Pep Guardiola, Man City'yi iddiasız bir takımdan Şampiyonlar Ligi şampiyonuna nasıl dönüştürdü
Yıllar boyunca Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, Manchester City için ulaşılamaz bir rüya gibi görünüyordu. Abu Dabi'den Şeyh Mansour'un 2008'de kulübü devralmasının ardından, o dönem Premier League'de orta sıralarda yer alan ekip için Avrupa başarısı belirleyici bir hedef haline geldi. Manchester kulübü, yüksek harcamalar ve transfer piyasasındaki akıllı hamlelerin birleşimi sayesinde kısa sürede yurt içinde üstünlük kurmaya başladı. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki konumları güçlendikçe, Avrupa'nın en büyük kupasına uzanma yolunda bir dizi can sıkıcı eleniş ve kahreden kıl payı kaçırış yaşadılar.
Pep Guardiola'nın takımı 2021'de finali Chelsea'ye kaybettikten ve sonraki sezon Real Madrid karşısında yarı finalde dramatik bir şekilde öne geçtiği üstünlüğü koruyamadıktan sonra, City'nin efsanevi teknik adamın görev süresi sona ermeden bu kupayı kazanıp kazanamayacağına dair şüpheler arttı.
Ancak Guardiola ve dünya çapındaki yıldızları yola devam etti ve 2023'te bir kez daha finale yükseldi. Orta saha oyuncusu Rodri'nin şık golü sayesinde City, Türkiye'de İtalya devi Inter karşısında 1-0'lık galibiyeti aldı.
Sonunda rüya gerçeğe dönüştü.
Manchester City'nin Avrupa'daki sıkıntıları
İngiliz futbolunu yeniden şekillendirmeye yardımcı olan 2008’deki devralma öncesinde, City’nin Avrupa’daki tek başarısı 1970’te Kupa Galipleri Kupası’nda gelmişti; finalde Francis Lee’nin ilk yarıda penaltıdan attığı gol, Polonya ekibi Gornik Zabrze karşısında 2-1’lik galibiyeti getirmişti. Bir sonraki yıl yarı finale kadar yükselseler de kulüp, 2011’de Şampiyonlar Ligi’ne ulaşana kadar büyük sahnede etkisiz bir konumda kaldı.
City, devralma sonrasında yaptığı yüksek harcamalar sayesinde İngiltere’nin baskın gücü haline gelse de, transfer stratejisi takımı Avrupa’nın zirvesine taşıyacak kadar sağlam çıkmadı.
Sergio Aguero, David Silva, Yaya Toure ve Vincent Kompany transferleri, City’yi bir üst seviyeye taşıyan takımın temellerini attı ama bu yeterli olmadı. Roberto Mancini, takımı 1968’den bu yana ilk üst lig şampiyonluğuna taşısa da, üst üste Avrupa’da grup aşamasında elenmesinin bedelini ödedi. City transferde vitesi yükseltti; Kevin De Bruyne’ün yaratıcı dehası ve Raheem Sterling’in öldürücü hızı kadroya katıldı, ancak Manuel Pellegrini yönetimindeki üç yılda ulaşabildikleri en ileri nokta 2016’daki yarı final oldu.
Guardiola o yaz göreve geldikten sonra kulüp, onun vizyonunu desteklemek için eşi benzeri görülmemiş bir harcama yaptı ve Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, Aymeric Laporte ile Riyad Mahrez gibi isimleri kadroya kattı. Aguero hâlâ rahatlıkla gol atarken, De Bruyne keskin paslarıyla oyunu yönlendiriyor ve Toure orta sahada serbestçe dolaşıyorken, City’nin inanılmaz bir potansiyeli vardı. Buna rağmen takım, teknik adamın kupasız geçen ilk sezonunda Monaco ile toplamda 6-6 berabere kaldığı eşleşmede deplasman golü kuralıyla son 16 turunda Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.
City daha sonra üst üste lig şampiyonluklarına giderken İngiltere rekorları kırsa da, Avrupa’daki sıkıntıları sürdü; Liverpool, Tottenham ve Lyon onları çeyrek final aşamasında turnuva dışına itti.
De Bruyne, 2020’de Lyon yenilgisinin ardından, "Farklı bir yıl, aynı şeyler" dedi. Guardiola ise şu uyarıda bulundu: "Bir gün bu engeli aşacağız."
