FAYETTEVILLE, Ga. -- Mauricio Pochettino hemen yanında otururken bile ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson, ABD Milli Takımı teknik direktörlüğünün geleceği hakkında konuşmaya başladı. Pochettino, Manchester United'a gitmek üzere çarşamba gününe kadar resmen ayrılmayacak ancak bu, yerine geçecek kişiyi belirleme sürecinin başlamadığı anlamına gelmiyor.

Bu süreç kapsamlı olabilir. ABD Milli Takımı'nın mart ayına kadar resmî maçı yok. Gelecek ayki kamp ise FIFA takvimi dışında, Steve Cherundolo yönetiminde yapılacak. Resmî maçlar arasındaki dört aylık ara göz önüne alındığında ABD Futbol Federasyonu tüm seçenekleri değerlendirebilir. Batson'a göre buna şimdiden başladılar.

Batson, “Hedeflerimiz büyük,” dedi. “Bunun dünyadaki en cazip teknik direktörlük görevlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Deneyimli bir oyuncu grubumuz var. Dinamik, genç oyunculardan oluşan bir havuzumuz var... Dünya Kupaları dahil büyük turnuvaları kazanabilecek konuma gelme hedefimizi kamuoyuyla paylaştık. Tam da bunu başarmamıza yardımcı olacak liderleri çektiğimizden emin olmak istiyoruz.

“Deneyimlerimizden biliyoruz ki büyük liderler, iyi insanlarla çalışmak ve önemli konularda etki yaratmak ister. ABD Futbol Federasyonu'nun çalışmak ve kalıcı iz bırakacak bir etki yaratmak için harika bir yer olduğunu kanıtladığımızı düşünüyoruz.”

Teknik direktör tercihi, hiç kuşkusuz geride bırakılacak mirasları şekillendirecek. Pochettino'nun ardından görevi devralmak kolay değil ve 2030 Dünya Kupası'na giden yol da hataları affetmeyecek. Peki ABD Futbol Federasyonu'nun takımın başına getirmek için değerlendirebileceği adaylar kimler? GOAL inceliyor...