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US CP Soccer GFX 1-1GOAL

“Onlar elit sporcular”: Helikopter kazasından sağ kurtulan birinden atletizm pistlerinin yıldızlarına, ABD Futbol Federasyonu’nun kendi ülkesinde iki Dünya Kupası’nı hedefleyen serebral palsili takımlarına yakından bakış

Eski askerlerden elit pist atletlerine uzanan kadrolarıyla ABD Futbol Federasyonu’nun serebral palsi takımları, iki Dünya Kupası şampiyonluğunun peşinden koşarken gelecek neslin önünü açıyor.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Josh Brunais büyürken önünde iki seçenek vardı: askerlik ya da futbol. Askerlik, eski bir asker olan babasından geliyordu. Futbol tutkunu ise Alman kültürüyle yetişmiş, Bayern Münih taraftarı annesiydi.

    Brunais babasının izinden giderek, “yüksek değerli hedefler” olarak adlandırılan hedeflerde uzmanlaşmış, özel harekât gücü 75. Alay'a katıldı. ABD ordusunun ileri düzey uzmanlık gerektiren bir görev için 75. Alay'a başvurduğu söylenebilir.

    Brunais 2005'te orduya katıldı. İlk kez 2007'de yaralandı. Kendisiyle birlikte 24 askerin bulunduğu helikopter, yaklaşık 152 metre yükseklikte güç kaybetti. Sekiz kişi öldü. Brunais, diğer 14 kişiyi yanan enkazdan çıkardı ve kurtarma ekibinin gelmesini karda saatlerce bekledi. İki yıl sonra, bir silah arkadaşının yakındaki el yapımı patlayıcıya basmasıyla ikinci kez yaralandı. Brunais, helikopter kazasında zaten ciddi bir beyin hasarı geçirmişti. Her iki olayın yol açtığı hasar, onu 2015'te askerlikten ayrılmak zorunda bıraktı.

    Ne yapacağını bilemez hâldeydi. Sonra futbol ona bir fırsat sundu. Stuart Sharp adlı bir kişi, Brunais'le bir gazilere yönelik programda tanıştı ve onu ABD Erkekler Serebral Palsi Millî Takımı'nın seçmelerine davet etti. Brunais serebral palsiyle doğmamıştı ancak geçirdiği travmatik beyin hasarı (TBI), takıma katılmasına olanak tanıyordu.

    Brunais, GOAL'e şöyle konuştu: “İkinci bir hayali yaşamak gibiydi. Geçiş sürecini kolaylaştırdı, bana yeniden bir amaç verdi.”

    Brunais'nin takıma girmesi için iki kez seçmelere katılması gerekti. On yıl sonra, program tarihinin en çok başarı elde etmiş oyuncularından biri. Aynı zamanda, bu programın hem erkeklere hem de kadınlara neler sağlayabileceğinin belki de en belirgin örneği: Onlara, farklı olduklarının sık sık söylendiği bir dünyada gelişebilecekleri ve insanları bilgilendirebilecekleri bir platform sunuyor. Üstelik hem erkeklerin hem de kadınların kazanması gereken Dünya Kupaları var.

    Brunais, “Hepimizin kötü günleri oluyor. Hepimiz birbirimize yaslanabiliyoruz ama sevdiğim yanı şu: Birbirimize acımıyoruz da. Birbirimize takılıyoruz, birbirimizle dalga geçiyoruz ama bunların hepsi iyi niyetle yapılıyor. Bence aramızdaki yoldaşlık da buradan geliyor. Kimsenin size acımasını istemezsiniz” dedi.

  • “Hepimizin kötü günleri olur”

    US Men's CP team
    U.S. Soccer

    Erkek takımı 1980’lerden beri varlığını sürdürüyor ancak on yıl önce Sharp’ın liderliğinde öne çıktı.

    ABD erkek takımı, bir şekilde, 1984'ten beri varlığını sürdürüyor. Yaklaşık 40 yıl sonra bir kadın takımı kuruldu ve ilk maçını 2022'de oynadı. Söz konusu spor, Paralimpik futbol. Oyuncuların katılabilmek için yürüyebiliyor olması ve inme, serebral palsi veya travmatik beyin hasarı gibi birkaç nörolojik durumdan birini yaşamış olması gerekiyor.

