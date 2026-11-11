Uli Hoeneß aslında çılgın işlere kalkışan biri değil. En azından transfer piyasasında. Orada büyük risklerden ve yüksek meblağlardan kaçınılır. Hoeneß bu ilkesini Bayern Münih'teki haleflerine de bugüne kadar aktardı.

Hoeneß, Bayern'in mimarı olarak yaptıklarını 17 bölümde ele alan ve 2021 sonunda kendisiyle yapılmış kapsamlı bir röportajla tamamlanan ödüllü 11 Leben podcast'inde geçmişe dönüp "Yalnızca hesabını yapabildiğim riskleri aldım" dedi. Ancak yine kendi anlattığına göre bazen, "bir oyuncuya kafayı taktığında neredeyse bir av heyecanına" kapılıyordu: "O zaman epey mantıksız şeyler de yaptığım oldu."

Örnek vermesi istendiğinde hemen Franck Ribery'nin adını söyledi. Bugün 74 yaşında olan Hoeneß, "Ona öylesine inanıyordum ki" diyerek Bayern Münih açısından sonradan bakıldığında tarihî önem taşıyan 2007 yazında kendisini bir kez daha saran bu "av heyecanını" anlattı.

O dönemde Alman futbolundaki güç dengeleri bir anda ve Hoeneß'in hiç hoşuna gitmeyecek biçimde kökten değişmişti. "Onun" Bayern'i 2006/07 sezonunu ancak dördüncü sırada tamamlamış, şampiyonluğu Stuttgart kazanmıştı. Ya Bayern? Şampiyonlar Ligi yerine UEFA Kupası'yla yetinmek zorunda kalmıştı. Devler Ligi'nin büyük parası yerine "Kaybedenler Kupası" (Franz Beckenbauer). Köpüklü şarap yerine Selters. Şampiyonluk kupası yerine karton.

Hoeneß, en azından Alman futbolunda gücü yeniden ele geçirmek için 2007 yazında rekor şampiyonun, Münih'te "vadeli mevduat hesabı" diye de anılan hazine sandığının kapağını açtı. Bayern'i yeniden futbolun bir numarası yapabilecek oyuncuları ararken gözünü yurt dışına çevirdi. Önce Fiorentina'da oynayan Luca Toni'nin bulunduğu İtalya'ya yöneldi. Dünya şampiyonu forveti yaklaşık 11 milyon euro karşılığında ilk büyük transferi olarak kadroya kattı.

Ardından gözünü batıya, daha doğrusu Fransa'ya çevirdi. Orada, 2006'da Almanya'daki Dünya Kupası'nda da göz dolduran genç bir kanat oyuncusu, Olympique Marseille'deki ikinci güçlü sezonunu henüz tamamlamıştı: Franck Ribery.