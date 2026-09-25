Perişan Arsenal, sezon öncesi favorisi olarak beklentilerin çok altında kalırken WSL şampiyonluğu şansını şimdiden çöpe atma riskiyle karşı karşıya
Yeni Kadınlar Süper Ligi sezonunun henüz dördüncü hafta sonu olabilir, ancak sezon öncesinde birçok yorumcunun şampiyonluk favorisi olarak gösterdiği Arsenal, daha şekillenme fırsatı bile bulamayan bir şampiyonluk yarışında şimdiden tehlikeli biçimde geriye düşme riskiyle karşı karşıya.
Arsenal'ın yaz transfer dönemi muhteşem geçti; İngiltere yıldızı Georgia Stanway ile dünya çapında üst düzey bir bek olan Ona Batlle'nin kadroya katılması, kuzey Londra ekibinin 2026-27 sezonundaki şansı hakkında büyük bir heyecan yarattı.
Ancak Arsenal'ın WSL'de yedi yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirme umutları şimdiden biraz darbe aldı; Şampiyonlar Ligi'ndeki görece kolay açılış maçı, iç sahada Koge'ye karşı oynanmasına rağmen, umdukları toparlanma karşılaşması olmadı.
Bu da pazar günkü Chelsea maçını, özellikle de gelecek hafta sonu son şampiyon Manchester City deplasmanı öncesinde, çok büyük hale getiriyor. Geçen sezon yaşadığı kendi hayal kırıklıklarının ardından daha iyi görünen Chelsea'ye kaybederlerse, Arsenal'ın City karşılaşmasına giderken liderin yedi puan gerisinde olması muhtemel. Bu, kesinlikle birçok kişinin onları içinde görmeyi beklediği türden bir tablo değil.
Savurgan
Yeni WSL sezonuna deplasmanda güçlü bir Brighton takımına karşı alınan dar ama alkışlanacak 1-0'lık galibiyetle başlayan Arsenal için işler biraz tatsız bir hâl aldı.
Yeni yükselen Crystal Palace ile golsüz berabere kalınması hayal kırıklığı yarattı. Arsenal, konuk ekibin kalesini adeta abluka altına alıp 2,56'lık beklenen gol (xG) istatistiği üretti ancak eski takımını durdurmak için Emirates Stadyumu'na dönen kaleci Pauline Peyraud-Magnin'i bir türlü geçemedi. Yine de bu, yaşanabilecek türden bir sonuçtu ve bu kadar çok fırsat yaratıldığında olumlu tarafları görüp yola devam etmek kolaydır.
Bir hafta sonra gelen Manchester United beraberliği için de benzer bir hava vardı. Stanway'in ender hatasının konuk ekibe 1-0'lık üstünlüğü hediye etmesinin ardından Arsenal, skoru eşitlemek için savunma odaklı United'a karşı her şeyini ortaya koydu ve yine yüksek bir xG değeri olan 1,96 üretti. Sonunda Smilla Holmberg, ikinci yarı uzatma bölümünün beşinci dakikasında attığı golle imdada yetişti. Yine fırsatlar yaratılıyordu ama değerlendirilemiyordu. İşlerin yoluna girmesi için gereken yol belliydi.
Yeni endişeler
Ancak salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Koge karşısında sahasında alınan kıl payı, açık konuşmak gerekirse biraz da şanslı 1-0'lık galibiyet, daha fazla sorunu gözler önüne serdi.
Teknik direktör Renee Slegers, yaz transfer döneminin kendisine kazandırdığı olağanüstü kadro derinliğinden yararlanarak sekiz değişiklik yaptı. Bu kadar rotasyonda bazı uyum sorunları beklenebilirdi ancak yine de Arsenal'in, etkileyici bir Koge karşısında çok az üretmesi sürprizdi. Mariona Caldentey'nin 93. dakikadaki penaltısı Arsenal'i büyük bir mahcubiyetten kurtarmadan önce takım sadece bir isabetli şut çekebilmiş ve sezonun en düşük xG değerini, 1,2'yi yakalamıştı.
Slegers'ın iki hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından bu kadar çok değişiklik yapması bir hata mıydı? Belki, çünkü daha az rotasyon yapılan bir ilk 11, takım ivme kazanmaya çalışırken daha iyi bir performans gösterebilirdi. Ancak bunun garantisi yok ve zaten bu yeni kurulan kadro derinliğinin amacı Slegers'ın rotasyon yapabilmesi değil mi? Sezonun henüz başı olabilir, oyuncular hâlâ keskinliklerini arıyor olabilir, ancak bu performans gerçekten endişe vericiydi.
Eski alışkanlıklar kolay kolay ölmez
Bu sorunların bazıları, Arsenal'ın çok yakından tanıdığı bir problem olan derin savunmaya karşı oynamakla ilgili. Palace ve United karşısında durum kesinlikle böyleydi, Koge maçında da bir ölçüde öyleydi; ancak Danimarka ekibi zaman zaman iyi çıkışlar yaptı ve böylece Arsenal'a hücum edecek alanlar verdi. Yine de Arsenal son üç maçta çok sayıda pozisyon üretti ve bunları değerlendiremedi.
