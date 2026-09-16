Ön cephede futbol: Brezilyalı yetenekler, Ukrayna'nın Rusya ile acımasız savaşına rağmen neden hâlâ Shakhtar Donetsk'e akın ediyor?
Ukrayna’daki savaşın, Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı tam kapsamlı işgalle başladığı yaygın bir kanaat. Ancak Shakhtar Donetsk için bu çatışma artık 12 uzun yıldır sürüyor.
Kulübün evi olan Donetsk şehri, savaşın çıkış noktalarının merkez üssündeydi. Rusya’nın 2014’te tartışmalı Kırım bölgesini işgal edip ilhak etmesinin ve ardından Shakhtar’ın Donbas bölgesinde şiddeti körüklemesinin ardından kulüp yerinden edildi; o günden bu yana Ukrayna’nın başkenti Kiev ile batıdaki Lviv şehri arasında sürgünde varlığını sürdürüyor.
Bunun, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en kanlı çatışma olduğu bildiriliyor; 2022’nin başından beri yüz binlerce kişinin öldüğü, çok daha fazlasının da yaralandığı tahmin ediliyor ve Shakhtar kendisini ön saflarda buldu.
Kulübün lakabının "Madenciler" olması çok yerinde; kendine özgü parlak turuncu formaları ve 2009 Avrupa Ligi zaferinin yanı sıra Shakhtar, tartışmasız şekilde en çok transfer piyasasında bilinmeyen Brezilyalı yetenekleri keşfetme, onları geliştirme ve önemli bir kârla satma konusundaki eşsiz becerisiyle tanınıyor; Donetsk de bu süreçte beklenmedik bir sığınak hâline geldi. Premier League’in sevilen isimlerinden Willian ve Fernandinho’nun yanı sıra kulüp tarihinin en golcü oyuncusu Luiz Adriano da Brezilya’dan gelen en başarılı transferleri arasında yer alıyor.
Rusya ile savaşın Shakhtar’ın ünlü transfer stratejisini bitirdiğini düşünebilirsiniz, ancak bu konuda fazlasıyla yanılırsınız. Tüm olumsuzluklara rağmen kulübün kadrosunda şu anda rekor sayıda Brezilyalı oyuncu bulunuyor; yaz aylarında, tarihindeki Güney Amerika ülkesinden gelen 50. transferi karşılayarak önemli bir eşiğe ulaştı.
"Savaş bizim için bir mazeret değil," diyor Shakhtar’ın 22 yıllık CEO’su Sergei Palkin, GOAL’a kendinden emin bir şekilde. "Bizi uyum sağlamaya itiyor, oldukça hızlı kararlar almaya ve derinlemesine analiz yapmaya zorluyor.
"Brezilyalı oyuncular kimliğimizin bir parçası ve herkes Brezilyalı oyuncular sayesinde Shakhtar’ı tanıyor. Bu yüzden durma noktasında değiliz. Sadece gelişme, gelişme ve gelişme noktasındayız."
Ön saflarda
Shakhtar ve Donetsk kenti, Ukrayna'daki çatışmanın ön cephesinde, Rusya'nın işgalinden bu yana geçen dört buçuk yıldan çok daha uzun süredir yer alıyor; Donbas bölgesi, iki ülkeyi on yıldan fazla süre önce savaşa götüren yolun başındaki ilk gerilim noktalarının merkezindeydi.
Şiddet olayları aslında 2014'ün başlarında burada patlak verdi; o dönemde Ukrayna'daki Rusya yanlısı huzursuzluk ortamında hükümet karşıtı paramiliter gruplar kontrolü ele geçirdi. Düzen sonunda Ukrayna tarafından yeniden sağlandı, ancak Donetsk, 2022'de Rusya'nın tam kapsamlı işgalinin ardından yasa dışı şekilde ilhak edildi ve hâlâ Rus işgali altında bulunuyor.
Dikkat çekici şekilde, Shakhtar son iç saha maçını modern Donbas Arena'da Mayıs 2014'te oynadı; stadyum o yılın ilerleyen dönemlerinde top atışları nedeniyle iki kez hasar gördü. Kulübün Kirsha antrenman üssü de vuruldu ve bombardımanda oyuncuların en üst kattaki boş yaşam alanları yok oldu.
Kulüp o günden bu yana sürgünde; başkent Kyiv'de antrenman yapıyor ve Donetsk'in 600 mil batısındaki Lviv'de iç saha maçlarına çıkıyor. Bu arada, Avrupa'daki 'iç saha' maçlarını da sınırın ötesinde, komşu Polonya'da ve Almanya'da oynamak zorunda kaldı.
Yirmi yıllık bağ
Shakhtar'ın bugün artık ün salmış Brezilya bağlantısını ilk kurmasının üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçti. Bu, kulübün sahibi, başkanı ve milyarder oligark Rinat Akhmetov'un fikriydi. Akhmetov, Güney Amerika ülkesinin adıyla özdeşleşen göz alıcı ve dinamik futbol tarzına hayrandı.
