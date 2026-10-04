'O bir savaşçı' - Cavan Sullivan, Meksika'ya attığı rüya golle yıllardır süren beklentiyi ABD Milli Takımı adına tarihi bir ana dönüştürdü
GLENDALE, Arizona -- Hayatını sonsuza dek değiştiren golü atmadan birkaç saat önce Cavan Sullivan kısa bir uyku çekti. Bu, rutininin normal bir parçası. Ancak bu kez uyumak zordu, çünkü midesine kramplar giriyordu. Sonrasında neyin geleceğini biliyordu: Meksika.
Başını yastığa koyduğunda Sullivan düşünmeye başladı.
"Uyumadan önce görselleştirme yapıyor ve gece için iyi şeyleri oldurmaya çalışıyorum" dedi muhabirlere. "Bazı şeyler gerçekleşiyor, bazıları gerçekleşmiyor. Golü atışımı bu şekilde hayal etmemiştim."
Bunun nedeni, Sullivan'ın ABD Milli Takımı'ndaki ilk golünün bir hayalin gerçekleşmesinden de fazlası olmasıydı. Hatta yeni bir dönemin başlangıcına bile işaret ediyor olabilir. En azından, Amerikan futbol tarihinin hakkında en çok heyecan yaratılan yeteneklerinden biri için bir dönüm noktasıydı; onun bile hayal edebileceğinden daha iyi bir "ABD Milli Takımı'na hoş geldin" anıydı.
Ancak Sullivan'ı takip edenler için bu anın gelişi uzun zaman aldı.
Sonuçta 14 yaşından beri ilgi odağında. Şimdi ise 17. yaş gününden beş gün sonra, sanki sahneye çıkmış gibi hissettiriyor. Kuzey Amerika'nın en büyük rekabetinde Meksika'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyette hücumun öncülerinden biri olmak da bunu sağlar.
Bazen gerçekler hayallerden daha iyidir. En azından Sullivan'ın durumunda öyleydi.
Büyük gol
Sullivan'ın anlattığına göre, şansına inanamıyordu.
Hatırladığı tek şey, orada tek başına durup bir sonraki hamlesinde ne yapacağını düşünmesiydi. Beyni ona Meksika kalecisi Raul Rangel'in pas kanalını kapatmasını söyledi, o da bunu yaptı. Bir anda top ayağına geldi ve yaklaşık 30 küsur yarda mesafeden kale bomboştu.
"Topu alamayacakmışım gibi hissettim ve sadece geri koşup pozisyonuma dönmem gerekeceğini düşündüm" dedi. "Ama evet, bazen şans senden yana oluyor ve o pay sana veriliyor. Topu orada kazandım ve kendi kendime, 'Top sürmeyeceğim' dedim. Biraz fazla yorulmuştum, o yüzden aşırtayım dedim.
"Sanırım gerisi tarih."
Gerçekten de tarih. Attığı golle USMNT tarihinin en genç golcüsü oldu ve daha sadece birkaç gün önce takım arkadaşı Mathis Albert tarafından kırılan rekoru geride bıraktı. Sahaya çıkarak bile, Meksika'ya karşı maça başlayan en genç USMNT oyuncusu oldu. Listeye eklenen yeni rekorlar yani ve bu listenin önümüzdeki yıllarda daha da uzaması muhtemel.
"Bence artık onun yaşını konuşmayı bırakmalıyız" dedi kaptan Tyler Adams. "Burada olmasının bir nedeni var."
Sullivan'ın şutu ağlarla buluştuğunda sosyal medya adeta kaynıyordu. Binlerce kişi bu müthiş bitiricilik hakkında anbean paylaşım yapıyordu. Özellikle Manchester'da, uyanıp Manchester City yolundaki forvetin CONCACAF'ın en büyük maçında ne yaptığını görecek bir kesimin olacağını söylemek yanlış olmaz. Hype daha önce büyükse, şimdi daha da büyük olacak.
USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino bu heyecanı kontrol altında tutmaya çalıştı, ancak o bile maçın ardından yükselen yıldızını övmeden edemedi.
Pochettino'nun övgüsü
Maçın ardından konuşan Sullivan, bunun hayatının en güzel günü olduğunu, bunun nedeninin sadece attığı gol değil galibiyet de olduğunu söyledi.
Pochettino, "Maçtan sonra söylediklerini beğendim" dedi. "En önemli [şey] sonuçtu. Evet, her gün öğreniyor ve bu iyi bir şey."
Yine de bunu yakından görmüş olan Pochettino, artık Sullivan'ın yetenek seviyesine daha fazla aşina. Bu konuda sorulduğunda, yetenek konusunda hiçbir eksiği olmadığını yineledi. Kamptaki her yeni ismi tek tek saydı ve hepsinden memnun olduğunu söyledi. Evet, Sullivan da buna dahil.
