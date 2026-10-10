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USWNT 1-1GOAL

"Onlar fırsatları değerlendirdi, biz değerlendiremedik" - Sophia Wilson umut verdi, Claudia Dickey ve orta saha sınıfta kaldı: USWNT'nin İspanya'ya karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilginin kazananları ve kaybedenleri

Sophia Wilson ile Gisele Thompson, USWNT adına umut verdi ancak İspanya'ya 2-0 kaybedilmesi, orta saha uyumu ve en büyük sınavlara ne kadar hazır olunduğuna dair yeni soru işaretleri yarattı.

Çeviri:

  • WASHINGTON -- Emma Hayes, ABD kadın milli takımının sınanması gerektiğinde ısrar etmişti. Dünya 1 numarası İspanya karşısında bu sınav, USWNT'nin hâlâ doğru yapması gereken küçük detayları kısa sürede ortaya çıkardı. Savunmadaki aksaklıklar, ABD'nin 14 dakika dolmadan iki gol geri düşmesine neden oldu ve daha güçlü geçen ikinci yarı da Audi Field'daki 2-0'lık yenilginin hasarını telafi edemedi.

    Orta saha oyuncusu Patricia Guijarro skoru üçüncü dakikada açtı, kanat oyuncusu Eva Navarro ise 14. dakikada farkı ikiye çıkardı. USWNT küçük detaylara daha fazla odaklanmış olsaydı iki gol de önlenebilirdi: kale tarafında kalmak, daha hızlı öne çıkmak ve alan kapatmak. Bunun yerine İspanya'nın kısa pasları, tek ve iki dokunuşlu oyunu ile sürekli hareketliliği, ABD'nin oyuna ayak uydurmakta zorlanmasına yol açtı.

    Hayes maçın ardından Turner Sports'a yaptığı açıklamada, “Bugün kendi adımıza hayal kırıklığı yaşıyorum” dedi. “Sinirliyim çünkü bugün 2-0 kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum... ama o detaylara dikkat etmezseniz hiçbir şeyi hak etmezsiniz.”

    İlk 11 umut verici görünüyordu; 9 numarada Sophia Wilson, bir kanatta Trinity Rodman, diğerinde Alyssa Thompson vardı. Bu, “Triple Espresso”nun gözden geçirilmiş bir versiyonuydu. Orta alanda gruba Lindsey Heaps kaptanlık yaparken, 10 numarada Rose Lavelle, onların arkasında ise Lily Yohannes yer aldı.

    USWNT adına en büyük değişiklik, ilk kez birlikte oynayan dörtlü savunmaydı. Kennedy Wesley ile Tierna Davidson stoperde başlarken, Emily Fox ve Avery Patterson beklerde görev yaptı. Patterson ilk golde pozisyonunu kaybetti ve bir dizi küçük hareket, Guijarro'ya pozisyonu bozuk olan Claudia Dickey'nin yanından uzaktan sert bir şut çıkarması için yeterli alanı verdi.

    Yine de USWNT çok daha güçlü bir ikinci yarı oynadı. Hatta devre arasından önce bile Wilson hücum hattını sürüklemiş, savunma arkasında alan bulmuş ve önüne en ufak bir fırsat çıktığında şutunu çekmişti.

    Hayes, “Bakın, bugün yeterince pozisyonumuz vardı, bunu net söyleyeyim” dedi. “Onlar etkiliydi, biz değildik.”

    USWNT için bir başka öğrenme deneyimi oldu, ancak 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nı hedefleyen ve İspanya ile yeniden karşılaşma ihtimalini düşünen bir takım için bu kadar erken iki gol geriye düşmek kabullenmesi zor bir darbeydi.

    Hayes, “Bence üç ya da dört yıl öncesine kıyasla İspanya ile aramızdaki fark kapandı” dedi. “En iyi olmak istiyorsak bitiricilikte daha iyi olmamız gerekiyor.”

    GOAL, USWNT'nin Audi Field'da aldığı 2-0'lık yenilginin kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiriyor...

  • KAZANAN: Sophia Wilson

    Sophia Wilson

    Sophia Wilson, USWNT adına hücumdaki fırsatların büyük bölümünü yakaladı.

    Sophia Wilson, ABD Kadın Milli Takımı'nın İspanya karşısındaki hayal kırıklığında öne çıkan isim oldu. Wilson, hem ilk hem de ikinci yarıda fırsatlar yakaladı ve ağları da buldu, ancak golü daha sonra ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Wilson ayrıca ikinci yarıda bir penaltı da kazandırdı, fakat topun başına Lily Yohannes geçti ve vuruşu kaçırdı.

    Wilson, 9 numara pozisyonunda görev yaptı ve ABD Kadın Milli Takımı adına 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Amerikalılar adına topu ağlara gönderememiş olsa da, İspanya savunmasının arkasına sarktığı, dar bir açıdan şutunu çıkardığı ve savunmada baskının ilk hattı olmak için çok çalıştığı birçok etkili an yaşadı.

    Wilson, kenarda oynayan Trinity Rodman ile tam uyum içinde göründü ve taraftarların görmeyi çok istediği Triple Espresso kıvılcımını yeniden ortaya çıkardı. Wilson'ın Alyssa Thompson ile uyumu ise hâlâ gelişim aşamasında gibiydi; ikili zaman zaman benzer koşular yaptı, özellikle de Thompson, Wilson'ın kullandığı alana içe kat ettiğinde.