    Serebral palsi kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Bazılarının kasları güçsüz ya da koordinasyonu zayıf. Bazıları nöbet geçirebiliyor veya hareket etmek için yardıma ihtiyaç duyabiliyor. Yine de birlik içindeler.

    Brunais, “Hepimizin zor günleri, ağrıları, sakatlıkları, baş ağrıları ya da baş dönmeleri oluyor. Birbirimize takılıyoruz, bu da bir bakıma yardımcı oluyor ve yolumuza devam ediyoruz,” dedi.

    Ancak şüpheye yer yok: Bu sporcular elit düzeyde. Birçoğu, futbolu keşfetmeden önce atletizmde yarışmış Paralimpik sporcular. Bu sporu yılda dokuz hafta boyunca, ücret almadan, çok yüksek bir seviyede yapıyorlar. Bunda çok iyi olmanız ve bunu gerçekten istemeniz gerekiyor.

    Peki ya kurallar? Kadın ve erkek futbolunda farklılık gösteriyor. Erkeklerde her takım yedi oyuncuyla sahaya çıkıyor. Ofsayt yok, sahalar daha küçük ve taç atışları tek elle yapılabiliyor. Maçlar da belirgin biçimde daha kısa: Aralarında standart 15 dakikalık devre arası bulunan 30'ar dakikalık iki devre oynanıyor.

    Kadro kuralları karmaşıklaşabiliyor. Oyuncular, kısıtlılıklarının derecesini tanımlayan üç “sınıflandırmadan” birine ayrılıyor: Kısıtlılıkları en fazla olan FT1 oyuncuları, “orta düzeyde kısıtlılıkları” olan FT2 oyuncuları ve kısıtlılıkları en az olan FT3 oyuncuları. Takımların sahada her zaman en az bir FT1 oyuncusu bulundurması gerekiyor. Her takımın ise herhangi bir anda sahada yalnızca bir FT3 oyuncusu bulundurmasına izin veriliyor (ve evet, bir oyuncunun kısıtlılığının “durumuna” itiraz edilebiliyor).

    ABD, tarihsel olarak hem erkeklerde hem de kadınlarda oldukça başarılı. Erkek takımı 2022 Dünya Kupası'nı dördüncü bitirdi ve 2025'te Copa America'yı kazandı. Kadınlar ise alışıldığı üzere daha da başarılı. İlk kez düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazandılar, 2024'te ikinci oldular ve daha yakın zamanda IFCPF Kıtalararası Kupası'nı elde ettiler.

    Ama belki de boyunlarındaki şampiyonluk madalyalarından daha önemli olan, onları bu madalyalara götüren hikâyeler. Serebral palsi millî takımları, dikkat çekici kişisel hikâyeleri olan, dünya şampiyonlukları için mücadele edecek beceri ve hırsa sahip elit sporcuları bir araya getiriyor. Bu elit sporcular, son derece kendine özgü bir sporu yapıyor ve bunu dünyadaki pek çok kişiden çok daha başarılı biçimde gerçekleştiriyor.

  • “Onlar elit sporcular”

    Josh Brunais
    U.S. Soccer

    Brunais, 2015’teki ilk seçmelerde başarısız olmasının ardından çalışarak takımda kendine yer buldu.

    Brunais’yi ele alalım. ABD millî takımının ilk kampında ona söylenen ilk şey, muhtemelen millî takıma girecek kadar iyi olmadığıydı. Yıl 2015’ti. Sharp, Brunais’yi Atlanta’daki gazilere yönelik bir spor programı aracılığıyla keşfetmişti. Sözünü sakınmayan, İskoç olmaktan gurur duyan antrenör, Brunais’ye takımda oynayabilmek için gereken seviyede olmadığını söyledi.

    “Bu konuda oldukça dürüsttü. Geri dönüp dönmeyeceğimden emin olmadığını söyledi,” diye itiraf etti Brunais.

    Sharp ise o konuşmayı biraz farklı hatırlıyor. Ona göre bu, daha çok oyuncuyu nasıl motive edeceğiyle ilgiliydi. Brunais’nin yeteneği vardı; orduda geçirdiği yıllarda ara sıra futbol oynamıştı. Ancak biraz daha itilmeye ihtiyacı vardı. Sharp, eski askere “yeterince iyi olmadığını” söylemenin ondan en iyi performansını almanın ideal yolu olabileceğini düşündü.

