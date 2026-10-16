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Sweden transfers 1:1Getty/GOAL

“Oyuncu kaybedeceğimizi her zaman biliyoruz”: İsveç’in Damallsvenskan’ı, WSL ve diğer liglere transferler için en çok rağbet gören pazar olmanın üstesinden nasıl geliyor?

Bir zamanlar kadın futbolunun en iyi ligi olan İsveç'in en üst düzey ligi, artık en iyi oyuncularını transfer piyasasında sık sık başka kulüplere kaptırıyor. Bu transferler çoğu zaman sezon ortasında gerçekleşiyor.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • İsveç şampiyonu Hacken'de kadın futbolunun başındaki Christian Lundstrom'un, kulüp son yıllarda sattığı tüm oyuncuları elinde tutsaydı A takımının nasıl görüneceğini düşünmesine pek de şaşmamak gerek.

    İleri uçta Real Madrid forması giyen Felicia Schroder ile Arsenal forması giyen Stina Blackstenius, kanatlardan birinde hücuma destek veren Lyon forması giyen Johanna Rytting Kaneryd, orta sahada Manchester United forması giyen Julia Zigiotti Olme ile bir başka Madrid yıldızı Filippa Angeldahl ve kalede, Milan forması giyen Emma Koivisto ile şu anda Manchester United'da oynayan Anna Sandberg gibi savunmacıların koruduğu Chelsea kalecisi Livia Peng olsaydı, ortaya oldukça güçlü bir ilk 11 çıkardı.

    Ancak İsveç'in Damallsvenskan'ı artık dünyanın en iyi kadın futbol ligi değil. Marta'nın en büyük yıldızları arasında yer aldığı 20 yıl önce bu unvan üzerinde hak iddia edebilirdi, fakat futbol hiyerarşisindeki yeri değişti. Artık İsveç'te yükselen yetenekler, yalnızca Hacken'dekiler değil, daha büyük liglerdeki daha büyük kulüplerin transfer hedefi hâline geliyor.

    Kadınlar Süper Ligi (WSL), diğer tüm liglerden daha fazla Damallsvenskan'dan oyuncu transfer ediyor. 2022 yazından bu yana İsveç'ten İngiltere'ye en az 60 oyuncu getirildi. Bunlar arasında Arsenal'den Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg ve Kyra Cooney-Cross, Chelsea'den Nathalie Bjorn, Manchester City savunmacısı Rebecca Knaak ve Tottenham'dan Olivia Holdt ile Cathinka Tandberg bulunuyor.

    Ancak lige ilgi duyan tek organizasyon WSL değil. FIFA'nın son transfer raporu, 2026 yaz transfer döneminde Damallsvenskan'dan daha fazla gelir elde eden başka bir lig olmadığını gösterdi. Damallsvenskan yalnızca 30 transferden tam 4,2 milyon dolar (3,2 milyon sterlin) gelir elde etti. WSL ise 95 transferden gelen 3,97 milyon dolarla (3 milyon sterlin) listede ikinci sırada yer aldı.

    Buna rağmen İsveç'teki pek çok kulüp, çoğu zaman sezon ortasında ve düzenli olarak bu kadar çok üst düzey oyuncuyu kaybetse de toparlanmayı başarıyor. Geride kalan büyük boşlukları doldururken aksiliklere rağmen hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdürüyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar?

  • Gerçeklerin farkında

    Beata Olsson Liverpool Women 2026-27
    Getty Images

    Beata Olsson, 2025'te Damallsvenskan'da 15 maçta dokuz gol atınca Liverpool devreye girdi; Kristianstads onu altı ay bile kadrosunda tutamadı.

    “Kulağa fazla kolay mı geliyor?” diye gülerek soruyor Lovisa Strom. Ayrı bir sportif direktörün bulunmadığı Kristianstads DFF'de bu görevi üstlenen spor grubunun üyesi Strom, GOAL'e Damallsvenskan'ın bağımsız kulüplerinden birinin transfer piyasasında kilit oyuncularını kaybetme sorunuyla nasıl başarıyla başa çıktığını az önce anlattı. Son yıllarda Scania ilinden yolu geçen isimler arasında WSL'de düzenli forma giyen Jutta Rantala ve Eveliina Summanen, Angel City'nin yıldızı Sveindis Jonsdottir ve Liverpool'un forveti Beata Olsson da bulunuyor. Buna rağmen KDFF, son dokuz sezonun sekizini ilk altıda bitirdi.

