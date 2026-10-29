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Oakley Cannonier Brits Abroad 1:1GOAL

Oakley Cannonier: Leeds'ten Hougang'a, Singapur'da profesyonel futbolcu olarak hayatı

GOAL’ın ‘Brits Abroad’ serisinin son bölümünde, Trent Alexander-Arnold’ın Barcelona karşısında kullandığı O kornerin hazırlanmasına yardımcı olan kişi, top toplayıcıyken viral olmasını, özlediği balık ve patates kızartmalı akşam yemeğini ve Singapur’da neler yapılabileceğini anlatıyor.

Chris Burton
Çeviri:

  • Çok da uzak olmayan bir geçmişte, yurt dışında futbol oynayan Britanyalı futbolculara rastlamak son derece zordu. Oyuncuların alıştıkları coğrafyadan ayrılmaya bireysel olarak isteksiz olması, bir bütün olarak hareket alanlarını kısıtlıyordu.

    Ancak artık bambaşka bir dünyadayız. Kültürel ilerleme sayesinde dünyanın hiçbir köşesi gidilemeyecek kadar uzak görülmemeli. Alıştığı ortamdan ayrılıp farklı bir yaşam biçimini deneyimlemek, artık korkulacak değil, kucaklanacak bir fırsat.

    Elbette aşılması gereken mesleki ve kişisel zorluklar var. Fakat bunlardan kaçınmak yerine neden onları göğüslemeyelim? Giderek daha fazla oyuncu bu düşünceyi benimsiyor.

    Bunları göz önünde bulunduran ve seyahatin insanın ufkunu genişlettiği sözünü sık sık duyan GOAL, engelleri aşıp hem futbol hem de tatil konusunda deneyimlerini paylaşabilecek konuma gelen cesur gezginlerden bazılarının hikâyesini anlatacak.

    Sırada, Liverpool'da topa vurmadan Şampiyonlar Ligi'nde manşetlere çıkan ve şimdi Singapur'da Hougang United formasıyla profesyonel futbol oynayan Oakley Cannonier var…

  • Torres'ten ilham alarak

    Fernando Torres Liverpool
    Getty

    Dünya Kupası şampiyonu İspanyol forvet Torres, Liverpool taraftarlarını kendine hayran bıraktı.

    “Rothwell adlı bir takımda amatör futbol oynayarak başladım. Orada oynarken birden babamı Leeds United'dan aradılar. Dokuz yaşımdayken Leeds United'a imza attım. Daha sonra Manchester City ve Everton da benimle ilgilendi ama ben büyük bir Liverpool taraftarıydım. Bu yüzden Liverpool'u seçtim.

    “Fernando Torres'i Liverpool'dayken çok severdim, saç bandı takması falan hoşuma giderdi. Annemin saç bantlarını takıp onu taklit etmeye çalışırdım. 2000'lerin ortalarında Steven Gerrard'la birlikte oynadıkları dönemde futbola ilgi duymamı sağlayan asıl kişi Torres'ti. Beş yaşıma kadar futbolla pek ilgilenmiyordum. Sonra bir gün Liverpool'un maçını izledim ve tamamen değiştim. Sürekli futbol oynamak istemeye başladım. Ailemde beni futbola yönlendiren biri yoktu.”

  • Şampiyonlar Ligi'nde asist yaptığını iddia etmek

    Liverpool Barcelona 2019 Champions League
    Getty

    Cannonier'in Anfield'da ön sıradaki yerinden Şampiyonlar Ligi'ndeki destansı geri dönüşü kutlaması

    “Barcelona maçından önce Jurgen Klopp'un yardımcı antrenörüyle bir toplantı yaptık. Bize ‘Hoca topun mümkün olduğunca çabuk oyuna sokulmasını istiyor’ dedi, çünkü eşleşmede 3-0 gerideydik. Benim de aklımda sadece topu olabildiğince hızlı oyuna sokmak vardı. Gol pozisyonunda top sekip sahaya geri dönünce Barcelona oyuncuları oyuna o topla devam edileceğini düşündü. Ama çok toplu sistem sayesinde diğer topu hızla oyuna sokabildim. Trent ortaladı, Divock Origi de golü attı.”

  • Piers Morgan'ın programına çıkma talebi

    Piers Morgan
    Getty

    Sabahın erken saatlerinde gelen telefonlarla Cannonier'den televizyonun en çok izlendiği saatlerde ekrana çıkması istendi

    “Sonrasında eve gidip anneme, ‘Bu gece Liverpool'a gerçekten yardım ettim,’ dedim. O da bana gülüp ‘Tabii, tabii,’ dedi. Sonra sabah saat beşte bir sürü mesaj almaya başladı. Piers Morgan da beni programına çıkarmak için birine annemi arattı. Olay hızla yayıldı; ardından okuldaki bütün erkek arkadaşlarım bana ‘Helal olsun, dostum,’ demeye başladı. Çok kısa sürede büyük bir olay hâline geldi!”

  • Süperstar forvetlerle rekabet

    Roberto Firmino Liverpool
    Getty

    Brezilyalı forvet Firmino, forma rekabetini kızıştıran oyuncular arasındaydı.

    “Liverpool'da yanlış zamanda sakatlandım. Şampiyonlar Ligi kadrosunda ve Avrupa Ligi kadrosunda yer almam hakkında görüşmeler yapmıştım. Bir dönem müthiş bir form yakalamıştım; bütün o görüşmeleri de o sırada yaptım. Sonra arka adalemi yırttım ve dört ya da beş ay sahalardan uzak kaldım. Bunun ardından kulüp yoluna devam ediyor. Bu dev futbol kulüplerinde işler böyle, inanılmaz bir durum.

    “Dürüst olmak gerekirse Liverpool'dayken, benim mevkimdeki oyuncular nedeniyle başka bir yerde kendimi kanıtlamam gerekebileceğini hep düşündüm. Kadrolarında Roberto Firmino vardı ve o dönemde Darwin Nunez'i yaklaşık 80 milyon sterline transfer ettiler. Geçen sezon da Hugo Ekitike ve Alexander Isak'ı transfer ettiler. Bu yüzden hep ‘Gerçekten bir şansım var mı?’ diye düşünüyorsun. Elinden gelenin en iyisini yapıp bunun seni ne kadar ileriye taşıyacağını görmeye çalışıyorsun.”

  • Değişim zamanının geldiğine karar vererek

    Oakley Cannonier Liverpool
    Getty

    Cannonier, Liverpool ile sözleşmesinin sonuna yaklaşırken çeşitli seçenekleri değerlendirdi.

    “İngiltere’deki ve Avrupa’nın başka yerlerindeki kulüplerden teklifler aldım ama tamamen farklı bir yere gitmek istedim. Liverpool’da forma giymiyordum. Bu yüzden gürültünün daha az olduğu bir ortamda sadece futbola odaklanmak, başımı eğip futbolumu oynamak ve bundan yeniden keyif almak istedim. Orası bana sakin ama aynı zamanda iyi bir ligde işime odaklanıp çok çalışma fırsatı verdi.”

  • Asya'ya gitme kararı nasıl alındı?

    Oakley Cannonier Liverpool
    Getty

    Singapur'a giderken göz önünde bulundurulan faktörlerden biri de boydu.

    “Singapur seçeneği oldukça hızlı ortaya çıktı. Kulüp menajerimle iletişime geçip ‘İlgileniyoruz’ dedi. Bunun gerçekten çok iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. İri yapılı bir oyuncu değilim; bu yüzden fiziğimle Asya'da çok iyi iş çıkarabileceğimi düşündüm. İngiltere'de artık herkes 1,88 veya 1,91 metre boyunda, iri forvetler istiyor. Ben ise ufak tefek biriyim. ‘Asya'da deneyelim’ dedim ve öyle oldu. Burada geçirdiğim zamandan da gerçekten çok keyif aldım.

    “Liverpool'dayken Singapur'a gitmiştim. Burada bir turnuvamız vardı ama geri dönüp yerleşmeyi ciddi olarak düşünecek yaşta değildim. Aslında her yere taşınmaya açıktım. Bazı oyuncular gibi ‘İngiltere, İngiltere, İngiltere’ diye tutturan biri değildim.”

  • Şimdiye kadar karşılaşılan en büyük zorluklar

    Oakley Cannonier Hougang United 2026
    Hougang United

    Cannonier, evinden çok uzaktaki yeni ortamına kısa sürede alıştı

    “En büyük zorluğun ailemden ayrılmak olduğunu söyleyebilirim. Yine de dürüst olmak gerekirse bunu pek zor bulmadım. İyiyim, buraya alıştım. Kulüp bana saha içinde ve dışında çok yardımcı oldu. Tek mesele ailemle birlikte olamamak ama onlar da fırsat buldukça ziyaretime geliyor. Tabii burası uzak ve yolculuk masraflı.”

