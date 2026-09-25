Yeni Kadınlar Süper Ligi sezonunun henüz dördüncü hafta sonu olabilir, ancak sezon öncesinde birçok yorumcunun şampiyonluk favorisi olarak gösterdiği Arsenal, daha şekillenme fırsatı bile bulamayan bir şampiyonluk yarışında şimdiden tehlikeli biçimde geriye düşme riskiyle karşı karşıya.

Arsenal'ın yaz transfer dönemi muhteşem geçti; İngiltere yıldızı Georgia Stanway ile dünya çapında üst düzey bir bek olan Ona Batlle'nin kadroya katılması, kuzey Londra ekibinin 2026-27 sezonundaki şansı hakkında büyük bir heyecan yarattı.

Ancak Arsenal'ın WSL'de yedi yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirme umutları şimdiden biraz darbe aldı; Şampiyonlar Ligi'ndeki görece kolay açılış maçı, iç sahada Koge'ye karşı oynanmasına rağmen, umdukları toparlanma karşılaşması olmadı.

Bu da pazar günkü Chelsea maçını, özellikle de gelecek hafta sonu son şampiyon Manchester City deplasmanı öncesinde, çok büyük hale getiriyor. Geçen sezon yaşadığı kendi hayal kırıklıklarının ardından daha iyi görünen Chelsea'ye kaybederlerse, Arsenal'ın City karşılaşmasına giderken liderin yedi puan gerisinde olması muhtemel. Bu, kesinlikle birçok kişinin onları içinde görmeyi beklediği türden bir tablo değil.