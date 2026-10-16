24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Sweden transfers 1:1Getty/GOAL

“Oyuncu kaybedeceğimizi her zaman biliyoruz”: İsveç’in Damallsvenskan ligi, WSL ve diğer liglere transferler için en çok rağbet gören pazar olmasıyla nasıl başa çıkıyor?

Bir zamanlar kadın futbolunun en iyi ligi olan İsveç'in en üst düzey ligi, artık en iyi oyuncularını transfer piyasasında düzenli olarak başka kulüplere kaptırıyor. Bu transferler çoğu zaman sezon ortasında gerçekleşiyor.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • İsveç şampiyonu Hacken’ın kadın futbolundan sorumlu yöneticisi Christian Lundstrom’un, kulüp son yıllarda sattığı bütün oyuncuları elinde tutsaydı A takımının nasıl görüneceğini düşünmesine şaşırmamak gerek.

    İleri uçta Real Madrid’den Felicia Schroder ve Arsenal’dan Stina Blackstenius’un oynadığı, Lyon’dan Johanna Rytting Kaneryd’in bir kanattan onları beslediği, orta sahada Manchester United’dan Julia Zigiotti Olme’ye bir başka Madrid yıldızı Filippa Angeldahl’ın eşlik ettiği bir takım düşünün. Chelsea kalecisi Livia Peng’in önünde de Milan’dan Emma Koivisto ve artık Manchester United’da oynayan Anna Sandberg gibi savunmacılar olsaydı, ortaya etkileyici bir kadro çıkardı.

    Ancak İsveç’in Damallsvenskan’ı artık dünyanın en iyi kadın futbol ligi değil. Marta’nın ligin en büyük yıldızlarından biri olduğu 20 yıl önce bu unvanı haklı olarak sahiplenebilirdi. Futbol dünyasındaki yeri o zamandan beri değişti. Artık daha büyük liglerin büyük kulüpleri, yalnızca Hacken’daki değil, İsveç genelindeki yükselen yetenekleri kadrolarına katmaya hazır.

    Women’s Super League, başka hiçbir ligden olmadığı kadar çok Damallsvenskan’dan oyuncu transfer ediyor. 2022 yazından bu yana İsveç’ten İngiltere’ye en az 60 oyuncu geldi. Bunlar arasında Arsenal’dan Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg ve Kyra Cooney-Cross, Chelsea’den Nathalie Bjorn, Manchester City savunmacısı Rebecca Knaak ile Tottenham’dan Olivia Holdt ve Cathinka Tandberg de var.

    Ancak lige ilgi gösteren yalnızca Women’s Super League değil. FIFA’nın son transfer raporuna göre 2026 yaz transfer döneminde Damallsvenskan’dan daha fazla gelir elde eden lig olmadı: Lig, yalnızca 30 transferden tam 4,2 milyon dolar (3,2 milyon sterlin) kazandı. Women’s Super League ise 95 transferden elde ettiği 3,97 milyon dolarla (3 milyon sterlin) listede ikinci sırada yer aldı.

    Buna rağmen İsveç’teki pek çok kulüp, çoğu zaman sezon ortasında olmak üzere düzenli olarak önemli oyuncularını kaybetse de toparlanmayı başarıyor. Geride kalan büyük boşlukları doldururken bu kayıplara rağmen hedeflerinden sapmıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar?

  • Yanılgıya kapılmıyor

    Beata Olsson Liverpool Women 2026-27
    Getty Images

    Beata Olsson, 2025'te Damallsvenskan'da çıktığı 15 maçta dokuz gol attıktan sonra Liverpool tarafından transfer edildi. Kristianstads, oyuncuyu altı ay bile elinde tutamadı.

    “Kulağa fazla kolay mı geliyor?” diye gülerek soruyor Lovisa Strom. Bağımsız bir sportif direktör yerine görev yapan Kristianstads DFF spor grubunun üyesi Strom, GOAL'e Damallsvenskan'ın bağımsız kulüplerinden birinin transfer piyasasında önemli oyuncularını kaybetme sorunuyla nasıl başarıyla başa çıktığını anlatmayı henüz bitirmişti. Son yıllarda Scania ilinden yolu geçenler arasında WSL'de düzenli forma giyen Jutta Rantala ve Eveliina Summanen, Angel City yıldızı Sveindis Jonsdottir ve Liverpool forveti Beata Olsson da var. Buna rağmen KDFF, son dokuz sezonun sekizini ilk altıda tamamladı.

