Dünya Kupası'nın ardından MLS yöneticileri Luis Robles ve Alecko Eskandarian, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ve akademilerini kapsayan bir tura çıktı.

İkili, aslında bir bilgi toplama misyonu için oradaydı: en iyilerden bazılarıyla konuşmak, onların deneyimlerinden öğrenmek ve belki de kendilerine ait biraz bilgi paylaşmak. Uzun araba yolculukları, uzun uçuşlar ve Avrupa futbolunun en iyi analitik zihinlerinden bazılarıyla yapılan sayısız saatlik sohbetlerle dolu, kaotik bir seyahatti.

Robles, GOAL'e verdiği demeçte, “Öğrenmek istiyoruz. Sadece onları bu kadar iyi yapan şeyin ne olduğunu anlamak istiyoruz. Neden bu kadar baskınlar? Neden dünyanın en iyi oyuncularını yetiştiriyorlar? Bizim henüz dünya çapında bir oyuncumuz yok. Evet, gerçekten çok çok iyi oyuncularımız var ama hiçbiri Ballon d'Or'a aday olmadı” dedi.

Bunun üzerine antrenman sahalarında kulüp sahipleriyle oturup akademi takımlarının antrenmanlarını ve maçlarını izlediler. Ve geri döndüklerinde, biraz jet-lag yaşamış ama çok daha fazla şey öğrenmiş haldeyken, Robles'ın aklında tuhaf bir gerçek kaldı: Robles'ın adını andığı her bir MLS akademi oyuncusu hakkında kesinlikle her şeyi biliyorlardı.

Robles, “'Bu oyuncuları 12 ila 18 aydır takip ediyoruz!' diyorlardı. Bize güçlü yönlerini söylediler, gelişime açık alanlarını söylediler, profilleri hakkında konuştular, 'bakın, bizim onların gelebileceğini düşündüğümüz nokta burası' dediler” diye açıkladı.

Görünüşe göre bu çocukların kim olduğunu bilmek için de uygun bir zamandayız. Bu gidişle, hiçbiri uzun süre sır olarak kalmayacak. MLS bu yıl adeta bir gençlik devriminden geçti. Yalnızca Fransa, Brezilya ve Arjantin daha fazla genç oyuncu kullandı ve fark kapanıyor. Bu milli takım arasında 40'tan fazla MLS Next Pro mezunu milli takımlara çağrıldı.

Birçok kişi bu ligin nereye gittiğini, asıl amacının gerçekte ne olduğunu soruyor. Kesin misyon tanımı hâlâ tartışmaya açık. Ancak Cavan Sullivan, Zavier Gozo, Neil Pierre gibi yıldızlar çıkış yaparken, 2026 çocukların oynamasına izin verilen ve herkesin kazandığı yıl gibi görünüyor.

Robles, “Sadece kazanmak istemiyoruz; doğru oyuncularla kazanmak istiyoruz. Ve şimdi bunu Major League Soccer'da görmeye başlıyoruz” dedi. “Dünya çapında oyunculara, Ballon d’Or için yarışan oyunculara sahip olacağımız bir nokta gelecek. Dünya Kupası için mücadele ettiğimiz ve onu kazanmak için gerçek, gerçek bir aday olduğumuz bir nokta gelecek.”

Ancak bu, bir gecede yaşanan bir gelişme değil. MLS bir süredir buna hazırlanıyordu. Fakat her şeyin bu yıl bir araya gelmiş olması; akademilerin, antrenörlerin ve uluslararası futbolda sıkça dile getirilen sihirli çözüm olan oyuncu gelişiminin bir göstergesi. MLS şu açıdan tuhaf bir şekilde evrildi: bazı akademiler gerçekten var olmadan önce ilk takımları güçlendi. Genç futbol ya hiç yokken ya da dikkat çekici derecede düzensizken, iyi üst düzey takımlar vardı. Yıllardır genç oyuncu ekosistemi yetişmeye çalışıyordu. Ve bu yıl denge ilk kez sağlandı.