Premier League “dünyanın en iyi ligi” ama neden sadece bir dünya klasında hücum oyuncusuna ve hiç orta sahaya ev sahipliği yapıyor?
GOAL'un 2026 Dünya Klası Kulübü pazartesi günü yayımlandı ve kadrodaki sekiz değişiklik arasında fazlasıyla tartışmalı tercih vardı. Elbette oyunun doğası bu. Herkesi memnun etmek imkânsız ve seçimi yalnızca 25 isimle sınırlayarak işi kendimiz için daha da zorlaştırdık. Ancak günün sonunda, yalnızca "dünya klası" ifadesinin kendisi bile öznel ve bizim yorumumuz sizinkinden büyük ölçüde farklı olabilir.
Bununla birlikte, en ateşli Premier League taraftarının bile bu aşamada muhtemelen kabul edeceği şey, ligin tüm popülerliğine ve transfer pazarındaki giderek artan hakimiyetine rağmen çekim gücü ve oyun tarzı açısından çok belirgin bir sorunu olduğudur.
'Dünya klası kulübümüzün' 25 üyesinden yalnızca beşi şu anda İngiltere'nin en üst liginde forma giyiyor ve bunların dördü savunmacı. Bruno Fernandes ve Declan Rice gibi isimler listeye yaklaşmış olsa da listede tek bir Premier League orta sahası yok; Erling Haaland ise keseye giren tek forvet.
Tüm bunlarda en şaşırtıcı olan şey ise bunun aslında hiç de şaşırtıcı olmaması; çünkü bir süredir dünyanın en iyi hücum oyuncularının İngiltere'de nadiren bulunduğu açık...
Para artık bir mazeret değil
Premier League'in dünyanın en iyi oyuncularını transfer etmeye bütçesinin yetmediği bir dönem vardı. Ayrılık sonrası kurulan ligin henüz emekleme aşamasında olduğu 1990'larda büyük isimler İngiltere'ye ancak kariyerlerinin sonlarına doğru geliyordu (Ruud Gullit, Gianluca Vialli ve Gianfranco Zola) ya da bir nedenle başka yerlerde zorlandıktan sonra İngiltere'ye transfer oluyordu (Eric Cantona, Thierry Henry ve Dennis Bergkamp). Mevcut ekonomik koşullar düşünüldüğünde kavraması zor olsa da futbol evreninin merkezi İtalya'ydı ve oyunun en büyük yeteneklerinin neredeyse tamamı Serie A'da forma giyiyordu.
Ancak artık para mazeret olarak öne sürülemez. Aksine, Premier League'deki üst düzey yetenek kıtlığını daha da çarpıcı hale getiriyor. Son 25 yılda Premier League, transfer pazarındaki benzeri görülmemiş hakimiyetinin de altını çizdiği üzere, finansal bir dev haline geldi.
Premier League kulüpleri yaz transfer döneminde rekor kıran 3,5 milyar £ (4,6 milyar $) harcadı - bu rakam Serie A, La Liga, Ligue 1 ve Bundesliga'daki tüm muadillerinin toplamından daha fazlaydı. Yine de Premier League, oyunun en iyi oyuncularını kariyerlerinin tam zirvesindeyken kendine çekmekte zorlanmayı sürdürdü.
Örneğin Ballon d'Or, bir popülerlik yarışmasından biraz daha fazlası olabilir ama tam da bu nedenle yıldız gücünü aslında oldukça iyi yansıtıyor ve yüzyılın başından bu yana ödülü sadece üç Premier League oyuncusunun kazanmış olması da dikkat çekici: Michael Owen (2001), Cristiano Ronaldo (2008) ve Rodri (2024).
Kabul etmek gerekir ki Premier League, söz konusu dönemlerde başka gerçekten dünya çapında oyunculara da açıkça sahipti ancak Thierry Henry, Luka Modric, Gareth Bale, Luis Suarez ve Eden Hazard gibi isimlerin de Owen, Ronaldo ve en son Rodri'de olduğu gibi sonunda İspanya'ya gitmiş olması anlamlı. Üstelik yukarıda adı geçenlerden yalnızca Henry, Rodri ve Hazard'ın en iyi yıllarını İngiltere'de geçirdiği söylenebilir; sonuncusu Chelsea'den 28 yaşında ayrıldı.
Sonuç olarak, Premier League dünyanın en popüler ligi olabilir ama dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların çoğu için mesleğin zirvesi olmaya devam edenlerin Barcelona ve Real Madrid olduğu gerçeğinden kaçış yok.