    Strom'un yanıtının temelinde, İsveç kulüplerinin genel olarak futbol hiyerarşisindeki yerleriyle neden bu kadar iyi başa çıkabildiğinin belki de en büyük nedeni yatıyor: Nerede durdukları konusunda kendilerini kandırmıyorlar.

    Yetenekli oyuncularını kaybetme ihtimali sorulduğunda, “Bunu biliyoruz” diye yanıtlıyor. “Buraya gelip hep burada kalacak insanlar olduğunu biliyoruz. 10 yılı aşkın süredir burada olan oyuncularımız var. Gerçekten burada olmak isteyen oyuncularımız da olacak, burada gelişmek isteyen oyuncularımız da. Buraya gelip gelişmek ve sonra başka bir yere gitmek isteyen oyuncularımız da var; bunda bir sorun yok. Oyuncu kaybedeceğimizi her zaman hesaba katıyoruz.”

  • Hazırlık yapmazsan, başarısızlığa hazırlanırsın.

    Hacken Women 2026
    Getty Images

    Hacken, 2026'da birçok kilit oyuncusunu kaybetmesine rağmen mayıs ayında Avrupa Kupası'nı kazandı ve Damallsvenskan'da bitime yalnızca birkaç maç kala liderliğini sürdürüyor.

    Bir kulüp bunu anladığında geleceğe dönük plan yapabilir. Hacken’de de durum böyle. Takım, ligin sezon arasına denk gelen ocak transfer döneminde üç kilit oyuncusunu, 2026 sezonunun ortasındaki yaz transfer döneminde ise iki oyuncusunu daha kaybetmesine rağmen şu anda Damallsvenskan’ın zirvesinde.

    Kulübün kadın futbolu sorumlusu Lundstrom, GOAL’e, “Her zaman, diyebilirim ki, iki transfer dönemi sonrasını düşünmek zorundayız,” diyor. Bu da kulüp çalışanlarının son haftalarda gelecek yaz, Ocak 2028’de, hatta iki yıl sonra hangi oyuncuları transfer edebileceklerini değerlendirdiği anlamına geliyor.

    “Biz böyle çalışıyoruz. Alternatif kadrolar oluşturup gelecekte nasıl bir takımımız olabileceğine bakıyoruz çünkü oyuncu kaybedeceğimizi her zaman biliyoruz,” diye açıklıyor.

    Dikkate alınması gereken başka etkenler de var. Kadroda deneyimli oyuncular, genç yetenekler ve altyapıdan gelecek oyuncular arasında doğru dengeyi kurmak önemli. Ayrıca gelişime ihtiyaç duyan, ancak ileride ayrılanların yerini kulüp içinden doldurabilecek oyunculara sahip olmak da gerekiyor. Bu, kadrodaki oyuncu değişimini azaltmaya da yardımcı oluyor.

    Hammarby de en iyi oyuncularını düzenli olarak kaybetmesine rağmen Damallsvenskan’da zirveye yakın kalmayı başaran bir başka kulüp. Orada dört yıl geçiren Finlandiya kaptanı Eva Nystrom, bunun birçok nedeninden önemli birinin, kulübün bireysel ayrılıkların etkisini azaltan güçlü bir yapı kurması olduğuna inanıyor.

    “Takım olarak sürekli konuşur, birlikte çok şey yapardık. Bu yüzden farklı mevkilerde kimin oynadığı pek önemli değildi çünkü ilkelerimiz ve DNA’mız vardı. Herkes ne yapacağını biliyordu,” diye açıkladı.

    Özetle, bir takım ayrılıklara nasıl hazırlanırsa hazırlansın, asıl hayati olan genel olarak planlama yapması. Bir kulübün toparlanmasını sağlayan da bu.

  • Sözleşmeleri ve oyuncularla ilişkileri yönetmek

    Felicia Schroder Real Madrid Women 2026-27
    Getty Images

    Real Madrid, Schroder’in İsveç’te uzun vadeli yeni bir sözleşme imzalamasından yalnızca bir yıl sonra, yazın onu Hacken’den transfer etmek için dünya rekoruna yakın bir bonservis bedeli ödedi.

    Bu planlamayı çeşitli unsurlar kolaylaştırıyor; bunlardan biri de sözleşmeler. Geçmişte kulüpler oyuncularla uzun süreli sözleşmeler imzalayamıyor olabilirdi. Ancak kadın futbolunun gelişmesiyle bu artık daha yaygın hâle geliyor ve kulüpler de böylece kayda değer bonservis bedelleri alabiliyor.

