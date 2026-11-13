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Portugal Cristiano Ronaldo retirement GFX 1:1GOAL

Portekiz için Cristiano Ronaldo'nun saha dışındaki yerini doldurmak neden saha içindekinden daha zor olacak?

Süperstarın millî takım kariyerini noktalamasının ülkesinin futbol federasyonu açısından neden ekonomik bir “trajedi” olarak nitelendirildiğini anlamak kolay.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Cristiano Ronaldo, millî takımdan emeklilik söz konusu olduğunda Portekiz için doğru olanı yapacağını hep söylemişti. Şubat 2024'te “Artık hiçbir katkı sağlamadığımı hissedersem ayrılan ilk kişi ben olurum. Bu, verilmesi zor bir karar olmaz” demişti. Ancak gerçek bundan daha farklı olamazdı.

    Ronaldo bir türlü ayrılmayı göze alamadı ve onu yakından tanıyanlar buna hiç şaşırmadı. Manchester United'dan eski takım arkadaşı Gary Neville,The Overlap'e, Ronaldo'nun Almanya'daki utanç verici Avrupa Şampiyonası performansından yalnızca altı ay sonra, “Bunu yapabileceğini sanmıyorum. Oyuncu bazen ne zaman bırakması gerektiğini bilir ama bunu bilmeyen ve kendisine söylenmesi gereken oyuncular da vardır” dedi.

    Ronaldo açıkça ikinci gruptaydı. Neville'in sorusu ise şuydu: “Ona bunu kim söyleyecek?”

    Doğrusunu söylemek gerekirse, Jorge Jesus yetersizliğe asla tahammül etmese de Portekiz'in süper yıldızını fiilen millî takımdan uzaklaştıracak kişi olarak akla ilk gelen isim değildi. Ronaldo, Jesus'un Portekiz teknik direktörlüğüne getirilmesini desteklemiş, hatta 72 yaşındaki teknik adamı “doğru tercih” olarak nitelendirmişti. Jesus, Roberto Martinez'in yerine geçmişti ve Ronaldo'nun haklı olduğu şimdiden ortaya çıktı; ancak Ronaldo'nun öngördüğü nedenlerden dolayı değil.

    Jesus, 41 yaşındaki Ronaldo'yu planlarına dahil etse de onu bu planların merkezine koymayı reddetti. Ronaldo, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını; ne zaman, nerede ve ne kadar süre oynayacağı konusunda anlaşmalar yapıldığını öne sürdü. Ancak Jesus, her iyi teknik direktör gibi, kadro ve oyuncu değişikliği kararlarının tamamını maçların gidişatına göre verdi. Bu, ülkenin en çok gol atan oyuncusunu 90 dakika boyunca yedek kulübesinde tutmak anlamına gelse bile.

    Ronaldo, yaklaşık 2000 kelimelik açıklamasında teknik direktörünü “kibirli bir tavır” sergilemekle suçladı. Ardından, geçen ay Danimarka ile oynanan Uluslar Ligi maçı öncesinde millî takım kampından ayrılması nedeniyle verilecek cezanın ve nihayetinde emekliliğinin koşullarını da kendisi belirlemeye kalktı. Ancak sonunda Ronaldo elini fazla zorlamış oldu ve geri adım atarak kulüp sezonunun ortasında millî takım kariyerine son vermek zorunda kaldı.

    Yine de kendi mirasına, ayrıca Portekiz'in son üç uluslararası turnuvadaki performansına verdiği tüm zarara rağmen Ronaldo'nun yokluğu hissedilecek. Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) belirttiği gibi, etkisi uzun zamandır “sahanın dört çizgisinin çok ötesine” uzanıyordu.

  • Portekiz'in en değerli oyuncusu

    Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016
    Getty Images Sport

    Portekiz, Ronaldo gelmeden önce büyük bir uluslararası kupa kazanmamıştı.

    Ronaldo'ya göre, bu yılki Dünya Kupası'nın hemen ardından millî takım kariyerini bitirmeye hazırdı. Ancak FPF Başkanı Pedro Proenca, millî takımın ABD'den dönüş uçağında onu bu kararından vazgeçirdi. Doğrusu, kulağa gayet makul geliyor.

