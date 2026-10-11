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USWNT 1-1GOAL

‘Planın bir parçası’: ABD Kadın Milli Takımı, İspanya'dan aldığı ağır dersleri neden 2027 Dünya Kupası yolunda gerekli bir adım olarak görüyor?

ABD Kadın Milli Futbol Takımı, İspanya’ya karşı oynadığı ilk maçın ardından “hayal kırıklığına uğradı” ancak “yılmadı”.

Çeviri:

  • WASHINGTON: Emma Hayes, ABD Kadın Millî Takımı’nın dünyanın en iyileri karşısındaki seviyesini görmek için İspanya’nın maç programına alınmasını istedi. Son Dünya Kupası şampiyonu İspanya’nın, ABD’nin önünde hâlâ ne kadar iş olduğunu göstermesi ise cumartesi günü yalnızca 14 dakika sürdü.

    Audi Field’da biletlerin tamamının satıldığı maçta 19.220 seyirci önünde İspanya erken bulduğu iki golün ardından oyununu geliştiren ABD’ye karşı üstünlüğünü korudu ve 2-0 kazandı. İki hazırlık maçının ilki, 2027 Dünya Kupası’na bir yıldan az süre kala Hayes’e istediği sınavı sundu. Aynı zamanda küçük hataların ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini de can sıkıcı biçimde hatırlattı.

    Dört ay sonraki ilk maçına çıkan ABD’nin savunma hattı sakatlıklardan etkilenmişti; son anda kadrodan çıkan oyuncular da Hayes’in seçeneklerini daha da azalttı. Hayes’in daha geniş bir oyuncu havuzu oluşturma hedefi kadro tercihlerini şekillendirmeyi sürdürdü. Yalnızca seçebileceği durumdaki oyuncuları kadroya alabileceğini defalarca vurgulayan Hayes, henüz en güçlü kadrosunu düzenli olarak sahaya süremedi.

    Yine de sorunlar, kadroda kimlerin bulunmadığının ötesine geçiyordu.

    Patri Guijarro, üçüncü dakikada uzak mesafeden attığı şutla Claudia Dickey’i mağlup etti. On bir dakika sonra Eva Navarro arka direkte topu ağlara göndererek İspanya’nın farkı ikiye çıkarmasını sağladı. ABD savunmasındaki aksaklığın bedeli, maçın geri kalanında skoru eşitlemeye çalışmak oldu.

    ABD, 10’u isabetli 13 şut çekerek karşılık verdi ancak bu fırsatları gole çeviremedi. İspanya’nın maçın başındaki bitiriciliği belirleyici oldu.

    Hayes maçın ardından, “Dünyanın en iyi takımına karşı, özellikle de o golleri yediğimiz şekilde, 2-0 geriye düşmeyi göze alamazsınız,” dedi.

    “Birden fazla gol atacak kadarını yaptık mı? Kesinlikle. Sadece her zaman doğru kararı veremedik ve yapabileceğimizi bildiğim kalitede uygulayamadık.”

    Hayes, yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımının İspanya’nın seviyesine üç yıl öncesine göre daha yakın olduğunu savundu.

    “Gerçekten çok, çok iyi oyuncularımız var ve bugünkü sonuç ne olursa olsun çok iyi bir takımız,” dedi.

    Geriye ABD’nin aradaki farkı ne kadar çabuk kapatabileceği sorusu kalıyor. Hayes oyuncularına inanıyor. Trinity Rodman ve diğer oyuncular, cumartesi gününden çıkarılacak dersleri daha büyük planın bir parçası olarak görüyor. Asıl mesele, bu dersleri İspanya karşısında eksik kalan daha doğru kararlara ve daha kaliteli bir uygulamaya dönüştürmek.

  • Plana güveniyor muyuz?

    Emma Hayes, USWNT
    Getty

    Emma Hayes, iki gol yenmesinin ardından yaşanan belirgin hayal kırıklığı üzerine ABD Kadın Millî Takımı'na seslendi.

    USWNT’nin maç sonrası mesajının odağında güven vardı: birbirlerine, Hayes’e ve sürece duydukları güven. Oyuncular, İspanya karşısındaki eksiklerini kabul ederken bu eksikleri ortaya çıkaran sınavın değerini vurguladı.

    Savunma oyuncusu Emily Fox, İspanya ile karşılaşmaları hakkında, “Bu, sürecin ve planın bir parçası,” dedi. “2-0’lık yenilgiden dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ama bazı alanlarda maçın gerçekten çok yakın geçtiğini düşünüyorum. Ayrıntılar önemli.”

    NWSL’deki iç saha taraftarlarının önünde maçın tamamında oynayan Trinity Rodman, ABD’nin nerede yetersiz kaldığını açıkça anlattı. Kendi performansının sorumluluğunu da üstlendi.

    Rodman, “Bizi büyük bir sınavın beklediğini maça çıkmadan önce biliyorduk,” dedi. “Aralarındaki yakın pas bağlantıları ve topu bu kadar hızlı dolaştırmaları karşısında çok zorlandık. Savunmada hep bir adım geç kaldık. Üstelik hücumun son bölümünde hiç bitirici olamadık. Bunun sorumluluğunu ben de üstleniyorum. Kale önündeki top kontrollerim yeterince iyi değildi.”

