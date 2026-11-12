Pep Guardiola’nın ABD Erkek Milli Takımı’nın başına getirilmesi büyük ses getirirdi, ancak ABD Futbol Federasyonu bir başka süperstar teknik direktörün peşine düşme cazibesine karşı koymalı

Fotoğraflar neredeyse gün aşırı karşımıza çıkıyordu. Birinde Pep Guardiola, şapkasını ve eldivenlerini takmış, karlı Soho sokaklarında yürüyordu; üstelik hiç çaba harcamadan havalı görünmeyi başarıyordu. Bir başka karede Guardiola, çocukları yanında, Central Park'ta serin havada yürüyüşe çıkmıştı. Restoranlara, kafelere ve konserlere gidiyordu.

Kısacası, New York'ta dolaşıp herkesin yaptığı sıradan şeylerle vakit geçiriyor gibiydi. Pek çok kişi, hiç uyumayan New York'u sakinleşip kendine gelmek için uygun bir yer olarak görmezdi. Ama 2012'de Guardiola için burası gerçek bir sığınaktı. Futbol, ABD'de onun sürekli tanınmasına yol açacak kadar popüler değildi henüz. Thierry Henry o dönemde yıldız muamelesi görmeye başlamıştı. Guardiola ise Barcelona'da modern dönemin en büyük takımlarından birini çalıştırmış olmasına rağmen, çekilen birkaç fotoğraf dışında pek dikkat çekmeden dolaşıyordu.

Bu dönem, son on yıl kadar süredir pek çok söylentiye dayanak oldu. Pep, New York'u çok sevmiş gibi görünüyordu. Öyleyse, bize söylenene göre, ABD millî takımının teknik direktörü olmayı mutlaka(!) istiyor olmalıydı. «Birkaç ay bir yerde vakit geçirmekten hoşlanmak» ile «o ülkenin millî futbol takımını çalıştırmak istemek» arasındaki büyük uçurumu görmezden gelelim. Guardiola'nın bir gün ABD millî takımını çalıştırması gerektiği fikrini desteklemek için öne sürülen zayıf gerekçelerden biri de New York'ta geçirdiği o dönem. Çarşamba günü, The Athletic Guardiola'nın ABD millî takımında Mauricio Pochettino'nun yerine geçebilecek teknik direktör adayları listesinin başında olduğunu, Pochettino'nun Manchester United'a geçmesinin ardından bildirdi. Böylece hayal, gerçeğe biraz daha yaklaştı.

Yine de bu seçenek ne kadar cazip görünürse görünsün, ABD Futbol Federasyonu için yanlış bir yön olur. Guardiola'nın dehası tartışılmaz. Ancak bu göreve ne kadar uygun olduğu çok daha dikkatli incelenmeli. 2030 yaklaşırken ABD millî takımının, kısıtlı hazırlık süresinde takıma net bir kimlik kazandırabilecek, elindeki oyuncularla çalışabilecek ve en büyük maçların ötesinde de millî takım projesine bağlı kalacak bir teknik direktöre ihtiyacı var. Bir başka görkemli teknik direktör tanıtımını kutlamak kolay olur. Bir sonraki teknik direktör değişikliğinden sonra da ayakta kalacak bir yapı kurmak ise daha zor.