On, futbol dünyasına büyük çaplı girişini duyurduğundan beri yeni reklam yüzünün yer aldığı gösterişli etkinlikler ya da parlak krampon lansmanları düzenlemedi. Bunun yerine sade bir yol izleyerek yakında çıkacak ürününün etrafında bir gizem yarattı ve büyük heyecan uyandırdı.

İlk olarak Mbappe, futbol direktörleri ve Arsenal efsanesi Henry, tenis ikonu Roger Federer ve Barcelona'nın dikkat çeken ismi Sydney Schertenleib'in katıldığı bir fotoğraf çekimi yapıldı. Kramponların yer almadığı çekim, kramponların geliştirildiği ve test edildiği laboratuvarın gösterişten uzak ortamında gerçekleşti. Şimdi ise On, bizi geliştirme sürecinin perde arkasına götürdü.

Eskiden geliştirme aşamasındaki bir kramponu yalnızca ışıklardan ve kameralardan uzakta, antrenman sahasında görebilirdiniz. Ancak On bunu değiştirdi. Eylül ayında Nike ile yollarını resmen ayıran Mbappe, o zamandan beri On kramponlarıyla sahaya çıkıp gol attı. Millî maç arasında Fransa adına, Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid formasıyla Roma'ya karşı gol kaydetti. Ancak ayağında gördüğümüz, üzerinde çok az On logosu bulunan tamamen beyaz krampon henüz nihai ürün değil.

İsviçreli üretici bu kramponu hâlâ bir “prototip” olarak tanımlıyor. Nitekim Fransız oyuncunun millî takım görevinde giydiği kramponda ‘ON-DCPT-KM010’ seri numarası bulunurken, kulüp maçlarına dönüşünde ‘ON-DCPT-KM210’ seri numaralı kramponu giydi. On alışılmış kalıpları yıkıyor; krampon tasarımının gelişimine gözlerimizin önünde tanıklık ediyoruz.