    Strom'un yanıtının temelinde, İsveç kulüplerinin futbol hiyerarşisindeki yerleriyle neden bu kadar iyi başa çıkabildiğini açıklayan belki de en önemli neden yatıyor: Konumları konusunda gerçekçi olmaları.

    Yetenekli oyuncularını kaybetme ihtimali sorulduğunda “Bunu biliyoruz” diye yanıt veriyor. “Bazı oyuncuların buraya gelip sonsuza dek kalacağını biliyoruz. 10 yılı aşkın süredir burada olan oyuncularımız var. Burada olmayı gerçekten isteyen oyuncularımız da olacak, burada gelişmek isteyenler de. Buraya gelip gelişmek ve başka bir yere gitmek isteyen oyuncularımız da var; bunda bir sorun yok. Oyuncu kaybedeceğimizi her zaman hesaba katıyoruz.”

  • Hazırlanmazsan, başarısızlığa hazırlanırsın.

    Hacken Women 2026
    Getty Images

    Hacken, 2026'da birçok kilit oyuncusunu kaybetmesine rağmen mayıs ayında Europa Cup'ı kazandı ve bitime yalnızca birkaç maç kala Damallsvenskan'da liderliğini sürdürüyor.

    Bir kulüp bunu kavradığında geleceğe dönük plan yapabilir. Damallsvenskan’da şu anda lider olan Hacken de bunu yapıyor. Takım, ligin sezon arasına denk gelen ocak transfer döneminde üç kilit oyuncusunu, 2026 sezonunun ortasına denk gelen yaz transfer döneminde ise iki oyuncusunu daha kaybetmesine rağmen zirvede.

    Kulübün kadın futbolu sorumlusu Lundstrom, GOAL’e yaptığı açıklamada, “Her zaman, diyebilirim ki, iki transfer dönemi sonrasını düşünmek zorundayız” diyor. Bu nedenle kulüp çalışanları son haftalarda gelecek yaz transfer döneminde, Ocak 2028’de, hatta iki yıl sonra hangi oyuncuları kadroya katabileceklerini değerlendiriyor.

    “Biz böyle çalışıyoruz. Alternatif kadrolar oluşturup gelecekte takımın nasıl görünebileceğine bakıyoruz çünkü oyuncu kaybedeceğimizi her zaman biliyoruz” diye açıklıyor.

    Göz önünde bulundurulması gereken başka etkenler de var. Kadroda deneyimli oyuncular, genç yetenekler ve altyapıdan gelen oyuncular arasında doğru dengeyi kurmak önemli. Gelişime ihtiyaç duyan ancak ileride takımdan ayrılanların yerini kulüp içinden doldurabilecek oyunculara sahip olmak da öyle. Bu, kadrodaki oyuncu değişimini azaltmaya da yardımcı oluyor.

    Hammarby de en iyi oyuncularını düzenli olarak kaybetmesine rağmen Damallsvenskan’da zirveye yakın kalmayı başaran bir başka kulüp. Orada dört yıl geçiren Finlandiya kaptanı Eva Nystrom’a göre bunun başlıca nedenlerinden biri, kulübün bireysel ayrılıkların etkisini azaltan güçlü bir yapı oluşturması.

    “Takım olarak sürekli konuşur, birlikte çok şey yapardık. Bu yüzden farklı pozisyonlarda kimin oynadığı pek önemli değildi çünkü ilkelerimiz ve bir DNA’mız vardı. Herkes ne yapacağını biliyordu” diye anlattı.

    Özetle, bir takım ayrılıklara nasıl hazırlanırsa hazırlansın, asıl önemli olan genel olarak planlama yapması. Kulübün toparlanmasını sağlayan da bu.

  • Sözleşmeleri ve oyuncularla ilişkileri yönetmek

    Felicia Schroder Real Madrid Women 2026-27
    Getty Images

    Real Madrid, Schroder'in İsveç'te uzun süreli yeni bir sözleşme imzalamasından yalnızca bir yıl sonra, yazın onu Hacken'den transfer etmek için dünya rekoruna yakın bir bonservis bedeli ödedi.

    Bu planlamayı kolaylaştıran çeşitli unsurlardan biri de sözleşmeler. Geçmişte kulüpler oyuncularla uzun süreli sözleşmeler imzalayamıyor olabilirdi. Ancak kadın futbolunun gelişmesiyle bu artık daha yaygın hâle geliyor ve kulüpler de kayda değer bonservis bedelleri elde edebiliyor.