  • Hava koşullarıyla sınav ve dil engeli

    Singapore sun weather
    Getty

    Güneydoğu Asya’daki sıcağa alışmak biraz zaman alabilir.

    “Antrenmanın ilk birkaç gününde hava yüzünden ter içinde kalıyordum, ‘Aman Tanrım’ diyordum. Sonra maç oynamaya başlayınca alışıyorsunuz. Artık buradaki iklime alıştığımı hissediyorum. Dil mi? Singapur’un iyi yanı, burada herkesin İngilizce konuşması. Bu yüzden o kadar zor değil. Hiçbir şey anlayamayacağım Çin’e gitmiş gibi değilim. Herkes İngilizce konuşabiliyor; bu da muhtemelen alışmama yardımcı olan bir başka şey.”

  • Singapur yaşamak için nasıl bir yer?

    Marina Bay Singapore
    Getty

    Marina Bay Sands, Singapur'un en ikonik turistik yerlerinden biridir.

    “Singapur gerçekten çok güzel, hava her zaman sıcak. Üstelik çok güvenli. Hakkında kötü bir şey söyleyemem, çok güzel bir ülke. Ama ben tabii ki antrenmana gidip eve dönüyorum ve dinleniyorum. Vücuduma dikkat etmeye, sakatlanmamaya ve formda kalmaya çok odaklanmış durumdayım. Eve gidip dinleniyorum; pek dışarı çıkıp gezmiyorum, turistik yerleri görmeye falan gitmiyorum. Ailem geldiğinde birkaç etkinlik yaptık. Marina Bay adlı bir yere gittik, orası gerçekten çok güzel. Başlıca turistik cazibe merkezi gibi bir yer.”

  • Yerel halk ve mutfak

    Fish and chips
    Getty

    Cannonier, evde alıştığı bazı paket servis yemeklerini özlediğini kabul etti

    “Buradaki insanların hepsi gerçekten cana yakın ve misafirperver. Futbol takımındaki çocuklar arasında birkaç Singapurlu var, hepsi harika, gerçekten çok iyi insanlar. Çok fazla Singapurluyla konuşmadım ama dışarıda yürürken insanlar hep gülümsüyor; hiç asık suratlı görünmüyorlar. İngiltere'yle kıyaslayınca havanın da bunda payı olduğunu düşünüyorum!

    “Yemek konusunda yeni şeyler denemeyi pek sevmiyorum, oldukça seçiciyim. İngiliz yemeklerini seviyorum. Balık ve patates kızartmasını özlüyorum! Ama gidebileceğiniz, gerçekten güzel yemekler sunan yerler de var.”

  • Uzun mesafeli bir uçuşta şüphelerin üstesinden gelmek

    Singapore Airlines
    Getty

    Birleşik Krallık'tan Singapur'a ortalama uçuş süresi 13 saat 20 dakikadır.

    “Pek gerçeküstü bir deneyim yaşamadım ama dürüst olmak gerekirse, buraya gelirken uçakta ‘Eyvah, ben ne yaptım?’ diye düşündüm. Bu düşünce yaklaşık beş dakika sürdü, sonra birdenbire kayboldu. Buraya geldiğimden beri gayet iyiyim.”

  • Güneydoğu Asya'da görülecek ve yapılacak pek çok şey var

    Bali general
    Getty

    Huzur dolu Bali adası ve göz alıcı sahil tatil beldeleri çok da uzakta değil.

    “Sezon öncesi bir maç için Malezya'ya gittik, güzeldi. Singapur'dan biraz farklı. Singapur'un çok daha yeni bir yer gibi hissettirdiğini söyleyebilirim. Malezya bence biraz daha eski; sokaklarda koşuşturan yabani köpekler var ama Singapur'da böyle bir şey yok. Bence Singapur çok daha temiz de. Bali'ye henüz gitmedim. Kız arkadaşım sürekli Bali'den bahsediyor, bu yüzden birkaç gün izin aldığımda gitmemiz gerekebilir.”

  • Yaşam maliyeti nasıl karşılaştırılır?

    Singapore dollars
    Getty

    Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde günlük temel ihtiyaçlar ucuza gelmiyor

    “Singapur pahalı. Malezya'ya gittiğimde orası çok ucuzdu ama Singapur pahalı. Açıkçası fiyatlar Londra'daki gibi.”

