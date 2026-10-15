Brunais’yi ele alalım. ABD millî takımının ilk kampında ona söylenen ilk şey, muhtemelen millî takıma girecek kadar iyi olmadığıydı. Yıl 2015’ti. Sharp, Brunais’yi Atlanta’daki gazilere yönelik bir spor programı aracılığıyla keşfetmişti. Sözünü sakınmayan, İskoç olmaktan gurur duyan antrenör, Brunais’ye takımda oynayabilmek için gereken seviyede olmadığını söyledi.

“Bu konuda oldukça dürüsttü. Geri dönüp dönmeyeceğimden emin olmadığını söyledi,” diye itiraf etti Brunais.

Sharp ise o konuşmayı biraz farklı hatırlıyor. Ona göre bu, daha çok oyuncuyu nasıl motive edeceğiyle ilgiliydi. Brunais’nin yeteneği vardı; orduda geçirdiği yıllarda ara sıra futbol oynamıştı. Ancak biraz daha itilmeye ihtiyacı vardı. Sharp, eski askere “yeterince iyi olmadığını” söylemenin ondan en iyi performansını almanın ideal yolu olabileceğini düşündü.

“Onlar üst düzey sporcular. O da geldiği ortam gereği gerçeklerin açıkça söylenmesine ihtiyaç duyan biri. Bunu da kendini geliştirmesi gereken bir meydan okuma olarak görüyor,” dedi Sharp.

Brunais elbette pes etmedi. 2015’in ilerleyen dönemlerinde bir şans daha buldu. O zamana kadar Sharp’ı ikna etmişti ve antrenör onu Paralimpik takım kadrosuna aldı. Kısa süre sonra takımın düzenli oyuncularından biri oldu. ABD, 2016’da Rio Olimpiyatları’nın kapanış töreni için onu bayrak taşıyıcısı seçti.

Üç ay sonra, Beyaz Saray’da ABD’li olimpiyat sporcularını onurlandırmak için düzenlenen bir etkinlikte Başkan Barack Obama iki sporcuyu sahneye davet etti. Bunlardan biri, beş madalya kazanıp uluslararası bir yıldıza dönüşen jimnastikçi Simone Biles’tı. Diğeri ise takımı yedinci sırada bitiren Brunais’ydi. Sharp’a göre Brunais mükemmel bir seçimdi.

“Bu, onun karakterini ve bunu neden takdir ettiklerini gösteriyor,” dedi Sharp.

Bugün Brunais’nin 53 millî maçı var ve sekiz Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Ancak bu oyuncuların hepsi, sakatlıkları nedeniyle askerlik hizmeti sona ermiş gaziler değil. Bazıları spora çok farklı yollardan geldi ve fiziksel kısıtlamalarına rağmen bu işte çok iyiler.

John Sullivan bunlardan biri. Bebekken geçirdiği travmatik beyin hasarı, vücudunun sol tarafındaki motor işlevleri ciddi biçimde etkiledi. Kafatasının bir bölümünün çıkarılması gerekti. Yine de bu, onu futbol oynamaktan vazgeçirmedi. Bir bakıma, fiziksel olarak oynayabildiği tek spor futboldu.

“Çocukken futbol oynayarak büyüdüm çünkü kız kardeşim futbol oynuyordu. Ayrıca diğer sporlara pek katılamıyordum. Amerika’da basketbol, Amerikan futbolu ve beyzbol popülerdir; küçük yaştaki kız ve erkek çocuklar genellikle bu sporları yapar. Ama futbol, hem yapabildiğim hem de başarılı olabildiğim tek spordu,” dedi Sullivan.

Sullivan futbola altyapıda başladı ve lise boyunca oynadı. Daha üst seviyelerde de forma giydi; nispeten küçük bir kasabadaki tek organize kulüp takımında düzenli olarak oynadı. Bu, becerilerini geliştirmesine ve gol sezgisi olan çok yönlü bir orta saha oyuncusuna dönüşmesine yardımcı oldu.

Ancak Sullivan’ın kabul ettiği gibi, bu durum onu bir ölçüde kısıtladı da. Her yaş grubunda oyuncular aynı olduğunda, herkes birbirini tanıdığında, sosyal açıdan kendini sıkışmış hissetti. Kendini ifade etmek de zordu. Sullivan eşcinsel ve engelli olmasıyla birlikte bu durum, Arizona’daki küçük bir kasabada sosyal hayatı zaman zaman zorlaştırıyordu.

“Spor dünyasında eşcinsel ve engelli olmak gerçekten zordu. Bu yüzden bunlar şimdi çok önem verdiğim iki konu. Sanırım takımımdayken her iki nedenle de kişiliğimi bastırdım,” dedi Sullivan. “Her yıl aynı oyuncular vardı… Kabuma çekilmekten vazgeçip bu kadar utangaç olmamayı başarmam üç-dört yılımı aldı.”

Başarılı olması da kuşkusuz yardımcı oldu. Millî takımla tanışması ise farklı bir şekilde gerçekleşti. 2017’de, uygun şartları taşıyan oyuncuları iletişime geçmeye çağıran bir sosyal medya paylaşımı gördü. Sullivan önce bunu görmezden geldi ama paylaşım karşısına çıkmaya devam etti. Sonunda Sharp’a bir e-posta gönderdi.

Sharp’ın birkaç video kaydı görmesi yetti; ikna olmuştu.

“Olağanüstü bir şey değildi. Bana sadece koniler arasında yapmam gereken bazı çalışmaların listesi verilmişti. Maç görüntüsü gerekmiyordu. Bu komik, çünkü sanırım kampa katılacak kadar yetenekli olduğumu varsayıp beni görmeden bir şans verdiler. Ama işe yaradı,” dedi Sullivan.

2017’den beri takımın düzenli oyuncularından biri. Dünya Kupası’nın açılış maçına ilk 11’de başladı. İşin ironik yanı, ABD formasıyla oynadıktan sonra çocukken kendisiyle dalga geçenlerden Instagram üzerinden çok sayıda özür mesajı aldı.

“Millî marş için ayağa kalktığımızda hep orada durup serebral palsili ve benim gibi engeli olan küçük çocukları düşünüyorum. Onlar da bir yere ait olmak istiyor ama belki ilkokullarında zorluk çekiyor, kendilerini oraya ait hissetmiyorlar. Spor alanında olsun ya da olmasın, hedefleri neyse ona ulaşabilecekleri bir yol olduğunu bilmelerini istiyorum,” dedi.