‘Potansiyel fırsatla buluştuğunda’ - Cavan Sullivan, Julian Hall ve rekor sayıda genç yetenekten oluşan bir kuşak MLS’i nasıl yeniden şekillendiriyor
Dünya Kupası'nın ardından MLS yöneticileri Luis Robles ve Alecko Eskandarian, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ve akademilerini kapsayan bir tura çıktı.
İkili, aslında bir bilgi toplama misyonu için oradaydı: en iyilerden bazılarıyla konuşmak, onların deneyimlerinden öğrenmek ve belki de kendilerine ait biraz bilgi paylaşmak. Uzun araba yolculukları, uzun uçuşlar ve Avrupa futbolunun en iyi analitik zihinlerinden bazılarıyla yapılan sayısız saatlik sohbetlerle dolu, kaotik bir seyahatti.
Robles, GOAL'e verdiği demeçte, “Öğrenmek istiyoruz. Sadece onları bu kadar iyi yapan şeyin ne olduğunu anlamak istiyoruz. Neden bu kadar baskınlar? Neden dünyanın en iyi oyuncularını yetiştiriyorlar? Bizim henüz dünya çapında bir oyuncumuz yok. Evet, gerçekten çok çok iyi oyuncularımız var ama hiçbiri Ballon d'Or'a aday olmadı” dedi.
Bunun üzerine antrenman sahalarında kulüp sahipleriyle oturup akademi takımlarının antrenmanlarını ve maçlarını izlediler. Ve geri döndüklerinde, biraz jet-lag yaşamış ama çok daha fazla şey öğrenmiş haldeyken, Robles'ın aklında tuhaf bir gerçek kaldı: Robles'ın adını andığı her bir MLS akademi oyuncusu hakkında kesinlikle her şeyi biliyorlardı.
Robles, “'Bu oyuncuları 12 ila 18 aydır takip ediyoruz!' diyorlardı. Bize güçlü yönlerini söylediler, gelişime açık alanlarını söylediler, profilleri hakkında konuştular, 'bakın, bizim onların gelebileceğini düşündüğümüz nokta burası' dediler” diye açıkladı.
Görünüşe göre bu çocukların kim olduğunu bilmek için de uygun bir zamandayız. Bu gidişle, hiçbiri uzun süre sır olarak kalmayacak. MLS bu yıl adeta bir gençlik devriminden geçti. Yalnızca Fransa, Brezilya ve Arjantin daha fazla genç oyuncu kullandı ve fark kapanıyor. Bu milli takım arasında 40'tan fazla MLS Next Pro mezunu milli takımlara çağrıldı.
Birçok kişi bu ligin nereye gittiğini, asıl amacının gerçekte ne olduğunu soruyor. Kesin misyon tanımı hâlâ tartışmaya açık. Ancak Cavan Sullivan, Zavier Gozo, Neil Pierre gibi yıldızlar çıkış yaparken, 2026 çocukların oynamasına izin verilen ve herkesin kazandığı yıl gibi görünüyor.
Robles, “Sadece kazanmak istemiyoruz; doğru oyuncularla kazanmak istiyoruz. Ve şimdi bunu Major League Soccer'da görmeye başlıyoruz” dedi. “Dünya çapında oyunculara, Ballon d’Or için yarışan oyunculara sahip olacağımız bir nokta gelecek. Dünya Kupası için mücadele ettiğimiz ve onu kazanmak için gerçek, gerçek bir aday olduğumuz bir nokta gelecek.”
Ancak bu, bir gecede yaşanan bir gelişme değil. MLS bir süredir buna hazırlanıyordu. Fakat her şeyin bu yıl bir araya gelmiş olması; akademilerin, antrenörlerin ve uluslararası futbolda sıkça dile getirilen sihirli çözüm olan oyuncu gelişiminin bir göstergesi. MLS şu açıdan tuhaf bir şekilde evrildi: bazı akademiler gerçekten var olmadan önce ilk takımları güçlendi. Genç futbol ya hiç yokken ya da dikkat çekici derecede düzensizken, iyi üst düzey takımlar vardı. Yıllardır genç oyuncu ekosistemi yetişmeye çalışıyordu. Ve bu yıl denge ilk kez sağlandı.