    Oyuncularla iyi ilişkiler kurmak, bu sözleşmelerin müzakeresini kolaylaştırıyor. Yazın Hacken'den ayrılıp Real Madrid'e transfer olan Schroder bunun çok iyi bir örneği. Avrupa'nın dört bir yanından ilgi gören golcü oyuncu, Haziran 2025'te biraz şaşırtıcı biçimde 2029'a kadar sürecek yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı. Bu da Madrid'in bir yıl sonra onun için dünya rekoruna yakın bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalması anlamına geldi.

    Lundstrom, “Kulübün oyuncularla ilişki kurmasının önemli olduğunu düşünüyorum; böylece bunun kulüp için ne kadar önemli olduğunu anlamalarını sağlayabiliriz” diyor. “Amaç onları burada dört yıl tutmak değil. Bunu da açıklamanız gerekiyor. Amaç onları satmak.”

    Strom da aynı fikirde. “Bu konuyu her zaman açıkça konuşuyoruz” diyor. “Bir oyuncu üç yıllık sözleşme imzalamış olsa bile bir İngiliz takımı devreye girerse ve oyuncu oraya gitmeyi çok isterse, ‘Tamam, buna kesinlikle açığız’ diyoruz.” Ancak Strom şu noktanın da altını çiziyor: “Ama bu, bir İngiliz takımı devreye girdiğinde hemen ‘Tamam, hoşça kal, gidebilirsin’ diyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bir oyuncuyu geliştiriyorsak bunun karşılığını birinin ödemesi gerekir.”

  • Oldukça cazip

    Eva Nystrom West Ham Women 2025-26
    Getty Images

    Finlandiya kaptanı Eva Nystrom, İsveç’in Damallsvenskan liginde dikkat çekerek İngiltere’ye transfer olan onlarca oyuncudan biri.

    Bu oyuncuların yerini doldurmak söz konusu olduğunda, Damallsvenskan transfer piyasasında hâlâ birçok avantaja sahip. Liglerin güç sıralamasında Opta, Damallsvenskan'ı yalnızca ABD, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'nın en üst liglerinin altında konumlandırıyor. Böylece lig, Fransa'nın ve Meksika'daki Liga MX gibi gelişmekte olan diğer liglerin yanı sıra Norveç, Danimarka ve Hollanda'dakiler gibi Avrupa'nın diğer “gelişim” liglerinin de önünde yer alıyor. İsveç'in yüksek UEFA katsayısı sayesinde birçok oyuncu, ülkenin önde gelen kulüplerine katıldıktan sonra Avrupa sahnesinde de önemli ölçüde deneyim kazanıyor.

    Damallsvenskan, her ülkeden oyuncunun kendini geliştirip bir sonraki adımı atması için açıkça çok iyi bir lig. Üstelik transfer piyasası, futbolun en büyük liglerinin ve kulüplerinin İsveç'te olup bitenleri yakından takip ettiğini gösteriyor.

    Nystrom da Damallsvenskan üzerinden WSL'ye uzanan, pek çok oyuncunun izlediği yolu takip etti. West Ham'a imza atmadan önce Umea'da bir, Hammarby'de ise dört sezon geçirdi. GOAL'a, “Finlandiya ligiyle karşılaştırdığımda İsveç liginin çok daha büyük ve profesyonel olduğunu düşünüyorum,” dedi. “Ayrıca takımlar Şampiyonlar Ligi ve Europa Cup'ta oynama fırsatı buluyor. Dolayısıyla Avrupa'da oynadıklarında elbette daha fazla izleyiciye ulaşıyorlar.”

    Bu durum, GOAL'a şu anda Manchester City'de sportif direktör olan Therese Sjogran'ın, FC Rosengard'da çalışırken verdiği önceki bir röportajda söylediklerini hatırlatıyor. Sjogran'ın 2021'de dile getirdiği şu sözler bugün de geçerliliğini koruyor: “Hâlâ oyuncuları geliştirebilecek ve uzun vadede daha büyük bir kulübe gitmelerini sağlayabilecek bir ortamımız var. Bu çok eskilere dayanıyor. Bilgi bir bakıma belkemiğimiz diyebilirim. Bu konudaki yerimizi asla kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum; yalnızca mali açıdan kaybederiz.”

  • Benzersiz satış noktaları

    Evelyne Viens Martina Fernandez Paris FC Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    Kristianstads, Paris FC'nin Barcelona ile oynadığı yakın tarihli Şampiyonlar Ligi maçında takımının ilk golünü atan Evelyne Viens'in kulübün istekli bir elçisi olmayı sürdürdüğünden emin.

