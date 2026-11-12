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Pep Guardiola’nın ABD Erkek Milli Takımı’nın başına getirilmesi büyük ses getirirdi, ancak ABD Futbol Federasyonu bir başka süperstar teknik direktörün peşine düşme cazibesine karşı koymalı

Pep Guardiola’nın kariyeri tartışma götürmez. Ancak Mauricio Pochettino ayrılığa yaklaşırken ABD erkek millî takımının 2030’a yönelik bir yapı kurmak için bir başka süper yıldızdan daha fazlasına ihtiyacı var.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Fotoğraflar neredeyse gün aşırı karşımıza çıkıyordu. Birinde Pep Guardiola, şapkasını ve eldivenlerini takmış, karlı Soho sokaklarında yürüyordu; üstelik hiç çaba harcamadan havalı görünmeyi başarıyordu. Bir başka karede Guardiola, çocukları yanında, Central Park'ta serin havada yürüyüşe çıkmıştı. Restoranlara, kafelere ve konserlere gidiyordu.

    Kısacası, New York'ta dolaşıp herkesin yaptığı sıradan şeylerle vakit geçiriyor gibiydi. Pek çok kişi, hiç uyumayan New York'u sakinleşip kendine gelmek için uygun bir yer olarak görmezdi. Ama 2012'de Guardiola için burası gerçek bir sığınaktı. Futbol, ABD'de onun sürekli tanınmasına yol açacak kadar popüler değildi henüz. Thierry Henry o dönemde yıldız muamelesi görmeye başlamıştı. Guardiola ise Barcelona'da modern dönemin en büyük takımlarından birini çalıştırmış olmasına rağmen, çekilen birkaç fotoğraf dışında pek dikkat çekmeden dolaşıyordu.

    Bu dönem, son on yıl kadar süredir pek çok söylentiye dayanak oldu. Pep, New York'u çok sevmiş gibi görünüyordu. Öyleyse, bize söylenene göre, ABD millî takımının teknik direktörü olmayı mutlaka(!) istiyor olmalıydı. «Birkaç ay bir yerde vakit geçirmekten hoşlanmak» ile «o ülkenin millî futbol takımını çalıştırmak istemek» arasındaki büyük uçurumu görmezden gelelim. Guardiola'nın bir gün ABD millî takımını çalıştırması gerektiği fikrini desteklemek için öne sürülen zayıf gerekçelerden biri de New York'ta geçirdiği o dönem. Çarşamba günü, The Athletic Guardiola'nın ABD millî takımında Mauricio Pochettino'nun yerine geçebilecek teknik direktör adayları listesinin başında olduğunu, Pochettino'nun Manchester United'a geçmesinin ardından bildirdi. Böylece hayal, gerçeğe biraz daha yaklaştı.

    Yine de bu seçenek ne kadar cazip görünürse görünsün, ABD Futbol Federasyonu için yanlış bir yön olur. Guardiola'nın dehası tartışılmaz. Ancak bu göreve ne kadar uygun olduğu çok daha dikkatli incelenmeli. 2030 yaklaşırken ABD millî takımının, kısıtlı hazırlık süresinde takıma net bir kimlik kazandırabilecek, elindeki oyuncularla çalışabilecek ve en büyük maçların ötesinde de millî takım projesine bağlı kalacak bir teknik direktöre ihtiyacı var. Bir başka görkemli teknik direktör tanıtımını kutlamak kolay olur. Bir sonraki teknik direktör değişikliğinden sonra da ayakta kalacak bir yapı kurmak ise daha zor.

  • Bir kez daha sıfırdan başlamanın bedeli

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    Manchester United'a gidişi neredeyse kesinleşen Pochettino, ABD Erkek Futbol Milli Takımı'ndan ayrılacak gibi görünüyor.

    Önce ABD Erkek Millî Takımı'nın ne olmak istediğine bakmakta fayda var.

    Pochettino'nun göreve getirilmesi, büyük hedeflere işaret ediyordu. Tanınmış bağışçılar önemli miktarda para sağladı ve Pochettino, takımın teknik direktörü olarak yılda yaklaşık 6 milyon dolar kazandı. Göreve başlarken düzenlediği basın toplantısında Dünya Kupası'nda ileri turlara gitmekten söz etti. Bir yıl sonra ise ABD'nin kupayı kazanabileceğine gerçekten inandığını söylüyordu. Amerikan futbolunun üst düzey isimleri arasında bu konuda bir görüş birliği olduğu açık: Genel olarak ABD Erkek Millî Takımı'nın bu sporda küresel bir güç olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorlar. Pochettino'nun göreve getirilmesi, bu açık hedefin hem mali hem de somut bir yansımasıydı.

    Bu hedefte yanlış bir şey yoktu. Pochettino'nun işe alınması, ABD Futbol Federasyonu'nun beklentilerini yükseltmek istediğinin işaretiydi ve onun takımı, ülkeye 2002'den bu yana Dünya Kupası eleme turlarındaki ilk galibiyetini getirdi. Olası bir ayrılık, bu ilerlemeyi ortadan kaldırmaz.

    Ancak tek bir teknik direktörün göreve getirilmesine bu kadar bağlı bir projenin kırılganlığını ortaya koyar. Pochettino, sözleşmesini uzattıktan bu kadar kısa süre sonra Manchester United'a giderse federasyon, planlarını ileriye taşıyacak birini yeniden aramak zorunda kalacak. Bu da programın en önemli ismi ayrıldığında sürekliliğin nasıl sağlandığının ciddi biçimde değerlendirilmesini gerektiriyor. Tanınmış bir teknik direktörün yerine bir başkasını getirmek, bu soruyu yanıtsız bırakacaktır.

  • Daha zayıf bir kadroyla çalışmak

    Rodri
    Getty Images

    Rodri, Manchester City'nin birkaç kadrosunda kilit rol oynadı.

    Ve böylece, Avrupa futbolunun en üst düzeyiyle özdeşleşmiş bir teknik direktör olan Guardiola'ya geliyoruz. Guardiola'nın kariyeri gerçekten olağanüstü. Avrupa futbolunda onun başarılarına ulaşabilen başka bir teknik direktör yok. Kırk bir kupa. On bir lig şampiyonluğu. Üç Şampiyonlar Ligi zaferi. Barcelona'da Jose Mourinho'ya karşı takımını yönetti ve kazandı. Dortmund ve Liverpool'da Jurgen Klopp'a karşı takımını yönetti ve kazandı. Futbolda tüm zamanların en iyisinin kim olduğuna dair tartışmalar biraz anlamsızlaşabiliyor. Ancak en iyi teknik direktörlerin listesini yapmak zorunda kalsaydınız, Guardiola kesinlikle üst sıralarda yer alırdı.

    Guardiola'nın en büyük başarıları, millî takım futbolunun sunamayacağı avantajlarla geldi: oyuncularıyla her gün çalışma, üst düzey kadrolar ve belirli roller için oyuncu transfer etme imkânı. Bu oyuncuları geliştirme becerisi de onu büyük bir teknik direktör yapan özelliklerden biri. Ancak bu çalışma biçimini ABD erkek millî takımına taşımak önemli bir uyum süreci gerektirir.

    ABD'nin yetenekli futbolcuları var. Ancak millî takımda oynayabilecek oyuncu havuzu belli ve birlikte geçirebilecekleri süre kısıtlı. Guardiola'nın bu gerçekleri temel alarak bir yapı kurması, gerektiğinde işleri basitleştirmesi ve fikirlerini kadroya uyarlaması gerekir.

    Tyler Adams, Rodri değil. Bu karşılaştırma tek başına Guardiola'yı uygun bir seçenek olmaktan çıkarmaz, ancak karşılaşacağı zorluğu gösterir. Eksik bir parçayı tamamlamak için transfer dönemi olmayacak; alternatifleri öğretmek için de çok daha az antrenman yapabilecek. Uygunluğunu sorgulamanın en güçlü nedeni bu.

  • Başka bir proje mi istiyor?

    guardiola maresca
    (C)Getty images

    Guardiola, Man City'deki son günlerinde enerjisinin tükendiğini açıkça belirtti.

    Guardiola'nın kendisiyle ilgili sorulması gereken daha kişisel sorular da var. Röportajlarında ve pek çok şeyi gözler önüne seren A Beautiful Obsession belgeselinde açıkça belirttiği gibi, Manchester City'deki görevinin gerekleri onu yıpratmıştı. Ayrılırken dinlenmeye ihtiyacı vardı ve söyledikleri, hemen yeni bir projeye atılmaya can atan bir teknik direktör olduğu izlenimini pek vermiyordu.

    Belgeselde, “Geri dönmek zor olacak. Pek çok açıdan kendimi yenilemem gerekiyor,” dedi.

    Bu sözler ABD Futbol Federasyonu'nu düşündürmeli. Millî takım futbolunun temposu farklı: Maç sayısı daha az ve günlük antrenörlük yükü daha hafif. Belki de bu, Guardiola'nın hevesini yeniden bulmasına yardımcı olur. Ancak federasyon, ortam değişikliğinin, Guardiola'nın kendisinde olup olmadığını açıkça sorguladığı enerjiyi geri getireceğine bel bağlamış olur.

    Bu da gerçek bir şampiyonluk adayı olmayı hedefleyen bir takım için önemli. ABD Millî Takımı'nın önümüzdeki dört yıla kendini adamaya, bir kimlik oluşturmaya ve yükselen bir oyuncu kuşağından en iyi verimi almaya istekli bir teknik direktöre ihtiyacı var. Guardiola'nın taktik dehası muazzam bir katkı sağlayacaktır. Ancak bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olup olmadığı çok daha belirsiz.

