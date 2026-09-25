'Oyunu durdurun!' - İrlanda'nın İsrail ile Uluslar Ligi maçının futboldaki en tartışmalı karşılaşma haline gelmesinin hikâyesi
Ed Sheeran'ın kısa süre önce Macklemore'u, özgür Filistin'i ya da ifade özgürlüğünü savunmayı reddetmesi, turnesinin geri kalanındaki destek sanatçılarını beklenmedik şekilde zor bir durumda bıraktı. Ancak bu durumdan en fazla etkilenenler Aaron Rowe ile folk grubu Beoga'nın üyeleri oldu.
Ne Finneas ne de Lukas Graham kadar tanınıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse, kendi ülkeleri İrlanda'da bile pek tanınmıyorlardı. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri genelindeki stadyumlarda binlerce taraftarın önünde çalma fırsatını sunduğu için "arkadaşları" Sheeran'a son derece minnettardılar. Bu, onlar için eşi benzeri görülmemiş ve paha biçilemez bir görünürlük düzeyiydi; neredeyse inanılması güç bir deneyimdi, Beoga'nın ifadesiyle "hayallerin gerçeğe dönüşmüş haliydi", ancak durumun sert gerçeği harekete geçmeyi gerektiriyordu.
Sheeran ile destek sanatçılarının bu hafta sonu sahne almasının planlandığı Gillette Stadyumu'nun milyarder sahibi Robert Kraft, Macklemore'un gösterinin bir parçası olamayacağını açıkça belirtti ve Beoga için "özgür bir Filistin'i savunan herhangi birini susturan mekânlarda" performans sergilemeyi sürdürmek "bizim için kesinlikle bir seçenek değildi".
Rowe, "İrlandalılar olarak soykırımı, zorla dayatılan kıtlığı ve şiddet içeren işgali çok iyi biliyoruz" diye açıkladı; bu nedenle hem Dubliner hem de Beoga'daki yurttaşları çekildi. Çalmayı reddettiler.
Ve şimdi İrlanda'da herkesin kendisine sorduğu soru şu: Pazar günkü İsrail ile Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde erkek milli takımının herhangi bir üyesi de aynısını yapacak mı?
"Muazzam miktarda dış baskı"
İrlanda ile İsrail şubat ayında Brüksel'de yapılan Uluslar Ligi kurasında aynı gruba düştüğü andan itibaren, iki takım arasındaki iki maçın da çok büyük bir tartışma yaratacağı açıktı.
Bir önceki eylül ayında, Bohemian Football Club, FairSquare ve Irish Sport for Palestine, yasa dışı yerleşimlerde oynanan maçlar ile ırkçı ve ayrımcı davranışlara ilişkin hem UEFA hem de FIFA tüzüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonu'nun (IFA) derhal askıya alınmasını talep ederek UEFA'ya mektup yazdı. Bu talep, BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun İsrailli yetkililerin Gazze Şeridi'nde soykırım işlediği sonucuna varmasından sadece iki gün sonra geldi. Hamas ve diğer Filistinli grupların 7 Ekim 2023'te 1.200 kişiyi öldürüp 251 kişiyi rehin almasının ardından, burada şimdiye kadar 70.000'den fazla kişi İsrail ordusu tarafından öldürüldü.
İki ay sonra, İrlanda Futbol Federasyonu'nun (FAI) olağanüstü genel kurulunda delegeler, İsrail'in Avrupa kulüp ve milli takım organizasyonlarından men edilmesi için UEFA'ya önerge sunulması yönünde oy kullandı. Ancak bunun hemen ardından yapılan yıllık genel kurulda FAI Başkanı Paul Cooke, "En başından söyleyeyim, UEFA organizasyonunun bir parçası olduğu sürece [İsrail'e] karşı oynardık" dedi.
Bohemians'ın ticari işlerden sorumlu yöneticisi Dan Lambert, GOAL'e yaptığı açıklamada, "Bunu söylememeliydi, çünkü o toplantıda verilen yetkiyi yansıtmıyordu. İnsanların yüzde 93'ü o önergeyi destekledi.