    Rodman’a göre bundan sonraki adım, tek bir sonucun takımın genel gelişiminin önüne geçmesine izin vermeden bu eksikleri gidermek.

    “Bence bazı şeylere takılıp kalmamalı ya da ayrıntılara gereğinden fazla odaklanmamalıyız. Büyük resme bakmalıyız. Önümüzde hâlâ neredeyse bir yıl var. Elimizdeki kısıtlı zamanı iyi değerlendirmeliyiz ve bence bunu gerçekten iyi yapıyoruz.”

  • Buradan sonra nereye?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    Trinity Rodman, İspanya karşısında zorlandığını kabul etti ancak ABD Kadın Milli Takımı'nın 2027 Dünya Kupası yolunda kaydettiği ilerlemeye güvenini koruyor.

    ABD Kadın Milli Takımı için neyse ki bu bir eleme maçı değildi. Cumartesi gününden çıkardıkları dersleri uygulama fırsatı bulacakları Salı günü İspanya ile yeniden karşılaşacaklar.

    Hayes’e göre Japonya, Brezilya ve İspanya gibi rakiplerle maçlar ayarlamanın değeri burada yatıyor. Oyuncularının bu zorluklarla, Dünya Kupası’nda bir üst tura çıkma şansları tehlikeye girmeden önce karşılaşmasını istiyor.

    Hayes’in İspanya ile ilk karşılaşma öncesinde söylediği gibi: “Dünya Kupası’na gidip bu takımlarla ilk kez orada karşılaşmak isteyeceğiniz son şey.”

    Rodman da maçın zamanlamasından memnundu.

    “Yani böyle maçlar olacak ve şu anda Dünya Kupası’nda olmadığımız için mutluyum. Yine Brezilya maçında olduğu gibi, bu maçtan çıkarabildiklerinizi alıp bir sonraki maça daha da iyi bir zihniyetle gidiyorsunuz. Üzerinde çalışabileceğimiz de çok şey var.”

    Yaklaşık iki yıl aradan sonra ABD Kadın Milli Takımı formasını ilk kez giyen Mallory Swanson da benzer bir bakış açısı sundu. Deneyimli forvet, büyük turnuvaların gerekliliklerini biliyor ve cumartesi günkü sınavı önlerindeki süreç için değerli bir hazırlık olarak gördü.

    Swanson, “Bu maçtan çok şey çıkarıyorsunuz. Bence bizim için iyi bir öğrenme deneyimi. Dünya Kupası elemelerine giderken genel olarak da bizim için iyi bir deneyim,” dedi.

  • “Bizim için büyük bir sınav”

    Spain midfield

    İspanya’nın erken golleri, ilk kez birlikte ilk 11’de sahaya çıkan ABD Kadın Milli Takımı savunma dörtlüsünün karşı karşıya olduğu zorlukları gözler önüne serdi.

    ABD Kadın Milli Takımı, dünya sıralamasının zirvesindeki takımla karşılaşmanın nasıl bir sınav olacağını biliyordu. İspanya, hataya ne kadar az yer olduğunu göstermek için yalnızca birkaç dakikaya ihtiyaç duydu.

    ABD maça yeni bir savunma dörtlüsüyle başladı: Beklerde Emily Fox ve Avery Patterson, stoperde Kennedy Wesley ve Tierna Davidson vardı. Bu dört oyuncu ilk kez birlikte ilk 11’de sahaya çıkıyordu. Arkalarında ise uluslararası düzeyde kendini hâlâ kanıtlama sürecinde olan Claudia Dickey yer alıyordu.

    Bu dörtlünün, hızlı pasları ve hareketliliğiyle rakibine uyum sağlamak için fazla zaman tanımayan İspanya karşısında kısa sürede uyum yakalaması gerekiyordu.

    Fox, maçın ardından “Dünyanın en iyi takımı olan İspanya gibi bir rakibe karşı oynamak bizim için çok büyük bir sınavdı” dedi.

    Fox, İspanya’nın fırsatları değerlendirmedeki başarısına ve ABD’nin ilk 15 dakikada doğru yapması gereken ayrıntılara dikkat çekti.

    “Hücumda çok etkiliydiler ve iki gol atmak için yalnızca iki fırsata ihtiyaç duydular” dedi.

    Rodman, devre arasından sonra özellikle yedek kulübesinden gelen oyuncuların katkısıyla daha güçlü bir karşılık verdiklerini düşündü.

    “Bence ilk yarıda kendimizden biraz şüphe ettik ama kesinlikle oyunda öne çıkan taraftık. İkinci yarıda ise oyuna sonradan giren oyuncularımız bence harika iş çıkardı.”

    Rodman, kulübünde forvet olarak oynamasına rağmen Fox’un yerine sağ bekte görev alan Michelle Cooper’ı özellikle övdü.

    “Bence Michelle sağ bekte harika iş çıkardı. Kulübünde forvet oynarken milli takıma gelip sağ bekte görev yapabildi. Bence o kanadı kapattı, bir de rakibine kırmızı kart gösterilmesini sağladı!”