Yaklaştı ama olmadı
Bir sonraki sezon bu engeli aştılar. Yeniden ülke içinde bir güç merkezi haline gelen City, Borussia Dortmund'u net bir şekilde geçerek Paris Saint-Germain ile yarı final eşleşmesi ayarladı. Fransa'nın başkentindeki cesur geri dönüş galibiyetinin ardından Mahrez'in dublesi, toplamda 4-1'lik zaferi getirdi ve kısa süre önce Real Madrid'i eleyen Chelsea ile final kapısını açtı.
Guardiola, “İnsanlar Şampiyonlar Ligi finaline çıkmanın kolay olduğuna inanıyor” dedi. “Şimdi finale çıkmak, son dört ya da beş yılda yaptıklarımızı anlamlı kılıyor. Bu oyuncular her gün istikrarlıydı ve bu olağanüstü.”
Final, Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle Porto'da sınırlı sayıda taraftar önünde oynandı. İlk yarı dengeli geçti ve iki takım da umut verici görüntü sergiledi, ancak Chelsea devre arasından önce golü buldu. Kai Havertz, Mason Mount'ın mükemmel ara pasına hareketlendi ve kaleci Ederson'u geçtikten sonra topu ağlara gönderdi.
City, ikinci yarının başlamasının ardından daha etkili taraftı ve devre ilerledikçe baskıyı artırdı, ancak Edouard Mendy'yi geçmenin bir yolunu bulamadı. Bir kez daha City büyük hayal kırıklığı yaşarken, Thomas Tuchel'in takımı Avrupa'daki zaferini kutladı.
Devrimci teknik adam, çok fazla taktik değişiklik yaptığı yönündeki suçlamalar eşliğinde takımının başarısızlığı nedeniyle ciddi eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Aguero, Rodri ve Fernandinho ilk 11'de yer almazken, Gundogan daha geride bir orta saha rolüne çekildi ve Sterling hücumda Mahrez'e eşlik etti.
Takımın en golcü ismi olan Gundogan, Chelsea'ye karşı tehdit oluşturamadı; Mount merkezden paslar çıkarırken savunmayı korumakta da zorlandı.
Eski England ve Manchester United savunmacısı Rio Ferdinand, “Orada her zaman Rodri ya da Fernandinho olurdu ama bunu değiştirdi. Taktik olarak ince ayarlar yaptığını biliyoruz, orada bir zayıflık görmüş olabilir ama Thomas Tuchel tüm tehdidi etkisiz hale getirdi” dedi.
“Riyad Mahrez ile Raheem Sterling'in gerçekten çok geniş oynadığını gördük, bunu bu sezon pek yapmadılar ve belki de City'nin yanlış yaptığı şey buydu.”
Guardiola ise bu değişiklikleri savunarak şunları söyledi: “Kararı ben verdim, kaliteli oyunculara sahip olmak için. Gundogan bu pozisyonda uzun yıllar oynadı. Hız sahibi olmak, küçük oyuncuları bulmak, kaliteyi, parlak oyuncuları içeride, merkezde ve hatlar arasında bulmak için. Karar buydu.”
Başa dönüldü
Bu yenilgi, Etihad Stadı kulübüne üzerinde düşünecek çok şey verdi ancak bir yıl sonra Bernabeu'daki çöküş, birçok kişiye onların işi bitirmek için gereken DNA'ya sahip olmadığına inandırdı.
Yarı finalde Real Madrid ile eşleşen City, iç sahadaki ilk maçta muhteşemdi. De Bruyne ve Gabriel Jesus, takımlarını ilk 11 dakikada 2-0 öne geçirdi ve Karim Benzema'nın farkı bire indirmesinin ardından Phil Foden iki gollük farkı yeniden sağladı. Kısa süre sonra Vinicius Junior ağları buldu ancak Bernardo Silva sahneye çıkarak 4-3'lük üstünlüğü garantiledi.
İspanya'nın başkentinde City, ev sahibine gol için neredeyse hiç fırsat vermedi ve Mahrez'nin bitime 15 dakikadan biraz fazla kala ağları bulmasıyla maç bitmiş gibi görünüyordu. Jack Grealish'in maçın sonlarına doğru yakaladığı yakın mesafeli fırsatlar engellendikten sonra Madrid, 90. dakikada ilk isabetli şutunu çekti ve Benzema'nın hazırladığı pozisyonda Rodrygo, topu Ederson'un yanından ağlara gönderdi. Bir dakika sonra Rodrygo'nun kafa vuruşu skoru 5-5'e getirdi ve oyuncu son anda galibiyet golünü atmaya da çok yaklaştı ancak şutu kurtarıldı. Uzatmaların beşinci dakikasında Ruben Dias ceza sahasında Benzema'ya faul yaptı ve Fransız oyuncu geri dönüşü tamamladı.
