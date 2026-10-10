WASHINGTON -- Emma Hayes, ABD kadın milli takımının sınanması gerektiğinde ısrar etmişti. Dünya 1 numarası İspanya karşısında bu sınav, USWNT'nin hâlâ doğru yapması gereken küçük detayları kısa sürede ortaya çıkardı. Savunmadaki aksaklıklar, ABD'nin 14 dakika dolmadan iki gol geri düşmesine neden oldu ve daha güçlü geçen ikinci yarı da Audi Field'daki 2-0'lık yenilginin hasarını telafi edemedi.

Orta saha oyuncusu Patricia Guijarro skoru üçüncü dakikada açtı, kanat oyuncusu Eva Navarro ise 14. dakikada farkı ikiye çıkardı. USWNT küçük detaylara daha fazla odaklanmış olsaydı iki gol de önlenebilirdi: kale tarafında kalmak, daha hızlı öne çıkmak ve alan kapatmak. Bunun yerine İspanya'nın kısa pasları, tek ve iki dokunuşlu oyunu ile sürekli hareketliliği, ABD'nin oyuna ayak uydurmakta zorlanmasına yol açtı.

Hayes maçın ardından Turner Sports'a yaptığı açıklamada, “Bugün kendi adımıza hayal kırıklığı yaşıyorum” dedi. “Sinirliyim çünkü bugün 2-0 kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum... ama o detaylara dikkat etmezseniz hiçbir şeyi hak etmezsiniz.”

İlk 11 umut verici görünüyordu; 9 numarada Sophia Wilson, bir kanatta Trinity Rodman, diğerinde Alyssa Thompson vardı. Bu, “Triple Espresso”nun gözden geçirilmiş bir versiyonuydu. Orta alanda gruba Lindsey Heaps kaptanlık yaparken, 10 numarada Rose Lavelle, onların arkasında ise Lily Yohannes yer aldı.

USWNT adına en büyük değişiklik, ilk kez birlikte oynayan dörtlü savunmaydı. Kennedy Wesley ile Tierna Davidson stoperde başlarken, Emily Fox ve Avery Patterson beklerde görev yaptı. Patterson ilk golde pozisyonunu kaybetti ve bir dizi küçük hareket, Guijarro'ya pozisyonu bozuk olan Claudia Dickey'nin yanından uzaktan sert bir şut çıkarması için yeterli alanı verdi.

Yine de USWNT çok daha güçlü bir ikinci yarı oynadı. Hatta devre arasından önce bile Wilson hücum hattını sürüklemiş, savunma arkasında alan bulmuş ve önüne en ufak bir fırsat çıktığında şutunu çekmişti.

Hayes, “Bakın, bugün yeterince pozisyonumuz vardı, bunu net söyleyeyim” dedi. “Onlar etkiliydi, biz değildik.”

USWNT için bir başka öğrenme deneyimi oldu, ancak 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nı hedefleyen ve İspanya ile yeniden karşılaşma ihtimalini düşünen bir takım için bu kadar erken iki gol geriye düşmek kabullenmesi zor bir darbeydi.

Hayes, “Bence üç ya da dört yıl öncesine kıyasla İspanya ile aramızdaki fark kapandı” dedi. “En iyi olmak istiyorsak bitiricilikte daha iyi olmamız gerekiyor.”

GOAL, USWNT'nin Audi Field'da aldığı 2-0'lık yenilginin kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiriyor...