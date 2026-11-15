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Christian Pulisic 1-1GOAL

“Oyunu kolaylaştırıyor”: Christian Pulisic, Haiti karşısında attığı iki golle ABD Milli Takımı'ndaki neşesini yeniden buldu ve genç takım arkadaşlarına ilham verdi

Christian Pulisic'in ABD Erkek Milli Takımı'nın Haiti'yi 6-0 yendiği maçta attığı iki gol, gollerden çok daha fazlasını ifade ediyordu: aile, yeniden neşesini bulması ve gelecek nesil Amerikalı yıldızlara ilham vermesi.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • MIAMI: İki golünden ilki ağlarla buluştuğunda Christian Pulisic, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle tribünlere koştu ve sıcak bir karşılık buldu. Annesi, babası, erkek kardeşi, kız kardeşi ve yeğenleri maça gelmişti. Ailesinin büyük bölümü Florida'da yaşıyor. Bu maçı da golün ardından gelen sarılmaları da kaçırmaya niyetleri yoktu.

    Kısa süre sonra Pulisic bir kez daha gol sevinci yaşıyordu, ancak bu kez diğer köşeye koştu. İlk gol ona ailesiyle kutlama fırsatı vermişti; ikinci gol ise gerçek bir yuvaya dönüş gibi hissettirdi. Ayağını bir kez sallamasıyla Pulisic, ABD Erkek Milli Takımı'na tam anlamıyla dönmüştü.

    Cumartesi günü Haiti karşısında alınan 6-0'lık galibiyet, Dünya Kupası'nın ani bir şekilde sona ermesinden bu yana çıktığı ilk maçtı. Bu yaz, Pulisic'in kariyerindeki yerini belirleyecek bir dönem olmalıydı, ancak sakatlığı nedeniyle bir türlü ritim bulamadı. Evinde düzenlenen bu Dünya Kupası'nda ondan geriye kalan son görüntü, sonunda ABD Erkek Milli Takımı'nı ağır bir yenilgiye uğratan Belçika fırtınasını durdurmaya yardım edemeyecek kadar sakat halde topallayarak sahadan çıkmasıydı.

    CONCACAF Uluslar Ligi'nde Haiti'ye attığı iki gol, dışarıdan bakanlar için bu görüntüyü silmeyecek. Ancak Pulisic için mesele bu değildi. Bu maçta ve bu milli takım kampında önemli olan basit şeylerdi: ABD Erkek Milli Takımı formasını giymek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve hepsinden önemlisi, bunların tadını çıkarmak.

    Pulisic maçın ardından, “Herkesi görmek harikaydı,” dedi. “Çok heyecanlıyım. Harikaydı. Takım çok iyi bir performans sergiledi. Yeniden takımın parçası olmak, goller atmak ve maçı kazanmak güzel.”

    Cumartesi günkü farklı galibiyetin büyük bölümünde, Pulisic'in dönüşü nispeten sessiz geçecek gibi görünüyordu. Sonra bir anda her şey değişti: ABD Erkek Milli Takımı'nın gol yağmurunu Pulisic başlattı.

  • Kendimi iyi hissediyorum

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic, iki dakikada attığı iki golle ABD Milli Takımı'nın hücum dalgasını başlattı.

    Pulisic'in ilk golü penaltıdan geldi. Aslında bu golü atmak, göründüğünden muhtemelen daha zordu. Pozisyon için uzun bir VAR incelemesi yapıldı. Son karar penaltıydı. Topun başına geçen Pulisic, vuruşunu gole çevirerek saha kenarında ailesiyle o anı yaşadı.

    Pulisic çok geçmeden bir kez daha gol sevinci yaşadı. Bu kez golü atmak için daha fazla çaba harcaması gerekti. Orta sahada topu aldıktan sonra Haiti ceza sahasına doğru ilerledi. Başını kaldırıp boş alanı gördü ve kalenin bir köşesini hedefledi. Haitili kaleci Alexandre Pierre, Pulisic'in ağlarla buluşan şutunu durdurmak için pek bir şey yapamadı.