"18 yaşındaki oyuncuları oynatıyorlar"
Önce istatistikler. 21 Eylül itibarıyla bu sezon MLS'te 84 genç oyuncu forma giydi; bu yeni bir rekor. MLS'e göre genç oyuncular, sezonun bitmesine hâlâ haftalar varken gol, asist ve toplam gol katkısında da tek sezonluk lig rekorları kırdı. Sadece daha fazla fırsat bulmuyorlar. O fırsatlarla daha fazlasını yapıyorlar.
Ligin 30 kulübünden 28'i bir noktada sahaya bir genç oyuncu sürdü. New York Red Bulls sekiz oyuncu kullandı. Genç oyunculara daha fazla süre veren yalnızca Fransa, Arjantin ve Brezilya'nın en üst ligleri oldu ve Brezilya Serie A'nın 88'lik sayısı da MLS sezonu sonunda geçilebilir. Gençlerin 60'ı Amerikalıydı. Altısı Kanadalıydı. Ancak toplamda yaklaşık 20 ülke temsil ediliyor. Bu, bölgesel bir ligin içindeki küresel bir hareket.
İsimler de oldukça iyi görünüyor. Elbette burada manşetleri süsleyen isimler var. Sullivan, dünya futbolundaki en yetenekli 16 yaşındaki oyuncular arasında yer alıyor. Eğer yılın başında Union'ın ilk takımına girmiş olsaydı, hiç şüphesiz MVP tartışmalarına dahil edilmesi yönünde bazı çağrılar olurdu. Kesinlikle bir All-Star olurdu.
Sonunda şansını bulan ve zaten bilinen diğer isimler de var: Julian Hall, Adri Mehmeti, Peyton Miller, Neil Pierre. Ancak Colorado'dan Lucas Herrington da var; ağustosta Premier League'e gitmeden önce belki de MLS'in en iyi genç stoperiydi. Aynısı, şu anda Crystal Palace'ta olan eski Real Salt Lake yıldızı Zavier Gozo için de geçerli.
Bunlar, belki de her ligde bir şekilde ortaya çıkacaktı. Bu kadar iyi atletler bir yerde kendilerine yol bulma eğilimindedir. Ancak kesinlikle, yalnızca MLS kulüplerinin almaya istekli olduğu türden bir riskle geldiler. Daha basit söylemek gerekirse, bu seviyede bir yeteneğe sahip olmak elbette çok önemli. Ama teknik direktörlerin de ellerindeki yeteneğe güvenmeye istekli olması gerekir.
ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, hafta başında şöyle konuştu: “MLS'in gençlere fırsat verme konusunda yaptığı iş inanılmaz. Kulüpler, herkes, 17 ya da 16 yaşındakilere fırsat veriyor. 18 yaşındakileri oynatıyorlar ve bence bu muhteşem bir şey. Bu, yapının çok sağlıklı olduğunu ve gençlerde olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğumuzu gösteriyor.”
Mevcut Red Bulls teknik direktörü Michael Bradley, New York Red Bulls'un MLS Next Pro takımında yeterince zaman geçirmişti ve eski gelişim takımı çıkışlı Hall, Mehmeti ve Matthew Dos Santos'ın ilk takım için hazır olduğuna güveniyordu. Yine de bu, sezonun ilk ilk 11'inde üçünü birden sahaya sürmenin ciddi bir risk taşımadığı anlamına gelmiyordu. Hall iki gol attı. Mehmeti bunlardan birinin asistini yaptı. Dos Santos bir saat boyunca ayakta kaldı. RBNY sezon açılış maçını 2-1 kazandı. Bu, sezonun tonunu lig genelinde belirleyen bir dönüm noktası gibiydi.
Red Bulls Akademi Direktörü Sean McCafferty, “Her zaman başarının, potansiyelle fırsatın buluştuğu an olduğunu söyleriz” dedi. “Olan da buydu. Üç çocuk Orlando'ya karşı ilk 11'de başladı. Her şey çok farklı da gelişebilirdi. Ağır bir yenilgi alabilirdik... Ama burada geçirdiğim süre boyunca şunu gördüm, yeterince iyi olan çok sayıda oyuncu vardı ve mesele sadece fırsatın gelmemesiydi.”
Bradley, gençleri ateşin içine atmaktan fazla çekinmeyen birkaç teknik adamdan biri. Bir zamanlar MLS'te şans verilen bir gençti. Ayrıca bir A takımı devralmadan önce altyapıda teknik adamlık da yaptı. McCafferty, bunun küçük bir tesadüf olmadığını düşünüyor. Diğer bazı teknik direktörler de aynısını yaptı ve bunun karşılığında oldukça iyi sonuçlar aldı.
McCafferty, “Ligde artık akademilerden, ikinci takımlardan ya da hatta milli takımlardan gelmiş çok sayıda teknik direktör görmeye başlıyorsunuz. Bu isimlerin genç oyuncularla daha güçlü bir bağı ve onları daha iyi anlama yetisi var. New England'da ve yukarı çıkan bazı genç oyuncularda bunu gördünüz. Ve tabii ki Philadelphia'da da, artık Ryan [Richter] orada olduğu için Cavan ve Neil Pierre daha fazla oynuyor” dedi.
Daha açık olan bir gerçek daha var: MLS akademilerinin yetiştirdiği ortalama Amerikalı oyuncu artık her zamankinden daha iyi. Kalite varsa birine güvenmek kolaydır. Geçmişte takımlar süre vermek için ya çok az ilgi gören yedek takımlara ya da bu seviyede tam olarak tutunamayan eski üniversite oyuncularına başvuruyordu. Artık akademilerde, Amerikan futbolunun en üst seviyelerinde kendi ayakları üzerinde durabilecek kadar bol yetenek var.
FC Dallas Gözlem Direktörü Leo Baldo, GOAL'e verdiği demeçte, “Oyuncuların daha iyi olduğunu söylemeyeceğim. Mesele bu değil, mesele sayı. Sayı giderek arttı ve bence bu sürecin bir parçası. Havuzun genişlemesi gibi düşünün; havuz genişledikçe daha fazla yetenek bulacaksınız” dedi.
"Hazırlar ve harekete geçmeye hazırlar"
Ayrıca, akademiden A takıma uzanan artık tanınabilir bir yolun bulunması da yardımcı oluyor. Sezonun başında, MLS kadrolarında 183 yerli oyuncu, yani bir kulübün akademisinden A takıma yükseltilen isimler vardı. O zamandan bu yana bu sayıya yenileri de eklendi. Real Salt Lake, yaklaşık 50 yerli oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Tüm bunlar, gençlerin kendilerini kanıtlamaları halinde büyük olasılıkla oynama şansı bulacaklarını bildiği bir hat, bir sistem anlamına geliyor.
Baldo, “Zihinsel olarak daha hazırlıklı geliyorlar çünkü aynı yolu izleyen başkalarını gördüler. Onların zihninde bu, 'Evet, ben de yapabilirim çünkü buradaki diğer arkadaşlarım da aynı şeyi yaptı' düşüncesini oluşturuyor. U13, U14 oynadılar. Bir noktada ikinci takıma gittiler ve ardından A takımda oynadılar” dedi.
Bu etkinin MLS'in en büyük yıldızlarından bazılarında somut karşılığı oldu.
Sullivan, GOAL'e “Bir konuşmaya, geri bildirime ya da eleştiriye ihtiyaç duyduğunuzda, etrafınızda insanlar ve harika bir destek sistemi oluyor” dedi.
Aslında burada çarklar bir süredir dönüyor. Kısıtlayıcı maaş yapıları, teknik direktörlerin gidip üst düzey yabancı yeteneklere büyük harcamalar yapamaması anlamına geliyor. Takımlar yatırım yapacaksa, bunun gerçekten kendi oyuncularına olması gerekiyor.
Lig yetkilileri, son dönemdeki gelişimin bir nedeni olarak COVID-19 pandemisinin getirdiği değişikliklere de dikkat çekiyor. 2020'de maç günü kadroları 18'den 20 oyuncuya çıkarıldı ve bu sayı sonraki yıllarda da aynı kaldı. O dönemde boşlukları doldurmak için genç oyuncular kadroya alındı. Ve o günden beri de kalıcı oldular.
