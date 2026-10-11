WASHINGTON: Emma Hayes, ABD Kadın Millî Takımı’nın dünyanın en iyileri karşısındaki seviyesini görmek için İspanya’nın maç programına alınmasını istedi. Son Dünya Kupası şampiyonu İspanya’nın, ABD’nin önünde hâlâ ne kadar iş olduğunu göstermesi ise cumartesi günü yalnızca 14 dakika sürdü.

Audi Field’da biletlerin tamamının satıldığı maçta 19.220 seyirci önünde İspanya erken bulduğu iki golün ardından oyununu geliştiren ABD’ye karşı üstünlüğünü korudu ve 2-0 kazandı. İki hazırlık maçının ilki, 2027 Dünya Kupası’na bir yıldan az süre kala Hayes’e istediği sınavı sundu. Aynı zamanda küçük hataların ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini de can sıkıcı biçimde hatırlattı.

Dört ay sonraki ilk maçına çıkan ABD’nin savunma hattı sakatlıklardan etkilenmişti; son anda kadrodan çıkan oyuncular da Hayes’in seçeneklerini daha da azalttı. Hayes’in daha geniş bir oyuncu havuzu oluşturma hedefi kadro tercihlerini şekillendirmeyi sürdürdü. Yalnızca seçebileceği durumdaki oyuncuları kadroya alabileceğini defalarca vurgulayan Hayes, henüz en güçlü kadrosunu düzenli olarak sahaya süremedi.

Yine de sorunlar, kadroda kimlerin bulunmadığının ötesine geçiyordu.

Patri Guijarro, üçüncü dakikada uzak mesafeden attığı şutla Claudia Dickey’i mağlup etti. On bir dakika sonra Eva Navarro arka direkte topu ağlara göndererek İspanya’nın farkı ikiye çıkarmasını sağladı. ABD savunmasındaki aksaklığın bedeli, maçın geri kalanında skoru eşitlemeye çalışmak oldu.

ABD, 10’u isabetli 13 şut çekerek karşılık verdi ancak bu fırsatları gole çeviremedi. İspanya’nın maçın başındaki bitiriciliği belirleyici oldu.

Hayes maçın ardından, “Dünyanın en iyi takımına karşı, özellikle de o golleri yediğimiz şekilde, 2-0 geriye düşmeyi göze alamazsınız,” dedi.

“Birden fazla gol atacak kadarını yaptık mı? Kesinlikle. Sadece her zaman doğru kararı veremedik ve yapabileceğimizi bildiğim kalitede uygulayamadık.”

Hayes, yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımının İspanya’nın seviyesine üç yıl öncesine göre daha yakın olduğunu savundu.

“Gerçekten çok, çok iyi oyuncularımız var ve bugünkü sonuç ne olursa olsun çok iyi bir takımız,” dedi.

Geriye ABD’nin aradaki farkı ne kadar çabuk kapatabileceği sorusu kalıyor. Hayes oyuncularına inanıyor. Trinity Rodman ve diğer oyuncular, cumartesi gününden çıkarılacak dersleri daha büyük planın bir parçası olarak görüyor. Asıl mesele, bu dersleri İspanya karşısında eksik kalan daha doğru kararlara ve daha kaliteli bir uygulamaya dönüştürmek.