La Liga'nın ilk iki sırasının cazibesi
La Liga'nın en büyük iki takımının cazibesinin arkasında elbette çok sayıda kültürel, iklimsel ve dilsel neden var. Güney Amerika'nın olağanüstü yetenekli oyuncularının büyük çoğunluğu için Madrid ve Barcelona kesinlikle bugün de, geçmişte de hayallerin adresi oldu. Ancak İngiltere'nin en iyi futbolcuları da Real Madrid ile Barcelona'yı son derece büyük bir saygıyla görüyor.
Liverpool doğumlu kanat oyuncusu Steve McManaman, Madrid'le iki Şampiyonlar Ligi kazandıktan sonra "o ikonik beyaz formayı giymek" fırsatını geri çeviremeyeceğini söylerken, Kop'un bir diğer eski idolü Owen da GOAL'e, "Bir ömür boyu Liverpool oyuncusu olacağını düşünüyorsun ama sonra aklından, 'Aman Tanrım, bu Real Madrid, hayır dersem buna sonsuza kadar pişman olurum' diye geçiriyorsun" dedi.
Trent Alexander-Arnold da yakın zamanda benzer çelişkili duygular yaşadı ve Ballon d'Or şansının Anfield'dan Bernabeu'ya geçerek daha iyi hale geleceğine karar verdiğini oldukça açık şekilde ortaya koydu. Ancak Jude Bellingham, Florentino Perez'den telefonu aldığında Madrid'e imza atmak için "iki kez düşünmedi"; üstelik çok istenen orta saha oyuncusunun Premier League kulüpleri arasında seçim yapma lüksü vardı.
Barcelona cephesinde ise Marcus Rashford ile Anthony Gordon, Camp Nou'ya yaptıkları transferleri ayrı ayrı bir hayalin gerçekleşmesi olarak tanımladı. Hatta ikincisi, üç yaşından beri Barcelona'da oynamak istediğini itiraf etti.
Buna inanılır ya da inanılmaz, İngiliz oyuncuların artık yurt dışına gitmeye her zamankinden daha istekli olduğu inkâr edilemez. Harry Kane örneğine bakmak yeterli.
Tottenham Hotspur nihayet 2023'te onu satmayı kabul ettiğinde golcünün tercihi kendi ülkesi İngiltere'de kalmak olmuş olabilir ama gerçekten yurt dışındaki bir kulübe gideceğine inanan çok fazla kişi yoktu. Buna rağmen Kane, Bayern Münih'e imza atma kararında David Beckham'ın 20 yıl önce Madrid'e transfer olmasının da etkili olduğunu açıkladı.
"O benim idolümdü," Kane, TNT Sports'a konuştu. "Aynı okula gittik, aynı bölgede büyüdük, ben büyürken İngiltere kaptanıydı. Bu yüzden ben de onun izinden gitmek istedim [yurt dışında oynayarak]. Bunun birçok İngiliz oyuncunun yaptığı bir şey olmadığını biliyorum ama hayatımda verdiğim en iyi karardı."
Açıkça görülüyor ki, daha yaşlı kuşakta bile tutumlar değişiyor; Bellingham'ın kariyer rotası da genç yaşta kıtaya gitmenin faydalarını gösteriyor. Dünya Klasiği Kulüp kadromuzdaki yalnızca iki İngiliz oyuncunun yurt dışı kulüplerinde forma giymesi Premier League için endişe verici olmalı, ancak üst düzey hücum yeteneğindeki genel eksiklik çok daha kaygı verici.
Premier League cazibesini mi kaybediyor?
Premier League, gezegendeki en çok izlenen lig olabilir ama artık göze pek de hoş gelmiyor. Statlardaki atmosfer harika, ancak sahadaki kalite öyle değil. Atletizme verilen önem son yıllarda daha da arttı; vurgu artık çok net biçimde teknikten ziyade fizik gücü üzerinde. Arsenal'i geçen sezonun bu kadar uygun bir şampiyonu yapan da buydu.
Mikel Arteta ve oyuncuları, Premier League'in temel değerlerini adeta cisimleştiriyor: güç, hız, kuvvet, muhafazakârlık ve sinizm. Esasen "Güzel Oyun"u çirkin kazanmakla eşdeğer hâle getirdiler ve bunun karşılığını da 2004'ten bu yana ilk şampiyonluğu kazanarak aldılar. Bu yüzden, duran toplara büyük ölçüde dayanan Arsenal oyun planı, rakiplerin de benimsediği bir şablona dönüştü. Bunun net sonucu, 2025-26'da akan oyundan gelen gollerde kayda değer bir düşüş olmasıydı ve böylesine kısıtlayıcı bir ortamda hücum oyuncularının öne çıkmasının zor olduğu da açık.