"Ama bence FAI çok erken bir aşamadan itibaren çok büyük bir dış baskı altına alındı. Örneğin, İsrail'in ihraç edilmesini talep eden önerge geçen kasım ayında kabul edildiğinde, Amerikalı senatör Lindsay Graham hemen Twitter'da çıkarak, FAI bu yönde ilerlerse İrlanda için ekonomik sonuçlar doğacağını söyledi." dedi.
'Uydurulmuş' tehdit
Uluslar Ligi kura çekiminin hemen ardından, İrlanda Taoiseach'i (Başbakan) Michael Martin de FAI'yi "fikstürleri yerine getirme yönünde doğru kararı aldığı" için övdü ve iç saha maçının "Dublin'de güvenli bir ortamda" oynanabileceğine dair güvenini dile getirdi. Ancak İrlanda'daki güçlü kamuoyu tepkisi nedeniyle bu hiçbir zaman uzaktan yakından gerçekçi değildi ve İsrail ile 4 Ekim'deki karşılaşma daha sonra "operasyonel zorluklar" nedeniyle Sırbistan'a alındı. Maç burada seyircisiz oynanacak, bu da çok sayıda İrlandalı futbol taraftarının şaşkınlığına neden oldu.
Hamas ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkes, UEFA'nın İsrail'i kıta çapındaki organizasyonlardan men etme planlarını rafa kaldırmasına yol açmış olabilir, ancak Filistin'de can kayıplarının sürmesi, İrlanda'da Uluslar Ligi maçlarına yönelik direnişin zayıflamasına neden olmadı.
Ancak temmuz ayında düzenlenen bir başka FAI EGM'sinde delegeler, 75 kabul, 32 ret ve üç çekimser oyla maçların oynanması yönündeki önergeyi destekledi. Federasyona göre herhangi bir boykot sonuçsuz kalacak ve İrlanda futboluna "önemli ve kalıcı zarar" verecekti; bu iddia, 'Stop the Game' kampanyasında yer alan kilit isimlerden biri olan Brendan Ogle tarafından defalarca sorgulandı.
"FAI, maçı boykot etmesi halinde federasyona daha önce benzeri görülmemiş cezalar uygulanacağını, açıkçası oldukça samimiyetsiz bir şekilde öne sürdü. Ancak [FAI icra kurulu başkanı] David Courell'in daha sonra bunu bizzat kayda geçerek söylemiş olması da gösteriyor ki UEFA hiçbir zaman böyle tehditlerde bulunmadı" diyen Ogle, o dönemde bir boykotunbüyük turnuvalara katılım için gelecekteki girişimleri, hatta ülkenin Euro 2028'e ortak ev sahipliğini etkileyebileceği yönündeki temelsiz spekülasyonlara atıfta bulunarak GOAL'e konuştu.
"Ayrıca son yıllarda Belarus örneğinde olduğu gibi çok sayıda boykot yaşandı; Belarus, Letonya, Litvanya ve Estonya tarafından boykot edildi ve bunun sonucunda olağan 3-0 hükmen mağlubiyetlerden ve çok küçük para cezalarından başka bir şey olmadı. Dolayısıyla FAI'nin hedef alınabileceği ya da özellikle seçilebileceği fikrinin hukuki bir emsali yoktu. Çok basit ifade etmek gerekirse, FAI'nin karşı karşıya olduğu bir tehdit yoktu; FAI'nin kendi yarattığı tehdit dışında."
‘Tam cezasızlık’
FAI, önüne fikstürlerle devam etmekten başka seçenek bırakılmadığını savunmayı sürdürüyor. Bunun başlıca nedeni de, bu yazıda gündeme getirilen konular hakkında yorum talebine yanıt vermeyen UEFA'nın uzlaşmaz tutumu.
Courell, daha geçen hafta RTE Sport'a yaptığı açıklamada, "Keşke bu durumda olmasaydık" dedi. "İsrail'in uluslararası futboldan çıkarılması için kamuoyu önünde çağrı yaptık ve bunu resmen de talep ettik. UEFA'daki 55 federasyon arasında bunu resmen yapan tek federasyon bizdik. Ancak kurumsal düzeyde bu henüz gerçekleşmedi...
