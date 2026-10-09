St. Louis CITY, Marcel Hartel’i kaybetmeyi planlamıyordu. Ağustos ayıydı. Kulüp üst üste ikinci hayal kırıklığı sezonuyla boğuşuyordu ve yıldız oyuncusu, en golcü ismi ve en çok kazanan futbolcusu çıkıp ayrılmak istediğini söylüyordu.

Sportif Direktör Corey Wray’e göre bunun nedenleri aslında futbolla ilgili değildi.

Wray, GOAL’a yaptığı açıklamada, “Bizler hayatları olan insanlarız. Ve o hayatlarla birlikte karmaşalar, zorluklar, alınması güç kararlar geliyor. Ailemiz, geniş ailemiz, hayatımızdaki özel biri, çocuklarımız var ve bir noktada, burada işler ne kadar iyi giderse gitsin ve kendisi ne kadar mutlu olursa olsun, Marcel ailevi kişisel bir nedenle Almanya’ya geri dönme talebiyle bize geldi” dedi.

Kulüp onu tutmak için her şeyi denedi ancak Hartel, eve dönme konusundaki ısrarından vazgeçmedi. St. Louis’in onu bırakmaktan başka seçeneği yoktu. Mesele sadece doğru anlaşmayı bulmaktı. Hannover 96 gereken bedeli ödedi. Hartel ayrıldı. Ve teoride St. Louis’in sezonu da onunla birlikte bitti.

Görünüşe göre öyle olmadı.

Hartel’in ayrılığı 11 Ağustos’ta açıklandığından bu yana St. Louis, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini dokuz maçtan 19 maça çıkardı. Takımın son mağlubiyeti, 3 Mayıs’ta Austin deplasmanında aldığı 2-0’lık yenilgiydi ve bu sonuç onları Batı Konferansı’nda 14. sırada bırakmıştı.

Şimdi ise ikinci sıradalar ve lider Vancouver’ın sadece üç puan gerisindeler. 36 yaşındaki ilk sezonundaki başantrenör Yoann Damet yönetimindeki bu dikkat çekici dönüş, MLS’te Yılın Teknik Direktörü ödülü için güçlü bir adaylık dosyası oluşturuyor.

Üç ayda işlerin ne kadar değişebildiğini görmek gerçekten dikkat çekici. Şimdi ise mesele, mevcut seviyeyi koruyabilmek.

Wray, “Bence en büyük zorluk, yenilmezlik serisi nedeniyle belki de başka insanların beklentilerinin ya da planlarının değişmiş olması. Damet ve ben buna sezona başladığımız şekilde yaklaşıyoruz. Hedeflerimiz var, onları belirledik ve şu an için bunları hemen değiştirmeyi pek düşünmüyoruz” dedi.