Genç forvet Brandao, 2002'de gelen ilk isim oldu. Ancak asıl patlama, Mircea Lucescu'nun kupalarla dolu 12 yıllık teknik direktörlük döneminin 2004'te başlamasıyla yaşandı; çünkü kendisine en iyi genç Brezilyalı yetenekleri bulup çok düşük bonservis bedelleriyle getirme görevi verilmişti. Elano ve Jadson gibi isimler de o sezon geldi. İlki daha sonra Manchester City'ye transfer olurken, ikincisi Donetsk'te başarılı yedi yıl geçirdi.
"Başkanla birlikte her Shakhtar maçını bir şova dönüştürmenin hayalini kuruyorduk" diyen Lucescu, 2026'nın ilerleyen dönemlerinde 80 yaşında hayatını kaybetti, birkaç yıl önce verdiği bir röportajda şöyle konuşmuştu: "Taraftar çekmek istiyorduk. Brezilyalıları transfer etme fikri de o zaman doğdu. Eğer başka bir şey isteseydik, Arjantinlileri ve Uruguaylıları alırdık. Şovu sadece Brezilyalılar yapar."
Sonraki yıllarda Shakhtar, Brezilya'dan Fernandinho (City'ye 40 milyon euroya satıldı), Luiz Adriano, Taison ve Willian (Anzhi Makhachkala'ya 35 milyon euroya satıldı) gibi en verimli ve en kârlı transferlerinden bazılarını yaptı. İlk ve son isim, Premier League'in sevilen oyuncuları haline gelirken, Adriano 128 golle Madenciler'in en golcü oyuncusu, Taison ise 299 maçla en fazla forma giyen ismi konumunda.
Peki bu kadar çok genç Brezilyalıyı evinden 10.000 kilometreden fazla uzağa, gezegenin tam zıt tarafına, iklimi son derece farklı bir ülkeye ve nispeten daha zayıf bir ligde mücadele eden bir kulübe gitmeye iten neydi?
"Başkan, Shakhtar'ı ve Donetsk şehrini dünya futbol haritasına koymak istiyordu" diyen Ukrayna futbolu uzmanı, @ZoryaLondonsk X hesabının arkasındaki isim Andrew Todos, GOAL'e konuştu. "Bu Brezilyalılar başlangıçta [gitmeye] ikna edilince, Donetsk'te bir tür Brezilya topluluğu oluşturmaya başladılar.
"Orası oldukça kasvetliydi. Çok sanayi ağırlıklı bir şehir; ortalama bir insan muhtemelen orada yaşamak istemezdi. Ama antrenman tesislerinde bu Brezilyalıların çok büyük bir grubu vardı. Tercümanları vardı. Eminim diğer yerel isimlerden bazılarının da onlara yardımcı olan birkaç işi vardı. Bunun sonucunda da Shakhtar, bu yeni ve yükselen oyuncuları çekmeye devam edebildi."
Muhteşem yarım yüzyıl
Oldukça inanılmaz bir şekilde, Ukrayna'da savaşın patlak vermesi ve zorunlu sürgünlerinin yol açtığı sarsıntı, Shakhtar'ın Brezilyalı gelecek vaat eden oyuncuları cezbetmesini engellemedi ve kulüp bu yazın başlarında çok önemli bir kilometre taşına ulaştı.
Flamengo'nun Ryan Roberto'su, temmuz ayında 9 milyon avroluk transferini tamamladığında kayda değer biçimde Shakhtar tarihindeki 50. Brezilyalı oyuncu oldu. Bu da, oldukça çılgınca bir şekilde, 2002'de başlayan samba futbolu odaklı oyuncu alım hamlesinden bu yana yılda ikiden fazla ortalamaya denk geliyor. Yüksek potansiyelli bir başka kanat oyuncusu Bruninho da 18 yaşına girmesinin ardından Athletico Paranaense'den 11 milyon avro (£9 milyon/$12 milyon) gibi oldukça önemli bir bonservis bedeliyle katıldı.
Bu durum, Donetsk şehrinin ve 2014'ten bu yana yerinden edilmiş bu futbol kulübünün gerçekten de evinden 10.000 km uzakta bir Brezilya yerleşimine dönüştüğünü yansıtıyor.
Kararını açıklayan Roberto şöyle dedi: "Bence Shakhtar'ı seçmemi sağlayan şeylerden biri, burada sahip oldukları Brezilyalı oyuncu sayısıydı. Çok sayıda Brezilyalıya sahip olmaları ve daha önce de çok sayıda Brezilyalılarının olması. Oyuncuları iyi karşılamayı bilen bir kulüp ve buraya gelmeden önce duyduğum da buydu. Brezilyalıları karşılamaya hazır bir kulüp, onlarla nasıl ilgileneceğini biliyor."