"Evet, son bir yıl içinde UEFA ile kapsamlı şekilde görüştük. Peki yanıtları ne oldu? Bir süredir olduğu gibi aynı. FAI'ın bu konudaki güçlü duruşunu ve bunun İrlanda halkının Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılarla dayanışmasını yansıttığını kabul ediyorlar. Ama aynı zamanda diğer 54 ülkenin yaklaşımını da dikkate almak zorundalar. Ve ne yazık ki şu anda bu evrensel değil."
Lambert ise, FAI'ın önergesine destek verilmemesinin onların "doğru olanı yapmasına" engel olmaması gerektiğini düşünüyor.
"Benim için bu meselenin en sinir bozucu yönü, FAI'ın bir boykottan elde edeceği kazanımlara, özellikle de ulusal ve uluslararası düzeyde kazanacağı saygınlığa, hiç bakmamış olması" diyor ve ekliyor: "Bu asla unutulmazdı.
"Mali sonuçları olurdu ama maliyet ne olursa olsun, İrlanda'daki taraftarlara ve ayrıca dünyanın dört bir yanında soykırımı tanıyan kulüp ve ülke taraftarlarına çağrı yaparak bunun kat kat fazlasını toplardık, bundan hiç şüphem yok. Ayrıca kimse ses çıkarmıyor diye sessiz kalmamız gerektiği fikrini de kabul etmiyorum; çünkü şunu unutmayalım, Batı Avrupa ülkelerinin çoğu, İrlanda da dahil olmak üzere, başka ülkelere bu tür sömürgeci baskılar uyguladı.
"Dolayısıyla, diğer Avrupa ülkelerinin hiçbir şey yapmamış olması utanç verici olsa da buna şaşırmamalıyız. UEFA'nın durumu ele alış biçimine de şaşırmamalıyız. İsrail her alanda tam bir cezasızlıkla hareket ediyor. Birleşmiş Milletler Konseyi'nin 30'dan fazla kararını ihlal ediyor. Avrupa Birliği'nin insan hakları şartını ihlal ediyor. Ve liste uzayıp gidiyor. Dolayısıyla bu çılgınca bir tutum olsa da, İsrail'e UEFA tarafından özel muamele yapılması pek de şaşırtıcı değil. Aynı şey FIFA için de geçerli."
“Filistin halkını terk etti”
İsrail'in UEFA ve FIFA organizasyonlarındaki varlığını sürdürmesi, iki kurumun da Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya tam kapsamlı işgal başlatmasından sadece dört gün sonra Rus takımlarını men etmesi göz önüne alındığında özellikle kafa karıştırıcı.
"Bu ikiyüzlülük, düpedüz ikiyüzlülük," diyor Dublin merkezli Filistinli gazeteci Abubaker Abed, GOAL'a. "İsrail için bir kural var, geri kalan herkes için başka bir kural. Bu, hayal edebileceğiniz en açık çifte standart örneği.
"FIFA ve UEFA uzun süredir siyasetin ve sporun birbirine karışmaması gerektiğini söylüyor. Bunu bir anlığına olduğu gibi kabul etsek bile, bu basitçe şu soruyu akla getiriyor: 'O zaman Rusya'yı neden men ettiniz?' Çünkü bu, onların Batı'nın büyük emperyal devletlerine ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın duruyormuş gibi görünmesine neden oluyor.
"Dünya Kupası sırasında bunun siyasi müdahalesini açıkça gördük; ABD Başkanı Donald Trump fiilen Amerika Birleşik Devletleri'ne gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesini emretti. FIFA Başkanı Gianni Infantino nasıl sözde 'Barış Kurulu'nda olabilir? Buna nasıl izin verildi?
"Rusya'nın Ukrayna'da yaptıkları, İsrail'in Gazze'de yaptıklarının yanında sönük kalıyor ama buna rağmen iki hafta önce Aleksander Ceferin, UEFA üzerinde İsrail'i organizasyonlarından men etmesi yönünde neredeyse hiç siyasi baskı olmadığını söyledi; bu da Rusya'nın ihraç edilmesi için bastıran ülkelerin ikiyüzlü olduğu anlamına geliyor. Neden mi? Çünkü onlar biz Filistinlileri insan olarak görmüyor.
