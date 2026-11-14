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Pep Guardiola, Thierry Henry ya da BJ Callaghan? ABD Milli Takımı'nın Mauricio Pochettino'nun yerine getirebileceği isimler

Mauricio Pochettino'nun Manchester United'a gitmesiyle ABD Futbol Federasyonu, geleceğini belirleyecek bir teknik direktör seçimiyle daha karşı karşıya. GOAL, dünya çapındaki iddialı adaylardan tanıdık Amerikalı isimlere kadar, ABD Milli Takımı'na 2030 Dünya Kupası yolunda kimin liderlik edebileceğini değerlendiriyor.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • FAYETTEVILLE, Ga. -- Mauricio Pochettino hemen yanında otururken bile ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson, ABD Milli Takımı teknik direktörlüğünün geleceği hakkında konuşmaya başladı. Pochettino, Manchester United'a gitmek üzere çarşamba gününe kadar resmen ayrılmayacak ancak bu, yerine geçecek kişiyi belirleme sürecinin başlamadığı anlamına gelmiyor.

    Bu süreç kapsamlı olabilir. ABD Milli Takımı'nın mart ayına kadar resmî maçı yok. Gelecek ayki kamp ise FIFA takvimi dışında, Steve Cherundolo yönetiminde yapılacak. Resmî maçlar arasındaki dört aylık ara göz önüne alındığında ABD Futbol Federasyonu tüm seçenekleri değerlendirebilir. Batson'a göre buna şimdiden başladılar.

    Batson, “Hedeflerimiz büyük,” dedi. “Bunun dünyadaki en cazip teknik direktörlük görevlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Deneyimli bir oyuncu grubumuz var. Dinamik, genç oyunculardan oluşan bir havuzumuz var... Dünya Kupaları dahil büyük turnuvaları kazanabilecek konuma gelme hedefimizi kamuoyuyla paylaştık. Tam da bunu başarmamıza yardımcı olacak liderleri çektiğimizden emin olmak istiyoruz.

    “Deneyimlerimizden biliyoruz ki büyük liderler, iyi insanlarla çalışmak ve önemli konularda etki yaratmak ister. ABD Futbol Federasyonu'nun çalışmak ve kalıcı iz bırakacak bir etki yaratmak için harika bir yer olduğunu kanıtladığımızı düşünüyoruz.”

    Teknik direktör tercihi, hiç kuşkusuz geride bırakılacak mirasları şekillendirecek. Pochettino'nun ardından görevi devralmak kolay değil ve 2030 Dünya Kupası'na giden yol da hataları affetmeyecek. Peki ABD Futbol Federasyonu'nun takımın başına getirmek için değerlendirebileceği adaylar kimler? GOAL inceliyor...

  • Pep Guardiola

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    IMAGO / Anadolu Agency

    Guardiola’yı göreve getirmek, ABD Futbol Federasyonu için ses getirecek bir atama olurdu ancak bu hedefi gerçeğe dönüştürmek zor olabilir.

    ABD Futbol Federasyonu haberlere göre Guardiola ile şimdiden temasa geçti. Neden geçmesin ki? Bu yüzyılın en iyi teknik direktörü boştaysa onu aramak gerekir, değil mi?

    Üstelik bu aramanın bir dayanağı var. Guardiola'nın New York'a duyduğu yakınlık biliniyor ve geçmişte ABD Futbol Federasyonu ile temas kurmuştu. Zamanlama daha önce hiç uygun olmamıştı, peki şimdi olabilir mi? Guardiola'nın biraz yıpranmış olması ve artık Avrupa'nın en büyük beş liginin üçünde başarıya ulaşmış olması düşünüldüğünde, belki de. Manchester City'nin karşı karşıya kalabileceği olası yaptırımlar da Guardiola'nın bir başka Avrupa kulübü projesinden soğumasında rol oynayabilir.

    İspanya millî takımını çalıştırma ihtimali ufukta olsaydı, yanıt hayır olurdu. Brezilya için de muhtemelen öyle. İngiltere? Guardiola bu fırsata sıcak bakabilirdi ama Thomas Tuchel en azından şimdilik görevde. Guardiola bir millî takım çalıştırmak istiyorsa hayalindeki üç fırsat bunlar olurdu ve şu anda hiçbiri pek mümkün görünmüyor.