    Pulisic maçın ardından, golde eline geçen fırsatın payı olduğunu söyledi. Ancak özgüveninin de payı vardı.

    Pulisic, "Golden hemen sonra oyunun biraz açıldığını düşünüyorum. Ardından boş alanda topla buluştum, etrafıma baktım ama pek iyi seçenek göremedim. Topa falso verip yakın direğin dibinden içeri gönderebileceğimi hissettim ve öyle oldu. Kendimi iyi hissediyordum" dedi.

    Etrafındakiler de kendilerini iyi hissediyordu. İster Pulisic'le ilk kez, ister 100. kez birlikte oynuyor olsunlar.

  • “Onunla oynamak çok kolay”

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Hem yeni hem de eski takım arkadaşları, kanat oyuncusunun sahada olmasından memnundu.

    ABD Milli Takımı kampı öncesinde Pochettino'yu en çok heyecanlandıran şey, oyuncular arasındaki uyumdu. Pulisic, Weston McKennie ve Folarin Balogun'u yükselen yeni yıldızlarla dolu kadroya yeniden dahil ettiğinde ortaya nasıl bir tablo çıkacaktı?

    Pochettino, “En önemli [şey], oyuncuların birlikte nasıl oynadığını ve aralarındaki uyumu görmek. Christian ile Mathis [Albert] ilk kez bir araya gelecek. McKennie ile Cavan [Sullivan] için de aynı durum geçerli. Kampta bu birlikteliklerin nasıl işleyeceğini görmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

    Pulisic, sonuçta Albert'le birlikte oynayamadı; 81. dakikada yerini kendisi gibi Borussia Dortmund çıkışlı olan Albert'e bıraktı. Ancak ABD Milli Takımı'nın ikinci golünü atarak beş gollü ikinci yarıyı başlatan Julian Hall ile birlikte sahaya çıktı.

    Hall, maçın ardından “İnanılmazdı. Onlarla antrenman yapmak bile benim için gerçeküstü bir deneyimdi. Onlarla sahada olmak ve birlikte oynamak harikaydı” dedi.

    Tyler Adams için de öyleydi. ABD Milli Takımı'nın kaptanı, gençlik yıllarından beri Pulisic'le birlikte oynuyor. Ancak Pulisic'in önceki kampta bulunmaması nedeniyle ikisi tam dört aydır aynı takımda sahaya çıkmamıştı. Takımın orta sahadaki top kapma ustası Adams için Pulisic'in sahada olması her zaman faydalı; gol attığında ise bu fayda ikiye katlanıyor.

    Adams, “Christian yakın bir arkadaşım ve harika bir oyuncu. Bu gece siz de gördünüz. Onunla oynamak gerçekten çok keyifli. Oyunu kolaylaştırıyor” dedi.

    Adams ile Pulisic arasındaki uyum zaten oturmuş durumda. Herkesin gözü, Pulisic'in yeni oyuncularla nasıl bir uyum yakalayacağındaydı. Bu uyumun gelişmesi zaman alacak, ancak temelleri atıldı.

  • Gelecek nesil için bir rol model

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    Pulisic, yeni nesil üzerinde etkili olan deneyimli isimlerden biri.

    Pulisic'in ABD Milli Takımı kampına katıldığı gün, takımın yükselen yıldızı Sullivan, takımın en ünlü oyuncusuna duyduğu hayranlıktan söz etti. Sullivan, Pulisic'i izleyerek büyüdüğünü söyledi. Şimdi onun takım arkadaşı olacak ve daha da önemlisi, belki de onunla arkadaşlık kuracak.

    Sullivan hafta içinde yaptığı açıklamada, “Bu grupta hayatım boyunca örnek aldığım pek çok dünya çapında oyuncu var,” dedi. “Christian, elbette ülkedeki her çocuk için bunların başında geliyor. Ama söylediğim gibi, yeni şeyler deneyimlemeye ve yeni arkadaşlar edinmeye hazırım.”