"2026 yılında yaşıyor olmamıza rağmen futbol camiasındaki bazı insanların bizi eşit görmemesi kesinlikle yürek parçalayıcı, ama başka nasıl bir sonuca varabilirsiniz? Çünkü FIFA ve UEFA Filistin halkını çoktan yüzüstü bıraktı.
"İsrail, Filistin'deki tüm spor ortamını yok etti. Yürütülen kampanya sırasında 54 kulübün 51'i İsrail ordusu tarafından yok edildi ya da zarar gördü. 10 stadyumun dokuzu yıkıldı. Ayakta kalan tek stadyum şimdi yerinden edilmiş insanlar için bir sığınak. Geriye kalan üç kulüpten ikisi de yerinden edilme sığınağına dönüştürüldü.
"Oyuncular öldürüldü ya da uzuvlarını kaybetti ya da tüm ailelerini yitirdi. Hamdi Lubbad'ın, İsrail hava saldırısında eşi ve dört kızının tamamıyla birlikte öldürüldüğünü hatırlıyorum. Hem de bu iki yıl önceydi. İki yıl."
Sporun gücü
İrlanda'da Filistin halkıyla dayanışma ifade etmeye yönelik süregelen girişimler bazıları tarafından övülürken, bazıları tarafından eleştirildi. Yahudi olan eski bakan Alan Shatter, boykot çağrılarının antisemitizmden kaynaklandığını defalarca öne sürdü. Bu arada IFA, İrlanda'nın İzlandalı teknik direktörü Heimir Hallgrimsson'u, geçen hafta maçların oynanmasını savunurken takımının "soykırımla birlikte değil, ona karşı oynadığını" söylemesi nedeniyle "aptallık, cehalet ve ikiyüzlülükle" suçladı.
İrlandalı TD (milletvekili) ve eski League of Ireland futbolcusu Daniel Ennis, GOAL'e şunları söyledi: "IFA'nın açıklaması insanı daha da öfkelendiriyor, çünkü bu antisemitizmle ilgili değil; elimizden gelen her şeyi yaparak bir soykırımı durdurmakla ilgili.
"Ayrıca boykotun muhtemel etkileri konusunda hiç yanılgıya kapılmayın. Spor benim hayatımı kurtardı. Sporun gücünü biliyorum. Kendi topluluğumda ırkçılıkla futbol aracılığıyla mücadele ettik. Yerel kulübümüzde çocuklara futbol sahasında yalnızca üç renk olduğunu öğretiyorum: takımınızın giydiği renk, rakibinizin giydiği renk ve hepimizin paylaşmak zorunda olduğu yeşil çim. Ve mesaj her zaman şu oluyor: O sahaya adım attığınızda, kesinlikle herkese hak ettiği saygıyı gösterirsiniz.
"Eskiden rakiplerimi her zaman sevmezdim ama onlara kesinlikle saygı duyardım. İnanın ya da inanmayın, en zorlu rakiplerimden bazılarıyla sonunda çok yakın dost oldum. Ama soykırımcı bir rejimi gururla temsil eden biriyle nasıl aynı sahaya çıkabiliriz? İnsan hayatına aynı saygıyı göstermeyen insanlarla sahayı nasıl paylaşabiliriz? Tüm insan hayatına.
"Dil artık yeterli değil, kelimeler gördüklerimizi gerektiği gibi aktarmıyor, bu da yapabileceğimiz tek şeyin harekete geçmek olduğu anlamına geliyor.
"Çünkü spor ve siyasetin birbirine karışmaması gerektiği yönündeki eski argüman, yalnızca kendi gündemlerini ileri taşımaya çalışan kişiler tarafından kullanılıyor. Ve üzgünüm ama spor ile siyaset her zaman iç içe oldu; özellikle de uluslararası futbolda, çünkü burada mesele bir halk olarak değerlerinizi ve ilkelerinizi temsil etmek. Ayrıca bu konuda çok dürüst olalım, bu maçı oynamak da oynamamak kadar siyasi bir karar.