    Oyuncularla iyi ilişkiler kurmak, bu sözleşmelerin müzakeresini kolaylaştırıyor. Yazın Hacken'den ayrılarak Real Madrid'e katılan Schroder bunun çok iyi bir örneği. Golcü oyuncu, Avrupa'nın dört bir yanından ilgi görürken Haziran 2025'te 2029'a kadar geçerli yeni bir uzun süreli sözleşme imzalayarak biraz şaşırtmıştı. Bu da Madrid'in bir yıl sonra onu kadrosuna katmak için dünya rekoruna yakın bir bonservis bedeli ödemesi gerektiği anlamına geliyordu.

    Lundstrom, “Kulübün oyuncularla ilişki kurmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Böylece bunun kulüp için ne kadar önemli olduğunu anlamalarını sağlayabiliriz” diyor. “Amaç onları dört yıl boyunca burada tutmak değil. Bunu da açıklamak gerekiyor. Amaç onları satmak.”

    Strom da aynı fikirde. “Bu konuyu her zaman açıkça konuşuyoruz” diyor. “Bir oyuncu üç yıllık sözleşme imzalasa bile bir İngiliz takımı teklif yaparsa ve oyuncu gitmek isterse, ‘Tamam, buna kesinlikle açığız’ diyoruz.” Ancak Strom şu noktanın altını çiziyor: “Ama bu, bir İngiliz takımı teklif yaptığında sadece ‘Tamam, hoşça kal, gidebilirsin’ diyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bir oyuncuyu geliştiriyorsak bunun bedelini birilerinin ödemesi gerekiyor.”

  • Oldukça cazip

    Eva Nystrom West Ham Women 2025-26
    Getty Images

    Finlandiya kaptanı Eva Nystrom, İsveç'in Damallsvenskan liginde dikkat çekerek İngiltere'ye transfer olan onlarca oyuncudan biri.

    Bu oyuncuların yerini doldurmak söz konusu olduğunda Damallsvenskan, transfer piyasasında hâlâ birçok avantaja sahip. Opta, liglerin güç sıralamasında Damallsvenskan'ı yalnızca ABD, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya'nın en üst düzey liglerinin gerisine yerleştiriyor. Böylece İsveç ligi, Fransa'nın ve Meksika'daki Liga MX gibi gelişmekte olan diğer liglerin yanı sıra Norveç, Danimarka ve Hollanda'dakiler gibi Avrupa'nın diğer “gelişim” liglerinin de önünde yer alıyor. İsveç'in yüksek UEFA ülke puanı sayesinde, üst düzey kulüplere gelen birçok oyuncu Avrupa kupalarında da önemli ölçüde deneyim kazanıyor.

    Damallsvenskan'ın her milletten oyuncunun kendini geliştirip bir sonraki adımı atması için harika bir lig olduğu açık. Üstelik transfer piyasası, futbolun en büyük liglerinin ve kulüplerinin İsveç'te olup bitenleri yakından takip ettiğini gösteriyor.

    Nystrom da Damallsvenskan üzerinden WSL'ye uzanan, sıkça tercih edilen yolu izleyen oyunculardan biri. West Ham'a imza atmadan önce Umea'da bir, Hammarby'de dört sezon geçirdi. GOAL'e yaptığı açıklamada, “Finlandiya ligiyle karşılaştırdığımda İsveç liginin çok daha büyük ve profesyonel olduğunu düşünüyorum. Ayrıca takımlar Şampiyonlar Ligi ve Europa Cup'ta oynama fırsatı buluyor. Dolayısıyla Avrupa'da oynadıklarında maçlarını daha fazla kişi izliyor,” dedi.

    Bu sözler, şu anda Manchester City'nin sportif direktörü olan Therese Sjogran'ın FC Rosengard'da çalıştığı dönemde verdiği bir röportajda söylediklerini GOAL'e hatırlatıyor. Sjogran, 2021'de yaptığı ve bugün de geçerliliğini koruyan açıklamasında şöyle demişti: “Oyuncuları geliştirebilecek ve uzun vadede daha büyük bir kulübe gitmelerini sağlayabilecek ortama hâlâ sahibiz. Bu çok eskilere dayanıyor. Bilgi birikimimizin bir bakıma temel dayanağımız olduğunu söyleyebilirim. Bu alandaki konumumuzu asla kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum; yalnızca mali açıdan geride kalacağız.”

  • Benzersiz satış noktaları

    Evelyne Viens Martina Fernandez Paris FC Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    Kristianstads, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile yakın zamanda oynanan maçta Paris FC'nin ilk golünü atan Evelyne Viens'in hâlâ kulübün hevesli bir elçisi olduğundan emin.

