Önce John Stones, sonra Djed Spence ve şimdi de Curtis Jones! Inter'deki İngiliz akını, İtalya'nın Premier League oyuncuları için hâlâ cazip bir adres olduğunu kanıtlıyor
Ian Rush bugün hâlâ, İtalya'da geçirdiği o tek sezonun "yabancı bir ülkede yaşamak" gibi hissettirdiğini hiçbir zaman söylemediğinde ısrar ediyor. Ancak bu söz gerçek olmasa da, ifade edilen duygular her zaman gerçeği yansıttı. Uzun yıllar boyunca algı, Britanyalı oyuncuların yurt dışına, özellikle de İtalya'ya taşınmanın getirdiği zorluklarla başa çıkmak için yeterince donanımlı olmadığı yönündeydi.
Bu genel kanının dikkat çeken bazı istisnaları vardı. Rush'ın Galli vatandaşı John Charles, Juventus tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Paul Ince ise Inter'de geçirdiği iki sezonun kariyerinin en iyi dönemi olduğunu her zaman söyledi ve bunun nedeni sadece Nicola Berti'nin mutfağında Joe Pesci ile bourbon içebilmesi de değildi.
Yine de genel olarak bakıldığında, 20. yüzyıl boyunca İtalya'ya giden Britanyalı oyuncu sayısı azdı ve başarılı olanların sayısı daha da düşüktü. Özellikle İngiliz oyuncuların uyum sağlamakta daha çok zorlandığı görülüyordu; Jimmy Greaves ve Paul Gascoigne gibi isimler, Serie A'da başarılı olmak için gereken profesyonellik seviyesinden açıkça uzaktı. Bu nedenle yaygın kanı, yerinde kalmanın daha iyi olduğu yönündeydi.
"Uzun süre İngiliz oyuncular yurt dışına gitmek istemedi," eski Fiorentina savunmacısı Micah Richards, Sky Sports'a söyledi, "ama artık herkes buna biraz daha açık." Ve haksız da değil...
Inter’de İngiliz çıkarması
John Stones, Djed Spence ve Curtis Jones, mevcut transfer döneminde Inter'e katıldı. Bu da Nerazzurri'nin bu yaz, önceki 118 yıllık tarihinde attığı kadar İngiliz oyuncuya imza attığı anlamına geliyor.
Elbette her oyuncunun San Siro'ya taşınmak için kendine göre nedenleri vardı. Örneğin Stones, mayısta 32 yaşına girdi ve Manchester City ile olan sözleşmesi sonraki ay sona erdi. Kariyerinin tamamını ülkesi İngiltere'de geçirdikten, üstelik bunun 10 yılını yalnızca Manchester City'de oynadıktan sonra, yurt dışına taşınma ihtimali onu heyecanlandırdı.
"Bu, her zaman yapmak istediğim bir şeydi ve bu fırsat ortaya çıktığında bunu ailemle konuştum, hepimiz emindik: Buraya gelmek istiyorduk," savunmacı, Inter'in medya kanalına söyledi.
"Yeni şeyler öğrenmek, yeni bir oyun anlayışını kavramak ve yeni bir ligi deneyimlemek istiyorum. Bu yeni bölüme ve bu yeni yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum. Bunu yapmak için daha iyi bir yer hayal edemezdim." Buna katılmamak zor.
Serie A'nın artık dünya futbolunun baskın ligi olmaması gerçeği hesaba katılsa bile, bazıları tarafından hâlâ bir savunmacının disiplininin nihai sınavı olarak görülüyor.
"İngiltere'de yoğunluk, 'Onların üstüne gitmeliyiz, onlardan daha çok koşmalıyız' şeklindedir; buna benzer her şey," AC Milan ve İngiltere savunmacısı Fikayo Tomori, The Athletic'e söyledi. "Burada ise mesele yalnızca maça hazırlanmakta, dış baskılarla ve taraftar beklentisiyle başa çıkmakta zihinsellik değil.
"Burada çok değer verdikleri şey, 90 dakika boyunca konsantre kalmak ve oyunun içinde olmaktır. Bu düşündüğünüzden daha kolay görünüyor. Ama 90 dakika boyunca oyunun içinde kalmak çok daha zor çünkü burada takımlar, 11 oyuncudan birinin hata yapacağı o tek anı bekliyor ve sonra vuruyor.
"Konsantrasyon açısından o yoğunluğa sahip olmak, hata yapamayacağımız ya da mümkün olduğunca az hata yapmamız gerektiği düşüncesi... Elbette hiç hata yapmamak imkânsız ama bu maçı kazanmak için olabilecek en az sayıda hata yapmak gerekiyor. Bu da başlı başına bir yoğunluk ve ilk geldiğimde alışmam gereken bir şeydi çünkü çok fazla bilgi var."
"Yurt dışında oynadığınızda çok şey öğrenirsiniz"
Spence elbette İtalya'da oynama deneyimine zaten sahipti; 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Genoa'ya altı aylığına kiralanmıştı ve geri dönmekten fazlasıyla memnundu. "Yurt dışında oynadığınızda çok şey öğreniyorsunuz," çok yönlü bek oyuncusu söyledi. "Yurt dışındayken adam olduğumu söyleyebilirim ve bu deneyim için minnettarım."
