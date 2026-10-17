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Kylian Mbappe On boots GFX HIC 1-1GOAL

Piyasadaki dengeleri değiştiren On ezberleri bozarken Kylian Mbappe'nin yeni kramponları neden hâlâ gizemini koruyor?

Rakiplerine meydan okuyan İsviçreli spor giyim markası, futbol alanındaki büyümesinin yüzü olması için Real Madrid'in süper yıldızıyla anlaştı. Ancak yıldızın yeni kramponlarının nasıl görüneceğini hâlâ bilmiyoruz.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Futbol kramponu tasarımına ilk kez adım atan On, alışılmışın dışında hareket ediyor. Elbette yükselişteki İsviçreli spor giyim markası, futbol ürünlerinin yüzü olması için Kylian Mbappe gibi gerçek bir süperstarla anlaşmış ve Mbappe'nin efsanevi vatandaşı Thierry Henry de perde arkasında markayla çalışıyor. Ancak On'un ilk kramponunun tam olarak nasıl görüneceğini hâlâ bilmiyoruz.

    Görünüşe bakılırsa bu, bilinçli bir tercih. Dünyanın en iyi oyuncularından birini bünyesine katarak son derece rekabetçi bir sektörde dengeleri şimdiden değiştiren On, krampon lansmanlarına bakışımızı yeniden şekillendirirken yeniliği her şeyin önüne koyuyor, gerçek zamanlı testler yapıyor ve dünyayı perde arkasına göz atmaya davet ediyor.

  • Çalışmalar sürüyor

    AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Mbappe, On kramponlarıyla daha önce sahaya çıkıp gol attı ancak marka bunları nihai ürün değil, “prototip” olarak tanımlıyor.

    On, futbol dünyasına büyük çaplı girişini duyurduğundan beri yeni reklam yüzünün yer aldığı gösterişli etkinlikler ya da parlak krampon lansmanları düzenlemedi. Bunun yerine sade bir yol izleyerek yakında çıkacak ürününün etrafında bir gizem yarattı ve büyük heyecan uyandırdı.

    İlk olarak Mbappe, futbol direktörleri ve Arsenal efsanesi Henry, tenis ikonu Roger Federer ve Barcelona'nın dikkat çeken ismi Sydney Schertenleib'in katıldığı bir fotoğraf çekimi yapıldı. Kramponların yer almadığı çekim, kramponların geliştirildiği ve test edildiği laboratuvarın gösterişten uzak ortamında gerçekleşti. Şimdi ise On, bizi geliştirme sürecinin perde arkasına götürdü.

    Eskiden geliştirme aşamasındaki bir kramponu yalnızca ışıklardan ve kameralardan uzakta, antrenman sahasında görebilirdiniz. Ancak On bunu değiştirdi. Eylül ayında Nike ile yollarını resmen ayıran Mbappe, o zamandan beri On kramponlarıyla sahaya çıkıp gol attı. Millî maç arasında Fransa adına, Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid formasıyla Roma'ya karşı gol kaydetti. Ancak ayağında gördüğümüz, üzerinde çok az On logosu bulunan tamamen beyaz krampon henüz nihai ürün değil.

    İsviçreli üretici bu kramponu hâlâ bir “prototip” olarak tanımlıyor. Nitekim Fransız oyuncunun millî takım görevinde giydiği kramponda ‘ON-DCPT-KM010’ seri numarası bulunurken, kulüp maçlarına dönüşünde ‘ON-DCPT-KM210’ seri numaralı kramponu giydi. On alışılmış kalıpları yıkıyor; krampon tasarımının gelişimine gözlerimizin önünde tanıklık ediyoruz.

  • “Göründüğünden daha fazlası var”

    Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Krampon tüm dünyanın gözü önünde sahada görülmüş olsa da On, yeni kramponlarını geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğini söylüyor.

