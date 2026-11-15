MIAMI: İki golünden ilki ağlarla buluştuğunda Christian Pulisic, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle tribünlere koştu ve sıcak bir karşılık buldu. Annesi, babası, erkek kardeşi, kız kardeşi ve yeğenleri maça gelmişti. Ailesinin büyük bölümü Florida'da yaşıyor. Bu maçı da golün ardından gelen sarılmaları da kaçırmaya niyetleri yoktu.

Kısa süre sonra Pulisic bir kez daha gol sevinci yaşıyordu, ancak bu kez diğer köşeye koştu. İlk gol ona ailesiyle kutlama fırsatı vermişti; ikinci gol ise gerçek bir yuvaya dönüş gibi hissettirdi. Ayağını bir kez sallamasıyla Pulisic, ABD Erkek Milli Takımı'na tam anlamıyla dönmüştü.

Cumartesi günü Haiti karşısında alınan 6-0'lık galibiyet, Dünya Kupası'nın ani bir şekilde sona ermesinden bu yana çıktığı ilk maçtı. Bu yaz, Pulisic'in kariyerindeki yerini belirleyecek bir dönem olmalıydı, ancak sakatlığı nedeniyle bir türlü ritim bulamadı. Evinde düzenlenen bu Dünya Kupası'nda ondan geriye kalan son görüntü, sonunda ABD Erkek Milli Takımı'nı ağır bir yenilgiye uğratan Belçika fırtınasını durdurmaya yardım edemeyecek kadar sakat halde topallayarak sahadan çıkmasıydı.

CONCACAF Uluslar Ligi'nde Haiti'ye attığı iki gol, dışarıdan bakanlar için bu görüntüyü silmeyecek. Ancak Pulisic için mesele bu değildi. Bu maçta ve bu milli takım kampında önemli olan basit şeylerdi: ABD Erkek Milli Takımı formasını giymek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve hepsinden önemlisi, bunların tadını çıkarmak.

Pulisic maçın ardından, “Herkesi görmek harikaydı,” dedi. “Çok heyecanlıyım. Harikaydı. Takım çok iyi bir performans sergiledi. Yeniden takımın parçası olmak, goller atmak ve maçı kazanmak güzel.”

Cumartesi günkü farklı galibiyetin büyük bölümünde, Pulisic'in dönüşü nispeten sessiz geçecek gibi görünüyordu. Sonra bir anda her şey değişti: ABD Erkek Milli Takımı'nın gol yağmurunu Pulisic başlattı.