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, yıldız kanat oyuncusu Tete'nin de aralarında bulunduğu birçok yabancı futbolcu, FIFA'nın yeni yürürlüğe koyduğu bir kuraldan yararlanarak Shakhtar ile sözleşmelerini askıya aldı ve ardından bağlarını kopardı. Bu da takımın 2022-23'te ağırlıklı olarak Ukraynalı bir kadroyla mücadele etmesine ve lig şampiyonluğunu yine kazanırken Mykhailo Mudryk gibilerine parlayacak bir platform sunmasına yol açtı.
Ancak 2023 yazında kulüp, Brezilya kulüpleriyle meşhur alışverişine yeniden başlama konumundaydı. Todos, "Shakhtar ligi kazandı ve özünde, bunun yeterince güvenli olduğuna onları ikna edebildikleri için birkaç Brezilyalı daha getirmeye başladılar" diye açıklıyor. "Okuduğum farklı kaynaklara göre, insanları bir savaş bölgesine gelmeye ikna edebilmek için bunu cazip kılacak iyi maaşlar da ödemeniz gerekiyor.
"O topluluk yeniden inşa ediliyordu. Shakhtar şimdi Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırının hemen yakınındaki Lviv'de bulunuyor. Yani sınıra arabayla muhtemelen yaklaşık bir saat, bir buçuk saatlik mesafe var ve sınırı geçip Polonya'dan uçağınıza binerek evinize, Avrupa'ya ya da gitmek istediğiniz her yere uçuyorsunuz. Shakhtar bu topluluğu yeniden kurabildi, sadece bunu kademeli olarak inşa ediyordu."
Gerçekten de kulübün Brezilya ile meşhur bağı giderek daha da güçleniyor; yazının kaleme alındığı sırada, Ukrayna'daki savaşın yakın zamanda bitecek gibi görünmemesine rağmen kadrosunda 14 Brezilyalı ile rekor sayıya ulaşmış durumdalar.
'Konfor satmıyoruz'
Palkin ise, Rusya ile yaşanan acı çatışmaya rağmen Shakhtar'ın Brezilya'dan oyuncu transfer etmeyi sürdürmesinde, Avrupa futbolunun en üst seviyelerine giden yolu hızlandırma fırsatının belirleyici olduğuna inanıyor. Teklif edilen maaşların da bu umut vaat eden oyuncuların kendi ülkelerinde kazanacaklarından belirgin şekilde daha yüksek olduğunu söylemeye gerek yok.
CEO, GOAL'e, "Savaşımız 2014'te, memleketimiz Donetsk'ten ayrıldığımızda başladı" dedi. "Ondan önce her şey çok daha kolaydı çünkü oyuncular geldiğinde güzel stadımızı, o dönemde Avrupa'nın en iyilerinden biri olan tesisimizi ve antrenman kampımızı görüyorlardı.
"Çekicilik açısından, yani kulübün altyapısı bakımından, 2014'ten önce çok ama çok daha güçlü bir konumdaydık. 2014'ten sonra şehrimizden ayrıldıktan ve 2022'den sonra [Rusya'nın tam kapsamlı işgalinin ardından], biliyorsunuz, [Brezilya'dan yetenekleri] çekmek çok ama çok daha zor hale geldi.
"Herkes biliyor ki biz konfor satmıyoruz, çünkü ülkede savaş varken konforun olması imkânsız. Ama onlara, diyelim ki, bir kariyer fabrikası, kariyer gelişimi sunuyoruz; çünkü hepsi Shakhtar'a gelirlerse bunun Avrupa'nın ilk beş ligine gitmenin en kısa yolu olduğunu anlıyor.
"Şu anda Brezilya pazarında iyi bilinen bir kulübüz. Yetenekli Brezilyalı oyuncular bize güveniyor, çalışma düzenimize güveniyor, onları ne kadar hızlı adapte ettiğimize ve onlarla nasıl çalıştığımıza güveniyor. Çünkü yetenekli bir oyuncu bulmak başka bir şey, onu geliştirmek başka bir şey.
"Asıl mesaj şu: Biz konfor satmıyoruz, onların geleceğini satıyoruz ve bu yüzden bize geliyorlar, bize güveniyorlar. Bizi seçerlerse Brezilyalı oyuncularla nasıl çalışacağımızı, onları nasıl geliştireceğimizi ve nasıl vitrine çıkaracağımızı bildiğimizi anlıyorlar."
“Harika bir başlangıç noktası”
Yıllar içinde Shakhtar'a katılan 50 Brezilyalı oyuncu ve şu anda kulübün kadrosunda bulunan 14 isim arasında forvet Pedrinho da yer alıyor. Bir bakıma takımın tecrübeli isimlerinden biri olan 28 yaşındaki oyuncu, aslında savaşı çıkmadan önce 2021'de Benfica'dan Madenciler'e katıldı, ancak iki yıllığına Atletico Mineiro'ya kiralanarak ülkesine dönmesine rağmen hâlâ kulüple bağını sürdürüyor.