City elendi, Madrid ise finalde Liverpool'u yenmeye devam etti.
Guardiola, "Şampiyonlar Ligi'nde yenilgiler yaşadım, finale ulaşamadığımız Barcelona döneminde de zor yenilgiler aldım" dedi. "Ama bu bizim için zor, bunu inkâr edemem. Şampiyonlar Ligi finaline çok yaklaşmıştık."
Şöyle devam etti: "Bu, Real Madrid oyuncuları üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır ama bizim için gerçekten ne olacağını bilmiyorum. Onlar gol atana kadar çok fazla acı çekmedik ama en iyi oyunumuzu da oynamadık."
Guardiola, 2022-23 sezonunda Madrid ve Porto'nun yarattığı travmayı bir şeyleri değiştirmek için fırsata çevirmeyi hedefliyordu. City'nin taktik düzenini yeniden tasarladı ve takımını daha verimli bir makineye dönüştürmeyi amaçladı.
Temel değişikliklerden biri, Erling Haaland'ın Borussia Dortmund'dan gelişi oldu. Norveçli oyuncu, 2019'da Red Bull Salzburg'daki çıkışından bu yana kıta genelinde savunma hatlarını darmadağın ediyordu. Avusturya ve Almanya'daki dönemlerinde sadece 19 maçta inanılmaz 23 gol attı. Taraftarlar Guardiola yönetiminde neler başaracağını görmek için büyük heyecan duysa da teknik direktörün daha önce saf bir golcü kullanma konusundaki isteksizliği, birçok kişinin bu transferi bir nebze kumar olarak nitelendirmesine yol açtı.
İkinci köklü değişiklik John Stones etrafında şekillendi. Top kullanma becerisi yüksek bir stoper olan Stones'un esnekliğini araştıran Guardiola, o sezon zaman zaman onu beke, City topa sahip olduğunda ise Rodri'nin yanına orta sahaya kaydırdı.
Bu dokunuşlar işe yaradı.
Haaland anında bir fenomene dönüştü ve 35 Premier League maçında attığı 36 golle rekorları kırdı. Stones'un yeni rollerindeki etkisi de özellikle sezonun ikinci yarısında harikalar yarattı.
Sonuç, City'nin Şampiyonlar Ligi finaline yenilgisiz ve korkutucu derecede dominant bir yürüyüş yapması oldu; bu süreçte sekiz galibiyet alıp beş beraberlik yaşadılar. Grup aşamasını iki maç kala rahat biçimde geçtiler ve ardından eleme turlarında tam gaz ilerlediler. RB Leipzig'i toplamda 8-1'lik skorla ezip geçtiler, Bayern Münih'i 4-1'le rahat geçtiler ve yarı finalde rövanşı aldılar: Manchester'daki rövanşta Real Madrid'e karşı gelen 4-0'lık ustalık gösterisi, toplamda 5-1'lik galibiyeti perçinledi.
Türkiye'ye 31 gol atıp sadece beş gol yiyerek geldiler. Premier League ve FA Cup şampiyonu olarak Üçleme artık görünüyordu.
Hayalin gerçeğe dönüşmesi
İlk olarak Haaland ve arkadaşlarının Simone Inzaghi'nin Inter'ini dağıtması gerekiyordu. İtalyan ekibi grup aşamasında Barcelona'yı yenip finale giden yolda Porto, Benfica ve AC Milan'ı kıl payı geçmiş olsa da, savunmada bazı zaaflar göstermişti.
City, hücumda güçlü bir kadroyla sahaya çıktı ve Stones'un çift pivotun bir parçası olarak kilit rol oynadığı üstünlükte Inter'i kendi yarı sahasına hapsetti. Ancak Inter çok fazla fırsat vermedi ve Andre Onana ilk yarıda birkaç girişimi engelledi.
Kilit an, ikinci yarının ortalarında Bernardo'nun çizgiye kadar inip topu geri çevirmesiyle geldi. Top ceza sahasının yayına doğru sekti ve hızla gelen Rodri, iç ayağıyla vurarak topu ağlara gönderdi.
