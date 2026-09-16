Ukrayna’daki savaşın, Rusya’nın Şubat 2022’de başlattığı tam kapsamlı işgalle başladığı yaygın bir kanaat. Ancak Shakhtar Donetsk için bu çatışma artık 12 uzun yıldır sürüyor.

Kulübün evi olan Donetsk şehri, savaşın çıkış noktalarının merkez üssündeydi. Rusya’nın 2014’te tartışmalı Kırım bölgesini işgal edip ilhak etmesinin ve ardından Shakhtar’ın Donbas bölgesinde şiddeti körüklemesinin ardından kulüp yerinden edildi; o günden bu yana Ukrayna’nın başkenti Kiev ile batıdaki Lviv şehri arasında sürgünde varlığını sürdürüyor.

Bunun, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en kanlı çatışma olduğu bildiriliyor; 2022’nin başından beri yüz binlerce kişinin öldüğü, çok daha fazlasının da yaralandığı tahmin ediliyor ve Shakhtar kendisini ön saflarda buldu.

Kulübün lakabının "Madenciler" olması çok yerinde; kendine özgü parlak turuncu formaları ve 2009 Avrupa Ligi zaferinin yanı sıra Shakhtar, tartışmasız şekilde en çok transfer piyasasında bilinmeyen Brezilyalı yetenekleri keşfetme, onları geliştirme ve önemli bir kârla satma konusundaki eşsiz becerisiyle tanınıyor; Donetsk de bu süreçte beklenmedik bir sığınak hâline geldi. Premier League’in sevilen isimlerinden Willian ve Fernandinho’nun yanı sıra kulüp tarihinin en golcü oyuncusu Luiz Adriano da Brezilya’dan gelen en başarılı transferleri arasında yer alıyor.

Rusya ile savaşın Shakhtar’ın ünlü transfer stratejisini bitirdiğini düşünebilirsiniz, ancak bu konuda fazlasıyla yanılırsınız. Tüm olumsuzluklara rağmen kulübün kadrosunda şu anda rekor sayıda Brezilyalı oyuncu bulunuyor; yaz aylarında, tarihindeki Güney Amerika ülkesinden gelen 50. transferi karşılayarak önemli bir eşiğe ulaştı.

"Savaş bizim için bir mazeret değil," diyor Shakhtar’ın 22 yıllık CEO’su Sergei Palkin, GOAL’a kendinden emin bir şekilde. "Bizi uyum sağlamaya itiyor, oldukça hızlı kararlar almaya ve derinlemesine analiz yapmaya zorluyor.

"Brezilyalı oyuncular kimliğimizin bir parçası ve herkes Brezilyalı oyuncular sayesinde Shakhtar’ı tanıyor. Bu yüzden durma noktasında değiliz. Sadece gelişme, gelişme ve gelişme noktasındayız."