"Kulüpte bu kadar çok Brezilyalı olduğunu gördüğünüzde, buraya gelmeye daha da fazla ilgi duyuyorsunuz diye düşünüyorum" diyen kanat oyuncusu, GOAL'a konuştu."Ben geldiğimde Shakhtar hakkında araştırma yaptım ve burada ne kadar çok Brezilyalı oyuncu olduğunu gördüm. Bu yüzden uyum sürecimin çok daha kolay ve çok daha hızlı olacağını biliyordum. Bence bu çok önemli bir faktör.
"Burada mümkün olduğunca çok Brezilyalı olmasından mutluyuz çünkü bu günlük hayatı kolaylaştırıyor. Yeni Brezilyalı oyuncular geldiğinde de onlara elimizden gelen her şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz.
"Buraya geldiğimde beni en çok mutlu eden şeylerden biri insanlarla bağ kurmanın ne kadar kolay olduğuydu. Avrupa futboluna geçişin zor olabileceğini biliyoruz. Uyum sağlamanız, farklı bir ortamda iletişim kurmanız, soğukla ve saat farkıyla başa çıkmanız gerekiyor. Bu yüzden etrafta çok sayıda Brezilyalı olması işleri çok daha kolay hale getiriyor.
"Bu bana harika bir başlangıç noktası sağladı, özellikle de Ukrayna'ya ilk geldiğimde. Çünkü burada daha önce alt yaş milli takımlarından ve eski kulüplerimden tanıdığım arkadaşlarım zaten vardı. Bu da buraya alışıp gelişim göstermem sürecinde bana çok yardımcı oldu."
Kulüpteki Ukraynalı oyuncular ve personel de Brezilyalı takım arkadaşlarının kendilerini mümkün olduğunca hoş karşılanmış hissetmeleri için ekstra çaba gösteriyor. Pedrinho, "Bize çok saygı gösteriyorlar, biz de onlara saygı duyuyoruz çünkü istesek de istemesek de onların ülkesindeyiz" dedi. "Ama onlar harika insanlar ve kendimizi rahat hissetmemizi sağlıyorlar.
"Örneğin soyunma odasında kendi müziğimizi açmamıza izin veriyorlar. Zor durumlardan geçtiğimizde de bize tam destek veriyorlar. Bu böyle olmasaydı, uyum sağlamanın çok daha zor olacağını düşünüyorum. Ama bu kadar misafirperver olmaları günlük hayatı çok daha kolay hale getiriyor. İzin günlerimizde herkes bir araya geliyor. Bu da hem sahada hem saha dışında takım içi bağı çok güçlendiriyor."
Psikolojik yük
Yine de savaş bölgesinde yaşam, Shakhtar kadrosu ve Brezilyalı oyuncu grubu için her zaman güllük gülistanlık değil; durum özellikle gruptaki genç oyuncular için zor. Cephe hattından yüzlerce mil uzaktaki Lviv'de, hava saldırısı sirenlerinin kulak tırmalayan sesi, süregelen çatışmanın düzenli bir hatırlatıcısı.
Pedrinho, GOAL'e, birkaç hafta önce gece yarısı alarm verilmesinin ardından kendisi ve ailesinin evlerinin altındaki otoparka sığınmak zorunda kaldığını söylüyor.
Forvet, "En büyük zorluk zihinsel olarak güçlü kalmak" dedi. "Buraya geldiğinizde, içine girdiğiniz durumu zaten biliyorsunuz ama ilk başta bu yine de sizi zihinsel olarak etkiliyor. Bu yüzden genç oyuncuları desteklemeye çalışıyoruz. Onlara bunun geçeceğini söylüyor ve bunun mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için dua ediyoruz.
"Ama bence futbolcular, burada yaşayan insanlara biraz da olsa neşe getiriyor. Bir maç izlemek, stadyuma gitmek ve farklı bir şey görmek, tüm bunlar yaşanırken insanların keyif almasına ve biraz olsun rahatlama anı yaşamasına yardımcı olabilir.
"Ama kolay değil. Birçok oyuncu ailesinden uzakta ve hava saldırısı sirenleri ile sığınaklara gitmek zorunda kalmak gibi zor durumlar yaşıyor; ardından ertesi gün uyanıp hayatlarını olabildiğince normal şekilde yaşamaya geri dönüyorlar."
Palkin, kulübün yeni normalinin oyuncu grubunu olumsuz etkilememesi için elinden geleni yaptığını söylüyor. "Oyuncularımızın hayatını çok daha kolay hâle getirmeye çalışıyoruz" diyor. "Oyunculardan bazıları otelde yaşıyor ve aileleri yurt dışında olduğu için bir daireleri yok. Aileleri bazen Ukrayna'ya gelmekten korkuyor.
"Sadece bir otelde kaldığınız, otelin karşısındaki antrenman sahasına gidip idman yaptıktan sonra yeniden otele döndüğünüz böyle bir hayatı hayal edebiliyor musunuz? Yani bu normal hayat gibi değil. Bazen oyuncularımız ailelerini iki ay, üç ay göremedi."