    “Onlar üst düzey sporcular. O da geldiği ortam gereği gerçeklerin açıkça söylenmesine ihtiyaç duyan biri. Bunu da kendini geliştirmesi gereken bir meydan okuma olarak görüyor,” dedi Sharp.

    Brunais elbette pes etmedi. 2015’in ilerleyen dönemlerinde bir şans daha buldu. O zamana kadar Sharp’ı ikna etmişti ve antrenör onu Paralimpik takım kadrosuna aldı. Kısa süre sonra takımın düzenli oyuncularından biri oldu. ABD, 2016’da Rio Olimpiyatları’nın kapanış töreni için onu bayrak taşıyıcısı seçti.

    Üç ay sonra, Beyaz Saray’da ABD’li olimpiyat sporcularını onurlandırmak için düzenlenen bir etkinlikte Başkan Barack Obama iki sporcuyu sahneye davet etti. Bunlardan biri, beş madalya kazanıp uluslararası bir yıldıza dönüşen jimnastikçi Simone Biles’tı. Diğeri ise takımı yedinci sırada bitiren Brunais’ydi. Sharp’a göre Brunais mükemmel bir seçimdi.

    “Bu, onun karakterini ve bunu neden takdir ettiklerini gösteriyor,” dedi Sharp.

    Bugün Brunais’nin 53 millî maçı var ve sekiz Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

    Ancak bu oyuncuların hepsi, sakatlıkları nedeniyle askerlik hizmeti sona ermiş gaziler değil. Bazıları spora çok farklı yollardan geldi ve fiziksel kısıtlamalarına rağmen bu işte çok iyiler.

    John Sullivan bunlardan biri. Bebekken geçirdiği travmatik beyin hasarı, vücudunun sol tarafındaki motor işlevleri ciddi biçimde etkiledi. Kafatasının bir bölümünün çıkarılması gerekti. Yine de bu, onu futbol oynamaktan vazgeçirmedi. Bir bakıma, fiziksel olarak oynayabildiği tek spor futboldu.

    “Çocukken futbol oynayarak büyüdüm çünkü kız kardeşim futbol oynuyordu. Ayrıca diğer sporlara pek katılamıyordum. Amerika’da basketbol, Amerikan futbolu ve beyzbol popülerdir; küçük yaştaki kız ve erkek çocuklar genellikle bu sporları yapar. Ama futbol, hem yapabildiğim hem de başarılı olabildiğim tek spordu,” dedi Sullivan.

    Sullivan futbola altyapıda başladı ve lise boyunca oynadı. Daha üst seviyelerde de forma giydi; nispeten küçük bir kasabadaki tek organize kulüp takımında düzenli olarak oynadı. Bu, becerilerini geliştirmesine ve gol sezgisi olan çok yönlü bir orta saha oyuncusuna dönüşmesine yardımcı oldu.

    Ancak Sullivan’ın kabul ettiği gibi, bu durum onu bir ölçüde kısıtladı da. Her yaş grubunda oyuncular aynı olduğunda, herkes birbirini tanıdığında, sosyal açıdan kendini sıkışmış hissetti. Kendini ifade etmek de zordu. Sullivan eşcinsel ve engelli olmasıyla birlikte bu durum, Arizona’daki küçük bir kasabada sosyal hayatı zaman zaman zorlaştırıyordu.

    “Spor dünyasında eşcinsel ve engelli olmak gerçekten zordu. Bu yüzden bunlar şimdi çok önem verdiğim iki konu. Sanırım takımımdayken her iki nedenle de kişiliğimi bastırdım,” dedi Sullivan. “Her yıl aynı oyuncular vardı… Kabuma çekilmekten vazgeçip bu kadar utangaç olmamayı başarmam üç-dört yılımı aldı.”

    Başarılı olması da kuşkusuz yardımcı oldu. Millî takımla tanışması ise farklı bir şekilde gerçekleşti. 2017’de, uygun şartları taşıyan oyuncuları iletişime geçmeye çağıran bir sosyal medya paylaşımı gördü. Sullivan önce bunu görmezden geldi ama paylaşım karşısına çıkmaya devam etti. Sonunda Sharp’a bir e-posta gönderdi.

    Sharp’ın birkaç video kaydı görmesi yetti; ikna olmuştu.