    Dolayısıyla Guardiola biraz daha az stresli bir iş istiyorsa ABD erkek millî takımını çalıştırmak iyi bir seçenek olabilir. Yine de önünde çok sayıda seçenek olacak. Bu yüzden bu ihtimali hâlâ „pek olası değil” kategorisine koyabilirsiniz.

  • Thierry Henry

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    IMAGO / ABACAPRESS

    Henry, yıldız gücü ve Amerikan futboluyla bağlantılar getiriyor ancak teknik direktörlük geçmişine ilişkin soru işaretleri sürüyor.

    Büyük isim? Evet. Teknik direktörlük tecrübesi? Evet. ABD futboluyla bağlantısı? Evet. Bu açıdan Henry aslında iyi bir aday.

    Arsenal efsanesi, New York Red Bulls için de bir ikon. MLS ile güçlü bağını futbolculuk kariğeri sonrasında da sürdürdü ve 2019-21 yılları arasında CF Montreal'i çalıştırdı. Kulüpten, en azından kısmen, Avrupa'da yaşayan ailesinden COVID sırasında ayrı kalması nedeniyle ayrıldı. Milli takım çalıştırırken bu durumun pek sorun yaratmaması beklenir.

    Yine de bazı engeller var. Öncelikle, bırakmaya değmeyebilecek rahat bir yayıncılık işi var. Ayrıca, teknik direktör olarak yeterliliği konusunda da haklı soru işaretleri bulunuyor. Belçikalı futbolcular, yardımcılık yaptığı dönemde onun etkisini övdü, ancak Henry'nin teknik direktör olarak başarılı olduğuna dair fazla kanıt yok. Monaco ve Montreal'deki dönemleri, hâlâ kendini kanıtlaması gerektiğini gösterdi. Fransa'yı 2024'te olimpiyatlarda gümüş madalyaya taşısa da kendi sahasında altın madalyayı alamadı ve henüz üst düzey bir teknik direktör olarak kendini kabul ettiremedi.

    Henry'nin mutlaka iddialı fikirleri vardır ve ülkenin bunları benimsemesini sağlayabilecek biri. Bu nedenle adaylar arasında yer almalı.

  • Diğer ünlü millî takım teknik direktörleri

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    IMAGO / DeFodi Images

    Özellikle son Dünya Kupası'nın ardından çok sayıda ünlü teknik direktör şu anda bir takım çalıştırmıyor.

    Roberto Martinez? Didier Deschamps? Gareth Southgate? Julian Nagelsmann?

    Farklı tarzlara, deneyim düzeylerine ve kişiliklere sahip, büyük isimli teknik direktör adayları bolca var. Ancak ABD Futbol Federasyonu, onlardan herhangi biriyle görüşmeden önce temel bir soruyu yanıtlamak zorunda: Burada ne istiyoruz?

    Federasyon, Pochettino ile ABD futboluyla bağı olmayan büyük isimli bir teknik direktörü göreve getirerek önemli bir hamle yaptı. Bazen böyle bir bağın olmaması avantajdır; açıkçası bu kez de öyle olabilir. Peki federasyon aynı yolu yeniden izlemek istiyor mu? Sürecin sonunda bir Dünya Kupası da yokken, bu tercih kültürel ve mali açıdan iki yıl önceki kadar mantıklı mı?

    Öyleyse aday sıkıntısı yok. Ancak sonuç yine bu isimlerin ne kadar ilgili olduğuna bağlı olacak. Bazıları ABD Millî Takımı'nı ilgi çekici bir proje olarak görecek. Bazılarıysa Avrupa'da teknik direktörlük koltukları el değiştirirken oradan uzakta geçecek dört yıl olarak değerlendirecek. Doğru profilde bir teknik direktörle anlaşmak gerekecek ve adayların yaklaşımını gerçekten ancak sürece yakın kişiler anlayabilecek.

  • Steve Cherundolo

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Cherundolo’nun ABD Futbol Federasyonu bünyesindeki görevi ve LAFC ile MLS Cup’ta elde ettiği başarı, onu federasyon için tanıdık bir seçenek hâline getiriyor.

