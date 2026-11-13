Cristiano Ronaldo, millî takımdan emeklilik söz konusu olduğunda Portekiz için doğru olanı yapacağını hep söylemişti. Şubat 2024'te “Artık hiçbir katkı sağlamadığımı hissedersem ayrılan ilk kişi ben olurum. Bu, verilmesi zor bir karar olmaz” demişti. Ancak gerçek bundan daha farklı olamazdı.

Ronaldo bir türlü ayrılmayı göze alamadı ve onu yakından tanıyanlar buna hiç şaşırmadı. Manchester United'dan eski takım arkadaşı Gary Neville,The Overlap'e, Ronaldo'nun Almanya'daki utanç verici Avrupa Şampiyonası performansından yalnızca altı ay sonra, “Bunu yapabileceğini sanmıyorum. Oyuncu bazen ne zaman bırakması gerektiğini bilir ama bunu bilmeyen ve kendisine söylenmesi gereken oyuncular da vardır” dedi.

Ronaldo açıkça ikinci gruptaydı. Neville'in sorusu ise şuydu: “Ona bunu kim söyleyecek?”

Doğrusunu söylemek gerekirse, Jorge Jesus yetersizliğe asla tahammül etmese de Portekiz'in süper yıldızını fiilen millî takımdan uzaklaştıracak kişi olarak akla ilk gelen isim değildi. Ronaldo, Jesus'un Portekiz teknik direktörlüğüne getirilmesini desteklemiş, hatta 72 yaşındaki teknik adamı “doğru tercih” olarak nitelendirmişti. Jesus, Roberto Martinez'in yerine geçmişti ve Ronaldo'nun haklı olduğu şimdiden ortaya çıktı; ancak Ronaldo'nun öngördüğü nedenlerden dolayı değil.

Jesus, 41 yaşındaki Ronaldo'yu planlarına dahil etse de onu bu planların merkezine koymayı reddetti. Ronaldo, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını; ne zaman, nerede ve ne kadar süre oynayacağı konusunda anlaşmalar yapıldığını öne sürdü. Ancak Jesus, her iyi teknik direktör gibi, kadro ve oyuncu değişikliği kararlarının tamamını maçların gidişatına göre verdi. Bu, ülkenin en çok gol atan oyuncusunu 90 dakika boyunca yedek kulübesinde tutmak anlamına gelse bile.

Ronaldo, yaklaşık 2000 kelimelik açıklamasında teknik direktörünü “kibirli bir tavır” sergilemekle suçladı. Ardından, geçen ay Danimarka ile oynanan Uluslar Ligi maçı öncesinde millî takım kampından ayrılması nedeniyle verilecek cezanın ve nihayetinde emekliliğinin koşullarını da kendisi belirlemeye kalktı. Ancak sonunda Ronaldo elini fazla zorlamış oldu ve geri adım atarak kulüp sezonunun ortasında millî takım kariyerine son vermek zorunda kaldı.

Yine de kendi mirasına, ayrıca Portekiz'in son üç uluslararası turnuvadaki performansına verdiği tüm zarara rağmen Ronaldo'nun yokluğu hissedilecek. Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) belirttiği gibi, etkisi uzun zamandır “sahanın dört çizgisinin çok ötesine” uzanıyordu.