    “Olağanüstü bir şey değildi. Bana sadece koniler arasında yapmam gereken bazı çalışmaların listesi verilmişti. Maç görüntüsü gerekmiyordu. Bu komik, çünkü sanırım kampa katılacak kadar yetenekli olduğumu varsayıp beni görmeden bir şans verdiler. Ama işe yaradı,” dedi Sullivan.

    2017’den beri takımın düzenli oyuncularından biri. Dünya Kupası’nın açılış maçına ilk 11’de başladı. İşin ironik yanı, ABD formasıyla oynadıktan sonra çocukken kendisiyle dalga geçenlerden Instagram üzerinden çok sayıda özür mesajı aldı.

    “Millî marş için ayağa kalktığımızda hep orada durup serebral palsili ve benim gibi engeli olan küçük çocukları düşünüyorum. Onlar da bir yere ait olmak istiyor ama belki ilkokullarında zorluk çekiyor, kendilerini oraya ait hissetmiyorlar. Spor alanında olsun ya da olmasın, hedefleri neyse ona ulaşabilecekleri bir yol olduğunu bilmelerini istiyorum,” dedi.

  • “O sahadan boynumuzda altın madalyayla ayrılalım”

    Sharp and Brunais
    U.S. Soccer

    Sharp, on yılı aşkın süredir çalıştırdığı ABD'nin başındaki görevinden turnuva sonunda ayrılacak.

    Teknik direktörü motive eden de bu hikâyeler.

    Sharp'ın Amerika'yla atalarından gelen belirgin bir bağı yok. Glasgowlu ve İskoç kökeniyle büyük gurur duyuyor. Paralimpik futbola yönelmesinin nedeni, bunun ulaşabildiği neredeyse tek futbol türü olmasıydı. Sharp, 2005'te bir kentte beden eğitimi ve spor koordinatörü olarak çalışırken bir yandan da İskoçya Futbol Federasyonu bünyesinde kadın ve genç takımlarına antrenörlük yapıyordu. Kulağa çok fazla iş gibi geliyorsa, gerçekten de öyleydi.

    Sharp, “Herkes böyle yapıyor. Profesyonel bir kulübün altyapısında çalışırken bir de tam zamanlı işiniz oluyor,” dedi.

    Ama Sharp tam zamanlı olarak futbolla ilgilenebileceği bir iş istiyordu. İskoçya Futbol Federasyonu, şaşırtıcı biçimde, engelli futbolu için ulusal gelişim yöneticisi aradığını duyurunca Sharp fırsatı değerlendirdi.

    Sharp, “Bütün bir ülkede futbol için yapılar ve süreçler geliştirebilecektim. Üstelik bu da futboldu; futbol antrenörlüğü yapma fırsatı buluyordum,” dedi.

    Tek bir sorun vardı: Sharp daha önce hiçbir engelli futbol takımını çalıştırmamıştı. İskoçya Futbol Federasyonu ile yaptığı ilk iş görüşmesinde bu konu kendisine soruldu. Sharp'ın cevabı hazırdı.

    Sharp, “Ben buraya engelli insanları çalıştırmaya gelmedim. Futbolcuları çalıştırmaya geldim ve her futbolcu farklıdır. Hem futbolun gelişimine hem de takımdaki her bireye bu şekilde yaklaşacağım,” dedi.

    Bu cevap işi almasına yetti. Sharp orada sekiz yıl çalıştı ve millî takımı iki Paralimpik Oyun'a taşıdı. Ardından, küresel bir kâr amacı gütmeyen kuruluşta uluslararası spor gelişimi alanında liderlik yaptığı inanılması güç bir dönemin ardından Stuart, U.S. Soccer'da çalışmaya başladı. Bu dönemde, çatışmalarda uzuvlarını kaybeden kişileri de kapsayacak şekilde Ürdün'ün beden eğitimi müfredatının hazırlanmasına yardımcı olmuştu.

    2014'ten beri orada çalışıyor ve 2022'den bu yana Extended National Team Programı'nın tamamını yönetiyor. Bu, erkek takımının teknik direktörü olarak katılacağı son turnuva olacak. Yaşamının en önemli deneyimlerinden biriydi; bunda tanıştığı insanların çeşitliliğinin büyük payı var.

    Sharp, “Toplumun her kesiminden insan var... Konut kredisi taksitlerini ödemek için çok çalışmak zorunda olan oyuncularımız da var, multimilyonerler de... Hepsi farklı hayatlar yaşamış. Sahada farklı becerilere sahipler ve geliştirmeleri gereken yönleri de farklı. Peki bir oyuncuya nasıl yaklaşıp onunla nasıl konuşursunuz? İyi olduğu yönleri daha da geliştirirken zayıf yönlerini güçlendirmek için onunla nasıl çalışırsınız? Sonra aynı konuları başka bir oyuncuyla nasıl konuşursunuz?” diye açıkladı.

    Bu zorlu bir süreçti ama sonuç da verdi. Erkek millî takımı dünya sıralamasında dördüncü. Bu Dünya Kupası'nı kazanabilecek ciddi adaylardan biri.

    Sharp, “Bu turnuvadaki her takımdan daha iyi oynayacak ve daha fazla mücadele edecek güce sahibiz. Hedefimiz sahadan boynumuzda altın madalyayla ayrılmak,” dedi.

    Açılış maçında Kanada'yı 7-0 yenmeleri iyi bir başlangıç oldu.

  • “Örnek olmaya çalışıyorum”

    Cat Guimaraes
    U.S. Soccer

    Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğunu yeniden kazanacaksa Cat Guimaraes'in kilit rol oynaması gerekecek.

    Kadın takımı bu mücadeleye daha da hazırlıklı olabilir.

    Onların da sıra dışı hikâyeleri ve son derece yetenekli oyuncuları var. Cat Guimaraes’in yolculuğu erkek takımıyla başladı. Paralimpik futbolla ilk tanıştığında bir kadın takımı yoktu. O da erkeklerle birlikte oynadı ve onlara ayak uydurdu. Kendi sözleriyle: “Erkeklerle top oynamaktan hiç korkmadım.”

    Ancak resmî müsabakalarda oynamasına izin verilmiyordu.

    Yine de başka ilgi alanları vardı. Guimaraes, üç koşu branşı ve uzun atlama dâhil olmak üzere birkaç Paralimpik branşta dünya sıralamasında yer alıyor. Boş zamanlarında sosyal medyada sadık bir takipçi kitlesi oluşturdu. Instagram’da 80 bin takipçisi var. Geçen hafta, antrenman programları ve yaşam tarzı videoları dâhil, iş yerinde görüntülenmeye uygun içerikler paylaşmak üzere OnlyFans ile 25 bin dolarlık bir anlaşma imzaladı. İki kitabın yazarı olan Guimaraes, NCAA Division I düzeyinde atletizmde yarışan serebral palsili tek sporcu. Ayrıca 10 yıl tekvando yaptı.

    Kulağa yorucu mu geliyor? Hem evet hem hayır.

    “Bu bana düşüp yeniden kalkmayı öğretti. Öğrenebileceğim en büyük ders buydu. CP Soccer da biraz böyle; düşüyorsunuz, başka şeyler de oluyor. Önüme fırsatlar çıktı ve ben de onları değerlendirmem gerektiğine karar verdim,” dedi.

    Futbolda da oldukça iyi olması işini kolaylaştırıyor. İspanya’daki 2022 Dünya Kupası’nda turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Sekiz resmî millî maçta 13 gol attı. Ancak sakatlık krizi nedeniyle bu Dünya Kupası’nda biraz da kalede oynaması gerekecek.

    “Kaleye geçeceğim, sonrasında ne olacağını göreceğiz. Sanırım plan bu,” dedi.

    İlk kez teknik direktörlük yapan ve daha önce kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Chris Maravalli ise durumu biraz daha gerçekçi değerlendiriyor.

    “Bir süre kalede oynayacak. Bunun ne kadar olacağını hâlâ belirlemeye çalışıyoruz. Bu, yaşadığımız bazı sakatlıklarla ilgili. Oyuncuların farklı görevlere uyum sağlamaya istekli olmasını gerçekten takdir ediyorum,” dedi.

    Takımda başka yetenekli oyuncular da var. 17 yaşındaki Kaia Spencer, ikinci Dünya Kupası’na çıkıyor. 2024 turnuvasında sekiz gol attı. Diğer yıldız forvet Cassidy Leake sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı için bu kez daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekecek. U.S. Soccer tarafından iki kez CP Yılın Kadın Futbolcusu seçilen Michelle Cross ise savunmayı ayakta tutacak. Cross, takımının 2024’te unvanını koruyamamasının üzüntüsünü yaşadı. Bu yıl bunun tekrarlanmasını istemiyor.

