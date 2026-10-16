İsveç şampiyonu Hacken'de kadın futbolunun başındaki Christian Lundstrom'un, kulüp son yıllarda sattığı tüm oyuncuları elinde tutsaydı A takımının nasıl görüneceğini düşünmesine pek de şaşmamak gerek.

İleri uçta Real Madrid forması giyen Felicia Schroder ile Arsenal forması giyen Stina Blackstenius, kanatlardan birinde hücuma destek veren Lyon forması giyen Johanna Rytting Kaneryd, orta sahada Manchester United forması giyen Julia Zigiotti Olme ile bir başka Madrid yıldızı Filippa Angeldahl ve kalede, Milan forması giyen Emma Koivisto ile şu anda Manchester United'da oynayan Anna Sandberg gibi savunmacıların koruduğu Chelsea kalecisi Livia Peng olsaydı, ortaya oldukça güçlü bir ilk 11 çıkardı.

Ancak İsveç'in Damallsvenskan'ı artık dünyanın en iyi kadın futbol ligi değil. Marta'nın en büyük yıldızları arasında yer aldığı 20 yıl önce bu unvan üzerinde hak iddia edebilirdi, fakat futbol hiyerarşisindeki yeri değişti. Artık İsveç'te yükselen yetenekler, yalnızca Hacken'dekiler değil, daha büyük liglerdeki daha büyük kulüplerin transfer hedefi hâline geliyor.

Kadınlar Süper Ligi (WSL), diğer tüm liglerden daha fazla Damallsvenskan'dan oyuncu transfer ediyor. 2022 yazından bu yana İsveç'ten İngiltere'ye en az 60 oyuncu getirildi. Bunlar arasında Arsenal'den Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg ve Kyra Cooney-Cross, Chelsea'den Nathalie Bjorn, Manchester City savunmacısı Rebecca Knaak ve Tottenham'dan Olivia Holdt ile Cathinka Tandberg bulunuyor.

Ancak lige ilgi duyan tek organizasyon WSL değil. FIFA'nın son transfer raporu, 2026 yaz transfer döneminde Damallsvenskan'dan daha fazla gelir elde eden başka bir lig olmadığını gösterdi. Damallsvenskan yalnızca 30 transferden tam 4,2 milyon dolar (3,2 milyon sterlin) gelir elde etti. WSL ise 95 transferden gelen 3,97 milyon dolarla (3 milyon sterlin) listede ikinci sırada yer aldı.

Buna rağmen İsveç'teki pek çok kulüp, çoğu zaman sezon ortasında ve düzenli olarak bu kadar çok üst düzey oyuncuyu kaybetse de toparlanmayı başarıyor. Geride kalan büyük boşlukları doldururken aksiliklere rağmen hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdürüyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar?