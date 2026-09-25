Peru karşısında ABD Erkek Milli Takımı'nın muhtemel ilk 11'i: Julian Hall şansını buluyor, Mauricio Pochettino gençlik ve tecrübeyi dengelerken Gio Reyna sahneye çıkıyor
Cumartesi, ABD Erkek Milli Takımı'nın yeni nesli için unutulmaz bir gün olabilir; gelecekteki bilgi yarışması geceleri için de kenara not edilecek bir gün. Birkaç oyuncu ilk kez milli forma giyebilir ve umut, bu ilk maçların uzun bir serinin başlangıcı olması.
Tek soru, bu ilk maçların nasıl şekilleneceği: ilk 11'de mi başlayacaklar, yoksa sonradan oyuna girerek mi süre alacaklar? İlk 11 tamamen gençlerden mi oluşacak, yoksa tecrübeli isimlerin de yer aldığı daha dengeli bir geçiş mi tercih edilecek? Bunu kesin olarak yalnızca Mauricio Pochettino biliyor, ancak teknik adamın hafta boyunca yaptığı açıklamalar göz önüne alındığında oldukça sağlam bir tahminde bulunmak mümkün.
USMNT kampı öncesindeki haftalarda ve kamp süresince Pochettino, beklentileri düşürmeye çalıştı. Kadrosunda sekiz genç oyuncu bulunuyor ve hepsi uluslararası seviyeye hazır olma açısından farklı noktalarda. Kendi sözlerine göre bazıları diğerlerinden daha yakın, ancak bu da bu oyuncuları sadece birkaç günlük antrenmanın ardından doğrudan ateşin içine atmanın akıllıca olduğu anlamına gelmiyor.
Bu nedenle, eğer tecrübeli isimlere yaslanılacak bir maç varsa, bu o maç olabilir. Bunu göz önünde bulundurarak, Pochettino'nun hamleleri maçı ve oyuncu havuzunu açmadan önce, en azından başlangıçta USMNT'nin sahaya nasıl bir 11'le çıkabileceğine dair olası tablo şöyle olabilir.
Kaleci: Matt Freese
Pochettino burada farklı yönlere gidebilir. Kaleyi genç Diego Kochen'e emanet edebilir. Chris Brady'ye ikinci milli maçını verebilir. Ya da MLS'teki çıkışının ödülü olarak yeni isim Brian Schwake'e süre tanıyabilir.
Ancak profesyonel güreşten bir terim ödünç almak gerekirse, bu tercihlerden herhangi biri Matt Freese'in gözden çıkarılması gibi algılanabilir. Bu nedenle Pochettino'nun, Amerikalılar için Dünya Kupası'nın kötü şöhretli finalindeki payının ardından NYCFC kalecisine biraz güven göstermesi ve özgüvenini yeniden inşa etmesi daha akıllıca olabilir.
Açık olmak gerekirse, bu Freese'in 2030'da ilk 11'de olacağı anlamına gelmiyor. Hatta o noktada kadroda bile yer almayabilir. Ancak şu anda işin içinde ve hem desteklenmesi hem de yeniden ayağa kaldırılması kritik önem taşıyor. Bu yüzden, Belçika'yı geride bırakma sürecine başlarken tercihimizi Freese'den yana kullanıyoruz.
LB: Antonee Robinson
Artık birkaç yıldır sol bek pozisyonu iki kampa ayrılmış durumda: Robinson ve geri kalan herkes. Umut, bir noktada "geri kalan herkes" grubunun aradaki farkı biraz kapatabilmesi.
Belki bu kampta bu gerçekleşir. Peyton Miller yükselen bir yıldız ve gelecekte USMNT'nin sol beki olma potansiyeline sahip. Yine de Robinson, takımın bugünkü sol beki ve bu yüzden burada ilk 11'de yer alıyor; Miller ise bu kamp boyunca USMNT kariyerinde adım adım ilerliyor.
Stoper: Auston Trusty
Tim Ream'in milli takım kariyerinin sona ermesi muhtemel görünürken, Trusty de ilk 11'deki stoper pozisyonu için yarışan birkaç adaydan biri. Kulüp düzeyinde deneyimi olan isimlerden biri, ancak uluslararası arenada aynı ölçüde tecrübeli değil; şu ana kadar yalnızca 10 kez milli oldu.
Buna karşın bu yaz çıktığı maçlardan birini en iyi şekilde değerlendirdi ve ABD Milli Takımı'nın Türkiye ile oynadığı Dünya Kupası maçında gol attı. Trusty yıllardır ciddi bir fırsatın kıyısında duruyordu ve özellikle Dünya Kupası'nın ardından artık bu şansı hak ediyor.
Stoper: George Campbell
West Brom'da Campbell kaptanlık pazubandını takıyor. USMNT'de ise adına yalnızca ocak kampında aldığı bir milli maç bulunan yeni bir isim. Bu da Campbell'ı eşsiz bir konuma yerleştiriyor; kulüp düzeyinde tecrübeli bir lider, uluslararası seviyede ise yeni biri.
Bu nedenle nasıl bir performans sergileyeceğini görmekte fayda var. Chris Richards'ın kampa geç katılması ve zorlu bir yaz sakatlığının ardından gelmesi nedeniyle onu sahaya sürmek için acil bir ihtiyaç yok. O hâlde neden Campbell'ı deneyip Trusty gibi bir diğer aday karşısında nasıl göründüğüne bakılmasın ve Richards da daha sonra bir noktada Neil Pierre'e mentorluk etmesi için korunmasın?