İki yıl önce sonuçsuz kalan bir taktik değişiklikte Guardiola'nın kulübeye çektiği isim, yıldızlaştığı performansında Şampiyonlar Ligi finalinin kazandıran golünü soğukkanlı bir şekilde atmıştı.
Sonunda City, Avrupa şampiyonu olmuştu. İçeride ve Avrupa'da Üçleme yapan 10. takım oldular; İngiltere'den bunu başaran sadece ikinci ekip oldular.
Guardiola, "Yıldızlara yazılmıştı. Bu bize ait" dedi.
Rodri, BT Sport'a şunları söyledi: "Duygusal bir an. Bir rüya gerçek oldu. Buradaki herkesin kaç yıldır beklediğini bilmiyorum. Bunu hak ettiler, biz hak ettik. Son yıllarda çok yaklaşmıştık. Sadece herkese teşekkür etmek istiyorum. Kolay olmadı."
Ağustos 2026'da Barcelona'ya katılmak için kulüpten ayrılırken orta saha oyuncusu City'nin internet sitesine şunları söyledi: "İlk Şampiyonlar Ligi'nin bir parçası olmak ve o finalde golü atan kişi olmak bir ayrıcalık. Bu, yıllardır peşinden koştuğumuz bir rüyaydı.
“Kulübün fikri, dünyanın en iyi kulübü olmak için o yöne gitmekti. Bu hikâyeyi bunu yaptığımız şekilde tamamlamak ve tabii ki golle birlikte, daha önce kaybettiğimiz maç gibi zorlu durumlarda ayakta kalabildiğimizi göstermek, gerçekten inanılmazdı.”
Bir devrin sonu
15 yıl ve çok büyük paralar gerekti ama City sonunda her zaman olmayı hayal ettiği yere, dünya futbolunun zirvesine çıktı. Kadrosunda Guardiola, Haaland, Rodri ve Bernardo Silva gibi rekabet canavarları varken bununla yetinmeyecekleri kesindi. City, Avrupa’nın elit kulüpleri arasındaki yerini korumak istiyordu.
Haaland, “Bence birkaç gün sonra, bu biraz yatıştığında, bu kupayı kazanma hissiyle sanırım bunu tekrar yapmak isteyeceğim” diye ekledi. “Kendimi, böyle düşüneceğimi bilecek kadar iyi tanıyorum. Bu sezon elde ettiğimizi savunmalıyız. Düzen böyle işliyor ve bir ay ya da iki ay sonra her şey unutuluyor, bizim de yeniden saldırmaya başlamamız gerekiyor.
“Hayat böyle.”
Kazanmaya devam ettiler. UEFA Süper Kupa’da Sevilla’yı yendikten sonra Kulüpler Dünya Kupası zaferini elde etmek için Suudi Arabistan’a gittiler.
City ayrıca Premier League’deki üstünlüğünü daha da pekiştirdi ve sonraki sezon Madrid onları Avrupa’dan yine elemiş olsa da büyük bir engel aşılmıştı.
Guardiola, “İnsanlar her sezon üçleme kazanmam gerektiğini söylüyor. Ben iyi bir teknik direktörüm ama hayır. Bu turnuvayı, onu kazanmış olmamız nedeniyle seviyorum; bu tarihin bir parçası ve oyuncular hayatlarının geri kalanında hatırlanacak” dedi.
Görevdeki son iki sezonu zorluydu. City ligi sırasıyla üçüncü ve ikinci sırada bitirdi, Şampiyonlar Ligi’ne de erken veda etti, ancak efsanevi teknik adam FA Cup ve Carabao Cup’ı kazandırarak ayrıldı.
Bu düşüş, 2023 zaferinin onun mirası ve kulüp açısından ne kadar önemli olduğunu yalnızca daha da belirginleştiriyor. İstanbul’dan önce City’nin yurt içindeki başarısı, Avrupa’da bunu başaramaması nedeniyle gölgeleniyordu. Üçlemeyi tamamlaması, Barcelona ve Real Madrid gibi geleneksel devlerle başa çıkabildiğini kanıtlayarak itibarını kalıcı biçimde değiştirdi.
Enzo Maresca yönetiminde yeni bir dönem başladı, Rodri, Bernardo Silva ve Stones ise kulüpten ayrıldı. Haaland’ın etrafında artık yeni bir destek kadrosu var ama City’nin hedefi net: yurt içindeki tacı geri almak ve Rodri’nin City’nin rüyasını gerçeğe dönüştürdüğü gecenin büyüsünü yeniden yakalamak.