    Bir de her kulübün yeni bir oyuncuya sunabilecekleri var. Örneğin Strom, Kristianstads’daki ortamın, kulübün oyuncularına gösterdiği özenin ve ayrılanlarla sürdürdüğü “çok iyi iletişimin”, olası bir transfer KDFF hakkında soruşturduğunda eski oyuncularını kulüp için güçlü referanslar hâline getireceğinden emin.

    Strom, “Evelyne’i [Viens] Roma’ya sattık. Biri ona ‘Kristianstads’a gitmek için teklif aldım. Ne düşünüyorsun?’ diye sorsa, ‘Git’ diyeceğinden yüzde 100 eminim,” diyor. “Oyuncular burada kendilerini iyi hissediyor. Bence kendinizi iyi hissederseniz daha iyi bir futbolcu olursunuz.”

    Bir oyuncu, kariyerinde bir sonraki adımı atmak için doğru yerin neresi olduğunu değerlendirirken her kulüp, yıllar içinde gelişimine katkıda bulunduğu yetenekleri de gösterebilir. Hacken’ın kadın futbolundan sorumlu yöneticisi Lundstrom, “Çok sayıda oyuncu sattık ve iyi bir gelişim ortamı sunduğumuzu gösterdik,” diyor. “Oyuncu transferi söz konusu olduğunda bunun en güçlü yanlarımızdan biri olduğunu söyleyebilirim. Neler yaptığımızı görüyorlar. Bizim için önemli olan bunu sürdürmek.”

  • Üstesinden gelinmesi gereken daha fazla zorluk

    Anni Hartikainen Rosengard Women 2025
    Getty Images

    Rosengard, 14 kez İsveç şampiyonu oldu ancak son yıllarda yeni zorluklarla karşılaştı. Geçen yıl küme düşme hattının bir sıra ve iki puan üzerinde ligi tamamladı.

    Ancak tüm bunların yanı sıra Damallsvenskan kulüplerinin karşı karşıya olduğu pek çok başka zorluk da var. Öncelikle, yedi haneli bir transfer bedeli karşılığında Real Madrid'e giden Schroder'inki gibi örneklerin nadir olduğunu belirtmek gerek. Transfer bedelleri çoğu zaman çok daha düşük olduğundan, tek bir oyuncunun satışı bir anda pek çok alanın finansmanını sağlamıyor. Yine de bedeller artıyor ve her zaman çok yüksek olmasalar bile, Strom'un ifadesiyle, özellikle Kristianstads gibi bağımsız bir kulüp için “çok önemli”.

    Her kulüp, ayrılan oyuncuların bıraktığı boşlukları doldurabilecek güçlü bir altyapı kurmak istiyor. Damallsvenskan'da bunun iyi örnekleri de var: 2026'da ligde forma giyecek genç yeteneklerin %80'i kulüplerinin altyapısında yetişti. Ancak böyle bir yapı kurmak ne kolay ne de kısa sürede mümkün. Özellikle gereken mali kaynaklar düşünüldüğünde, bu yapıyı istikrarlı biçimde geliştirmek de kolay değil.

    İsveç'te 14 kez şampiyon olan FC Rosengard'da yaklaşık 20 yıldır görev yapan Erling Nilsson, bu altyapı takımlarına antrenör bulmanın “büyük bir sorun” olduğuna dikkat çekiyor. GOAL'e konuşan Nilsson, “Daha iyi antrenörlere ihtiyacımız var ve genç oyuncularla çok zaman geçirebilmeleri için onlara maaş ödememiz gerekiyor. Ama bu parayı nereden bulacağız? İşin önemli noktası bu,” diyor. Nilsson, potansiyel adaylar için maddi açıdan daha cazip işlerin bulunduğunu da belirtiyor.

    Ayrıca birçok genç yetenek, Damallsvenskan'dan geçmiş yıllara kıyasla çok daha erken ayrılıyor. Özellikle Barcelona, Lyon ve Chelsea gibi üst düzey kulüpler, bu gelecek vadeden oyuncuları daha genç yaşlarda kadrolarına katıp gelişimlerinin sonraki aşamalarını kendileri yönetmek istiyor. Nilsson, “Eskiden Rytting Kaneryd gibi 17 ya da 18 yaşındayken Rosengard'dan geçerlerdi. Şimdi ise doğrudan Lyon'a ya da Barcelona'ya gidiyorlar, arada bir durakları olmuyor,” diyor.