    GOAL'ın edindiği bilgiye göre Mbappe'nin giydiği krampon, On'un futbolcularla birlikte yürüttüğü geliştirme sürecinin bir parçası. Kramponun performansı, ayağa oturuşu, ayağı kavrayışı ve dayanıklılığı gerçek maç koşullarında test ediliyor; Mbappe'nin geri bildirimleri de ürünü sürekli geliştirmek için kullanılıyor.

    On'un 'LightSpray' teknolojisi, kramponun tasarımında temel bir rol oynuyor. Marka, bu teknolojinin "ayakkabı üretimine temelden farklı bir yaklaşımı mümkün kıldığını" ve ilk aşamada ortaya çıkabilecek sorunlara yanıt olarak kramponun yapısında, ağırlığında, ayağa oturuşunda ve hissinde çok hızlı değişiklikler yapmalarını sağladığını belirtiyor.

    On, GOAL'a hem bağcıklı hem de bağcıksız versiyonların test edildiğini söylüyor. Bu da prototipin farklı bir versiyonunu yakında görebileceğimize işaret ediyor. Seri numaraları tasarımcıların test sürecinde farklı versiyonları takip etmesine yardımcı olurken marka, tasarladıkları hiçbir şeyin "yalnızca süs amaçlı" olmadığında ısrar ediyor ve dikkatle bakanların "göründüğünden fazlasını" bulabileceğini belirtiyor.

  • Eşi benzeri görülmemiş şeffaflık

    On football boots
    On

    On, alışılmışın dışına çıkarak herkese devam eden tasarım ve geliştirme sürecine daha önce görülmemiş ölçüde erişim sağladı.

    Futbol kramponlarının üretimini ve piyasaya sürülmesini çevreleyen alışılmış gizlilikten uzaklaşmayı sürdüren On, kendi tasarım sürecini tüm dünyaya sızdırarak şeffaflıkta bir adım daha ileri gitti. On'un internet sitesindeki bilmeceyi çözüp Mbappe'nin prototiplerindeki seri numaralarını şifre olarak kullanan ve belirli adımları izleyen herkes, geliştirme aşamalarını ve tasarımda kullanılan referansları gösteren kamera arkası görüntülere ve videolara erişebiliyor.

    Bu tür bir erişim daha önce görülmedi. Henüz duyurulmamış resmi lansman öncesinde merakı ve beklentiyi artırıyor. Tamamlanmamışlık hissi ise yaklaşan piyasaya çıkışı daha da heyecan verici kılıyor.

  • 2027'yi hedefliyor

    Mbappe On GFX
    Getty/GOAL

    Mbappe'nin yeni kramponları henüz satışta değil. GOAL'ün edindiği bilgiye göre yakında raflarda yerini alacaklar, ancak nasıl görüneceklerini kim bilebilir?

    Pazardaki dengeleri değiştiren On ile Mbappe'nin ilk kramponuna yönelik heyecan artarken, prototipin önümüzdeki haftalarda ve aylarda nasıl gelişip değişeceği henüz belli değil. Daha önce bildirildiği üzere Fransız futbolcunun On ile yaptığı 10 yıllık anlaşma kapsamında, markanın genel satışa sunacağı modellerin yanı sıra kendi adını taşıyan bir serisi de olacak. Mbappe ayrıca, yalnızca 16 yıl önce kurulduğundan bu yana hızla büyüyen şirkette hisse sahibi.

    GOAL'ün edindiği bilgiye göre On'un ilk futbol koleksiyonu 2027'de piyasaya çıkacak. O zamana kadar marka, Mbappe ve Schertenleib'in yanı sıra sessiz sedasız anlaşma yaptığı diğer aktif futbolcularla birlikte her ayrıntıyı geliştirmeye, test etmeye ve ince ayarlarını yapmaya odaklanacak.

    Koşu ayakkabılarıyla tanınan On, Mbappe ile anlaşarak ve onu tasarım sürecine yoğun biçimde dahil ederek krampon pazarında şimdiden büyük yankı uyandırdı. Yeniliği her şeyin önünde tutan markanın bu yaklaşımını yakın zamanda değiştireceğine dair bir işaret de yok.