Sağ bek: Alex Freeman
Orlando City SC'den ayrılmasının üzerinden bir yıldan az bir süre geçtikten sonra Freeman, Dünya Kupası tecrübesi ve Villarreal oyuncusu kimliğiyle şehre geri döndü. Bu yüzden burada ona ilk 11'de başlamak zorundasınız, değil mi?
Freeman bu yaz, sonunda Avustralya'ya karşı gol atmasını sağlayan alışılmadık bir rolde öne çıktı. Villarreal'de de artık daha fazla rahatlık bulan bek oyuncusu için bu çok hızlı bir yükseliş oldu. Bazı açılardan Freeman, kıdemli tecrübelilerle yeni nesil arasındaki köprü. Bunu Orlando kökleriyle birlikte düşündüğünüzde, burada maça ilk 11'de başlaması güvenli bir tercih gibi görünüyor.
CM: Tyler Adams
Adams'ın USMNT için önemini inkâr etmek mümkün değil. O, 6 numara pozisyonundaki en önemli isim olmayı sürdürüyor ve paha biçilemez tecrübesiyle grup içinde de liderliğini koruyor.
Bu yüzden Adri Mehmeti gibi isimler ona hayranlık duyuyor ve onunla birlikte oynamak istiyor. O gün de yakında gelebilir. Etrafında kim olursa olsun, Adams liderlik etmesi için güvenilebilecek bir isim. Bu nedenle bu maçta pazubandı takması da kesinlikle mümkün.
CM: Malik Tillman
Dünya Kupası'nın ardından genel kanı, Malik Tillman'ın daha büyük ve daha iyi şeylere hazır olduğu yönündeydi. Leverkusen'de kulüp takımında işler tam olarak böyle gitmedi. Taraftarları iki kritik ve inanılmaz frikik golüyle şaşırttığı Dünya Kupası'ndaki ivmesinin üzerine henüz gerçekten koyamadı.
Şimdi yeniden ABD Milli Takımı'na dönen Tillman, bu yaz adeta bir 8 numara olarak parladığı role doğrudan geri dönebilir. O rolde ABD'nin oyununda kilit bir isimdi ve daha önce görmediğimiz şekilde oyunun her aşamasına katkı verdi. Bunu bir kez daha yapması, özgüvenini yükseltebilir ve belki de onu bundan sonraki süreçte daha iyi performanslara hazırlayabilir.
CM: Yunus Musah
Geri döndü ve bu özel takımda onun için gerçekten bir rol olabilir.
Grupta Weston McKennie olmadığı için Musah, Juventus yıldızının bu yaz oynadığı rolde görev yapabilecek bir oyuncu. Musah, 2022 Dünya Kupası'ndaki takım arkadaşına kıyasla o kadar yaratıcı değil, ancak 6 numara olmanın kısıtlamaları ve 10 numara olmanın baskısı olmadan muhtemelen daha iyi oynayacak bir isim. Onu serbest bırakın, topu ileri taşısın ve baskıyı yönetsin; bunların hepsi onun yapabildiği şeyler.
Eğer Musah olmazsa, Sebastian Berhalter da bu noktada görev yapabilecek bir başka oyuncu.
Sol kanat: Gio Reyna
USMNT, forma şansı bulamadığı dönemde Reyna'nın arkasında durdu. Şimdi oynadığına göre, o dakikaların ne kadar fark yaratabileceğini görmek için iyi bir zaman.
Reyna, bu takımın daha tecrübeli isimleri arasında yer alıyor ve bu da onu bir bakıma lider yapıyor. Ancak henüz 23 yaşında ve özellikle Strasbourg'a transferinin herkesin umduğu gibi ona düzenli süre getirmesi halinde hâlâ büyük bir potansiyele sahip. Tıpkı diğer herkes gibi Reyna'nın da aşırı yüklenmemesi kritik olacak, ancak bu başlangıcı ve bu kampta işleri yoluna koyabilmek için iyi bir süreyi hak ediyor.
SGB: Sergino Dest
Bu kampta, şu an en formda oyuncu olduklarına dair güçlü bir iddia ortaya koyabilecek iki isim var. İlki, sezona PSV'de muhteşem bir başlangıç yapan Sergino Dest. Diğeri ise Philadelphia Union formasıyla gol üstüne gol atarak 16 yaşında ilk kez kadroya çağrılan Cavan Sullivan.
Ancak Pochettino'nun Sullivan etrafındaki beklentiyi yönetme konusunda istekli göründüğü anlaşılıyor ve sahaya ilk 11'de çıkabilecek olsa da genç oyuncu için en iyi yol, onu takıma yavaş yavaş dahil edip beklentinin biraz daha doğal şekilde büyümesine izin vermek gibi görünüyor. Plan buysa, o halde Dest burada başlayabilir ve sağ kanatta kanat beki/kanat oyuncusu olarak üretmeye çalışabilir.
Julian Hall
Santrfor pozisyonu ilginç bir noktada. Folarin Balogun, Ricardo Pepi ve Haji Wright'ın hepsi eksik, bu da bu grupta Dünya Kupası tecrübesi olan hiçbir oyuncu olmadığı anlamına geliyor.
Peki, kim öne çıkabilir? Hall, yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak iyi bir aday gibi görünüyor ve açık olmak gerekirse kamptaki az sayıdaki gerçek santrfordan biri. Damion Downs da burada, ancak kadroya geç dahil oldu; Justin Ellis de özellikle Orlando bağlantıları nedeniyle ilk 11 için bir diğer aday. Yine de tercihimizi Hall'dan yana kullanacağız ve onun süreyi Ellis'le paylaşmasına izin vereceğiz; Ellis ise yedekler arasında memleketinin seyircisinden destek görecek.