  • Artıları ve eksileri

    Kristianstads Women 2026
    Ania Jaworska

    Kristianstads, Damallsvenskan'daki altı bağımsız kulüpten biri. Aynı zamanda zarar etmeyen az sayıdaki kulüpten biri.

    Damallsvenskan'daki bağımsız kulüplerin karşılaştığı zorluklar da var. Şu anda 14 takımlı ligde bu kulüplerden altı tane bulunuyor.

    Rosengard açısından bir başka mesele, bulunduğu Malmo bölgesinde Malmo FF'nin yeni bir güç olarak yükselmesi. İsveç'in en başarılı erkek futbol kulübü, 2019'da yeniden bir kadın takımı kurma kararı aldı ve beş yılda beş kez üst lige çıkarak artık en üst ligde yerini aldı.

    Rytting Kaneryd, Bjorn, Zecira Musovic, Glodis Viggosdottir ve daha birçok oyuncunun gelişimine katkıda bulunan bir kulüpte çalışmasına rağmen Nilsson, “14 ya da 15 yaşındaki genç bir kız, Malmo FF'de, ünlü bir kulüpte oynayabilecekken neden Rosengard'a gelmeyi seçsin?” diye soruyor. “Bize neden gelmeleri gerektiğini ortaya koymak, bizim için büyük bir zorluk.”

    Bu, tüm bağımsız kulüplerin üzerinde düşündüğü bir konu; özellikle de erkek takımıyla bağlantılı kadın takımları lig tablosunun üst sıralarına hâkim olmaya başlarken. Lundstrom, “Hem erkek ve kadın takımları olan kulüplerin hem de yalnızca kadın futboluna odaklanan kulüplerin bulunması güzel. Ama elbette iki takımı da olan kulüpler için işler daha kolay; çünkü deneyim paylaşabiliyor ve ekonomik güvenceye de sahip olabiliyorsunuz,” diyor. Erkek takımı son yıllarda Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan Hacken de buna iyi bir örnek.

    Bağımsız bir kulüp olarak başarılı olan Kristianstads'ı örnek gösteren Strom, “Elinizde ne varsa onunla en iyisini yapmanız gerekiyor. Bence biz bunu iyi yapıyoruz,” diyor. Nitekim KDFF, Damallsvenskan'da gelirleri giderlerini karşılayan ya da kâr eden az sayıdaki kulüpten biri. “Arkasında büyük erkek takımları bulunan kulüplerinkinden farklı bir stratejiye ihtiyacımız var.”

  • Yeni gerçeklik

    Anna Anvegard Alice Carlsson Hacken Hammarby Women 2026
    Getty Images

    İsveç artık Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerinde düzenli olarak temsil edilmiyor olabilir, ancak Hacken ile Hammarby 2026'da ilk Kadınlar Avrupa Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

    İsveç kadın futbolu, 12 yıl önceki durumundan çok farklı bir noktada. 2002 ile 2008 arasındaki ilk yedi finalin altısında yer alan bir Damallsvenskan kulübü, Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde son kez 12 yıl önce oynamıştı. O gün Tyreso, Wolfsburg karşısında unutulmaz bir maçta 4-3 kaybederken İsveç ekibinin yıldızlarla dolu ilk 11'inde Marta, Christen Press ve Vero Boquete gibi isimler vardı.

    Ancak sadece 33 gün sonra Tyreso iflasını ilan etti ve büyük yıldızlar Damallsvenskan'dan ayrılmaya başladı. Bugün lig, kadın futbolunun en üst düzey ligi değil. Yine de kulüpleri, yeni zorluklarla karşı karşıya olsalar da finansal açıdan kesinlikle daha istikrarlı. Üst düzey takımların ve liglerin transfer için düzenli olarak Damallsvenskan'a yönelmesi de ligin, kadın futbolunda yetenek yetiştirme konusunda kuşkusuz en iyiler arasında olduğunu gösteriyor.

    Şampiyonlar Ligi finalleri artık uzak bir hayal olabilir, ancak Avrupa'da büyük sonuçlar almak öyle değil. Hacken ile Hammarby, bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nın finalinde karşılaştı ve kupayı Hacken kazandı. Hacken, son dönemde Arsenal ve Real Madrid karşısında da dikkat çekici galibiyetler aldı.

    İsveç kadın millî takımının her oyuncusunun kariyerinde Damallsvenskan'da önemli bir süre geçirmiş olması da çok şey anlatıyor. FIFA dünya sıralamasında sekizinci sırada yer alan takımın öne çıkan isimlerinden Bjorn'un dediği gibi: “İsveç'te bir şeyler doğru yapılıyor.”