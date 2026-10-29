Çok da uzak olmayan bir geçmişte, yurt dışında futbol oynayan Britanyalı futbolculara rastlamak son derece zordu. Oyuncuların alıştıkları coğrafyadan ayrılmaya bireysel olarak isteksiz olması, bir bütün olarak hareket alanlarını kısıtlıyordu.

Ancak artık bambaşka bir dünyadayız. Kültürel ilerleme sayesinde dünyanın hiçbir köşesi gidilemeyecek kadar uzak görülmemeli. Alıştığı ortamdan ayrılıp farklı bir yaşam biçimini deneyimlemek, artık korkulacak değil, kucaklanacak bir fırsat.

Elbette aşılması gereken mesleki ve kişisel zorluklar var. Fakat bunlardan kaçınmak yerine neden onları göğüslemeyelim? Giderek daha fazla oyuncu bu düşünceyi benimsiyor.

Bunları göz önünde bulunduran ve seyahatin insanın ufkunu genişlettiği sözünü sık sık duyan GOAL, engelleri aşıp hem futbol hem de tatil konusunda deneyimlerini paylaşabilecek konuma gelen cesur gezginlerden bazılarının hikâyesini anlatacak.

Sırada, Liverpool'da topa vurmadan Şampiyonlar Ligi'nde manşetlere çıkan ve şimdi Singapur'da Hougang United formasıyla profesyonel futbol oynayan Oakley Cannonier var…