Koge galibiyetinin ardından takımının paniğe kapıldığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Slegers, "Bence evet ve bu son üç maçta da böyleydi" yanıtını verdi. Takımın daha bitirici olmasına nasıl yardımcı olabileceği konusunda ise Arsenal teknik direktörü, işleri oyuncular için basit ve kolay tutma gereğini vurguladı.
"En olumlu şey, maçın içinde kalmamız, direnç ve mentalite göstermemiz ve sonunda golü bulmamızdı" dedi. "Odak noktamız bu. Her şeyi fazla analiz etmek ve gereğinden fazla karmaşık hale getirmek istemiyorum. İşleri basit tutup yolumuza devam etmeliyiz."
İyi haber şu ki Chelsea bu hafta sonu derin savunmayla oynamayacak, gelecek hafta da Manchester City oynamayacak. Kötü haber ise Arsenal'ın hâlâ daha bitirici olmanın ve topu ağlara göndermenin bir yolunu bulmak zorunda olması; Slegers'in de bu konuda yapabilecekleri bir yere kadar.
‘Lüks’ baş ağrısı
Stina Blackstenius son iki maçta en uçta görev yaptı. Bu durum, İsveçli oyuncunun güçlü yönlerinin alçak bloklara karşı oynamaktan ziyade, koşu yapacak daha fazla alanın olduğu maçlara daha uygun olması nedeniyle soru işaretleri yarattı. Salı günü tek bir şut bile çekememesi ve devre arasında Alessia Russo için oyundan alınmadan önce sadece 15 kez topla buluşması da bu düşünceyi destekledi.
Bu, Slegers'in ilk kez bu kadar geniş bir kadroyu yönetmeye çalıştığı sezonun ilk bölümünde takım seçimiyle ilgili gündeme gelen soruların bir örneği. Arsenal teknik direktörü şimdiye kadar her maç kadrosunun dışında üst düzey oyuncular bırakmak zorunda kaldı. Yazın en dikkat çekici takviyelerinden biri olan Geraldine Reuteler ise henüz bir dakika bile süre almadı.
Slegers bu hafta, "Bir kulüp olarak, fikstürün nasıl büyüdüğü ve benim onu üst düzey takımlar açısından nereye giderken gördüğüm düşünüldüğünde, sanırım bazı konularda öndeyiz. Yarışmacı olmak istiyorsanız bu kadro derinliğine sahip olmanız gerekiyor. Ama ideal nokta neresi?" dedi. "Bu, lüks bir problem. Çok fazla farklı seçeneğimiz var ve sonra mesele şu oluyor: Takım içindeki ana fikirleri ve istikrarı korurken, belirli maçlar için belirli şeyleri nasıl seçersiniz? Yani her şeyi sürekli değiştirip durmazsınız."
Bu kadar çok seçeneğe sahip olmak da kusursuz bir lüks değil. Teniste, her vuruşu çok iyi oynayabilecek yeteneğe sahip bir oyuncunun, daha tek yönlü bir oyuncuya göre gelişiminin daha uzun sürebileceğine dair eski bir klişe vardır. Çünkü karar verme süreci daha karmaşıktır. Arsenal'e uyarlarsak, seçebileceğiniz bu kadar çok üst düzey hücum oyuncusu varken, doğru sınav için doğru kombinasyonu bulduğunuzdan nasıl emin olursunuz? Slegers'in her zamankinden daha fazla düşünmek zorunda olduğu konu tam da bu.
Yanıt verme fırsatı
Arsenal, salı günkü o son dakika galibiyet golüne rağmen pazar günü Chelsea'ye karşı oynayacağı dev lig maçına pek de bir ivmeyle çıkmıyor. Üstelik bu çok büyük bir maç. Arsenal bunu kaybederse Chelsea'nin beş puan gerisine düşecek ve cumartesi günü lige yeni yükselen Charlton Athletic'i yenmesinin güçlü favorisi olan lider Manchester City'nin muhtemelen yedi puan arkasında kalacak.
Bu sezon WSL'de daha fazla sürpriz sonucun çıkacağı yönünde bir hava var, bu yüzden belki de bu şampiyonluk yarışında hata payı daha yüksek olacaktır, ancak Arsenal bu yavaş başlangıçların ne kadar pahalıya mal olabileceğini çok iyi biliyor. Geçen sezon da Arsenal, ilk beş maçında yedi puan bıraktıktan sonra şampiyon City'nin dört puan gerisinde kalmıştı.
Ve Arsenal ritmini bulana kadar, Slegers'in bu kadroyu yönetme becerisine dair soru işaretleri de varlığını sürdürecek.
Hal böyleyken, pazar günü Chelsea karşısında alınacak bir galibiyet tüm bu gürültüyü ne kadar da susturur. Arsenal hücumda üretkenlik sorunu yaşamaya, gol önünde panik yapmaya ve özgüvenden yoksun görünmeye devam ederken, Chelsea'ye karşı alınacak bir zafer, yani hem Londra'daki hem de şampiyonluk yarışındaki rakibine karşı kazanılacak bir galibiyet, Manchester deplasmanından önce savaşçı bir Paris FC takımına karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçıyla devam edecek bir başka yoğun hafta öncesinde gerçek ivmeyi yeniden kazandıracaktır.
Bu Arsenal takımının özel bir şey olma potansiyeline sahip olduğuna şüphe yok, ancak bu kötü form serisini yakında durduramazlarsa, bu durum bir kez daha peşlerini bırakmayabilir.