Bu sezonun farklı geçebileceğine dair bazı cesaret verici erken işaretler var; buna belli ölçüde Arsenal de dahil, bazı takımlar daha büyük bir özgürlükle oynuyor. Ancak Haaland'ın ligin tartışmasız tek süperstarı olduğu gerçeği değişmiyor ve bu da Manchester City'nin mevcut durumunu daha da ilgi çekici kılıyor.
Geçen hafta, sekiz kez EPL şampiyonu olan kulübün organizasyonun finansal kurallarının 114'ünü ihlal etmekten suçlu bulunduğu yönündeki sarsıcı haberin ardından, yaz aylarında Amerika'da bile ses getiren, hem çok iyi hem de çok etkileyici olan Norveçli 9 numaranın mevcut sezonun sonunda Etihad'dan ayrılma ihtimali bir anda son derece gerçek bir olasılığa dönüştü. Haaland'ın adı şimdiden Barca ve Real Madrid'le anılıyor (elbette!) ve onun ayrılığı, zaten bir Kylian Mbappe'ye ihtiyaç duyan ve bir Lamine Yamal'dan yoksun olan bir lig için felaket olur. Nitekim Arsenal'in Vinicius Junior'ı kadrosuna katma önerisi İngiltere'de bu kadar heyecan yaratmıştı; çünkü kimse, bir Premier League kulübünün hâlâ en iyi dönemindeki dünyanın en iyi oyuncularından birini en son ne zaman transfer ettiğini gerçekten hatırlayamıyordu.
Yine de bu lig, heyecan verici yetenekler ya da umut vaat eden oyuncular açısından yoksun değil. Tam anlamıyla sağlıklı olduğunda Alexander Isak müthiş bir santrfor, Rayan Cherki gibi sıra dışı bir isim her Manchester City maçını izlemeye değer kılıyor; Rio Ngumoha ve Max Dowman gibi oyuncular da İngiltere'de alt yaş futbolunun gücünü gösteriyor.
Ancak Premier League'in fazla yıpratıcı olduğuna dair çok gerçek bir korku sürüyor; öyle ki, onu dünya genelindeki televizyon izleyicileri için bu kadar çekici kılan yoğunluk, artık bitmek bilmeyen aksiyonun baş aktörleri olan oyunculara zarar veriyor ve lig bir bakıma kendi başarısının kurbanı hâline gelmiş durumda.
Arteta'nın taktikleri fazlasıyla pragmatik olabilir, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finalinde gördüğümüz gibi, ancak sezonun son bölümünde oyuncularının Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'teki muadilleri kadar "dinç" olamayacağını söylerken bir noktada haklıydı; çünkü bunun nedeni Premier League'in akıl almaz derecede rekabetçi yapısı.
"İki farklı dünyayı kıyaslıyoruz," diye konuştu İspanyol teknik adam; ayrıca La Liga'daki baskınlıkları sayesinde Madrid ve Barca'nın da en önemli oyuncularına çok daha fazla değerli dinlenme süresi verme fırsatına sahip olduğunu söylemek gerek. Örneğin müthiş Bukayo Saka, Arteta Arsenal'in "starboy"unu, Luis Enrique'nin Ligue 1'de Khvicha Kvaratskhelia ile Ousmane Dembele'yi rotasyona soktuğu kadar düzenli dinlendirebilseydi, bu yazki Dünya Kupası'na kesinlikle çok daha iyi durumda gelirdi.
Ancak Premier League'in bu yıpratıcı yoğunluğunun yakın zamanda düşecekmiş gibi bir hâli yok. Yaz transfer dönemi bunun altını bir kez daha çizdi; İngiltere'nin en büyük kulüpleri, "Premier League proven" oyuncu alma takıntısıyla birbirleri arasında her zamankinden daha fazla alışveriş yapıyor. Sonuç olarak artık sıradan oyuncuların olağanüstü bonservislerle transfer olduğunu görüyoruz: Savio, Liam Delap, Mateus Fernandes, Elliot Anderson. Bunun da Premier League futbolunun genel kalitesini artırmak adına hiçbir şey yapmayacağı açık.
Pek çok insan bu oldukça iç karartıcı ihtimalin farkında. Ancak EPL artık dev bir endüstri ve gösteri devam etmeli; bunun anlamı, kitleleri eğlendirecek daha fazla dünya çapında oyuncu olmazsa reytinglerin eninde sonunda düşmeye başlayabilecek olması olsa bile.