    Sullivan cumartesi günü forma giymedi. Bu nedenle Pulisic'le sahada birlikte oynamak için biraz daha beklemesi gerekecek. Yine de 17 yaşındaki oyuncunun sözleri, Pulisic'in ABD Milli Takımı ve genel olarak Amerikan futbolu için taşıdığı önemi hatırlatıyor.

    Pulisic gülerek, “Bu bazen insana yaşlandığını hissettiriyor,” dedi. “Epey zamandır buradayım. Milli takımda 10 yılı aşkın süredir yer alıyorum ama bu heyecan verici. Bu oyuncuları görmek, gençleri antrenmanda izlemek ve ne kadar iyi olduklarını görmek güzel. Aralarında gerçekten çok iyi oyuncular var.

    “Benim için heyecan verici olan da bu. Onlara elimden gelen her şekilde destek olabilmeyi umuyorum. Gerçi bana ihtiyaçları yok. Kendi başlarına çok iyi iş çıkarıyorlar ve aramızda olmaları güzel.”

    Pochettino, Pulisic, McKennie ve Balogun'un kampa dönüşünü övdü. Adams gibi oyuncuların, yeni isimlerin takıma uyum sağlaması için geçen sefer başlatılan çalışmayı sürdürmesini de takdir etti. Etrafta bu kadar çok genç oyuncu varken liderlerin liderlik etmesi önemli. Pulisic hiçbir zaman çok konuşan bir lider olmadı ama kesinlikle örnek alınan bir isim. Pochettino, bu hafta onun ve diğerlerinin bu rolü üstlendiğini gördü.

    “Geçen ayki kampa katılmadılar ama genç oyunculara çok yardımcı oldular. Bu açıdan en başından itibaren harikaydılar.”

    ABD Milli Takımı cumartesi günü rakibine hiç acımadı ve Pochettino'ya veda maçına hazırlanırken kutlayacak pek çok şey sundu.

  • İlerlemek

    Haiti v United States - CONCACAF Nations League Quarterfinal
    Getty Images Sport

    ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın yeni bir dönem başlamadan önce oynayacağı bir maç daha var.

    Pulisic ile Pochettino'nun her zaman aynı fikirde olmadığını söylemek yanlış olmaz. Ancak Altın Kupa tartışması artık geride kaldı. Pochettino Manchester United'a giderken ABD Milli Takımı'ndaki görev süresi de yakında sona erecek. Pulisic, teknik direktörünü bekleyen fırsata dikkat çekerken ABD'nin onun ayrılışından sonra da gelişimini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

    Pulisic, “Onu orada büyük bir fırsat bekliyor,” dedi. “Biz de şu anda yaptığımız gibi devam etmeli ve takım olarak gelişmeyi sürdürmeye çalışmalıyız. Bence iyi anlar yaşadık ve o takıma büyük bir heyecan kattı. Bence bu heyecan onun ardından da devam edecek.”

    Pochettino temelli ayrılmadan önce Cincinnati'de Haiti'ye karşı oynanacak bir rövanş maçı daha var. Skor göz önüne alındığında sonuç esasen belli. Bir bakıma bu maç bir dönemin sonu olacak. Aynı zamanda Pulisic, Sullivan ve Pochettino'nun geride bırakacağı tüm oyuncuların ileriye taşıyacağı bir dönemin devamı niteliğini de taşıyacak.

    Pulisic için salı günkü maçın önemi de burada yatıyor. Bu, gelişmeye devam etmek için bir fırsat. Pulisic açısından büyük önem taşıyan bir başka fırsat ise ABD Milli Takımı formasıyla yeniden sahaya çıkmak.

    “Bu bizim için gerçekten önemli,” dedi. “Bence maça bugün olduğu gibi yaklaşmalıyız. Rehavete kapılamayız. Cincinnati'ye gidip o maçı da kazanmak istiyoruz, çünkü bu bize ilerisi için büyük bir özgüven ve inanç verecek.”

    ABD Milli Takımı yoluna devam ediyor. Resmen geri dönen Pulisic de öyle.