  • Boş zamanını spor salonunda antrenman yaparak ve video oyunları oynayarak geçiriyor

    Fortnite
    Getty

    Çevrimiçi oyun oynamak, arkadaşlarınız ve ailenizle iletişimde kalmanın iyi bir yoludur.

    “Oturduğum apartmanda yüzme havuzu ve spor salonu var. Oraya sık sık gidiyorum. Pek dışarı çıkıp etrafı keşfetmiyorum. Açıkçası sadece futbola ve formda kalmaya odaklanmış durumdayım. Oyun oynamak, memleketteki insanlarla iletişimde kalmanın iyi bir yolu. Biraz oynuyorum ama saat farkı zorlayıcı. Genelde kardeşim ve bir arkadaşımla oynuyorum. Sık sık Fortnite oynuyoruz ama saat farkı işi zorlaştırıyor. Onlarla pek fazla oynama fırsatım olmadı ama çevrim içi oynayabiliyorum. GTA’yı da kesinlikle alacağım.”

  • Singapur’u en iyi şekilde nasıl deneyimleyebilirsiniz?

    Gardens by the Bay Singapore
    Getty

    Gardens by the Bay, dünyanın en büyük cam serasına ve görkemli bir ışık gösterisine ev sahipliği yapıyor.

    “Marina Bay’e giderdim, orası gerçekten çok güzel. Yakınında da Gardens by the Bay diye bir yer var. Orada büyük bir ışık gösterisi yapılıyor, gece düzenlenen bir etkinlik. Bütün ağaçlar ışıklarla donatılıyor ve 10-15 dakika boyunca farklı renklerde ışıklar kullanılıyor. Gece çok güzel görünüyor. Bir de havası güzel ve çok güvenli bir yer. Muhtemelen şimdiye kadar gittiğim en güvenli ülke.”

  • Dünya büyük, git ve gör!

    World map
    Getty

    Günümüzde daha fazla oyuncu yeni maceralara atılmaya hazır

    “Bence bugün büyük kulüplerin altyapılarından yetişen birçok oyuncu, başarılı olmak için bunu Avrupa’da başarması gerektiğini düşünüyor. Avrupa’da başaramazsan da başarısız olduğunu sanıyorsun. Ama ben buna tamamen farklı bakıyorum: Konfor alanından çıkıp yeni bir şey denemek gerek. Ben böyle düşünüyorum. O ilk adımı atarsan gayet iyi olacağına inanıyorum. Mesele sadece bunu yapacak cesareti göstermek.”

  • Gelecek ne getirecek?

    Oakley Cannonier Hougang United 2026
    Hougang United

    Cannonier, Asya’daki spor macerasını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor

    “Geleceğin ne getireceğini pek bilmiyorum. Burada iki yıllık sözleşmem var. Neler olacağını göreceğiz. Seçenekler çıkarsa Avrupa'yı da Asya'yı da geri çevirmem. Neler olacağını görüp sadece futboluma odaklanacağım.

    “Burada da insanlar futbol delisi. Futbolu gerçekten çok seviyorlar. Arkadaşlarım gibi bazı çocukların bir kulübü bile yok. ‘Ne yapıyorsunuz?’ diye düşündüm. Aileleri ve benzeri nedenlerden dolayı Asya'ya gelmek istemiyorlar. Bunu pek anlamıyorum ama bazıları böyle.”

  • Yaşanabilirlik endeksi

    Singapore flag
    Getty

    Singapur'da yaşam beş önemli alanda kaçıncı sırada?

    Hava durumu: 7/10

    Yemek: 6/10

    İnsanlar: 9/10

    Yapılacak şeyler: 9/10

    Yaşam maliyeti: 5/10

    Toplam: 36/50

    Oakley ile görüşme imkânı, InterLex Sport sayesinde sağlandı.

  • Yurt Dışındaki Britanyalılar serisinin kaçırdığınız bölümlerine göz atın.

    Nick Swirad Brits Abroad Brunei 16:9
    GOAL

    Yurt dışında oynayan Britanyalı futbolcuların deneyimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantılara göz atın.

    Oyuncu

    Ülke

    Yaşanabilirlik puanı

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Daniel Adu-Adjei

    Hırvatistan

    40,5/50

    3

    Ademola Ola-Adebomi

    Belçika

    39/50

    4

    Oakley Cannonier

    Singapur

    36/50

    5

    Ayo Obileye

    Finlandiya

    29/50

    6

    Tyler Fredricson

    İsviçre

    29/50