    Wilson, Turner yayınında, "Bence bugün çok fazla iyi bölüm vardı ve Emma da bunları bana gösterdi. Sonuca fazla odaklanamazsınız" dedi. "Açıkçası Dünya Kupası geldiğinde onları yenmek istiyoruz. Bunlar [hazırlık maçları] gelişmek için bir başka iyi fırsat ve mesele sadece küçük parçaları ince ayarlamak."

    Mağlubiyete rağmen bu, ABD Kadın Milli Takımı'ndaki 45. maçına ilk 11'de başlayan ve 64. kez milli formayı giyen Wilson için cesaret vericiydi. Bu kamp, Wilson'ın kızını dünyaya getirmesinden bu yana dönüş yaptığı üçüncü kamp oldu.

    Wilson, "Bence bu maçtan alabileceğimiz şeyleri alacağız ama yaptığımız şeyler konusunda da olumlu olacağız" dedi.

  • Kaybeden: Claudia Dickey

    Claudia Dickey

    Claudia Dickey, USWNT adına kalede maçın tamamında görev yaptı ve iki gol yedi.

    İspanya ile ilk maçta kalede görmeyi çoğu kişinin beklediği isim Claudia Dickey'di ve daha üçüncü dakikada pozisyon hatasına yakalandı. Bu, USWNT'de herkesin topa çıkmakta fazla yavaş kalmasının bir sonucuydu; art arda gelen kısa ve hızlı pasların ardından Patricia Guijarro küçük bir boşluk gördü ve topu Dickey'nin yanından uzak köşeye sert vurdu.

    Dickey top dağıtımında da zorlandı, çünkü İspanya geriden çıkarken onları sıkı şekilde marke etti. Dickey, ortadan Heaps'i bularak hızlı bir duvar pası yapmak ya da oyunu kanada açmak için anlar aradı, ancak bu yeterince hızlı uygulanamadı.

    Dickey kısa süre sonra maçtaki ikinci golü de yedi; bu kez 14. dakikada Eva Navarro, Salma Paralluelo'dan gelen ara pası aldı.

    Dickey cumartesi günü 12. kez milli oldu ve 12. kez ilk 11'de başladı; bugüne kadar USWNT formasıyla çıktığı tüm maçlarda sekiz gole kapama kaydetti.

  • KAYBEDEN: ABD Kadın Milli Takımı orta sahası

    Lindsey Heaps USWNT

    Lindsey Heaps, Lily Yohannes ve Rose Lavelle'den oluşan USWNT orta sahası, İspanya'nın topa sahip olma oyununa ayak uydurmakta zorlandı.

    Bu, USWNT orta sahası için bir uyarı niteliğindeydi. Fazla yavaştılar. Hatlar arasında açılıyorlardı. Ve topu kazandıklarında da ellerinde tutmakta zorlandılar. Topun peşinde koştuğunuzda gün uzun geçer; ilk yarı da ABD için özellikle çok uzun geçti.

    Lindsey Heaps, sık sık uzayan bir top kapmaca oyunu hissi veren bölümde İspanya’nın pas trafiğini bozmada zorlandı ve tüm koşuyu yapan taraf USWNT oldu. 179. maçına çıkıp 139. kez ilk 11’de başlayan kaptan, genişleyen bir orta sahanın ihtiyaç duyduğu dengeyi sağlayamadı.

    Rose Lavelle hücuma çıkarken tehdit yarattı, ancak kendisi, Heaps ve Lily Yohannes arasındaki boşluklar, bu üçlünün üçgenler kurup İspanya’nın baskısını kırarak ilerlemesini zorlaştırdı.

    ABD kadrosunun 18 yaşındaki en genç oyuncusu Yohannes, İspanya savunmasının arkasına bazı umut verici toplar attı. Ancak orta sahada bir adım geride kaldı ve topa sahip olmayı sürdürmekte zorlandı. İkinci yarıdaki penaltısı da hayal kırıklığını artırdı: USWNT’yi yeniden maça döndürme fırsatıyla topun başına geçti, ancak sert vuruşu kurtarıldı.

    Hayes ikinci yarıda değişikliklere gitti; Lavelle ve Heaps’in yerine Claire Hutton ile Ashley Sanchez’i oyuna aldı.

  • KAZANAN: Gisele Thompson

    Gisele Thompson

    Gisele Thompson, maçın ikinci yarısında oyuna girdi ve İspanya'nın hücum baskısı ile temposunu karşılamada anında etki yarattı.

    Gisele Thompson maça ilk 11'de başlamadı, ancak İspanya'nın hızlı hücum hattına ayak uydurabildi ve geriden topa sahip olmayı da sürdürdü. Thompson, İspanya'nın bitmek bilmeyen baskısının kanatta hızını kullanmasını engellemesine izin vermedi; sık sık hücuma katıldı ya da baskıdan çıkmak için hızlı verkaçlar yaptı.

    Thompson, 45. dakikada Avery Patterson'ın yerine oyuna girdi ve takım zaten 2-0 gerideyken soğukkanlılık kattı, ayrıca kanatta kullanışlı bir pas opsiyonu oldu. Patterson ve Lilly Reale'den daha iyi performans göstermeyi sürdürürse, o bek pozisyonu Thompson'ın almaya aday olduğu bir yer. Henüz 20 yaşındaki Thompson, A milli takımla yalnızca 2025'ten beri birlikte ve ilk çağrısını Şubat 2025'te aldı. Thompson'ın tecrübesi sınırlı olsa da, sahada kaldığı süre boyunca İspanya'nın gol atmasına izin vermeyerek rotasyondaki yerinde büyük bir sıçrama yaptı.