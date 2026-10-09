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St. Louis GFX 1-1GOAL

'Oldukça inanılmaz bir an' - 14.'lükten şampiyonluk adaylığına: Yoann Damet, St. Louis CITY'yi nasıl yeniden ayağa kaldırdı ve Marcel Hartel olmadan onları nasıl yolda tuttu

St. Louis CITY, MLS'in en kötü takımlarından biriyken ligin en iyilerinden biri hâline geldi ve lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini egale etmeye bir maç uzaklıkta.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • St. Louis CITY, Marcel Hartel’i kaybetmeyi planlamıyordu. Ağustos ayıydı. Kulüp üst üste ikinci hayal kırıklığı sezonuyla boğuşuyordu ve yıldız oyuncusu, en golcü ismi ve en çok kazanan futbolcusu çıkıp ayrılmak istediğini söylüyordu.

    Sportif Direktör Corey Wray’e göre bunun nedenleri aslında futbolla ilgili değildi.

    Wray, GOAL’a yaptığı açıklamada, “Bizler hayatları olan insanlarız. Ve o hayatlarla birlikte karmaşalar, zorluklar, alınması güç kararlar geliyor. Ailemiz, geniş ailemiz, hayatımızdaki özel biri, çocuklarımız var ve bir noktada, burada işler ne kadar iyi giderse gitsin ve kendisi ne kadar mutlu olursa olsun, Marcel ailevi kişisel bir nedenle Almanya’ya geri dönme talebiyle bize geldi” dedi.

    Kulüp onu tutmak için her şeyi denedi ancak Hartel, eve dönme konusundaki ısrarından vazgeçmedi. St. Louis’in onu bırakmaktan başka seçeneği yoktu. Mesele sadece doğru anlaşmayı bulmaktı. Hannover 96 gereken bedeli ödedi. Hartel ayrıldı. Ve teoride St. Louis’in sezonu da onunla birlikte bitti.

    Görünüşe göre öyle olmadı.

    Hartel’in ayrılığı 11 Ağustos’ta açıklandığından bu yana St. Louis, tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini dokuz maçtan 19 maça çıkardı. Takımın son mağlubiyeti, 3 Mayıs’ta Austin deplasmanında aldığı 2-0’lık yenilgiydi ve bu sonuç onları Batı Konferansı’nda 14. sırada bırakmıştı.

    Şimdi ise ikinci sıradalar ve lider Vancouver’ın sadece üç puan gerisindeler. 36 yaşındaki ilk sezonundaki başantrenör Yoann Damet yönetimindeki bu dikkat çekici dönüş, MLS’te Yılın Teknik Direktörü ödülü için güçlü bir adaylık dosyası oluşturuyor.

    Üç ayda işlerin ne kadar değişebildiğini görmek gerçekten dikkat çekici. Şimdi ise mesele, mevcut seviyeyi koruyabilmek.

    Wray, “Bence en büyük zorluk, yenilmezlik serisi nedeniyle belki de başka insanların beklentilerinin ya da planlarının değişmiş olması. Damet ve ben buna sezona başladığımız şekilde yaklaşıyoruz. Hedeflerimiz var, onları belirledik ve şu an için bunları hemen değiştirmeyi pek düşünmüyoruz” dedi.

  • Yerle bir etmek

    Colorado Rapids v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Yoann Damet, MLS'teki ilk tam zamanlı başantrenörlük görevinde fazlasıyla etkileyici bir performans sergiledi.

    Her teknik direktör size “süreç” ve “sistemler” üzerine olduklarını söyler. Hizalanmanın her şey olduğu modern futbolun gerçeği bu. Doğru sportif direktörü, doğru teknik direktörü ve doğru tesisleri bir araya getirin, güzel şeyler olur.

    St. Louis, 2023’te lige ilk girdiğinde bunun modeli olmuştu. Alman futbol gurusu Lutz Pfannenstiel, Sportif Direktör olarak göreve geldi. Genç ve ilerici bir teknik direktör olan Bradley Carnell’i göreve getirdi. İlk maçlarını kazandılar ve sonrasında da gerçekten durmadılar. Carnell, takımı Batı Konferansı’nı ilk sırada bitirmeye taşıdı. MLS’te yalnızca üç takım daha fazla puan topladı. Ve büyü ilk turda oldukça ani şekilde sona erse de, bunu yeniden yapabileceklerine inanmak için fazlasıyla neden vardı.

    Bunun yerine işler tam tersi yönde gitti. 2024’te Batı’da 12. sırada bitirdiler. Geçen yıl ise 13. oldular; sezonun büyük bölümünü kulübün MLS Next Pro takımından yükseltilen bir geçici teknik direktör yönetti.