    Kurum içinden bir seçenek ve kuşkusuz görevi kabul ederken bunun bir ihtimal olduğunu biliyor olmalı. Pochettino yeni bir sözleşme imzaladı ancak birçok kişi onun bir noktada ayrılmasını bekliyordu. Böyle bir durumda Cherundolo ihtiyaç duyulduğunda devreye girip geçici görevi üstlenebilir, belki de görevi kalıcı olarak alabilirdi.

    Ancak bu senaryo biraz karmaşık hâle geldi. Dünya Kupası sonrası ilk millî maç döneminde takımın yanında bulunan Cherundolo, bu millî arada 23 yaş altı takımındaki görevi nedeniyle İspanya'ya gitti. Böylece millî maç dönemleri arasındaki dört aylık aradan önce görevi geçici olarak üstlenme fırsatı doğmadı. Evet, Aralık ayında bir kamp var ancak bu kampın kadrosu MLS oyuncularından oluşacak ve nihayetinde genel tablo üzerinde pek bir etkisi olmayacak.

    Sonuç olarak Cherundolo'nun bu göreve uzanan yolu, olabileceğinden biraz daha zorlu görünüyor. Yine de MLS Cup'ı kazandığı LAFC'deki başarıları onun lehine. Ayrıca ABD millî takımında oyuncu olarak uzun bir geçmişi var ve mevcut görevi sayesinde ABD Futbol Federasyonu'nu tanıyor. Bunlar, adaylar arasında yer almasını sağlayacak.

  • BJ Callaghan

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın eski geçici teknik direktörü, bu kez favorilerden biri.

    Şu anda en çok dikkat çeken Amerikalı teknik direktörün ABD Milli Takımı deneyimi de var, üstelik bu deneyim olumlu geçmişti.

    Callaghan, Nashville SC'nin başında harikalar yarattı ve takımı MLS tarihinin belki de en iyi sezonu olabilecek 2026 sezonunda bu noktaya taşıdı. Gregg Berhalter'ın ekibinden ayrılıp teknik direktörlük görevini üstlenen Callaghan, Nashville'de bir takımın başındaki isim olarak da başarılı olabileceğini gösterdi.

    Bu iki dönem arasında, 2023'te ABD Milli Takımı'nın geçici teknik direktörlüğünü de yaptı. Federasyon Berhalter'ı geri getirmeye karar vermeden önce yedi maçta görev aldı ve bu süreçte CONCACAF Uluslar Ligi'ni kazandı. Görev süresi boyunca hiçbir maçı normal sürede kaybetmedi ve ABD Milli Takımı taraftarlarının sevgisini kazandı.

    Bu da Callaghan'ı hem duygusal açıdan öne çıkan hem de uygulanabilir bir seçenek hâline getiriyor. Özellikle de önümüzdeki birkaç hafta içinde Nashville'i zorlu play-off sürecinden başarıyla çıkarabilirse.

  • Pellegrino Matarazzo

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    IMAGO / NurPhoto

    Özgeçmişinde büyük bir Avrupa kupası bulunan Matarazzo, pek çok önemli başarıya sahip.

    ABD Futbol Federasyonu'yla genel olarak pek bağı olmayan Amerikalı bir teknik direktör. Bu, işe alım sürecinde avantaj da dezavantaj da olabilir.

    Matarazzo, İspanya'da Real Sociedad'ın başında başarılı bir dönem geçiriyor ve geçen sezon kulübün Kral Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu. Daha önce Stuttgart ve Hoffenheim'ı çalıştırdı. Kral Kupası'ndaki başarısına bakıldığında, ABD'nin Avrupa'ya gönderdiği en başarılı teknik direktör olduğunu savunmak yerinde olur.

    Peki bu göreve hazır mı? Matarazzo, 90'lı yıllarda Columbia Üniversitesi'nde futbol oynadığından beri Amerikan futbolunun hiçbir kademesinde yer almadı. Ortamı tanıyor ama yetişkinlik hayatı boyunca onun bir parçası olmadı. Bu da onu yukarıda sıralanan teknik direktörler arasında alışılmadık bir konuma yerleştiriyor.

    Yine de teknik direktörlükteki başarısı tartışılmaz. Görevi istiyorsa adaylığı değerlendirilmeyi hak ediyor.