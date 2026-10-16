İsveç şampiyonu Hacken’ın kadın futbolundan sorumlu yöneticisi Christian Lundstrom’un, kulüp son yıllarda sattığı bütün oyuncuları elinde tutsaydı A takımının nasıl görüneceğini düşünmesine şaşırmamak gerek.

İleri uçta Real Madrid’den Felicia Schroder ve Arsenal’dan Stina Blackstenius’un oynadığı, Lyon’dan Johanna Rytting Kaneryd’in bir kanattan onları beslediği, orta sahada Manchester United’dan Julia Zigiotti Olme’ye bir başka Madrid yıldızı Filippa Angeldahl’ın eşlik ettiği bir takım düşünün. Chelsea kalecisi Livia Peng’in önünde de Milan’dan Emma Koivisto ve artık Manchester United’da oynayan Anna Sandberg gibi savunmacılar olsaydı, ortaya etkileyici bir kadro çıkardı.

Ancak İsveç’in Damallsvenskan’ı artık dünyanın en iyi kadın futbol ligi değil. Marta’nın ligin en büyük yıldızlarından biri olduğu 20 yıl önce bu unvanı haklı olarak sahiplenebilirdi. Futbol dünyasındaki yeri o zamandan beri değişti. Artık daha büyük liglerin büyük kulüpleri, yalnızca Hacken’daki değil, İsveç genelindeki yükselen yetenekleri kadrolarına katmaya hazır.

Women’s Super League, başka hiçbir ligden olmadığı kadar çok Damallsvenskan’dan oyuncu transfer ediyor. 2022 yazından bu yana İsveç’ten İngiltere’ye en az 60 oyuncu geldi. Bunlar arasında Arsenal’dan Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg ve Kyra Cooney-Cross, Chelsea’den Nathalie Bjorn, Manchester City savunmacısı Rebecca Knaak ile Tottenham’dan Olivia Holdt ve Cathinka Tandberg de var.

Ancak lige ilgi gösteren yalnızca Women’s Super League değil. FIFA’nın son transfer raporuna göre 2026 yaz transfer döneminde Damallsvenskan’dan daha fazla gelir elde eden lig olmadı: Lig, yalnızca 30 transferden tam 4,2 milyon dolar (3,2 milyon sterlin) kazandı. Women’s Super League ise 95 transferden elde ettiği 3,97 milyon dolarla (3 milyon sterlin) listede ikinci sırada yer aldı.

Buna rağmen İsveç’teki pek çok kulüp, çoğu zaman sezon ortasında olmak üzere düzenli olarak önemli oyuncularını kaybetse de toparlanmayı başarıyor. Geride kalan büyük boşlukları doldururken bu kayıplara rağmen hedeflerinden sapmıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar?