekabete açık lig mi, kapalı düzen mi?
İlginçtir ki hem Newcastle hem de Villa yeni mali çerçeve lehinde oy kullandı, ancak Crystal Palace başkanı Steve Parish, "PSR'den yakınan" aynı kişilerin çok geçmeden SCR ve SSR'yi de eleştirmeye başlayacağını söylüyor. Parish, "bu yeni kurallarla birlikte satış çok büyük bir mesele haline gelecek" öngörüsünde haklı çıktı; bu da bilanço dengesine yardımcı olmak için saf kâr yaratma adına altyapıdan yetişen oyuncuları düzenli olarak elden çıkarmanın, yani PSR'ye yönelik temel şikâyetlerden birinin, önümüzdeki yıllarda daha da yaygın hale gelebileceği anlamına geliyor.
Parish ayrıca Brentford, Brighton, Bournemouth, Fulham ve Leeds'in, yani "muhtemelen ülkedeki en iddialı kulüplerin" tamamının SCR'ye karşı oy kullanmış olmasının çok büyük bir kırmızı bayrak olarak görülmesi gerektiğini savundu.
Yine de bir şeylerin yapılması gerektiği inkâr edilemez ve Masters, tüm maliyet kontrol düzenlemelerinin kaldırılmasının kaosa yol açacağını ve İngiltere'nin en üst ligindeki mali uçurumu daha da büyüteceğini gayet doğru şekilde dile getirdi.
"Bence onsuz ligimiz çok farklı görünürdü," dedi talkSPORT'a. "Premier League kulüpleri bunu istemiyor. Mali düzenleme istiyorlar, her ne kadar hepsinin kendileri için görmek istediği mali kuralların biraz farklı bir versiyonu olsa da. Ama Villa üst üste dört kez Avrupa'da yer aldı, iki kez de Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Çok uzun bir aradan sonra ilk kupasını kazandı ve buradan devam ederek daha da ilerlemek istediklerini biliyorum, ancak harika bir başarı elde ettiler.
"Newcastle ise açıkça bir değişim sezonu yaşıyor; oyuncuları ayrılıyor ama yenilerini transfer ediyorlar ve yeni bir teknik direktörleri var (Matthias Jaissle). Ne olacağını kim bilebilir? Premier League'in heyecanı da bu. Ama Premier League içinde herkesin bir hedefe ulaşma imkânı olmalı ve bence bunun doğruluğu son dört ila beş sezonda kanıtlandı."
Ücretlere en fazla parayı harcayan kulübün son dokuz şampiyonluğun altısını kazanmış olması düşünüldüğünde, taraftar gruplarının birçoğu buna şüphesiz katılmayacaktır. Hatta bazıları, Premier League'in bu noktada yalnızca rekabetçilik değil, aynı zamanda inandırıcılık sorunu da yaşadığını bile söyleyecektir.
Ancak Maguire, "izlenme rakamları ve taraftar kitlelerinin kabileci doğası aksini gösteriyor. Taraftarların çoğunun zihniyeti 'Kulübüm, doğru ya da yanlış' şeklinde. Onlar için tek önemli şey kazanmak; bu da oraya nasıl ulaştığınızın genellikle çok çabuk unutulduğu anlamına geliyor. Yönetişim ve etik meseleler, tarihsel olarak konuşursak, oyuna olan ilgiyi hiçbir zaman bitirmedi" diyor.
Bu yüzden, Premier League'in popülaritesinin devam eden maliyet kontrolü tartışmasından herhangi bir şekilde etkilenmesini beklemeyin. Bazı taraftarlar bunun "aşırı derecede yozlaşmış" olduğunu düşünebilir, ancak 'Büyük Altılı'yı takip edenlerin ezici çoğunluğu işlerin şu anda gidişatından son derece memnun ve bu durumun öngörülebilir gelecekte de sürmesi kuvvetle muhtemel.