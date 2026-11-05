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USMNT 1-1GOAL

“Onlara kim olduğumuzu gösteriyoruz”: Christian Pulisic ve ABD erkek millî takımının altın kuşağı çetin bir sınavla karşı karşıya kaldı, ancak Cavan Sullivan ve arkadaşları farklı bir başlangıç yapıyor

Pulisic, McKennie ve Adams bir yeniden yapılanma sürecinin içine atılmıştı. Şimdi ise kendilerinin mahrum kaldığı rehberliği ve sabrı Cavan Sullivan'a ve ABD Erkek Milli Takımı'nın yeni nesline sunabilirler.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Bugün ABD Erkek Millî Takımı'nın Altın Kuşağı olarak bilinen oyuncular kucak açılarak karşılanmadı. Geldiklerinde karşılarında adeta enkaza dönmüş bir ortam vardı. ABD, 2018 Dünya Kupası'na katılamamasının ardından 2022 Dünya Kupası süreci için fiilen yeni bir başlangıç yaptı. Christian Pulisic, Weston McKennie ve Tyler Adams, bayrağı devralan genç yıldızlar arasındaydı. Onlardan, tökezleseler bile gidebildikleri kadar ileri gitmeleri istendi.

    Bu oyuncuların birçoğu hâlâ takımda ve 2026 Dünya Kupası sonrası dönemde de kritik öneme sahipler. Pulisic takımın yüzü olmaya devam ediyor. Adams grubun kaptanı. McKennie, Antonee Robinson ve Sergino Dest kilit isimler. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen artık tecrübeli bir oyuncu olan Gio Reyna da öyle. Malik Tillman ve Folarin Balogun gibi isimler zaman içinde gruba katıldı, ancak bu kuşağın çekirdeği yaklaşık on yıldır değişmedi.

    Bu sırada yeni bir çekirdek de şekilleniyor. Takımın Dünya Kupası sonrasındaki ilk kampına Mauricio Pochettino, sekizi genç yaşlarında olan 13 ilk kez davet edilen oyuncu çağırdı. Cavan Sullivan, Mathis Albert ve Julian Hall hem geniş kitlelerce tanınan isimler hâline geldi hem de tarihe geçti. Önümüzdeki kasım maçları için bu genç yıldızların birçoğu yeniden kadroda. Yukarıda adı geçen tecrübeli oyuncuların yanı sıra Pochettino'nun son kadrosunda, geçen ay ilk kez forma giyen 13 oyuncudan sekizi de yer alıyor.

    Pulisic, McKennie ve Balogun'un da takıma dönmesiyle bu kamp, önceki kamptan bile daha belirgin biçimde kuşakları bir araya getiriyor. Pochettino bunu görmek için heyecanlı.

    Teknik direktör, “En önemli şey, bu oyuncuların bir araya gelmesi ve aralarındaki uyumu görmek,” dedi. “Christian ile Mathis [Albert] ya da McKennie ile Cavan [Sullivan] ilk kez birlikte olacak. Bence kamp boyunca bu oyuncu birlikteliklerini görmemiz gerekiyor. Pazartesiden itibaren sahadaki uyumu görmeye başlayacağız, ancak saha dışındaki uyum da çok önemli.”

    Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Geniş açıdan bakıldığında, yeni kuşağın işinin mevcut kuşağa göre daha kolay olacağı anlamına geliyor. Bunun başlıca nedeni, kendilerinden önceki oyuncuların sahip olmadığı bir imkâna, örnek alıp destek bulabilecekleri isimlere sahip olmaları.

  • 2018'in zorlukları

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    ZUMA Press Wire

    McKennie ve Adams'ın gelişi, 2022 ve 2026 Dünya Kupası döngülerini fiilen başlattı.

    Altın Nesil’in yükselişine zemin hazırlayan maç, Kasım 2017’de Portekiz ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmaydı. Weston McKennie ve Tyler Adams bu maçta ilk kez millî formayı giydi. Golü atan isim McKennie’ydi. O gece sahaya çıkan oyunculardan yalnızca altısı 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı: Adams, McKennie, DeAndre Yedlin, Kellyn Acosta, Cameron Carter-Vickers ve Ethan Horvath. Yalnızca üçü, Yedlin, John Brooks ve Alejandro Bedoya, 2014 Dünya Kupası’nda oynamıştı.

    Adams, 2024’te GOAL’e yaptığı açıklamada, “Dünya Kupası’na katılamamamızın ardından o kampa çağrılmak, sanırım ikimiz için de bir uyanıştı,” dedi. “İkimizden de gelip ABD Futbol Federasyonu’na ilişkin algıyı değiştirmeye çalışmamız bekleniyordu. Sanırım ikimiz de bunu önemli bir an olarak görüyoruz. O kampta oda arkadaşıydık ve birlikte geçirdiğimiz zamandan çok keyif aldık. Çünkü ikimiz de ‘Evet, burada olmayı hak ediyoruz’ diye düşünüyorduk ama birbirimize bakıp ‘Şu anda her şeyi değiştirmek için bize bel bağladıklarına inanamıyorum’ diye gülüyorduk.