    Peki yanıt ne oldu? Her şeyi yıkıp baştan yapmak. Veri odaklı yaklaşımıyla öne çıkarılan Wray geldi; bunu da birkaç yardımcı GM rolünde yapmıştı, çünkü hiç tam zamanlı CSO olmamıştı. İlk tercihi mi? Hiç tam zamanlı MLS başantrenörlüğü yapmamış bir isim. Sonuçlar kötüye gidince de kimse pek şaşırmadı. Sonuçta kulüpler yeniden yapılanmaya giderken, deneyim ve tecrübeli isimler yerine rakamları ve elektronik tabloları tercih ettiğinde olması gerekenin bu olduğu söylenir.

  • “Bu zaman alacak”

    Yoann Damet St. Louis CITY
    Getty

    St. Louis'nun sezondaki ilk galibiyetini alması bir aydan fazla sürdü

    Ama bunun bir avantajı da vardı. Genç, çevik ve aç bir ekiple çalışın, beklentinin düşük olduğu bir kadro kurun; belki biraz sihir gerçekleşebilir.

    En azından ocak ayında buna böyle bakıyorlardı.

    Damet, “Ne istediğinize dair net bir vizyonla başlarsınız ve oraya nasıl varacağınıza dair net bir süreç belirlersiniz” dedi. “Bunun zaman alacak bir yolculuk olacağını bilirsiniz ama en azından takip edeceğiniz bir yönünüz olur.”

    En azından taktik anlamda bazı temel prensipler vardı. Damet, üç stoper, çok çalışan iki merkez orta saha, en az bir 10 numara ve bir santrfor istiyordu. St. Louis ayrıca topa mümkün olduğunca fazla sahip olmak istiyordu. İlk başta bu pek işlemedi. 21 Mart'a kadar bir maç bile kazanamadılar ve o karşılaşmada, New England'a karşı 3-1'lik galibiyette, rakibinden daha az topa sahip oldular.

    Elbette burada gerçek bir ironi var. Ancak Damet bunun planın bir parçası olduğu konusunda ısrarcı.

    “Her gün, her hafta düşünüp değerlendirme yapmanız, sonra bundan ders çıkarmanız ve ertesi gün bunu daha iyi yapmaya çalışmanız gerekir” dedi.

    Bu aynı zamanda bir kırılma noktası da olmuş olabilir; son derece genç ve tamamen veri odaklı bu modelin işe yaradığının bir teyidi.

    Damet, “İnanç giderek büyüyor, özgüven gelmeye başlıyor ve sonra bunu biraz daha sürdürülebilir hale getirebiliyorsunuz. Bu yüzden, geçtiğimiz yolculuğun bu olduğunu söyleyebilirim. Başından beri benimseme vardı ama inanç ve özgüven süreç ilerledikçe büyüyor” diye ekledi.

  • Kilit parçalar kaybediliyor...

    Marcel Hartel St. Louis
    Getty

    Marcel Hartel'in ayrılığı, Yoann Damet ve ekibinin hazırlık yaptığı bir şey değildi

    Ve tam da Damet umut görmüşken, kötü şeyler geldi. Hartel’in durumu kaçınılmazdı.

    Wray, “Gerçekten zorlayabileceğimiz şeyin de bir sınırı var. İnanın bana, her şeyi denedik ve akla gelebilecek her şeyi yaptık, çünkü bunun önemini anlıyorduk. Ama bunun mümkün olmadığı anda harekete geçmek zorundayız” dedi.

    Ancak taraftarın gözdesi Eduard Lowen’in ayrılığı daha az bekleniyordu. Hücum orta sahası oyuncusunun, yani Damet’in kilit silahlarından birinin, sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi bekleniyordu. Takımın ilk yapılanmasının bir parçasıydı. Ve St. Louis bir uzatma konusunda net bir taahhütte bulunmayınca, kulüpten kendisi için takas ihtimalini araştırmasını istedi.

    Wray, “Oyuncular o altı aylık döneme bakar. Ve bu konuda herhangi bir netlikleri yoksa gerçekten endişelenmeye başlarlar” diye açıkladı.

    Lowen’in durumu, sezon öncesi döneminin kişisel bir trajediden etkilenmiş olması nedeniyle daha da karmaşık hale geldi. Eşi iki yıl boyunca beyin kanseriyle mücadele etti ve Mart 2026’da hayatını kaybetti. St. Louis ona kişisel izin verdi ve nisan ayına kadar hiçbir maçta forma giymedi. Piyasa değeri, Lowen kalitesindeki bir oyuncunun iyi bir maaşı ve belki de gözde bir designated player kontenjanını hak ettiğini gösteriyordu. St. Louis bunu garanti edemedi.

