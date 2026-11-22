WASHINGTON, D.C.: Kansas City Current, ilk NWSL şampiyonluğunu kazanmak için “Rowdy Audi” lakaplı stadyuma geldi. Buradan kupayla ve kendi kutlamasını yaparak ayrıldı.

Vanessa DiBernardo’nun kaleye kıvrılarak giren korneri ve Debinha’nın uzatma dakikalarındaki golü, cumartesi günü Washington Spirit karşısında 2-1’lik galibiyeti getirdi. Böylece Current tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştı. Üst üste üçüncü kez finale çıkan Spirit ise bu kez kendi sahasında acı bir yenilgi daha yaşadı.

Maç öncesinde ABD Kadın Millî Takımı Teknik Direktörü Emma Hayes, Kansas City’yi böylesine tehlikeli bir rakip yapan özelliklere dikkat çekmişti.

Hayes, “KC özellikle son yedi maçta çok dişliydi. Sadece geçiş oyununda değil, kaliteye ve zihinsel güce de sahipler,” dedi.

Current, Audi Field’da ikisine de ihtiyaç duydu. Stadyum, sert geçen ilk 45 dakikada “Rowdy” lakabının hakkını verdi. Takımlar toplam 19 faul yaptı; bu, NWSL play-off tarihinde bir ilk yarıda görülen en yüksek sayıydı. İki takım da golü bulamadı.\

Ancak ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra DiBernardo havayı değiştirdi. Korneri uzak direğin içinden ağlara gitti. Kansas City öne geçerken Spirit, taraftarının önünde skoru eşitlemeye çalışmak zorunda kaldı.

Ardından iki takımın taraftarlarına da son bir kez nefesini tutturan bir gol geldi.

Debinha, uzatma dakikalarının yedincisinde savunma arkasına sarkıp skoru 2-0 yaptı. Spirit sarsıldı, Audi Field sessizliğe gömüldü. Bir dakika sonra Trinity Rodman, Washington adına golü buldu ve ev sahibi taraftarların sesini kısa süreliğine yeniden yükseltti.

Fakat Current üstünlüğünü korudu. Washington’ın bekleyişi sürecek, Kansas City’ninki ise nihayet sona erecekti.

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