    “Şimdi geriye dönüp baktığımızda, o kişiler bizdik. Çok şey değişti.”

    McKennie ve Adams, millî takım kariyerlerine başlarken önceki neslin önemli isimleri büyük ölçüde yanlarında değildi. Jozy Altidore, Clint Dempsey, Michael Bradley ve Tim Howard gibi isimler millî takımdan ayrıldığında ya da kadroya alınmadığında Adams, bu oyuncuların hiçbiriyle bir maça çıkmamıştı. McKennie ise bu dört oyuncuyla toplam 11 maça çıktı; bunların sekizinde, 2019 yılı boyunca Bradley ile birlikte oynadı.

    Bunun nedenleri vardı. 2018 Dünya Kupası’na katılamayan ABD Futbol Federasyonu, yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Amaç, gençlere kendi yollarını çizmeleri ve kendi hatalarını yapmaları için fırsat tanımaktı. Bunun sonucunda millî takım, önceki nesille büyük ölçüde aynı anda yollarını ayırdı. O zamandan bu yana bunun sonraki nesli nasıl etkilediği yoğun biçimde tartışılıyor.

    Adams, “Biraz tuhaftı,” diye hatırladı. “Millî takıma ilk geldiğimde Michael Bradley ve Jozy ile belki bir kampta birlikteydim. Sonrasında ise sanki ‘Artık sıra sizde’ denildi. Bunu kabullenip uyum sağlamanız, lider olmanız, bir Dünya Kupası’na katılmak için ne gerektiğini ve bu sürecin ne kadar zor olduğunu anlamanız gerekiyor.”

    Şunları da ekledi: “Bu, Dünya Kupası’na katılamamamızın hemen sonrasına denk gelmişti ve sanki ‘Bir sonraki Dünya Kupası’na katılabilmemiz için şimdi oynamanız ve şimdi iyi performans göstermeniz gerekiyor’ deniyordu.”

    Elbette bunu başardılar ve 2022 Dünya Kupası’nda eleme turlarına yükseldiler. Aynı grup, geçen yaz da son 16 turuna ulaştı ancak Belçika’ya yenildi. Yakında 2030 turnuvası öncesinde Dünya Kupası elemeleri yeniden başlayacak. Altın Nesil, bu sürece sekiz yıl önce kendilerinden farklı bir yoldan çıkış yapmaya çalışan bir grup gençle birlikte girecek.

  • Yeni bir nesil geliyor

    imago-sport-1084122504.jpg
    ZUMA Press Wire

    Sullivan, Julian Hall ve Albert gibi genç yıldızlar şimdiden adlarından söz ettiriyor.

    Önceki kampta Albert, Şili'ye attığı golle ABD erkek millî takımında gol atan en genç oyuncu oldu. Ancak Sullivan'ın Meksika'ya attığı golle rekoru devralmasına kadar zirvede yalnızca birkaç gün kalabildi. Rekorun kendisinden çok, neyi gösterdiği önemli: Yeni nesil genç, yetenekli ve birçok açıdan bu seviyede mücadele etmeye hazır.

    Önceki kampta Albert ve Sullivan'ın ikisi de gol attı. Julian Hall da üç maçta attığı üç golle kampın en golcü oyuncusu oldu. Justin Ellis ise iki gol kaydetti. ABD erkek millî takımına yeniden katılanlar yalnızca hücum oyuncuları değil. Adri Mehmeti, Neil Pierre ve kaleci Diego Kochen de yeniden kadroda. Onlara 21 yaşındaki yeni isimler Santiago Castaneda ve Reed Baker-Whiting de eklenince bu kampta pek çok yeni yüz var. Bu oyuncuların birçoğu 2028 Olimpiyatları'nda, hatta belki 2030 Dünya Kupası'nda öne çıkabilir.

    Kadroda yer alan 25 oyuncunun 12'si, yani neredeyse yarısı, 10'dan az millî maça çıktı. 10 oyuncu ise 23 yaşın altında. Bir o kadar önemlisi, takımda en az 20 millî maça çıkmış 12 oyuncu, Dünya Kupası'nda oynamış 13 oyuncu ve iki Dünya Kupası'nda oynamış altı oyuncu var. Kısacası kadro, yeni ve tanıdık isimlerin bir karışımı. Bu kez her şeyi sil baştan yapmak yerine daha kademeli bir değişim söz konusu.

    Peki bu nasıl işleyecek? İş birliği, liderlik ve örnek alınacak isimler gerekecek.

  • Eskiler yenilere öncülük ediyor

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Programda deneyimli oyuncularla programa yeni katılan oyuncular arasında şimdiden köprüler kuruluyor.

    Son kamp boyunca Reyna'dan sık sık kilit bir lider olarak söz edildi. İki Dünya Kupası tecrübesi, ona fark yaratan bir birikim kazandırıyor. Ayrıca takım arkadaşlarının saygısını da görüyor. Ellis, kamp öncesinde Reyna'yı büyürken izlediği oyunculardan biri olarak tanımlamıştı. Bu sözler de Strasbourg'lu orta saha oyuncusunu güldürmüştü.