    Ara verme kararına anlayış ve empati gösterilmeli. Ancak ABD'nin bundan sonra neye ihtiyaç duyduğu da net biçimde değerlendirilmeli. Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu böylesine açık yüreklilikle dile getiren bir teknik direktörü yeni bir Dünya Kupası döngüsünün başında göreve getirmek büyük bir risk olur.

  • ABD Millî Takımı'ndan daha büyük bir yıldız mı?

    Guardiola
    Getty Images

    Guardiola dünya çapında çok büyük bir marka. ABD Erkek Milli Takımı için değerlendirilirken bu da göz önünde bulundurulmalı.

    Bir de şöhret meselesi var.

    Guardiola, 2012'de New York sokaklarında fazla tanınmadan dolaşabiliyor olabilirdi. Ancak artık durum kesinlikle böyle değil. 2025'te, Kulüpler Dünya Kupası'ndan kısa süre önce düzenlenen Manchester City forma tanıtımında İspanyol teknik adam, imzasını almak isteyen taraftarların arasında kaldı. City'nin maçları en çok izlenen saatlerde ilgiyle takip ediliyordu. Guardiola ise projenin merkezindeydi ve talimatlarını sahada uygulayan oyuncular kadar tanınıyordu.

    Kısacası Guardiola, başına geçeceği takımdan dünya çapında daha büyük bir isim olarak gelecekti. Bu da büyük ilgi uyandıracaktı. Ancak Messi'nin PSG'ye transferinde olduğu gibi, bu heyecan beraberinde yalnızca göreve getirilmesiyle karşılanamayacak beklentiler getirecekti. Bir anda istikrarlı bir gelişim yetersiz görülebilirdi. Takım gerçekte ne kadar ilerlemiş olursa olsun, büyük turnuvalarda ileri turlara ulaşamamak başarısızlık sayılabilirdi.

    Hâlâ dünyanın en iyileri arasında yer edinmeye çalışan bir yapı için bu, rahatsız edici bir durum. Guardiola'nın varlığı beklentileri hemen yükseltirdi. Takımın kapasitesini artırmak ise çok daha uzun sürerdi.

    En büyük teknik direktörlerin bile çevresinde doğru yapıya ihtiyacı vardır. Messi'nin ayrılışından sonra PSG'nin elde ettiği başarı, net bir kolektif kimliğin değerini ortaya koydu. Vicente del Bosque'nin İspanya'sı ise bir teknik direktörün, başarılı bir millî takım yapılanması içinde yıldızlarla dolu bir kadroya nasıl yön verebileceğini gösterdi. Bu örneklerin hiçbiri ABD'nin doğrudan kopyalayabileceği bir formül sunmuyor, ancak ikisi de tüm yapının önemine işaret ediyor.

    Guardiola kaçınılmaz olarak Amerikan futbolunun yüzü hâline gelirdi. Tehlike ise ABD Futbol Federasyonu'nun böyle bir yüze sahip olmayı, diğer her şeyin de yerli yerinde olmasıyla karıştırması.

  • Genel eğilimin tersine gitmek mümkün mü?

    Lionel Scaloni
    (C)Getty Images

    Scaloni, başarıdan uzak geçen dönemin ardından Arjantin'e yıllarca süren başarılar yaşattı

    Başarılı bir millî takım kurmanın başka yolları da var. İspanya, Luis de la Fuente'yi genç millî takımlardaki görevlerinden A millî takımın başına getirdi. Arjantin ise millî takımın teknik ekibinde çalışmış olan Lionel Scaloni'ye yöneldi. İkisi de göreve Guardiola'nın teknik direktör olarak sahip olduğu itibarla gelmedi.

    Elde ettikleri sonuçları görmezden gelmek zor. Scaloni, 2022 Dünya Kupası'nı ve 2021 ile 2024 Copa America turnuvalarını kazandı. De la Fuente ise Euro 2024 zaferinin ardından 2026 Dünya Kupası'nı kazandı. İkisi de oyuncularını tanıyarak ve onlardan en iyi verimi nasıl alacaklarına dair net bir yaklaşımla başarılı takımlar kurdu.

    Bu, kurum içinden bir ismin göreve getirilmesinin ABD için işe yarayacağını garanti etmese de önemli bir ders sunuyor. Yeni teknik direktör, yöntemlerinin, hedeflerinin ve göreve bağlılığının bu işle ne kadar örtüştüğüne göre seçilmeli.

    Guardiola'nın yeni teknik direktör olarak açıklanması olağanüstü bir gelişme olurdu. Ancak 2030'a hazırlanmak için önünde dört yıl bulunan ABD Futbol Federasyonu, erişebileceği en büyük yıldızın ötesine bakmalı. Yeni atama, millî takım programına sürdürülebilir bir yön vermeli.