Lojistik kabusu
Kulübün 12 yıldır süren yerinden edilmişliği nedeniyle gereken seyahatler de oyuncular için inanılmaz derecede yıpratıcı.
Pedrinho, "Özellikle lojistik söz konusu olduğunda çok şey değişti" diyor. "Eskiden tüm ailemle birlikte Kyiv'de yaşıyordum ve iç saha maçlarımızı her zaman orada oynuyorduk. Kyiv'de kendi stadımız vardı; Şampiyonlar Ligi maçlarımızı da oynadığımız üst düzey bir stadyumdu. Bu artık mümkün değil.
"Artık her zaman deplasmanda oynuyoruz ve kalıcı bir iç saha statümüz yok. Bu çok ağır bir yük getiriyor çünkü seyahatte bu kadar çok saat geçirdikten sonra maçlara çoğu zaman daha yorgun çıkıyoruz. Başlarda konaklama konusunda da gerçekten kalıcı bir yerimiz hiç olmuyordu. Bir ay Kyiv'de, sonra bir ay Lviv'de kalıyorduk. Bugünlerde kulüp bizi Lviv'de tutmaya çalışıyor, bu da bizim için daha iyi."
Pedrinho, şu anda kısmen artan seyahatlere bağladığı kas problemi nedeniyle forma giyemiyor. "Evde olup sonra maça gitmek başka bir şey" diyor. "Sırf bir maç oynamak için otobüste 10 ya da 12 saat geçirmek, ardından geri dönmek ve birkaç gün sonra Ukrayna liginde tekrar oynamak zorunda kalmak ise bambaşka bir şey.
"Her zaman böyle bir risk var ve er ya da geç, tüm o uzun yolculuklar nedeniyle bir sakatlık yaşayabiliyorsunuz. Ama bu, sahaya her çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımız gerçeğini değiştirmiyor.
"Ama kolay değil. Birçok oyuncu ailesinden uzakta ve sirenler ile sığınaklara gitmek zorunda kalmak gibi zor durumlar yaşıyor; ardından ertesi gün uyanıp hayatlarını olabildiğince normal şekilde sürdürmeye geri dönüyor."
Kalıcı iş modeli
Brezilya'dan gelen transferlerde yarım asra ulaşmak elbette kutlanmaya değer ve bu bağ kulüp için bir gurur nişanı, ancak özünde bu, Shakhtar'ın mevcut sıkıntısına uyarlanmış son derece başarılı bir iş modelinden ibaret.
"Savaş bizim için bir mazeret değil," diye ısrar ediyor Palkin. "Savaş bizi hatta uyum sağlamaya, oldukça hızlı kararlar almaya ve derinlemesine analiz yapmaya itiyor. Örneğin Brezilya'daki scout sayımızı artırdık ve Brezilyalı oyuncuları almadan önce oldukça sofistike bir analiz sistemi kurmaya çalışıyoruz.
"Bu nedenle gelişiyoruz, çünkü bu tür bir yönelimin bize sadece sportif sonuçlar değil, finansal sonuçlar da getirdiğini anlıyoruz."
Nitekim kulüp, savaşın 2022'nin başında başlamasından bu yana transfer piyasasında iyi iş çıkarmayı sürdürdü. Todos, "Açıkça ortada, ellerinde Mudryk vardı ve onun için iyi bir bonservis aldılar [Chelsea'den £89 milyon]," diye açıklıyor. "Ardından Kevin'i yaklaşık 40 milyon €'ya Fulham'a sattılar. Böylece paralarını oradan geri kazandılar ve kendisi [ilk etapta] o kadar da ucuz değildi.
"Sonrasında da birkaç isim daha getirdiler. Marlon Gomes, Alisson geçen yıl geldi ve başka birkaç isim daha, o topluluk da yeniden inşa ediliyordu."
Kanat oyuncusu Kevin, Shakhtar'ın son yıllarda stratejisini nasıl ince ayarlarla değiştirdiğinin bir örneği; kulüp, oyuncuları daha uzun süre elinde tutup geliştirmek yerine, etkili şekilde kısa zaman diliminde 'alıp satma' modeline yöneldi. Kevin, Ocak 2024'te Palmeiras'tan 15 milyon € karşılığında transfer edildi ve sadece 19 ay sonra bu miktarın iki katından fazlasına Fulham'a satıldı.
Palkin, "Kevin satılmadan önce bizimle neredeyse sadece bir buçuk yıl kaldı," diye anlatıyor. "Savaş nedeniyle oyuncu geliştirme yöntemlerimizi de değiştirdik. Çünkü örneğin 2014'ten önce, 2022'den önce, kulübümüze gelen Brezilyalı oyuncuların adapte olması için iki yılı vardı.
"Ama artık böyle bir zamanımız yok. Bir oyuncu alıyoruz ve doğrudan oynuyor. Adaptasyon için bu süreyi neredeyse, bilmiyorum, sıfıra indiriyoruz."