    Portekizli oyuncular üst üste üçüncü büyük turnuvada hareket kabiliyeti kısıtlı bir santrforun yükünü taşımaya çalışıp bunu başaramayınca, Ronaldo'nun sportif açıdan katlanılmaz bir yüke dönüştüğü açıktı. Ekonomik açıdan ise beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncu federasyon için hâlâ altın değerindeydi, hatta bundan da fazlasıydı.

    Nitekim Proenca'nın geçen ay bir FPF etkinliğinde Ronaldo'nun ülkesi adına oynamaya devam etmesini umduğunu söylerken Al-Nassr forvetini “Portekiz futbolunun bugüne kadar yetiştirdiği en büyük varlık” olarak nitelemesi dikkat çekiciydi. “Varlık” sözcüğünü bilerek seçmemiş olsa bile isabetli bir ifadeydi. Ronaldo artık Portekiz'in ilk 11'inde yer almayı hak etmese de somut anlamda hâlâ takımın en değerli oyuncusuydu.

  • 'Ronaldo Etkisi'

    FBL-EURO-2024-POR-TRAINING
    AFP

    Bugün birçok genç taraftar belirli futbol kulüplerini değil, süperstar futbolcuları takip ediyor.

    Ronaldo gerçekten de tek başına bir sektör; milyar dolarlık bir marka. Juventus kadar ünlü bir kulüp bile onu öncelikle ticari çekiciliğini ve sosyal medyadaki takipçi sayısını artırmak için transfer etti. Bu hamle işe de yaradı. 2018'de Torino'ya transferinin resmiyet kazanmasının ardından, 10-11 Temmuz arasındaki 24 saatte Juventus'un çevrim içi takipçi sayısı 2,2 milyon arttı.

    Futbol ekonomisi yazarı Marco Bellinazzo'nun GOAL'e açıkladığı gibi: “Ronaldo etkisi son derece gerçek. Herkes bunu görebilir. Ticari açıdan uluslararası düzeyde büyümek için Cristiano Ronaldo gibi küresel bir ikona ihtiyacınız var. Özellikle Kuzey Amerika ve Asya'da yeni anlaşmalar yapılmasına büyük katkı sağlıyor.”

    Örneğin Juventus, Ronaldo'nun Allianz Stadium'a gelişinden altı ay sonra forma üreticisi adidas ile 357 milyon avro (308 milyon sterlin/395 milyon dolar) değerinde, yedi yıllık yeni ve daha avantajlı bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu, önceki anlaşmanın iki katı değerindeydi. Kulüp, Kasım 2019'da ise forma sponsoru JEEP ile ortaklığını 42 milyon avro (36,2 milyon sterlin/46,4 milyon dolar) karşılığında uzattı. Bu tutar, önceki anlaşmaya göre 25 milyon avroluk bir artıştı.

    Kısacası, fenomenler çağında en etkili isme erişebilmek büyük avantaj. Sonuçta futbolcular bile Ronaldo'nun peşinden gidiyor. Ronaldo'nun Al-Nassr'a sürpriz transferinden yaklaşık altı ay sonra Karim Benzema ve Neymar gibi isimler de 2022'de Suudi Arabistan Pro Ligi'ne katıldı.

    Portekiz de dünyanın belki de en ünlü yüzünün yirmi yıl boyunca millî takımın vitrin yüzü olmasından kuşkusuz büyük fayda sağladı. Spor pazarlaması uzmanı Daniel Sa, Dünya Kupası'nın ardından Lusa haber ajansına şunları söyledi: “Bunu söylemek biraz ağır olabilir ama marka açısından Ronaldo, Portekiz millî takımının tamamından ve sayısız başka millî takımın toplamından kıyaslanamayacak kadar büyük.”

    “Ayrıldığında bu bir trajedi olacak çünkü insanlar ne kadar büyük bir medya ilgisinin kaybedileceğini hâlâ kavrayamıyor. Hızla yukarı çıkan bir yürüyen merdivenden aşağı düşeceğiz. Onların 20 yılı aşkın süredir çok sayıda sözleşme imzalamasını ve çok para kazanmasını sağlayan kişi o.”