    Bir de her kulübün yeni bir oyuncuya sunabilecekleri var. Örneğin Strom, Kristianstads’taki kulüp kültürü, oyunculara gösterilen özen ve ayrılan oyuncularla sürdürülen “çok iyi iletişim” sayesinde, olası bir transferin KDFF hakkında çevresine danışması hâlinde eski oyuncuların kulüp için çok iyi birer elçi olacağına inanıyor.

    “Evelyne [Viens]’i Roma’ya sattık. Biri ona ‘Kristianstads’a gitmek için bir teklif aldım. Ne düşünüyorsun?’ diye sorsa, ‘Git’ diyeceğinden yüzde 100 eminim,” diyor Strom. “Oyuncular burada kendilerini iyi hissediyor. Kendinizi iyi hissederseniz daha iyi bir futbolcu olacağınızı düşünüyorum.”

    Bir oyuncu, kariyerinde bir sonraki adımı atmak için doğru yerde olup olmadığına karar verirken, her kulüp yıllar içinde gelişimine katkıda bulunduğu yetenekleri de gösterebilir. Hacken’ın kadın futbolu sorumlusu Lundstrom, “Pek çok oyuncu sattık ve iyi bir platform sunduğumuzu gösterdik,” diyor. “Oyuncu transferi söz konusu olduğunda bunun en güçlü yanlarımızdan biri olduğunu söyleyebilirim. Neler yaptığımızı görüyorlar. Bizim için önemli olan bunu sürdürmek.”

  • Başa çıkılması gereken daha fazla zorluk

    Anni Hartikainen Rosengard Women 2025
    Getty Images

    Rosengard, 14 kez İsveç şampiyonu oldu ancak son yıllarda yeni zorluklarla karşılaştı. Geçen sezonu düşme hattının bir sıra ve iki puan üzerinde tamamladı.

    Ancak tüm bunların içinde Damallsvenskan kulüplerinin karşı karşıya olduğu başka pek çok zorluk var. Öncelikle, yedi haneli bir bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e giden Schroder örneğinin nadir görüldüğünü belirtmek gerek. Bonservis bedelleri çoğu zaman çok daha düşük; dolayısıyla tek bir satış, bir anda pek çok alana kaynak sağlamıyor. Yine de bu bedeller artıyor ve Strom'un sözleriyle, her zaman çok yüksek olmasalar bile özellikle Kristianstads gibi bağımsız bir kulüp için “çok önemli”.

    Her kulüp, ayrılan oyuncuların bıraktığı boşlukları doldurabilecek güçlü bir altyapı kurmak istiyor. Damallsvenskan'da bunun birkaç iyi örneği var: 2026'da ligde forma giyen genç yeteneklerin %80'i kulüplerinin altyapısında yetişti. Ancak böyle bir yapı kurmak ne kolay ne de kısa sürede mümkün. Özellikle gereken mali kaynaklar düşünüldüğünde, oyuncuları istikrarlı biçimde geliştirmek de kolay değil.

    İsveç'te 14 kez şampiyon olan FC Rosengard'da neredeyse 20 yıldır görev yapan Erling Nilsson, bu altyapı takımlarına antrenör bulmanın “büyük bir sorun” olduğunu söylüyor. GOAL'e konuşan Nilsson, “Daha iyi antrenörlere ihtiyacımız var ve genç oyuncularla çok zaman geçirebilmeleri için onlara maaş ödememiz gerekiyor. Ama bunun için gereken parayı nereden bulacağız? Bu çok önemli bir mesele” diyor. Nilsson, potansiyel adaylar için maddi açıdan daha cazip işler bulunduğunu da belirtiyor.

    Bir başka sorun da birçok genç yeteneğin Damallsvenskan'dan geçmiş yıllara göre çok daha erken ayrılması. Özellikle Barcelona, Lyon ve Chelsea gibi üst düzey kulüpler, bu yetenekleri daha küçük yaşlarda kadrolarına katıp gelişimlerinin sonraki aşamalarını kendileri yönetmeye çalışıyor. Nilsson, “Eskiden Rytting Kaneryd gibi 17 ya da 18 yaşındayken Rosengard'dan geçerlerdi. Şimdi ise arada bir durak olmadan doğrudan Lyon'a ya da Barcelona'ya gidiyorlar” diyor.

  • Artılar ve eksiler

    Kristianstads Women 2026
    Ania Jaworska

    Kristianstads, Damallsvenskan’daki altı bağımsız kulüpten biri. Aynı zamanda zarar etmeyen az sayıdaki kulüpten biri.