David Neres de görece başarılı bir başka hikâyeydi; kanat oyuncusu, Ocak 2022'de savaş patlak vermeden hemen önce Ajax'tan 12 milyon €'luk bir anlaşmayla geldikten sonra Shakhtar formasıyla tek bir maç bile oynamadı, ancak Ukrayna devi yine de onu sadece altı ay sonra Benfica'ya katıldığında 3 milyon € kârla satmayı başardı.
Todos, "Savaşla, hava saldırısı alarmlarıyla, füzelerle ve bu tür her şeyle ilgili konuştuğumuz zorluklar ne olursa olsun, son 20 yılda her zaman neyle tanındılarsa ona geri döndüler ve bunun kanıtlanmış bir iş modeli olduğunu biliyorlar," diyor.
Değişen piyasa
Ancak Shakhtar 2000'lerin başında öncü konumundayken, bugün benzer iş modelleri Avrupa'nın dört bir yanında ortaya çıkıyor ve orta ölçekli kulüplerden elit takımlara kadar herkes, gezegenin her köşesinde bir sonraki potansiyel 100 milyon avroluk oyuncuyu keşfetmeye çalışıyor gibi görünüyor. Bu da Ukrayna devleri için ciddi bir zorluk yaratıyor.
Savaşın gölgesinde ve süregelen yerinden edilmişliklerinin ortasında Shakhtar, Premier League ve ötesindeki takımların finansal gücüyle rekabet etmekte zorlanıyor. Chelsea'nin harika genç yeteneği Estevao Willian bunun somut bir örneği; Stamford Bridge'e gitmeden önce Madenciler'in önemli hedeflerinden biriydi.
"Chelsea, Brezilya'daki pazarı değiştirdi," dedi Shakhtar'ın sportif direktörü ve kulüp efsanesi Darijo Srna kısa süre önce ESPN'e. "Sadece Brezilya'da değil, Arjantin ve Ekvador'da da 16 ya da 17 yaşındaki oyuncuları alıyorlar. Manchester City de bakıyor. Bizim için bu, eskisine göre daha zor ama Brezilya'da hâlâ çok fazla yetenek var. Örneğin Estevao listemizdeydi ama Chelsea ile mücadele etmek zor."
Daha bu yaz, Shakhtar uzun süre yoğun şekilde takip ettiği bir başka Brezilyalı genç oyuncuyu da kaçırdı: peşinde çok sayıda kulübün olduğu 18 yaşındaki Gabriel Mec. "Gremio'dan Gabriel Mec için neredeyse üç ay görüştük," dedi Palkin GOAL'e. "Sonunda Porto'ya gitti çünkü aynı koşullar söz konusu olduğunda oyuncular savaş olmayan bir ülkede kalmayı tercih ediyor ve biz bunu anlıyoruz."
Ortaya çıkan yeni rekabet ve Shakhtar'ın açıkça yıpratıcı koşulları, kulübün hedeflerinde değişikliğe gitmesine yol açtı; artık odaklarını, Avrupa'nın elit kulüplerinin belki de henüz risk almaya hazır olmadığı Bruninho gibi daha da genç oyunculara çeviriyorlar.
"Şu anda Brezilya pazarında rekabet etmek oldukça zor çünkü artık Avrupa'nın en büyük kulüpleri doğrudan Brezilya'ya gidiyor, yetenekli çocuklar için 40, 50 milyon ödüyor. Bu nedenle bizim için faaliyet göstermek oldukça zor," diye kabul ediyor Palkin.
"Ama uyum sağladık, başkanımız yetenekli oyunculara yatırım yapmaktan korkmuyor. Mesela Bruninho'yu 17 yaşındayken transfer ettik. Yani yaş açısından daha da aşağı inmeye çalışıyoruz. 17 yaşında olduğu için [başlangıçta] oynayamadı ama 18'ine girdi ve oynamaya başladı."
Kritik hedef
Bu yeni turnuva, cazip bir seçenek olmaya devam etmek ve iş modelini ayakta tutmak için her sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtiyacını gerçekten daha da ön plana çıkardı. Ancak Ukrayna Premier Ligi'nin çatışmanın doğrudan sonucu olarak gerilemesi, ligin UEFA katsayı sıralamasında düşmesine yol açtı ve bu da bir engel daha yarattı.
Neyse ki Shakhtar, Ukrayna ligini zirvede bitirmesi ve Paris Saint-Germain'in 2025-26 sezonundaki turnuvayı kazanıp son şampiyonlara ayrılan yeri alması nedeniyle Ligue 1 şampiyonuna tahsis edilen kontenjanın kendisine verilmesi sayesinde 2026-27 sezonunda turnuvanın lig aşamasına doğrudan katılım hakkı elde etti. Aksi halde eleme sürecinin belirsizliğinden geçmek zorunda kalacaktı.
Geçen sezon Madenciler, 2024-25'te ligi ikinci sırada bitirip Avrupa Ligi elemesinde elendikten sonra Konferans Ligi biletiyle yetinmek zorunda kaldı, ancak yine de yarı finale kadar yükseldi ve orada turnuvayı sonradan kazanan Crystal Palace'a elendi.
