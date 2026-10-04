GLENDALE, Arizona -- Hayatını sonsuza dek değiştiren golü atmadan birkaç saat önce Cavan Sullivan kısa bir uyku çekti. Bu, rutininin normal bir parçası. Ancak bu kez uyumak zordu, çünkü midesine kramplar giriyordu. Sonrasında neyin geleceğini biliyordu: Meksika.

Başını yastığa koyduğunda Sullivan düşünmeye başladı.

"Uyumadan önce görselleştirme yapıyor ve gece için iyi şeyleri oldurmaya çalışıyorum" dedi muhabirlere. "Bazı şeyler gerçekleşiyor, bazıları gerçekleşmiyor. Golü atışımı bu şekilde hayal etmemiştim."

Bunun nedeni, Sullivan'ın ABD Milli Takımı'ndaki ilk golünün bir hayalin gerçekleşmesinden de fazlası olmasıydı. Hatta yeni bir dönemin başlangıcına bile işaret ediyor olabilir. En azından, Amerikan futbol tarihinin hakkında en çok heyecan yaratılan yeteneklerinden biri için bir dönüm noktasıydı; onun bile hayal edebileceğinden daha iyi bir "ABD Milli Takımı'na hoş geldin" anıydı.

Ancak Sullivan'ı takip edenler için bu anın gelişi uzun zaman aldı.

Sonuçta 14 yaşından beri ilgi odağında. Şimdi ise 17. yaş gününden beş gün sonra, sanki sahneye çıkmış gibi hissettiriyor. Kuzey Amerika'nın en büyük rekabetinde Meksika'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyette hücumun öncülerinden biri olmak da bunu sağlar.

Bazen gerçekler hayallerden daha iyidir. En azından Sullivan'ın durumunda öyleydi.