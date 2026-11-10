NWSL play-off rondosu: Gotham FC’nin saha fiyaskosu lig için utanç verici mi? Trinity Rodman’ı durdurabilecek biri var mı? Utah Royals bir sürprize daha imza atabilir mi?

National Women's Soccer League çeyrek finalleri heyecan doluydu. Trinity Rodman iki gol atıp bir asist yaptı, Utah Royals San Diego Wave’i şaşırtıcı bir şekilde mağlup etti, Angel City ise son dakikalarda verilen bir penaltı nedeniyle yarı finale yükselme şansını kaybetti.

Gotham FC’nin gündeminde ise son NWSL şampiyonunun saha zeminiyle ilgili tartışmalar var. Gotham FC, pazar günü oynanan çeyrek finalde Seattle Reign’i her zamanki sahası Sports Illustrated Stadium’da ağırladı. Sahanın zemini, maç oynamaya uygun olmaktan uzaktı ve iki takımda da ciddi endişelere yol açtı. Gotham FC teknik direktörü Juan Carlos Amorós, zeminin durumuyla ilgili sorumluluğu üstlendi. Pazartesi günü de SI Stadium’da oynanması planlanan yarı final maçı, New York City’deki Randall’s Island’da bulunan daha küçük Icahn Stadium’a taşındı.

5.000 kişi kapasiteli bu stat, amatör organizasyonlara ve NYCFC’nin ikinci takımının bazı maçlarına ev sahipliği yapıyor.

NWSL play-off yarı finalleri için 25.000 kişilik statlarından çok daha küçük bir yere taşınmak zorunda kalmaları lig açısından bir aksilik. Ancak New York’ta sorunlar yaşanırken Washington, yarı final maçını Audi Field’da oynatmanın bir yolunu bularak yoluna devam ediyor.

Washington Spirit, Utah Royals karşısındaki maçını kendi sahasında oynayabilmek için MLS ekibi DC United ile birlikte çalışarak cumartesi günü Audi Field’da oynanacak bir futbol maçının tarihini değiştirdi. Bu, saha zeminiyle değil maç takvimiyle ilgili bir çözüm olsa da odağın play-off maçlarında oynanan futbolda olması gerekirken son anda ortaya çıkan bir başka gündem maddesi oldu.

Sırada yarı finaller var. Şampiyonluk maçına çıkmak için mücadele eden yalnızca dört takım kaldı. Gotham FC, Kansas City Current’ı; Washington Spirit ise Utah Royals’ı ağırlayacak.

Çeyrek finallerin ardından değerlendirilecek ve merakla beklenecek çok şey var. GOAL yazarlarının da bu bölümde paylaşacakları görüşleri var: The Rondo.