Ed Sheeran'ın kısa süre önce Macklemore'u, özgür Filistin'i ya da ifade özgürlüğünü savunmayı reddetmesi, turnesinin geri kalanındaki destek sanatçılarını beklenmedik şekilde zor bir durumda bıraktı. Ancak bu durumdan en fazla etkilenenler Aaron Rowe ile folk grubu Beoga'nın üyeleri oldu.

Ne Finneas ne de Lukas Graham kadar tanınıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse, kendi ülkeleri İrlanda'da bile pek tanınmıyorlardı. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri genelindeki stadyumlarda binlerce taraftarın önünde çalma fırsatını sunduğu için "arkadaşları" Sheeran'a son derece minnettardılar. Bu, onlar için eşi benzeri görülmemiş ve paha biçilemez bir görünürlük düzeyiydi; neredeyse inanılması güç bir deneyimdi, Beoga'nın ifadesiyle "hayallerin gerçeğe dönüşmüş haliydi", ancak durumun sert gerçeği harekete geçmeyi gerektiriyordu.

Sheeran ile destek sanatçılarının bu hafta sonu sahne almasının planlandığı Gillette Stadyumu'nun milyarder sahibi Robert Kraft, Macklemore'un gösterinin bir parçası olamayacağını açıkça belirtti ve Beoga için "özgür bir Filistin'i savunan herhangi birini susturan mekânlarda" performans sergilemeyi sürdürmek "bizim için kesinlikle bir seçenek değildi".

Rowe, "İrlandalılar olarak soykırımı, zorla dayatılan kıtlığı ve şiddet içeren işgali çok iyi biliyoruz" diye açıkladı; bu nedenle hem Dubliner hem de Beoga'daki yurttaşları çekildi. Çalmayı reddettiler.

Ve şimdi İrlanda'da herkesin kendisine sorduğu soru şu: Pazar günkü İsrail ile Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde erkek milli takımının herhangi bir üyesi de aynısını yapacak mı?