Ancak ne o anı ne de Sullivan'ın o anda sergilediği kaliteyi inkâr etmek mümkündü.
Pochettino, "O bir savaşçı. O bir savaşçı" dedi. "Topa sahipken böylesine olağanüstü kaliteye sahip bu tip bir oyuncu bulmak zor. Bence Cavan, top ayağındayken ve insanları kovalayıp topu geri kazanması gerektiğinde bunu gösteriyor.
"Neredeyse üç haftanın ardından edindiğim izlenim bu ve bu inanılmaz. Böyle bir oyuncuya sahip olmak, bence ABD için harika. Umarım bu şekilde devam eder: gelişerek."
Pochettino haklı: Sullivan'ın hâlâ kat etmesi gereken çok yol var. Pochettino'ya göre onun en iyi şekilde gelişmesi için, sürmeye devam eden bu abartıdan biraz korunmaya ihtiyacı var.
Bir genci korumak
Son birkaç hafta içinde Pochettino, alçakgönüllülük hakkında üstü çok da kapalı olmayan bazı yorumlar yaptı. Takımdaki genç oyuncular yetenekli, evet, ancak bunun daha sadece başlangıç olduğunu hatırlamaları gerekiyor. Onlardan hiçbiri Lionel Messi değil, dedi ve Messi bile ne kadar iyi olduğundan nadiren söz ediyor.
Birçok kişi bu yorumları Sullivan'a ya da en azından onun etrafındaki hype'ı körükleyenlere verilmiş bir mesaj olarak yorumladı. Sullivan şimdiden reklamlarda yer alıyor, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip ve önünde parlak bir gelecek var gibi görünüyor. Ancak bu kampta, yerini kazanmak için mücadele eden 28 oyuncunun en genci olmaya devam ediyordu.
"Bu büyük bir an, çünkü onlarla ilgili doğru yaklaşımı göstermemiz gerekiyor," dedi Pochettino. "Onları korumamız gerekiyor. Onları desteklememiz gerekiyor. Şimdi bizim sorumluluğumuz, bu yetenekli oyuncu grubunun doğru yönde gelişmesini sağlamak."
Pochettino ayrıca her maça kariyerlerinin en önemli maçıymış gibi yaklaşmanın önemini vurguladı ve bu zihniyete örnek olarak kaptan Tyler Adams'ı gösterdi. Oyuncular bu yaklaşımı benimserse, grubun gelişmeye devam edecek ve kupalar için mücadele edecek yeteneğe sahip olduğuna inanıyor.
Maçın ardından medyaya konuşan Adams, kalenin bu kadar boş olduğu bir pozisyonda kendisinin bile şut çekmeyi düşüneceğini söyleyerek şaka yaptı. Ayrıca Sullivan gibi oyuncuların doğru şekilde yönlendirilmesinin öneminden de bahsetti.
Adams, genç oyuncuların etrafını tecrübeli takım arkadaşlarıyla çevrelemenin üzerlerindeki baskının bir kısmını aldığını söyledi. Amaç, onları rahat hissedecekleri ve gol atıp güçlü yönlerini gösterebilecekleri pozisyonlara sokmak.
"Çılgın, çılgın performanslar sergilemek zorunda değiller... Bence sahanın her yerinde gerçekten çok iyi bir denge var ve bu da kesinlikle onların en iyi performansını ortaya çıkardı," dedi.
Sonraki adımlar
Büyük golünden bir saatten fazla süre geçmesine rağmen yüzündeki gülümseme hâlâ duruyordu. Sullivan, elinde maç topuyla, etrafı medya mensuplarıyla çevrili şekilde orada duruyordu. Her soru geldikçe topu biraz daha sıkı kavrıyormuş gibi görünüyordu. O top hiçbir yere gitmiyordu.
"Sanırım çocuklara imzalatırım," dedi Sullivan. "Dürüst olmak gerekirse onunla ne yapacağımı pek bilmiyorum."
Bu, başka bir günün sorunu. Şimdilik odak noktası toparlanmak olacak. Önlerinde bir maç daha var, Jesse Marsch'ın Kanada'sına karşı oynanacak bir karşılaşma, ve bu maç Sullivan'ın şu ana kadar oynadıkları kadar sert geçecek. Hatta belki daha da sert.
Maçtan sonra Sullivan başını yastığa koyduğunda, bunu her şeyi başlatan maç öncesi uykusundan farklı hissettiği kesindi. Artık ilk golüne sahip ve bunu gösteren bir maç topu da var. Bu, hayal edebileceğinden bile daha iyiydi ve golü atan bu çocuktan sırada ne gelebileceğine dair pek çok Amerikan taraftarını hayal kurmaya sevk etti.