"Ama burada spor ile siyaseti ayırsak bile, böyle bir şeyin mümkün olduğu bir tür alternatif evrende, son rakamlara göre İsrail güçleri binden fazla Filistinli sporcuyu öldürdü, dolayısıyla ne yazık ki son üç yılda hayatını kaybeden 500'den fazla futbolcuyla dayanışma gösterme sorumluluğu artık oyuncuların omuzlarında."
Doğru ile yanlış arasındaki fark
FAI, futbol direktörü John Martin’in “Bu kararı benim gibi insanlar ve David Courell aldı, oyuncular değil” sözleriyle dikkati Hallgrimsson ve kadrosunun üzerinden uzaklaştırmaya çalıştı.
“Oyuncuları korumamız gerekiyor,” diye ekledi Martin, “ve oyunculara sahip çıkmalıyız çünkü onların eleştirildiği bir durumla karşılaşmamalıyız.”
Ancak Martin’in de kabul ettiği gibi, baskı “sahada oldukları için doğal olarak onların üzerine binecek” ve FAI’nin onları koyduğu yer de tam olarak burası. Tecrübeli savunmacı Seamus Coleman da mayıs ayında kamuoyu önünde, oyuncuların bu konuda soruları yanıtlamak zorunda kalacakları bir konuma asla getirilmemesi gerektiğini söylemişti.
“Bu iş bizim üstümüzdekiler tarafından halledilmeliydi,” dedi. “Ben bir babayım, ben bir eşim, bir kalbim var, doğruyla yanlış arasındaki farkı biliyorum. Yani size aynı soruyu sorsam, eminim hepiniz olup biten hakkında aynı fikirdesinizdir. Bu korkunç, son derece üzücü ama sadece ülkeleri için oynamak isteyen 22, 23, 24 yaşındaki gençlerin omuzlarına yüklenmemeliydi.”
‘Stop the Game’ kampanyacıları, oyuncuları pazar günkü maçı boykot etmeye ikna etme amacıyla pazartesi günü Dublin’de İrlanda takımının otelinde bir protesto düzenledi. Ancak Ogle, Hallgrimsson’ın kadrosundaki her bir oyuncuya en üst düzeyde sempati duyduklarını söylüyor; çünkü onlara yalnızca FAI’nin değil, aynı zamanda Patrick O'Donovan ve Charlie McConalogue gibi hükümet bakanlarının da ihanet ettiğini düşünüyor. Söz konusu isimler, maçların planlandığı gibi oynanması gerektiğini düşünmelerine rağmen, prensip gereği İsrail maçlarına katılmayacaklarını söylemişti.
“Bakanlar, maçları boykot edeceklerini söyleyip genç erkeklerin o maçlarda oynamasında nasıl ısrar edebilir! Bu kadar ikiyüzlü olmaya nasıl cüret ederler!” diyor Ogle. “Oyuncular burada kendi hükümetleri tarafından yüzüstü bırakıldı ve şimdi FAI’nin oyuncuları bu maçları oynamaya zorla yönlendirdiği bu dehşet verici durumun içindeyiz.
“Oyuncular sporcu, bir fanusun içinde yaşıyorlar. Her şey takım arkadaşları ve birliktelik üzerine kurulu ve sporun bu temel ilkeleri, FAI tarafından o genç erkekleri kariyerlerinin geri kalanında peşlerini bırakmayacak bir karara sürüklemek için kullanıldı. Kısa süre önce, 1981’de Güney Afrika turuna katılan eski İrlandalı ragbi oyuncusu John Robbie ile konuştuk ve o da bugün hâlâ bu kararından pişmanlık duyuyor.
“Çünkü bu konuda açık olalım, İrlanda’nın soykırımcı bir rejimin temsilcileriyle aynı sahayı paylaşması nedeniyle hatırlanacak olanlar John Martin, David Courell, Michael Martin ya da başka biri değil, oyuncular olacak. Hatırlanacak olanlar oyuncular olacak. Ve bu, FAI ile İrlanda hükümeti adına görevin mutlak şekilde ihmal edilmesidir.”
