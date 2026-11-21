Takımlardan biri ilk şampiyonluğunun peşinde. Diğeri ise üçüncü denemenin bu kez başarı getirmesini umuyor.

Washington Spirit, üst üste üçüncü kez NWSL finalinde ve bu kez finali, “Rowdy Audi” olarak anılan evinde oynayacak. Trinity Rodman'ın önderliğinde ve ev sahibi taraftarların desteğiyle şampiyonluk şansı yüksek görünüyor. Ancak üst üste iki final yenilgisinin ardından, işi bitirip 2021'den bu yana ilk şampiyonluğunu kazanması için üzerindeki baskı da büyük.

Kansas City Current ise Washington'ın mutlu sona ulaşmasını istemiyor. 2022'den bu yana ilk kez finale çıkan takım, yedi maçlık galibiyet serisiyle geliyor. Kulüp tarihinin ilk şampiyonluğuna yalnızca bir galibiyet uzaklıkta.

Peki Rodman, Audi'de unutulmaz bir gece mi yaşatacak, yoksa Croix Bethune ve Current kutlamayı mı engelleyecek? GOAL yazarları, The Rondo'nun yeni bölümünde bu soruları yanıtlıyor.