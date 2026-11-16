MIAMI: Kısa bir an için Auston Trusty'nin hüznü geri çekildi, rekabetçi ruhu öne çıktı. ABD erkek millî takımı formasıyla ikinci golünü attıktan sonra korner bayrağına doğru koşarken kendini anın heyecanına kaptırdı. Takımını 1-0 öne geçirmesinin üzerinden yalnızca birkaç saniye geçmişken ellerini kulaklarına götürüp Haitili taraftarlarla dolu tribünlere baktı.

Sonra sahadaki yerine dönerken hatırladı. Golün sevinci yerini yeniden gerçeğe bıraktı. Attığı golden ne kadar mutlu olsa da Trusty, en çok örnek aldığı kişinin olmadığı yeni bir hayata hâlâ alışmaya çalışıyordu.

Cumartesi günkü maç, Trusty'nin babası Walt'ın 19 Ekim'de hayatını kaybetmesinden bu yana çıktığı ilk karşılaşmaydı. O günden sonraki haftalar, hafif tabirle, zorlu geçti. Celtic, yasını tutabilmesi için ona izin verdi. Trusty, babasının cenazesine katıldıktan hemen sonra ABD millî takımının kampına katıldı. Cumartesi günü de yeniden müsabaka sahasına çıktı.

Bu nedenle Haiti karşısında sevinç yaşayan ilk ABD millî takım oyuncusunun Trusty olması anlamlıydı. Bu gol hiçbir şeyi düzeltmedi, düzeltmeyecek de. Ancak erken gelen golü, son birkaç haftadır huzur ve teselli arayan Trusty'ye bunları bir anlığına yaşattı.

Trusty maçın ardından, "Onu temsil etmek, onun soyadını taşıyarak oynamak ve neler yapabileceğimi ona göstermek benim için bir onur. Onun için ve onun şanına neler yapabileceğimi tüm dünyaya göstermek istiyorum. Bugün gol attığım ve iyi bir maç çıkardığım için çok gururluyum," dedi.

Gollerin birbirine karışabileceği 6-0'lık bir galibiyette bile Trusty'nin golü öne çıktı. Kendisinin de söylediği gibi bu gol, futboldan daha büyük bir şeye adanmıştı. Daha doğrusu, onun için çok şey ifade eden birine.