Palkin, Şampiyonlar Ligi'ne katılımın iş modelinin kilit unsurlarından biri olduğu ve Brezilya'dan oyuncu alımını yönlendirdiği konusunda hiçbir yanılgı içinde değil. GOAL'e konuşan Palkin, "Artık daha çok turnuvalardan ve oyuncu transferlerinden elde ettiğimiz bonuslara odaklanıyoruz. Bunlar en büyük iki gelir kaynağından biri" dedi.
"Onlar [Brezilyalı yetenekler], Shakhtar'a giderlerse doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklarını anlıyor. Ve benim için Şampiyonlar Ligi dünyadaki bir numaralı turnuva. Bu nedenle herkes orada yer almak istiyor. Herkes orada oynamak istiyor, Brezilyalı oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın hayalini kuruyor. Bu yüzden bizi seçiyorlar."
Todos açısından bakıldığında ise Güney Amerika'dan genç yetenekler transfer etme stratejisi neredeyse döngüsel bir hâl aldı. "Shakhtar için öncelik sadece o oyuncuları [geliştirdikleri isimleri] satmak ya da bunun için çalışmak değil, asıl mesele Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bu oyuncuları almak çünkü en büyük nakit kaynağı bu" dedi.
"Ardından, onların Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının bir yan ürünü olarak, artık bu oyuncuları satabilecekleri bir vitrin oluşuyor ve aynı zamanda gözlemcilere bu oyuncuların üst düzey bir turnuvada oynayabildiğini kanıtlama fırsatı doğuyor. Bence sadece Ukrayna Premier Ligi performanslarına dayanarak oyuncular için yüksek bonservisler almaya çalışmak, ne yazık ki artık pek yeterli olmuyor ve yaklaşık son beş yıldır da durum böyle."
Shakhtar, 2026-27 lig aşamasında ilk maç gününün ardından şimdiden puanla tanıştı; Eindhoven'da Hollanda devi PSV ile 1-1 berabere kalarak değerli bir sonuç aldı.
Londra çağırıyor
Bu Şampiyonlar Ligi yolculuğu, kulübü İngiltere'ye taşıyacak; Shakhtar, karşı karşıya oldukları ciddi zorluklar karşısında bir başka ticari fırsattan yararlanıp yeni bir gelir kaynağı yaratmayı hedefliyor.
Temmuz ayında, kulübün 2026-27'de bu ekiplerin hiçbirinin Avrupa kupalarında yer almaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarına stadyumlarından birinde ev sahipliği yapma ihtimali üzerine Londra kulüpleri Chelsea, Fulham ve Brentford ile görüşmeler yaptığı bildirilmişti.
Daha sonra ağustos ayında, Shakhtar'ın Stamford Bridge'i kullanmak için Chelsea ile görüşmelerde ilerleme kaydettiği ortaya çıktı; Chelsea, iyi ilişkiler içinde olduğu bir kulübe yardımcı olmaya istekliydi, ancak yine de bir ücret söz konusu olacaktı. Anlaşma daha sonra ağustos ayının sonlarına doğru doğrulandı.
Ukrayna kulübü yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha maçlarımızı Stamford Bridge'de oynamak Shakhtar için özel bir fırsat" dedi. "Maçlarımıza bu özel mekânda ev sahipliği yapma fırsatı için Chelsea'ye minnettarız. Stamford Bridge, inanılmaz tarihi ve atmosferiyle dünya futbolunun en ünlü stadyumlarından biri."
Londra'da büyük bir Ukraynalı nüfusu bulunuyor ve savaşın sonucu olarak bu nüfus daha da arttı; birçok kişi İngiltere'nin başkentine kaçmak zorunda kaldı. İçişleri Bakanlığı'na göre, Mart 2023 itibarıyla, bir yıl önce yürürlüğe girmelerinden bu yana Ukrayna Vize Programlarından biri kapsamında Birleşik Krallık'a 169.300 kişi geldi. Kent aynı zamanda canlı bir Brezilya toplumuna da ev sahipliği yapıyor.
Palkin, "Savaşın başlangıcından beri Polonya'da oynadık, Almanya'da oynadık. Şimdi İngiltere'ye taşınma kararı alıyoruz çünkü burası yeni bir pazar" diye açıklıyor. "Dürüst olmak gerekirse, iletişim açısından, spor açısından, finans açısından cazibe bakımından dünya futbolunun başkenti.
"Savaşın iş modelimizi nasıl etkilediğini sordunuz. Etkisi bu. Kendimizi çok sayıda Ukraynalının bulunduğu şehirlerde ve ülkelerde göstermeye çalışıyoruz çünkü onların maçlarımızı görmesini istiyoruz.
"Bir de diğer açıdan, finansal açıdan, bize daha fazla gelir getirebilecek ve bilet satışlarını en üst düzeye çıkarabilecek yerler bulmaya çalışıyoruz. Hayatımızın yeni gerçekliğine uyum sağlamaya çalışıyoruz."
