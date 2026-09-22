Bu yenilgi, Etihad Stadı kulübüne üzerinde düşünecek çok şey verdi ancak bir yıl sonra Bernabeu'daki çöküş, birçok kişiye onların işi bitirmek için gereken DNA'ya sahip olmadığına inandırdı.

Yarı finalde Real Madrid ile eşleşen City, iç sahadaki ilk maçta muhteşemdi. De Bruyne ve Gabriel Jesus, takımlarını ilk 11 dakikada 2-0 öne geçirdi ve Karim Benzema'nın farkı bire indirmesinin ardından Phil Foden iki gollük farkı yeniden sağladı. Kısa süre sonra Vinicius Junior ağları buldu ancak Bernardo Silva sahneye çıkarak 4-3'lük üstünlüğü garantiledi.

İspanya'nın başkentinde City, ev sahibine gol için neredeyse hiç fırsat vermedi ve Mahrez'nin bitime 15 dakikadan biraz fazla kala ağları bulmasıyla maç bitmiş gibi görünüyordu. Jack Grealish'in maçın sonlarına doğru yakaladığı yakın mesafeli fırsatlar engellendikten sonra Madrid, 90. dakikada ilk isabetli şutunu çekti ve Benzema'nın hazırladığı pozisyonda Rodrygo, topu Ederson'un yanından ağlara gönderdi. Bir dakika sonra Rodrygo'nun kafa vuruşu skoru 5-5'e getirdi ve oyuncu son anda galibiyet golünü atmaya da çok yaklaştı ancak şutu kurtarıldı. Uzatmaların beşinci dakikasında Ruben Dias ceza sahasında Benzema'ya faul yaptı ve Fransız oyuncu geri dönüşü tamamladı.

City elendi, Madrid ise finalde Liverpool'u yenmeye devam etti.

Guardiola, "Şampiyonlar Ligi'nde yenilgiler yaşadım, finale ulaşamadığımız Barcelona döneminde de zor yenilgiler aldım" dedi. "Ama bu bizim için zor, bunu inkâr edemem. Şampiyonlar Ligi finaline çok yaklaşmıştık."

Şöyle devam etti: "Bu, Real Madrid oyuncuları üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır ama bizim için gerçekten ne olacağını bilmiyorum. Onlar gol atana kadar çok fazla acı çekmedik ama en iyi oyunumuzu da oynamadık."

Guardiola, 2022-23 sezonunda Madrid ve Porto'nun yarattığı travmayı bir şeyleri değiştirmek için fırsata çevirmeyi hedefliyordu. City'nin taktik düzenini yeniden tasarladı ve takımını daha verimli bir makineye dönüştürmeyi amaçladı.

Temel değişikliklerden biri, Erling Haaland'ın Borussia Dortmund'dan gelişi oldu. Norveçli oyuncu, 2019'da Red Bull Salzburg'daki çıkışından bu yana kıta genelinde savunma hatlarını darmadağın ediyordu. Avusturya ve Almanya'daki dönemlerinde sadece 19 maçta inanılmaz 23 gol attı. Taraftarlar Guardiola yönetiminde neler başaracağını görmek için büyük heyecan duysa da teknik direktörün daha önce saf bir golcü kullanma konusundaki isteksizliği, birçok kişinin bu transferi bir nebze kumar olarak nitelendirmesine yol açtı.

İkinci köklü değişiklik John Stones etrafında şekillendi. Top kullanma becerisi yüksek bir stoper olan Stones'un esnekliğini araştıran Guardiola, o sezon zaman zaman onu beke, City topa sahip olduğunda ise Rodri'nin yanına orta sahaya kaydırdı.

Bu dokunuşlar işe yaradı.

Haaland anında bir fenomene dönüştü ve 35 Premier League maçında attığı 36 golle rekorları kırdı. Stones'un yeni rollerindeki etkisi de özellikle sezonun ikinci yarısında harikalar yarattı.

Sonuç, City'nin Şampiyonlar Ligi finaline yenilgisiz ve korkutucu derecede dominant bir yürüyüş yapması oldu; bu süreçte sekiz galibiyet alıp beş beraberlik yaşadılar. Grup aşamasını iki maç kala rahat biçimde geçtiler ve ardından eleme turlarında tam gaz ilerlediler. RB Leipzig'i toplamda 8-1'lik skorla ezip geçtiler, Bayern Münih'i 4-1'le rahat geçtiler ve yarı finalde rövanşı aldılar: Manchester'daki rövanşta Real Madrid'e karşı gelen 4-0'lık ustalık gösterisi, toplamda 5-1'lik galibiyeti perçinledi.

Türkiye'ye 31 gol atıp sadece beş gol yiyerek geldiler. Premier League ve FA Cup şampiyonu olarak Üçleme artık görünüyordu.