İlginç şekilde, Spence İtalya'ya taşınmanın milli takım hedeflerini herhangi bir şekilde sekteye uğratacağını düşünmedi. Gareth Southgate'in İngiltere döneminde zaman zaman Tomori, Serie A'da oynamasının sıkıntısını kesinlikle yaşadı ve son sezonlarda ligin Avrupa'daki temsilcilerinin sonuçlarının en iyi ihtimalle hayal kırıklığı yarattığı gerçeğinden kaçış yok.
Ancak Inter bir bakıma bunun istisnası oldu; 2023 ile 2025 arasında üç sezonda iki kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Geçen sezon bile, Bodo-Glimt'e karşı play-off turunda aldığı şaşırtıcı yenilgiye rağmen Jones'u etkilemeyi yine başardı.
"Liverpool formasıyla onlara karşı oynadım ve topa sahip olmayı seven bir takım," orta saha oyuncusu kulübün resmi internet sitesine konuştu. "Burada çok gol atabilecek, asist yapabilecek ve çok sayıda fırsat yaratabilecek oyuncular var. Bu kadronun ne kadar birlik içinde olduğunu hissedebiliyorsunuz. Inter, dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet edebilir. Buradaki açlığı da hissedebiliyorsunuz ve daha önce de söylediğim gibi taraftarların desteği inanılmaz. Inter taraftarı gerçekten 12. adam.
"En büyük etken, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı oynadığımda ve taraftarlarının takım için duyduğu tutkuyu bizzat yaşadığımda hissettiğim duyguydu. Elbette kupalardan, kulübün tarihinden ve bu formayı giymiş tüm büyük oyunculardan da söz edebilirsiniz. Ama belirleyici faktör taraftarlardı. San Siro sahasındaydım ve maç boyunca şarkılar söyleyip oyuncuları desteklediklerini duyabiliyordum."
San Siro'daki o özel atmosfer, Tomori'nin de Inter'in şehirdeki rakibi adına oynamaktan en çok keyif aldığı şeylerden biri.
"90 dakika boyunca sadece şarkı söyleyen aşırı tutkulu taraftarlara sahip olmak. Hatta 90 dakika bile değil. Biz ısınmak için sahaya çıkmadan önce oradalar," Tomori coşkuyla anlattı. "Maçtan sonra da oradalar. Sadece bu bile onu bu kadar özel kılan ince ayrıntılardan biri. Hatta arkadaşlarıma da bundan söz ederdim ama stada gerçekten gelene kadar ne demek istediğimi tam olarak anlayamazlardı diye hissediyorum."
Tomori ayrıca orta saha oyuncusunun Milan'a transferinden önce eski Chelsea takım arkadaşı Ruben Loftus-Cheek'e Giuseppe Meazza'daki inanılmaz atmosferden de bahsetti ve Cobham akademisinden yetişen bir başka oyuncu Tammy Abraham, Roma'dan gelen bir teklifi değerlendirirken ona ulaşıp şunu söyledi: "Kardeşim, bu gerçekten çok iyi bir lig!"
Doksanlar ve 2000'lerin başındaki altın çağındaki gibi, dünyanın en iyi oyuncularının tamamının İtalya'ya akın ettiği dönemden uzakta olduğu açık, ancak Richards'ın "Serie A çok ama çok küçümseniyor" derken bir noktaya değindiği de ortada. Jones gibi birinin neden bu yarımadaya çekileceğini anlamak da zor değil; özellikle de Napoli'ye transferin Scott McTominay'nin kariyerine neler kattığını gördükten sonra.
McTominay örneği
Artık yerlilerin kendisinden söz ederken kullandığı isimle “McFratm”, İskoç olabilir ama Jones gibi o da Serie A'da tercih ettiği mevkide düzenli oynama süresi bulmak için yola çıkmadan önce tüm kariyerini tek bir İngiliz kulübünde, Manchester United'da geçirmiş bir oyuncuydu.
İki yıl sonra, Lancashire doğumlu McTominay bir scudetto kazananı ve Napoli tarihinin en sevilen figürlerinden biri olarak sağlam şekilde yerleşmiş durumda. Diego Maradona'yı andıran popülaritesi de sadece gollerinden kaynaklanmıyor. McTominay; yerel dil, tarih, mimari, kültür ve mutfakla ilgili her şeyi tamamen benimsedi (özellikle domateslere bayılıyor!).
“Benim için çok büyük bir karardı ama hayatınızın bazı anlarında sadece bunu yapmanız gerekir,” diye The Times'a konuştu. “Serie A'ya hızlı bir giriş yapmak her zaman kolay olmuyor. Birçok oyuncu gidiyor ve ayak uydurmakta zorlanıyor çünkü burası Premier League'den biraz farklı. Daha taktiksel.
“Bu yüzden yurt dışına gitmek kolay değil ama dürüst olmak gerekirse, İtalyanların uyum sağlamama ne kadar yardımcı olduğu düşünüldüğünde bu süreç benim için oldukça sorunsuz geçti.”
Jones'un İtalya'da McTominay'le benzer bir etki yaratmasını beklemek muhtemelen fazla olurdu ama Serie A'nın en iyi takımına katıldığı ve bunu aynı zamanda iki vatandaşıyla birlikte yaptığı düşünüldüğünde, bu kadar çok İngilizin başarısız olduğu yerde onun başarılı olması sürpriz olmaz.
Aslında sırf bu son nedenden dolayı bile İtalya, en azından geçmişteki bazı Britanyalılar için olduğundan biraz daha az “yabancı bir ülkede yaşamak” gibi hissettirmeli...