Mayıs 2025'te Türkiye ve Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu Arda Turan'ın teknik direktör olarak göreve getirilmesi de ticari açıdan bir nimet olduğunu kanıtladı; Shakhtar beklenmedik şekilde bir Türk taraftar kitlesi oluşturdu. Bunun kanıtı, kısa süre önce Bursaspor deplasmanında oynanan hazırlık maçının 43.000 kişilik kapalı gişe kalabalık çekmesiydi.
Hayatta kalmak ve gelişmek
Maçların Birleşik Krallık'ta oynanacak olması, Shakhtar'ın yeni gerçekliğine nasıl uyum sağladığının bir başka göstergesi. Kulüp, kendi ülkesindeki umutsuz durumun ortasında mümkün olan tüm olumlu sonuçları çıkarmaya çalışıyor.
Sahada ise Turan'ın ekibi, sürgünde olmasına rağmen 2025-26 sezonunun sonunda ezeli rakibi Dinamo Kyiv'den yerel şampiyonluğu geri aldı ve değindiğimiz gibi bu da, UEFA katsayısıyla birlikte, onlara doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselme hakkı sağladı. Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda oynamayı sürdürmek hayati önem taşıyor.
Todos, GOAL'e şöyle konuştu: "Son derece olumlu olabilirsiniz ve eminim Shakhtar yönetiminden bazı isimler de belki böyledir, ancak onlar da bunun (Donetsk'e dönmenin) çok düşük bir ihtimal gibi göründüğünü anlıyor. Bu nedenle de ufuklarını genişletmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Londra'ya gelmelerinin nedeni de bu.
"Bu tür senaryolarla başa çıkma biçimlerinde her zaman yenilikçiler ve bence böyle olmak zorundalar, çünkü son on yıl büyük ölçüde hayatta kalma mücadelesiyle geçti. Ayrıca zengin bir sahiplerinin olması, bir güvence ve sigorta işlevi görerek onlara yardımcı oluyor.
"Ama bunun ötesinde sonuç da alıyorlar. Önümüzdeki yılların neler getireceğini göreceğiz, ancak bence istikrarlı şekilde yükselmeye çalışacaklar; en azından daha fazla büyük oyuncuyu düzenli olarak satmak, Şampiyonlar Ligi'nde daha düzenli yer almak ve dünyanın dört bir yanında daha fazla ortaklık kurmak isteyecekler."
Evindeki gibi
Her şeye rağmen, kulübün sürekli evrilen yeni iş stratejisi hâlâ Brezilya'dan yükselen yetenekleri cezbetmeye dayanıyor. Avrupa'nın vaat edilen topraklarında başarılı bir kariyer için ideal sıçrama tahtası olma yönündeki parlak itibarlarına yaslanıyorlar. Palkin'in gururla söylediği gibi, "Brezilyalı oyuncular Shakhtar'ın kimliğinin bir parçası."
"Bence burası hâlâ çok önemli bir basamak," diyor Todos. "Ve bence Shakhtar bunu gizlemiyor; futbol seviyesi açısından genel olarak ne kadar zayıflamış olursa olsun, Ukrayna Premier Ligi'nde yine de kendinizi gösterebileceğinizi anlıyorlar. Avrupa kupalarındaki performanslarınızla da ardından Premier League'e, İtalya'ya, İspanya'ya ya da nereye isterseniz oraya transfer yapabilirsiniz."
Shakhtar'ın kendi ülkesinde neden hâlâ bu kadar cazip bir seçenek olduğu sorulduğunda Pedrinho, GOAL'e şöyle konuştu: "Savaş olmasaydı, her zaman şaka yollu söylerim, Shakhtar kariyerinize başlamak için dünyanın en iyi kulübü olurdu.
"Burada 18 ya da 19 yaşındaysanız, düzenli oynama ve önemli turnuvalarda mücadele etme konusunda büyük bir fırsatınız var. Bence bu da potansiyelini dünyaya göstermek isteyen birçok genç oyuncuyu cezbediyor. Çoğu zaman bir sonraki adımı atıp daha büyük bir kulübe gidiyorsunuz ama umduğunuz süreleri alamıyorsunuz ve bence Shakhtar size bu fırsatı veriyor.
"Savaş açıkça işleri daha zor hâle getiriyor ama bence oyuncuları hâlâ cezbeden şey burada bulunan Brezilyalıların sayısı. Eğer sadece bir ya da iki Brezilyalı olsaydı, özellikle savaş başladıktan sonra insanların buraya gelmek istemesi bence çok zor olurdu. Ama bu kadar çok Brezilyalı olduğu için, bu transfer çok daha kolay oluyor."
Ve tüm bunların ortasında Pedrinho, futbolun oyuncular için hâlâ her şeyin üzerinde bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguluyor: "Değişen onca şeye rağmen, geriye kalan futbol ve en çok sevdiğimiz şeyi yapmanın neşesi."