    Damallsvenskan’daki bağımsız kulüplerin karşılaştığı zorluklar da var. 14 takımlı ligde şu anda altı bağımsız kulüp bulunuyor.

    Rosengard özelinde ise kulübün bulunduğu Malmo bölgesinde Malmo FF adıyla yeni bir güç yükseliyor. İsveç’in en başarılı erkek futbol kulübü, 2019’da kadın takımını yeniden kurma kararı aldı ve beş yılda beş kez üst lige çıkarak en üst lige ulaştı.

    Rytting Kaneryd, Bjorn, Zecira Musovic, Glodis Viggosdottir ve daha birçok oyuncunun gelişimine katkı sağlayan bir kulüpte çalışmasına rağmen Nilsson şu soruyu soruyor: “14 ya da 15 yaşındaki genç bir kız, Malmo FF gibi ünlü bir kulüpte oynayabilecekken neden Rosengard’a gelmeyi seçsin? Bizim için büyük zorluk, neden bizi tercih etmeleri gerektiğini bulmak.”

    Bu, tüm bağımsız kulüplerin üzerinde düşündüğü bir konu. Özellikle de erkek takımlarıyla bağlantılı kadın takımları puan tablosunun üst sıralarına hâkim olmaya başlarken. Lundstrom, erkek takımı son yıllarda Avrupa kupalarında düzenli olarak yer alan Hacken’i buna iyi bir örnek göstererek şunları kabul ediyor: “Hem erkek ve kadın takımı olan kulüplerin hem de yalnızca kadın futboluna odaklanan kulüplerin bulunması güzel. Ama elbette iki takımı da olan kulüpler için işler daha kolay, çünkü deneyim paylaşabiliyor ve mali açıdan da güvenceye sahip olabiliyorsunuz.”

    Bağımsız bir kulüp olarak başarılı olan Kristianstads bunun güçlü bir örneği. Strom, “Elinizde ne varsa onunla elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bence biz bunu iyi yapıyoruz,” diyor. Nitekim KDFF, Damallsvenskan’da gelir ve giderlerini dengeleyen ya da kâr eden az sayıdaki kulüpten biri. Strom sözlerini şöyle sürdürüyor: “Arkasında büyük erkek takımları bulunan kulüplerinkinden farklı bir stratejiye ihtiyacımız var.”

  • Yeni gerçeklik

    Anna Anvegard Alice Carlsson Hacken Hammarby Women 2026
    Getty Images

    İsveç artık Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerinde düzenli olarak temsil edilmiyor olabilir, ancak Hacken ile Hammarby 2026'daki ilk Kadınlar Avrupa Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

    İsveç kadın futbolunda her şey, bir Damallsvenskan kulübünün Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde son kez oynadığı 12 yıl öncesine göre son derece farklı. Damallsvenskan kulüpleri, 2002 ile 2008 arasındaki ilk yedi finalin altısında yer almıştı. Tyreso'nun Wolfsburg'a unutulmaz bir maçta 4-3 yenildiği o gün, İsveç ekibinin yıldızlarla dolu ilk 11'inde Marta, Christen Press ve Vero Boquete gibi isimler vardı.

    Ancak yalnızca 33 gün sonra Tyreso iflasını açıkladı ve büyük yıldızlar Damallsvenskan'dan ayrılmaya başladı. Lig bugün kadın futbolunun en önde gelen ligi değil, ancak yeni zorluklarla karşı karşıya olsa da kulüpleri finansal açıdan kesinlikle daha istikrarlı. Üstelik üst düzey takımların ve liglerin düzenli olarak Damallsvenskan'dan oyuncu transfer etmesinin de gösterdiği gibi, futbolun en iyi yetenek yetiştiren liglerinden biri olduğu şüphesiz.

    Şampiyonlar Ligi finalleri artık uzak bir hayal olsa da Avrupa'da büyük sonuçlar almak öyle olmak zorunda değil. Hacken ile Hammarby, bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde karşı karşıya geldi; kupayı Hacken kazandı. Hacken ayrıca yakın dönemde Arsenal ve Real Madrid karşısında dikkat çekici galibiyetler aldı.

    İsveç kadın millî takımının her oyuncusunun kariyerinde Damallsvenskan'da kayda değer süre geçirmiş olması da çok şey anlatıyor. FIFA Dünya Sıralaması'nda sekizinci sırada yer alan takımın öne çıkan isimlerinden Bjorn'un dediği gibi: “İsveç'te bir şeyler doğru yapılıyor.”