    Ancak Ellis'in ABD Milli Takımı formasıyla ilk golünü atmasından önceki gece, Reyna onunla milli takım otelinde oturup golün geleceğini ve asistini de kendisinin yapacağını söylemişti.

    Reyna, "Elbette çok sayıda yeni yüz var. Onlara nasıl bir takım olduğumuzu, nasıl antrenman yaptığımızı, saha içinde ve dışında nasıl tepki verdiğimizi gösteriyoruz. Onlara yardımcı olmaya, birlikte geçirdiğimiz zamanın tadını çıkarmaya çalışıyoruz ve umarım gelişimlerine katkı sağlayabiliriz" dedi.

    2022 ve 2026 Dünya Kupası kadrolarının birçok üyesi bunun önemini anlayacaktır; çünkü kendileri bu desteği yeterince görmedi. Hazırlıksız biçimde sahaya sürüldüler ve hemen baskı altına girdiler. Şimdi ise görevlerinin, yetenekli ama hâlâ deneyimsiz yükselen yıldızlardan oluşan yeni neslin üzerindeki baskıyı azaltmak olduğunu biliyorlar.

    Adams, "Milli takıma geldiğimde arada gerçekten büyük bir yaş farkı vardı. Bir tarafta 17-18 yaşındaki biz gençler, diğer tarafta ise milli takımdaki dönemlerinin sonuna yaklaşan 33-34 yaşındaki oyuncular vardı. Şimdi 26-27 yaşlarında, birden fazla Dünya Kupası'nda oynamış, çok sayıda milli maça çıkmış ve muhtemelen kariyerlerinin en iyi dönemleri hâlâ önlerinde olan oyunculardan oluşan bir ara kuşağımız var. Yetişmekte olan bu genç nesle destek olabiliriz" diye hatırladı.

  • Bunun nasıl göründüğü

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Daha büyük maçlar yaklaşırken, farklı deneyim düzeylerindeki oyuncular birlikte oynamayı öğreniyor.

    Adams’ın özellikle vurguladığı kelime sabır. Neyse ki artık sabırlı olmak için zaman var. Sullivan, Albert ve diğerleri ne kadar iyi oyuncular olursa olsun, henüz büyük başarılar göstermek zorunda değiller. Şimdilik ne liderlik etmeleri ne de önemli işler başarmaları gerekiyor. Öğrenip uyum sağlayabilirler. Kariyerlerinin bu aşamasında ve bu Dünya Kupası döneminde ortaya koyacakları fazladan her şey bir kazanç.

    Yine de bu, üzerlerine titrendiği anlamına gelmiyor. Takımın yaklaşımını belirlemek Adams ve uzun süredir birlikte oynadığı takım arkadaşlarına düşüyor. ABD Milli Takımı’nı temsil etmenin ne demek olduğunu, oyuncu ve takım arkadaşı olarak kendilerinden neler beklendiğini yeni gelenlere onların göstermesi gerekiyor.

    Adams, “Bu oyunculara karşı oldukça sabırlı olabilir ve şu anda yaptığımız gibi onlara fırsat verebiliriz. Çünkü kulüplerinde iyi oynuyorlar,” dedi. “Bu fırsatı hak ettiler ama bunu cepte görmemeleri gerektiğinin de farkındalar. Elbette sahada iyi performans göstermeleri gerekiyor.”

    Temel fark şu: Bunu hemen şimdi yapmak zorunda değiller. 2022 ve 2026 kuşakları liderlik etmeye istekli ama yerlerini bırakmaya hevesli değil. Rekabet dostane fakat çetin olacak. Bu süreçte kuşak değişimi yavaş yavaş gerçekleşecek.

    ABD Milli Takımı’nda çok uzun zamandır ilk kez böyle bir değişim yaşanacak. 2002 kuşağı, 1994 kuşağından gelişerek ortaya çıktı. Bu oyuncuların birçoğu 2014’e kadar takımda kaldı. 2018 ise onlar için fazla ileri bir adımdı ve bir anda gittiler. Ne bayrağı devretme fırsatı oldu ne de yeni oyunculara aktarılacak hayat dersleri.

    2030’da nasıl bir tablo ortaya çıkacağını zaman gösterecek, ancak 2022 veya 2026’dan farklı olacağını söylemek mümkün. Bu kampın gösterdiği bir şey varsa o da kuşakların bir arada bulunmasının beklendiği ve bunun herkesin yararına olduğu.

    Adams, “Bence çok iyi bir konumdalar. Bu süreci gerektiği gibi yaşayabilir, kendilerine yol gösterenlerden destek alırken kendi deneyimlerini de edinebilirler,” dedi. “Bu süreçte Olimpiyatlar gibi fırsatları ve gelecek Dünya Kupası için gelişmelerine yardımcı olacak başka turnuvaları da var. Bence durum biraz farklı ama bu süreci gerektiği gibi yaşayabileceklerini düşünüyorum.”