MLS Next Pro (MLSNP) Başkanı Ali Curtis, “Rakamları inceliyorsunuz, analize bakıyorsunuz ve maç günü kadrosuna COVID öncesinde giren genç oyuncu sayısıyla COVID sonrasındaki sayı arasında çok büyük fark var. Bence bunun büyük bölümü, genç oyunculara sahada fırsatlar sunabilme açısından gerçekten çok faydalı oldu” dedi.
Ve her hafta oynamıyor olsalar bile, A takım ortamına maruz kalmanın şüphesiz faydalı olduğu açık.
Curtis, “Bu ortamda bu genç oyuncular işi kapıyor. Öğreniyorlar, öyle ki fırsat geldiğinde hazır oluyorlar. Tam anlamıyla hazırlar. Bence bu önemli” dedi.
"Uyum sağlayabilir misin?"
Yine de bu, bir genç oyuncunun ne zaman hazır olduğunu bilme sorusuna pek yanıt vermiyor. Gerçek şu ki, GOAL'a konuşan birçok scouting direktörü, bir gencin MLS maçına çıkarıldığında nasıl bir performans göstereceğini öngörmenin imkânsız olduğunu söyledi.
McCafferty, “Her zaman futbolun çok da farklı olmadığını söyleriz. Sadece daha dar alanlarda daha hızlı oynanıyor. Sonrasında da şu var: Uyum sağlayabiliyor musun? Beyin daha hızlı düşünebiliyor mu? Teknik olarak bunu daha istikrarlı şekilde uygulayabiliyor musun? Top kayıpları daha üst seviyede daha ağır cezalandırılır. Bu yüzden en hızlı uyum sağlayabilen oyuncular normalde kalanlar oluyor” dedi.
O halde belki de temel fark, MLS kulüplerinin artık genç yeteneklerin gerçekten gelişeceğine güvenebilecekleri bir ortama sahip olması: göz önünde olmadan ama profesyonel bir çevrede. MLS Next Pro (MLSNP), ilk sezonunu 2022'de başlattı. Ancak belki de 2026, üst düzey bir yedek lig olarak kendini şekillendirmek için geçirdiği dört yılın ardından her şeyin gerçekten oturduğu sezondu. Hem seviye hem de istatistikler gelişti. Yaklaşık 300 MLSNP oyuncusu MLS sözleşmesi imzaladı. Yaklaşık 1.500 MLS NEXT akademi oyuncusu MLSNP'de forma giydi.
Bunun küresel bir etkisi de var.
Lig, bu yaz mezunlarından 19'unu Dünya Kupası'na gönderdi. Bu sayı az gibi görünebilir, ancak sistemin dört yıldır var olduğu ve çocuk oyuncuları geliştirmeye yönelik bir araç olduğu düşünüldüğünde etkileyici bir toplam. USMNT'nin ilk 11'deki sağ beki Alex Freeman, Orlando City'nin A takımına, ardından da Villarreal'e gönderilmeden önce bu ligde 70 maça çıktı.
Robles, “Daha fazla Alex Freeman bulmamız gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde çok sayıda Alex Freeman olacak. Ama artık işaret edebileceğimiz bu kadar çok örneğe sahip olmamız harika, çünkü modelin işe yaradığının kanıtı bu duvarları yıkmaya başlıyor” dedi.
2025'te Bradley yönetimindeyken Next Pro ligini kazanan Red Bulls, gençlik yapılanmasını yetenek gelişimi için ideal bir platform olarak kullandı. MLSNP takımlarının yaş ortalaması 18 ve bu da onları ligin geri kalanına göre belirgin şekilde daha genç yapıyor. Mehmeti, takıma 15 yaşında kaptanlık yaptı.
