Cumartesi, ABD Erkek Milli Takımı'nın yeni nesli için unutulmaz bir gün olabilir; gelecekteki bilgi yarışması geceleri için de kenara not edilecek bir gün. Birkaç oyuncu ilk kez milli forma giyebilir ve umut, bu ilk maçların uzun bir serinin başlangıcı olması.

Tek soru, bu ilk maçların nasıl şekilleneceği: ilk 11'de mi başlayacaklar, yoksa sonradan oyuna girerek mi süre alacaklar? İlk 11 tamamen gençlerden mi oluşacak, yoksa tecrübeli isimlerin de yer aldığı daha dengeli bir geçiş mi tercih edilecek? Bunu kesin olarak yalnızca Mauricio Pochettino biliyor, ancak teknik adamın hafta boyunca yaptığı açıklamalar göz önüne alındığında oldukça sağlam bir tahminde bulunmak mümkün.

USMNT kampı öncesindeki haftalarda ve kamp süresince Pochettino, beklentileri düşürmeye çalıştı. Kadrosunda sekiz genç oyuncu bulunuyor ve hepsi uluslararası seviyeye hazır olma açısından farklı noktalarda. Kendi sözlerine göre bazıları diğerlerinden daha yakın, ancak bu da bu oyuncuları sadece birkaç günlük antrenmanın ardından doğrudan ateşin içine atmanın akıllıca olduğu anlamına gelmiyor.

Bu nedenle, eğer tecrübeli isimlere yaslanılacak bir maç varsa, bu o maç olabilir. Bunu göz önünde bulundurarak, Pochettino'nun hamleleri maçı ve oyuncu havuzunu açmadan önce, en azından başlangıçta USMNT'nin sahaya nasıl bir 11'le çıkabileceğine dair olası tablo şöyle olabilir.