"Hâlâ tavır almak için zaman var"
Cumhuriyet'in sakatlığı bulunan normal kaptanı Nathan Collins, daha mayıs ayında, hedefin kadronun bu konuda birlik içinde kalması olduğunu, ancak "bireyler tavır almak isterse, onlara engel olmayacağız" dedi. Geçici kaptan Dara O'Shea ise perşembe günkü Kosova maçı öncesinde, oyuncuların pazar günü İsrail ile oynanacak karşılaşmayla ilgili hangi adımın atılacağını, ya da herhangi bir adım atılıp atılmayacağını, cuma günü kendi aralarında açık ve dürüst bir şekilde konuşacaklarını açıkladı.
"Şu anda hissettikleri baskıyı anlamaya başlamak bile benim için mümkün değil," diye kabul ediyor Ennis. "Durumun ağırlığını ve yaşanan acının boyutunu biliyorlar, çünkü Filistin'de yaşananlar dünya tarihinin en çok izlenen soykırımı. Hepimiz bunu televizyonda ya da telefonlarımızda görüyoruz.
"Ama boykot kararı onlara bırakılmamalıydı ve FAI ile ilgili beni gerçekten iğrendiren şey, oynamayı reddetmeleri halinde oyuncuların destekleneceğine dair hiçbir gerçek, somut kanıt görmemiş olmamız. Bir daha milli olabileceklerini nereden bilecekler? Bu, içinde bulunulması korkunç bir durum.
"UEFA'nın bu durum karşısında ellerini tamamen yıkadığını inkâr etmek mümkün değil, bu utanç verici, ama FAI'ın 'Keşke bu durumda olmasaydık' dediğini duyuyoruz, öyleyse neden oyuncuları aynı durumun içine soktular? Herhangi bir spor kurumunun temel ilkelerinden biri oyuncularını korumak ve desteklemektir. FAI ise bunu yapmıyor. Bu çocukları kendi kaderlerine terk ediyorlar ve bu, eski bir oyuncu olarak benim için kabullenmesi çok zor bir şey."
Bu aşamada maçların oynanacak gibi göründüğü, İrlanda'nın önce bu hafta sonu Macaristan'da, ardından yedi gün sonra Sırbistan'da İsrail karşısında sahaya çıkacağı anlaşılıyor. Ancak, orta saha oyuncusu Jason Knight, Kosova'ya 1-0 kaybedilen maçın ardından pazar günkü karşılaşmanın oynanmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi; bu da boykot çağrısı yapanların, oyuncuların asla kendilerine bırakılmaması gereken bir konuda karar vereceğine dair umutlarını henüz yitirmediği anlamına geliyor.
"Maçı oynamazlarsa tarih onları hatırlayacak," diyor Abed. "Sonsuza dek kahraman olarak anılacaklar. İnsanlar onların her birini tek tek hatırlayacak. Ama oynarlarsa korkak olarak görülecekler. Onlara hakaret etmeye çalışmıyorum, ama bunlar çocuk değil. Yetişkin erkekler. Ve zekiler. Beyinleri var. Vicdanları var. Ve kalpleri var.
"Bu kadar geç bir aşamada bile onlara mesajım şu: Henüz çok geç değil. Sonuçları ne olursa olsun doğru olanı yapmak, tavır almak için hâlâ zaman var.
"Kendi çocuklarınıza, 20.000'den fazla çocuğun ölümünden sorumlu bir ulusu temsil eden bir takıma karşı neden oynadığınızı açıklamak zorunda kalmayın. Ülkenizi temsil edin, gerçek İrlanda'yı ve onun gurur verici direniş tarihini temsil edin. Öldürülen 1.000'den fazla sporcu arkadaşınıza saygı duruşunda bulunun. Sonuçları ne olursa olsun harekete geçerek onlara saygı gösterin ve onları onurlandırın.
"Suça ortak olmayın. Sessiz kalmayın. Sesinizi duyurun. Ed Sheeran olmayın. Macklemore olun. Aaron Rowe olun. Futbolun Beoga'sı olun. Oynamayı reddedin."