    Bu bakımdan Ronaldo'nun yerini doldurmak neredeyse imkânsız. Sa, emeklilik açıklamasının ardından EFE'ye şunları söyledi: “O, tek başına küresel bir iletişim platformu. Dolayısıyla Portekiz yalnızca olağanüstü bir oyuncuyu kaybetmiyor. Aynı zamanda Portekiz markasının uluslararası alandaki en büyük sesini de kaybediyor.”

  • Ramos öne çıkmaya hazır mı?

    Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
    Getty Images Sport

    Goncalo Ramos, Portekiz’in hücum hattına liderlik ettiği döneme şimdiden umut verici bir başlangıç yaptı.

    Kulağa tuhaf gelse de Portekiz, Ronaldo'nun sahada bıraktığı devasa boşluğu doldurmakta muhtemelen daha az zorlanacak. Uluslararası futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusundan söz ediyor olabiliriz, ancak henüz çok erken olsa da ilk işaretler Portekiz'in onsuz gol bulmakta zorlanmayacağını gösteriyor.

    Goncalo Ramos'un Ronaldo olmadığı açık. Ancak 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre'ye karşı kazanılan maçta eski kaptanın yerine geçip hat-trick yaptığı andan itibaren Portekiz hücumuna etkili biçimde liderlik edebileceğini gösterdi.

    Ronaldo'nun olaylı ayrılışı göz önüne alındığında, AC Milanlı forvetin üzerindeki baskının artık çok büyük olacağı kesin. Yine de geçen ay Danimarka ve Norveç'e karşı oynanan maçlar öncesinde bütün gözler onun üzerindeydi. Ramos iki maçta da gol atarak üst üste ilk 11'de başladığı üç maçta üç gole, ülkesi adına çıktığı son beş maçta ise dört gole ulaştı. Böylece, Ronaldo bir kez daha Portekiz'in birinci tercihi olan 9 numara olmayı haklı çıkaramazken Ramos'a Dünya Kupası'nda yalnızca 34 dakika süre verilmiş olmasının ne kadar anlamsız olduğunu ortaya koydu.

    Ancak bir bakıma mesele Ramos'un kaç gol attığından çok, hücum hattının en ucunda ne kadar iyi oynadığı. Bu nedenle Portekiz günlük gazetesi A Bola okurlarından geçen ay Galler'e karşı oynanan maç için tercih ettikleri ilk 11'i seçmeleri istendiğinde Ramos'u Ronaldo'nun önünde tercih ettiler.

    Peki neden? Çünkü Ronaldo'ya ülkesi için yaptıklarından dolayı sonsuza dek minnettar kalacak Portekiz halkı bile çok uzun süre boyunca tek bir kişinin çıkarlarının bütün bir takımın ihtiyaçlarının önüne konduğunu kabul ediyor. Bunun sonucunda Portekiz'in yetenekli kanat oyuncuları ve olağanüstü orta saha oyuncuları, hücum birimi olarak potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koymalarına yardımcı olacak, modern oyunun gerektirdiği hareketliliğe ve enerjiye sahip bir santrfordan yoksun kaldı.

    Portekiz'in yeni “altın jenerasyonunun” önümüzdeki yıllarda büyük bir kupa kazanacağının hiçbir garantisi yok. Ancak bunu başarma şanslarının artık 40'lı yaşlarının başındaki bir forvetle değil, 20'li yaşlarının ortasındaki bir forvetle daha yüksek olduğu açık.

    Elbette Ronaldo'nun Portekiz futboluna katkısı asla küçümsenmemeli, zaten küçümsenemez. Birlikte tarih yazdılar. Golleri özlenecek, insanları kendine çeken gücü de öyle. Portekiz'in bir daha Ronaldo'yla olduğu kadar popüler ya da kârlı olması pek olası değil. Ancak emekliliği markayı kesinlikle zayıflatacak olsa da takım şimdiden daha güçlü görünüyor.