    “Beklentimiz mücadele etmek, elimizden gelen her şeyi ortaya koymak, Dünya Kupası şampiyonluğu unvanımızı geri almak ve bunu yaparken eğlenmek,” dedi Cross.

    Cross’un deneyimi çok önemli olacak. Kadınlarda kurallar da farklı. Saha daha küçük ve maçlar beşe beş oynanıyor. Bazı oyuncuların buna alışması gerekiyor.

    Cross sözlerini şöyle sürdürdü: “Takım arkadaşlarıma örnek olmaya çalışıyorum. Sahada onlara yardımcı olmayı umuyorum. Kurulduğundan beri bu takımdayım ve 11’e 11 yerine 5’e 5 oynamayı öğrenmenin benim için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Şimdi kendime daha çok güvenen bir oyuncuyum. Yeni oyunculara da örnek olmayı ve nasıl uyum sağlayacaklarını öğretmeyi umuyorum.”

  • "Bu bizim için harika bir fırsat"

    Michelle Cross
    U.S. Soccer

    Michelle Cross, Dünya Kupası’nı kazanmayı bekleyen bir kadın takımının liderlerinden biri.

    Oyuncu havuzları söz konusu olduğunda iki takım da ilginç bir durumda. Kadınlar turnuvası çok daha küçük ve ABD’nin oyuncu seçebileceği havuz da öyle. Cross, Guimaraes ile New Jersey’deki bir atletizm etkinliğinde tanıştığında Guimaraes tarafından takıma davet edildi. İkisi birbirine yakın yaşlarda. Ancak erkek takımında olduğu gibi, hayatın farklı kesimlerinden gelen oyunculara antrenörlük yapmanın da zorlukları var.

    Maravalli, “Çok, çok üst düzeyde oynama deneyimi olan, artık meslek hayatları, işleri ve aileleri bulunan oyuncularımız var. Oyuncu havuzumuzda genç isimler de var. Onların uzun vadede programımızın bir parçası olmasını istiyoruz; bu yüzden gelişimlerine destek olmak ve onlara yol göstermek bizim görevimiz,” dedi.

    Sharp, CP futbolunda oynama şartlarını karşılayan bir futbolcu aramayı “saman yığınının neye benzediğini bilmeden samanlıkta iğne aramaya” benzetiyor. Pek de haksız sayılmaz. Sporun kaydettiği tüm ilerlemeye rağmen takım, üst düzey yetenekleri kadrosuna katmak için hâlâ kulaktan kulağa yayılan haberlere, sosyal medyaya ve tesadüfi karşılaşmalara bel bağlıyor. Askerî rehabilitasyon merkezleri ve sağlık kuruluşları da yardımcı oluyor.

    Sharp, “Kadın millî takımının maçlarına bilet almak için internete girip bir takım bulan oyuncularımız oldu. Bir bağlantı görüp tıklıyorlar ve ‘Bu da ne? Bir CP takımı mı?’ diyorlar,” dedi.

    Bu turnuva, Kuzey Amerika’da sporun tanıtılması için diğer tüm turnuvalardan daha iyi bir platform sunuyor. ABD, Atlanta’daki yepyeni Ulusal Antrenman Merkezi’nde turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Teoride bu, sporu mümkün olan en iyi ortamda en üst düzeyde sergileme fırsatı; yeni oyuncuların takıma kazandırılması açısından da değerli olabilir.

    Maravalli, “Yeni tesisimizi ve ABD Futbol Federasyonu’nun CP futboluna yaptığı yatırımları dünyaya göstermek için harika bir fırsat. Oyuncular gerçekten heyecanlı. Ekip de heyecanlı. Sonunda bu noktaya gelmek güzel,” dedi.

    Ancak sonuç ne olursa olsun gerçek açık: Bunlar gerçekten iyi futbol takımları. Aynı zamanda, bu sporu üst düzeyde yapamayacakları sık sık söylenen kişilere güvenli bir ortam da sunuyorlar.

    Sullivan, “Yaşım ilerledikçe nasıl büyüdüğümü ve çocukluğun benim için nasıl geçtiğini düşünüyorum. Özellikle engelli çocukların spor yaparken kendilerini rahat hissetmelerini istiyorum. Bu yüzden benim için bir zorunluluktan ziyade, içinde olmak istediğim bir şey,” dedi.