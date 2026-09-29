GOAL'un 2026 Dünya Klası Kulübü pazartesi günü yayımlandı ve kadrodaki sekiz değişiklik arasında fazlasıyla tartışmalı tercih vardı. Elbette oyunun doğası bu. Herkesi memnun etmek imkânsız ve seçimi yalnızca 25 isimle sınırlayarak işi kendimiz için daha da zorlaştırdık. Ancak günün sonunda, yalnızca "dünya klası" ifadesinin kendisi bile öznel ve bizim yorumumuz sizinkinden büyük ölçüde farklı olabilir.

Bununla birlikte, en ateşli Premier League taraftarının bile bu aşamada muhtemelen kabul edeceği şey, ligin tüm popülerliğine ve transfer pazarındaki giderek artan hakimiyetine rağmen çekim gücü ve oyun tarzı açısından çok belirgin bir sorunu olduğudur.

'Dünya klası kulübümüzün' 25 üyesinden yalnızca beşi şu anda İngiltere'nin en üst liginde forma giyiyor ve bunların dördü savunmacı. Bruno Fernandes ve Declan Rice gibi isimler listeye yaklaşmış olsa da listede tek bir Premier League orta sahası yok; Erling Haaland ise keseye giren tek forvet.

Tüm bunlarda en şaşırtıcı olan şey ise bunun aslında hiç de şaşırtıcı olmaması; çünkü bir süredir dünyanın en iyi hücum oyuncularının İngiltere'de nadiren bulunduğu açık...



