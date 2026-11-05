Bugün ABD Erkek Millî Takımı'nın Altın Kuşağı olarak bilinen oyuncular kucak açılarak karşılanmadı. Geldiklerinde karşılarında adeta enkaza dönmüş bir ortam vardı. ABD, 2018 Dünya Kupası'na katılamamasının ardından 2022 Dünya Kupası süreci için fiilen yeni bir başlangıç yaptı. Christian Pulisic, Weston McKennie ve Tyler Adams, bayrağı devralan genç yıldızlar arasındaydı. Onlardan, tökezleseler bile gidebildikleri kadar ileri gitmeleri istendi.

Bu oyuncuların birçoğu hâlâ takımda ve 2026 Dünya Kupası sonrası dönemde de kritik öneme sahipler. Pulisic takımın yüzü olmaya devam ediyor. Adams grubun kaptanı. McKennie, Antonee Robinson ve Sergino Dest kilit isimler. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen artık tecrübeli bir oyuncu olan Gio Reyna da öyle. Malik Tillman ve Folarin Balogun gibi isimler zaman içinde gruba katıldı, ancak bu kuşağın çekirdeği yaklaşık on yıldır değişmedi.

Bu sırada yeni bir çekirdek de şekilleniyor. Takımın Dünya Kupası sonrasındaki ilk kampına Mauricio Pochettino, sekizi genç yaşlarında olan 13 ilk kez davet edilen oyuncu çağırdı. Cavan Sullivan, Mathis Albert ve Julian Hall hem geniş kitlelerce tanınan isimler hâline geldi hem de tarihe geçti. Önümüzdeki kasım maçları için bu genç yıldızların birçoğu yeniden kadroda. Yukarıda adı geçen tecrübeli oyuncuların yanı sıra Pochettino'nun son kadrosunda, geçen ay ilk kez forma giyen 13 oyuncudan sekizi de yer alıyor.

Pulisic, McKennie ve Balogun'un da takıma dönmesiyle bu kamp, önceki kamptan bile daha belirgin biçimde kuşakları bir araya getiriyor. Pochettino bunu görmek için heyecanlı.

Teknik direktör, “En önemli şey, bu oyuncuların bir araya gelmesi ve aralarındaki uyumu görmek,” dedi. “Christian ile Mathis [Albert] ya da McKennie ile Cavan [Sullivan] ilk kez birlikte olacak. Bence kamp boyunca bu oyuncu birlikteliklerini görmemiz gerekiyor. Pazartesiden itibaren sahadaki uyumu görmeye başlayacağız, ancak saha dışındaki uyum da çok önemli.”

Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Geniş açıdan bakıldığında, yeni kuşağın işinin mevcut kuşağa göre daha kolay olacağı anlamına geliyor. Bunun başlıca nedeni, kendilerinden önceki oyuncuların sahip olmadığı bir imkâna, örnek alıp destek bulabilecekleri isimlere sahip olmaları.