    Wray, “Bu, benim çok saygı duyduğum bir adam. Onu kalmaya zorlayabilirdim ama biliyorsunuz, serbest oyuncu olabilirdi. Ona bütün bunları söyleyebilirdim. Teoride bunların hepsini yapabilirsiniz ama biz hepimiz için mantıklı olan bir noktaya varmak ve ayrıca bu adama bir şey bulması için fırsat vermek istedik” diye ekledi.

    Lowen, ağustosta San Jose Earthquakes’e takas edilecekti.

  • ...büyük isimler geliyor

    Red Bull New York v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    Navarro, beş maçta attığı beş golle bonservis bedelini şimdiden haklı çıkarmaya başladı

    Böylece ayrılıklar da netleşti; takımın en göze çarpan yetenekleri gitmiş, yeni bir başantrenör göreve gelmiş ve çaylak bir yönetim ekibi iş başındaydı. Ancak Wray, bir futbol kulübü için değişimin neye benzediğini biliyordu. 2007'de lige katıldıktan sonra adım adım yükselen Toronto FC'nin ilk günlerinde oradaydı.

    “Toronto FC'deki ilk stajyerdim. İmza attığımız her oyuncu yepyeniydi. O takımla kurulan bağ son derece özel ve bu yüzden taraftar olarak yolculuğunu birlikte başlattığınız birinin kulüpten ayrılmasının hoş olmadığını anlıyorum” dedi. “Ama sporda döngüler vardır.”

    Üstelik perde arkasında değişim zaten başlamıştı. Damet'in Columbus Crew etkisi taşıyan oyun tarzı, hızlı karar alma ve önde yoğun baskı gerektiriyordu. Ellerindeki bazı oyuncular buna tam olarak uygun değildi.

    Wray, “Bu, ayrılan oyuncuların bireysel olarak kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hepsi olağanüstü oyuncular. Ama takımı kurmak istediğiniz yapı, tamamen takım içindeki uyuma ve maç içinde son derece esnek olabilmeye, teknik direktör için taktiksel uyarlamalar yapabilmeye, herkesin koşması, katkı vermesi ve baskı yapması gereken fiziksel profile uymaya bağlı” diye açıkladı.

    Ve bu temel inanç oturduktan sonra toparlanmak da o kadar zor olmadı.

    Damet, “Yılın başında her zaman söyledim, merkezde olacak olan takımdı. Her birey takıma kendi değerlerini getiriyor ama her bireyin parlamasını sağlayacak tek şey takım. Ve bence bunun çok net bir şekilde anlaşıldığı ortada” diye konuştu.

    Yine de destek gecikmedi. ABD Milli Takımı forveti Damion Downs, 2027 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Southampton'dan geldi. Ardından St. Louis, Colorado Rapids'ten Rafa Navarro'yu kadrosuna katmak için MLS lig içi transfer rekorunu kırarak asıl ses getiren hamleyi yaptı. Oyuncuyla ayrıca dört yıllık sözleşme de imzaladılar. Navarro, St. Louis formasıyla çıktığı ilk beş maçta beş gol attı.

  • Kupalar ve galibiyet serileri

    Red Bull New York v St. Louis CITY SC
    Getty Images Sport

    St. Louis, kulüp tarihindeki ilk kupasını kazanmaya çok yakın.

    21 Ekim'de St. Louis, tüm bu süreç meselesinin gerçekten işe yaradığını kanıtlama şansı bulacak. ABD Açık Kupası finalinde Columbus Crew ile karşılaşacaklar. İşin ironik yanı, hem Wray hem de Damet'in ligde ilk deneyimlerini yaşadığı MLS kulübüne karşı sahaya çıkacak olmaları.

    Damet, “Kulüpte daha önce hiç kupa kazanılmadı, bu yüzden bu herkesin aklının bir köşesinde” itirafında bulundu.

    O zamana kadar ise gündemde bu galibiyet serisi var. Pazar günü LA Galaxy karşısında yenilgi yaşamamaları halinde, lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yakalayacaklar. Sezon tam anlamıyla başlamadan önce işi bitmiş gibi görünen bir kulüp için bunun gerçekten dikkat çekici bir başarı olduğu kabul edilmeli.

    Yine de, belki de karakterlerine uygun şekilde, bunu takdir etmek için kimse kendine zaman tanımıyor.

    Wray, “Aslında oldukça inanılmaz bir an olsa da gerçek şu ki, sezon sonuna kadar, dönüp bakıp değerlendirecek zamanımız olana kadar hiçbirimizin bunu gerektiği kadar yaşayabileceğini ya da takdir edebileceğini sanmıyorum” dedi.

    Görünüşe göre hiçbir şey değişmiyor. Ama belki de bu o kadar kötü bir şey değildir.