McCafferty, “Gelişim için en büyük hızlandırıcının, erkeklerle birlikte ve onlara karşı ne kadar çabuk oynarsanız bir sonraki adıma da o kadar hızlı hazır hale gelmeniz olduğuna inanıyoruz. MLS Next Pro bunu sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Belki de son üç şampiyonun, yani RBNY 2, Philadelphia ve North Texas SC'nin (FC Dallas'ın bağlı kulübü), genç yetenekleri öne çıkarmaya istekli MLS kulüplerinden çıkmış olması pek tesadüf değil.
Curtis, “Yerel olarak geliştirilen genç oyuncular için yol ve sistem iyi işliyor. Ellerinde rekabet etme, gelişme, öğrenme ve A takımda oynama fırsatı var. MLS Next Pro da bunun büyük bir parçası” dedi.
"İşte bu yüzden yatırım yapıyorlar"
Peki, bu MLS'i dünya genelinde nasıl bir konuma yerleştiriyor? Gençlerin oynamasına imkân tanıyan bir platform olmak başka bir şey. Ancak bunun gerçekte ne anlama geldiğini tanımlamak biraz daha zor. Öncelikle, transfer işleri açısından bu iyi bir şey. MLS, Avrupa'ya yetenek aktarımını akıllıca yöneten bir organizasyon olarak kendini kabul ettirdi. Bu yaz yurt dışına yapılan transferlerden 218 milyon dolar gelir elde etti. Bunların bir kısmı, Avrupa futbolunun üst düzeylerine gönderilen pahalı gençler ya da MLS akademilerinden yakın zamanda yetişmiş oyunculardı.
Robles, “Kulüplerimiz için en büyük gelir kaynaklarından biri oyuncu satmak. Oyuncuyu satabilmek için onun sahada olması gerekir. Onu sahada tutabilmek için de hata yapmasına, öğrenmesine, gelişmesine ve ilerlemesine alan tanımanız gerekir” dedi.
Elbette bu, Robles ve Eskandarian'ın en iyi yeteneklerinin bu kadar çoğunun Avrupa devleri tarafından bilinen isimler olduğunu görmesinin nedenlerinden biriydi.
Daha geniş çerçevede ise bu bir tür gençlik devrimi, gelecek için umut veriyor. Büyük turnuvalarda uluslararası başarıya giden bir yol haritası varsa, bu gençliğe yatırım yapmakla başlar.
Robles, “[Fransa] Clairefontaine'i (ulusal genç antrenman tesislerini) 88'de kurdu ve ‘15 yıl içinde Dünya Kupası'nı kazanacağız’ dediler. Bunu, öngördükleri takvimden önce, 10 yıl sonra kazandılar” dedi.
O takımın belirleyici isimlerinden biri, Fransa'nın gençlik futboluna odaklanmasından faydalanan Zinedine Zidane adlı Fransız-Cezayirli bir çocuktu. Yirmi yıl sonra, Clairefontaine mezunlarından oluşan ikinci nesil Dünya Kupası'nı kazandı; Kylian Mbappe turnuvanın çıkış yapan yıldızı oldu.
Bu durum, bireysel kulüp düzeyinde daha da önemli. Robles, Avrupa'nın önde gelen bir kulübüyle yaptığı görüşmede, oyuncu gelişiminin altyapı futbolunun tamamında kazanmaktan çok daha önemli olduğunu gördü.
Robles, “Bana, ‘14 yaşında kazanamıyor olsak bile doğru oyunculara sahipsek sorun değil. 16 yaşında kazanamıyor olsak bile doğru oyunculara sahipsek yine sorun değil’ dediler. Sorun değil, çünkü bütün amaç onların A takıma ulaşması ve yatırımı da bu yüzden yapıyorlar” diye ekledi.
İspanya da benzer bir şey yaptı; 2000 yılında ulusal bir antrenman merkezi açtı ve ligine yeni bir yetenek döneminin kapısını araladı. 2010'da Dünya Kupası'nı kazandı. U.S. Soccer da bu yılın başlarında Atlanta'daki ulusal merkezini açtı. USMNT şu anda orada çalışıyor. Ve yerel lig de işlemeye devam ederken, büyük başarı hâlâ gelebilir. O zamana kadar mesele sabır.
Robles, “Sadece buna özenle devam etmemiz gerekiyor” dedi.