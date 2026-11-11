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Uli Hoeneß

"Oldukça mantıksız şeyler yaptık": Uli Hoeneß, Bayern Münih'te belki de en büyük hamlesine nasıl imza attı

Franck Ribery'nin transferi, hiç kuşkusuz Bayern Münih tarihinin en iyi transferlerinden biri. Bu anlaşmanın arkasındaki isim ise Uli Hoeneß'ten başkası değil.

Jonas Rütten
Çeviri:

  • Yaklaşık 20 yıl önce Bayern Münih ve dönemin menajeri Uli Hoeneß, kulübün tarihini sonsuza dek değiştirecek bir transfere imza attı. Franck Ribery, 2007 yazında Olympique Marsilya'dan geldi. Bu büyük hamlenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği uzun süre belirsiz kaldı. Sonunda Hoeneß'un ehliyetine bile mal oldu ve FCB'ye yeni binyılın kulüp efsanelerinden birini kazandırdı.

    Bu yazı ilk kez Ekim 2022'de yayımlandı.

  • Uli Hoeneß, Franck Ribery'nin yanında av heyecanına kapıldı

    Ribery 2013

    Franck Ribery, milenyumun başından bu yana Bayern Münih tarihinin en önemli oyuncularından biriydi.

    Böyle bir oyuncuya kafayı taktığımda, oldukça mantıksız şeyler de yaptığım oldu.

    Uli Hoeneß aslında çılgın işlere kalkışan biri değil. En azından transfer piyasasında. Orada büyük risklerden ve yüksek meblağlardan kaçınılır. Hoeneß bu ilkesini Bayern Münih'teki haleflerine de bugüne kadar aktardı.

    Hoeneß, Bayern'in mimarı olarak yaptıklarını 17 bölümde ele alan ve 2021 sonunda kendisiyle yapılmış kapsamlı bir röportajla tamamlanan ödüllü 11 Leben podcast'inde geçmişe dönüp "Yalnızca hesabını yapabildiğim riskleri aldım" dedi. Ancak yine kendi anlattığına göre bazen, "bir oyuncuya kafayı taktığında neredeyse bir av heyecanına" kapılıyordu: "O zaman epey mantıksız şeyler de yaptığım oldu."

    Örnek vermesi istendiğinde hemen Franck Ribery'nin adını söyledi. Bugün 74 yaşında olan Hoeneß, "Ona öylesine inanıyordum ki" diyerek Bayern Münih açısından sonradan bakıldığında tarihî önem taşıyan 2007 yazında kendisini bir kez daha saran bu "av heyecanını" anlattı.

    O dönemde Alman futbolundaki güç dengeleri bir anda ve Hoeneß'in hiç hoşuna gitmeyecek biçimde kökten değişmişti. "Onun" Bayern'i 2006/07 sezonunu ancak dördüncü sırada tamamlamış, şampiyonluğu Stuttgart kazanmıştı. Ya Bayern? Şampiyonlar Ligi yerine UEFA Kupası'yla yetinmek zorunda kalmıştı. Devler Ligi'nin büyük parası yerine "Kaybedenler Kupası" (Franz Beckenbauer). Köpüklü şarap yerine Selters. Şampiyonluk kupası yerine karton.

    Hoeneß, en azından Alman futbolunda gücü yeniden ele geçirmek için 2007 yazında rekor şampiyonun, Münih'te "vadeli mevduat hesabı" diye de anılan hazine sandığının kapağını açtı. Bayern'i yeniden futbolun bir numarası yapabilecek oyuncuları ararken gözünü yurt dışına çevirdi. Önce Fiorentina'da oynayan Luca Toni'nin bulunduğu İtalya'ya yöneldi. Dünya şampiyonu forveti yaklaşık 11 milyon euro karşılığında ilk büyük transferi olarak kadroya kattı.

    Ardından gözünü batıya, daha doğrusu Fransa'ya çevirdi. Orada, 2006'da Almanya'daki Dünya Kupası'nda da göz dolduran genç bir kanat oyuncusu, Olympique Marseille'deki ikinci güçlü sezonunu henüz tamamlamıştı: Franck Ribery.

  • Franck Ribery kelepir fiyata mı? Uli Hoeneß futbolcu menajerlerine lanet okuyor

    Pape Diouf mit Franck Ribery
    IMAGO / Panoramic by PsnewZ

    Pape Diouf (sağda), Olympique Marsilya'da Franck Ribery (solda) ile birlikte.

    Danışmanı düşündüm. Onu öldürebilirdim!

    Hoeneß, "Bir Alman danışman bize, 'Onu 15 ila 20 milyona alabilirsiniz' dedi. Bunun üzerine Karl Hopfner (dönemin genel müdürü, editörün notu) ile özel jetle büyük bir heyecan içinde Paris'e uçtuk" diye anlattı. Hedefleri, bir otelin 20. katındaki, 2005-2009 yılları arasında Marsilya'nın başkanlığını yapan Pape Diouf'a ait süitmiş.

    Hoeneß'e göre bunun maliyeti 20 bin avroyu bulmuş. Ama insanı "av heyecanı" sarınca böyle oluyor. Uli Hoeneß bile "oldukça mantıksız" şeyler yapıyor. Ne var ki Marsilya'nın patronuyla yapılan görüşme bekledikleri büyük başarıyı getirmedi. Tam tersine.

    Hoeneß sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize kahve içmek isteyip istemediğimizi sordu. Karl Hopfner ile söze benim başlamam konusunda anlaşmıştık. Ben de '15 milyon, primlerle birlikte biraz daha fazlasını düşünebiliriz' dedim." Ancak gözde oyuncu Ribery için yaptığı ilk teklif, Diouf'nun yüzünde yalnızca isteksiz bir tebessüm yarattı.

    Mart 2020'de 68 yaşında koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden Diouf'nun, Hoeneß ve Hopfner'e "Beyler, sanırım bir yanlış anlaşılma var. Oyuncuyu 30 milyonun altına bırakmayız" yanıtını verdiği belirtildi.

    Hoeneß tepkisini, "Birbirimize baktık, ben de danışmanı düşündüm. Onu öldürebilirdim. Sonra kahvemizi bitirip bitiremeyeceğimizi sordum ve ardından eve uçtuk" sözleriyle anlattı. İkili, daha çeyrek saat bile geçmeden süitten ayrılmıştı.

  • Uli Hoeneß, Ribery anlaşmasını sonuçlandırdı ve ehliyetini kaybetti

    Ribery Sagnol
    Getty Images

    Franck Ribery (sol arka tarafta) ve Willy Sagnol (ortada), Fransa Millî Takımı antrenmanında.

    Sonra onu sanırım 20 milyonun üzerinde bir bedelle aldım!

    Hoeneß, "Oyuncuyu tanıyan Bixente Lizarazu ve Willy Sagnol'ü aradım" dedi ve ekledi: "Sonra o kadar baskı yaptım ki Franck sonunda Marsilya'ya, 'Ya şimdi Bayern'e gitmeme izin verirsiniz ya da burada kalırım' dedi."

    Hoeneß, o dönemde Ligue 1 kulübü Marsilya'nın mali durumunun iyi olmadığını ve o yaz Ribery'nin transferinden gelecek paraya acilen ihtiyaç duyduğunu biliyordu: "Sonunda onu sanırım 20 milyonun biraz üzerinde bir bedelle aldım."

    Transfer tamamlandıktan sonra Hoeneß "öyle coşkuluydu ki" Leopoldstraße'de "fazla hızlı araç kullandı". Sonuç olarak Ribery transferinin bedelini yalnızca "20 milyonun biraz üzerinde" bir meblağla (bugün bonservis bedelinin 30 milyon avro olduğu tahmin ediliyor) değil, ehliyetine bir ay süreyle el konulmasıyla da ödedi.

    Hoeneß, ne o dönem rekor olan bonservis bedelinden (ancak 2012'de Javi Martinez daha pahalıya transfer edildi, bugün ise listenin başında Harry Kane var) ne de ehliyetini geçici olarak kaybetmesinden pişmanlık duymuş olmalı. Ribery, araya bazı skandallar girse de FCB'de 12 yıl kaldı ve kulüp tarihinde yeni binyılın en iyi ve en önemli oyuncuları arasına adını yazdırdı. Bayern Münih, onun da katkısıyla Alman futbolunda yeniden ölçüt hâline geldi ve 2013'te üçleme yaptı.

    Ribery, Isar kıyısında geçirdiği 12 yılda 425 resmî maçta 306 gole doğrudan katkıda bulundu (124 gol, 182 asist). 2019'da veda vakti geldiğinde ise Fransız oyuncunun aklında Bayern Münih'ten yalnızca bir kişi vardı: Uli Hoeneß.

  • Uli Hoeneß, Ribery'nin Bayern Münih formasıyla çıktığı son maçta ve attığı golde ağladı

    Uli Hoeneß
    Getty Images

    Uli Hoeneß ile Franck Ribery arasında çok özel bir bağ oluştu.

    Her zaman yanımdaydı, benimle hep konuşur, bana moral verirdi. Benim için bir baba gibiydi.

    Ribery, rekortmen kulüpten ayrıldıktan sonra Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, "Bu adamı hayatım boyunca asla unutmayacağım" dedi: "Her zaman yanımdaydı, benimle hep konuştu, bana moral verdi. Benim için bir baba gibiydi. Aramızda 'relation speciale' var."

    FCB'nin bugünkü onursal başkanı Hoeneß de bu özel bağı defalarca gösterdi. Bunun en çarpıcı örneği, Ribery'nin 18 Mayıs 2019'da Bayern Münih formasıyla çıktığı son iç saha maçında yaşandı. Fransız oyuncu 61. dakikada Kingsley Coman'ın yerine oyuna girerken Hoeneß tribünde ağladı. Bayern Münih macerası o gün sona eren, Ribery'nin sahada mükemmel bir uyum yakaladığı partneri Arjen Robben için de gözyaşı döktü.

    Peki Ribery? Kendisine ve başkanına en güzel veda hediyesini verdi: FCB formasıyla çıktığı son iç saha maçında son golünü attı. Ribery'nin özel bir ilişkisi yalnızca Hoeneß ile değil, futbolla da vardı. Üç yıl sonra diz sorunları nedeniyle bu ilişkiye duygusal bir videoyla kesin olarak son verdi. Ribery vedasında, "Top duruyor. Ama içimdeki duygular durmuyor" diye yazdı. Bayern Münih, paylaşımına "Efsanemiz. Sonsuza dek" sözleriyle yanıt verdi. Gerçekten de bir 'relation speciale'.

  • Franck Ribery: Bayern Münih'teki performans verileri ve istatistikleri

    Turnuva

    Maç

    Gol

    Asist

    Bundesliga

    273

    86

    120

    Şampiyonlar Ligi

    87

    18

    28

    DFB-Pokal

    43

    12

    25