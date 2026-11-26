“Yeovil'deki sözleşmem bitti. Açıkçası ikinci yılımın son altı ila sekiz ayında orada hiç mutlu değildim. Futboldaki dengeleri ve benzeri şeyleri anlıyorum ama o zamanlar çocuktum. Profesyonel olarak ilk yılımdı ve oynamıyordum. Bazen maç için deplasmana gidiyor, yedek kulübesinde bile yer almadan tribünde oturuyordum! ‘Burada kalmak istemiyorum’ dedim. Sözleşmemi yenilemeyeceklerini biliyordum. Ben de kalmak istemediğim için o sırada mutluydum. League Two'da olsa bile kalmak istemiyordum. Sonrasında, ‘Tamam, daha 18 yaşındayım, rezerv takımı olan bir kulüp bulmaya çalışacağım’ dedim. Yeovil'in yalnızca genç takımları vardı. Dolayısıyla 18 yaşından sonra ya A takımda oynuyordunuz ya da hiç oynamıyordunuz. 21 yaş altı takım yoktu.

“Barnsley ve Burton Albion'da deneme antrenmanlarına çıktım. Rezerv takımları için teklif alamadım. Sonunda İngiltere'de profesyonel liglerin dışındaki bir seviyeye indim. Başka seçeneğim yoktu. O dönem sanırım Conference North'un bir altındaki ligde oynadım. Profesyonel ligler dışındaki piramidin üçüncü kademesiydi. Ufak tefek bir orta saha oyuncusuyum; top sürekli başımın üzerinden geçiyordu! O noktada futbol oynamaktan pek keyif almıyordum. Oyun, benim sevdiğim tarza uygun değildi. Sonra Yeni Zelanda'dan bir antrenör, Burton Albion'ın oyuncu alımından sorumlu yetkilisi aracılığıyla benimle ilgilendiğini iletti. Yetkili bizi tanıştırdı.

“Aslında Yeni Zelanda'ya başlangıçta futbol oynamak için gitmedim. Ne yapacağıma karar vermem gerekiyordu. Futbol oynamayacaksam, oynamaktan keyif almıyorsam ne yapacaktım? Bu yüzden gittim. Biraz seyahat ettikten sonra yerel bir takımla yeniden antrenman yapmaya başladım. Oradan Yeni Zelanda Ulusal Ligi'ne geçtim. Benim için önemli olan, futbol oynama keyfini yeniden bulmaktı. O keyfi bulamasaydım kendimi oynamaya zorlamayacaktım.

“Yeniden keyif almaya başladım ve ‘Tamam, yapmak istediğim şey bu’ dedim. Sonra mesele, tam zamanlı futbola nasıl döneceğimdi. Orada birkaç kişiyle konuştum. Oyunculardan biri beni, bugün de menajerliğimi yapan ve Kanada'da çalışan menajeriyle tanıştırdı. Benim sorum şuydu: CPL'ye gidebilir miyim? Çünkü yeni bir profesyonel ligdi. Tam zamanlıydı ve hâlâ gelişiyordu. Ama oyunculara sunduğu fırsatlar sayesinde iyi performans gösterirseniz başka bir yere gitmek için sağlam bir vitrin sağlıyor. Yeni Zelanda'dan 2020 sezonu için oraya gitmeye çalıştım. O sırada menajerim maç görüntülerimi gönderiyordu. Sanırım CPL'den üç kulüple görüştü. Hepsi, ‘Yeni Zelanda ligini pek ciddiye almıyoruz. Profesyonel değil ve oradan oyuncu izlemeyi düşünmüyoruz’ dedi. Bu, 2019'un ortaları ya da sonlarıydı. 2020 sezonunda gitmek istiyordum. ‘Tamam, unutayım gitsin. Olmayacak, en azından denedim’ dedim.

“Bunun üzerine 2020'nin başında Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya geçmeye karar verdim. Futboldan keyif alıyordum ve Avustralya'daki NPL, Yeni Zelanda liginden daha iyi bir ligdi. Orada daha fazla para kazanabiliyordunuz. 2020'nin başında gittim ve oynuyordum. Tabii o yıl COVID yılıydı. Sezon ertelenmedi bile, doğrudan iptal edildi! O dönemde Yeni Zelanda ve Avustralya, COVID kısıtlamaları açısından dünyanın en katı ülkeleriydi. Hepimiz kapanmadaydık, sezon iptal edilmişti ve yeniden başlayacağına dair bir konuşma yoktu. Ben de ‘Birleşik Krallık'a, ailemin yanına döneyim. Ortalık biraz sakinleşene kadar bekleyip ne olacağını göreyim’ dedim.

“2020'nin ortasında Birleşik Krallık'a döndüm ve yine üçüncü kademeden bir takım olan Nuneaton Borough ile sözleşme imzaladım. Bir süre orada oynadım. Ardından 2021'in başında İzlanda'nın en üst liginde oynamak için teklif aldım. Tam zamanlı olduğu için ilgimi çekmişti. Ama profesyonel değildi; haftada üç dört kez akşam antrenmanı yapılıyordu. Profesyonel lig olarak kabul edilse de yapısı İngiltere'deki profesyonel ligler dışındaki futbola benziyordu. Diğer oyuncuların muhtemelen gündüz işleri vardı. Başka seçeneğim olmadığı için oraya gitmeye karar vermiştim.

“Sonra 2020'nin sonunda, Noel'den iki üç gün sonra, Pacific'in o dönemki, şimdi ise USL Championship'te çalışan antrenörü Pa-Modou Kah menajerimi aradı. ‘Görüntülerini izledim’ dedi. Bunu sonradan öğrendim ama oraya vardığımda bana anlattı: Menajerim 10 dakikalık bir özet video göndermiş. O sadece ilk 30 saniyeyi izlemiş. Top bana gelmiş, omuz düşürüp rakibimi geçmişim ve beni istediğine karar vermiş. 2020'de istediğim fırsat buydu. Menajerime ‘Hiç soru sorma’ dedim. O noktada sözleşmenin bir yıllık mı beş yıllık mı olduğu, paranın iyi mi kötü mü olduğu umurumda değildi. ‘Bana maaş bağlasınlar, kalacak yer versinler ve beni oraya götür’ dedim. Oraya vardığımda tam zamanlı, profesyonel futbol oynayacağımı ve iyi işler çıkaracağımı biliyordum. Yeni Zelanda'dan CPL'ye uzanan süreç böyle gelişti.”