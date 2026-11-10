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NWSL GFX 1-1GOAL

NWSL play-off rondosu: Gotham FC’nin saha fiyaskosu lig için utanç verici mi? Trinity Rodman’ı durdurabilecek biri var mı? Utah Royals bir sürprize daha imza atabilir mi?

Gotham'ın 5 bin kişilik bir tesise geçişi NWSL açısından soru işaretleri yaratırken, Utah bir sürpriz galibiyet daha peşinde ve Angel City tartışmalı şekilde elenmesine hayıflanıyor.

Çeviri:

  • National Women's Soccer League çeyrek finalleri heyecan doluydu. Trinity Rodman iki gol atıp bir asist yaptı, Utah Royals San Diego Wave’i şaşırtıcı bir şekilde mağlup etti, Angel City ise son dakikalarda verilen bir penaltı nedeniyle yarı finale yükselme şansını kaybetti.

    Gotham FC’nin gündeminde ise son NWSL şampiyonunun saha zeminiyle ilgili tartışmalar var. Gotham FC, pazar günü oynanan çeyrek finalde Seattle Reign’i her zamanki sahası Sports Illustrated Stadium’da ağırladı. Sahanın zemini, maç oynamaya uygun olmaktan uzaktı ve iki takımda da ciddi endişelere yol açtı. Gotham FC teknik direktörü Juan Carlos Amorós, zeminin durumuyla ilgili sorumluluğu üstlendi. Pazartesi günü de SI Stadium’da oynanması planlanan yarı final maçı, New York City’deki Randall’s Island’da bulunan daha küçük Icahn Stadium’a taşındı.

    5.000 kişi kapasiteli bu stat, amatör organizasyonlara ve NYCFC’nin ikinci takımının bazı maçlarına ev sahipliği yapıyor.

    NWSL play-off yarı finalleri için 25.000 kişilik statlarından çok daha küçük bir yere taşınmak zorunda kalmaları lig açısından bir aksilik. Ancak New York’ta sorunlar yaşanırken Washington, yarı final maçını Audi Field’da oynatmanın bir yolunu bularak yoluna devam ediyor.

    Washington Spirit, Utah Royals karşısındaki maçını kendi sahasında oynayabilmek için MLS ekibi DC United ile birlikte çalışarak cumartesi günü Audi Field’da oynanacak bir futbol maçının tarihini değiştirdi. Bu, saha zeminiyle değil maç takvimiyle ilgili bir çözüm olsa da odağın play-off maçlarında oynanan futbolda olması gerekirken son anda ortaya çıkan bir başka gündem maddesi oldu.

    Sırada yarı finaller var. Şampiyonluk maçına çıkmak için mücadele eden yalnızca dört takım kaldı. Gotham FC, Kansas City Current’ı; Washington Spirit ise Utah Royals’ı ağırlayacak.

    Çeyrek finallerin ardından değerlendirilecek ve merakla beklenecek çok şey var. GOAL yazarlarının da bu bölümde paylaşacakları görüşleri var: The Rondo.

  • Gotham'ın maçını başka bir yere almak zorunda kalması ne kadar endişe verici?

    Gotham FC
    Scoreplay

    Gotham, Sports Illustrated Stadyumu'nda (SIS) yaşanan sorunların ardından yarı final maçını 5 bin seyirci kapasiteli Icahn Stadyumu'nda oynayacak.

    Celia Balf: Çok endişe verici. NWSL'nin en iyi takımı olmasa bile en iyi takımlarından birinin evindeki play-off maçını saha koşulları ya da kötü fikstür planlaması hiçbir şekilde etkilememeli. Bütün bu durum karmaşık ve hayal kırıklığı yaratıyor. Gotham'ın sahanın oynamaya elverişli olmadığını kabul edip bu konudaki sorumluluğunu üstlenmesi iyi, ama sorumluluk tamamen onlarda değil, öyle değil mi? Red Bulls'un tüm bunları ele alış biçimi de beni rahatsız etti. Gotham yarı final maçı için Randall's Island'a taşınırken onlar hâlâ aynı sahada uluslararası bir hazırlık maçı oynayacak.

    Alex Labidou: Kesinlikle. Bunun kadın sporlarındaki daha geniş bir sorunun göstergesi olduğunu düşünüyorum ve bu değişmeli. Artan kulüp değerleri, yükselen maaşlar ve büyüyen izleyici kitlesi hakkında ne kadar konuşulursa konuşulsun, müsabakanın kendisinin ikinci planda kaldığı anlar hâlâ yaşanıyor. Gotham'ın kendi sahasının durumu yüzünden bir yarı final maçını başka yere taşımak zorunda kalması bunun çarpıcı bir örneği.

    Sorumluluğun kimde olduğunu belirlerken Gotham'ın stadyum anlaşmasının ayrıntıları önem taşıyor, ancak geçen hafta sonu sahanın durumu kabul edilemezdi. Red Bulls'un önce Gotham'a başarı dileyip ardından dikkati kendi maçına çeken ilk açıklaması da utanç verici derecede kayıtsızdı. Daha sonra endişeleri gidermek için Gotham ve NWSL ile birlikte çalıştıklarını, ancak talep edilen çalışmaların zamanında tamamlanacağını garanti edemediklerini söylediler. Bu açıklamayı dikkate almak gerek. Yine de bu karşılaşmaya daha fazla özen gösterilmesi gerektiği gerçeği değişmiyor.

    Kadın liglerinin de sorumluluğu var. Daha yeni, Atlanta Dream'in salonun programındaki çakışmalar nedeniyle bir WNBA Finalleri maçını perşembe günü saat 12.30'da oynadığını gördük. Bunlar sezonun en büyük maçları; salonların ayarlanması, play-off tarihlerinin güvence altına alınması ve uygulanabilir yedek planların oluşturulması çok önceden yapılmalı. Koşullar birebir aynı değil, ancak benzerlikler endişe verici. Oyuncular ve taraftarlar, son dakika telaşının sonuçlarıyla uğraşmak yerine bu anların tadını çıkarabilmeli.

    Ruby Naylor: Cumartesi günü oynanacak Red Bull hazırlık maçı sonun başlangıcıydı, ancak asıl son noktayı geçen pazar Gotham'ın çeyrek final maçında Sports Illustrated Stadium'un berbat durumdaki zemini koydu. SIS'teki çim sahanın profesyonel standartlarda tutulmasından kim sorumluysa hata ondadır; o ekibin başındaki herkes de sorumludur. Sahanın durumu standartların o kadar altına düştü ki Gotham'a 10.000 dolar para cezası kesildi. Bunun yaşanmasına izin verilmesi, olaya dâhil olan herkes için utanç verici. Gotham'ın bir sezon sonra stadyumdan ayrılacağını biliyorum, ancak o zamana kadar evinde oynadığı her maçta sakatlık endişesi yaşamaması en temel beklenti. Play-off'larda ev sahibi avantajını elde etmek için çok çalıştılar ve bu durum, o avantajın ne kadar avantaj sayılabileceğine ciddi biçimde gölge düşürdü.

  • Çeyrek finallerin ardından favori kim?

    Washington Spirit
    Scoreplay

    Washington Spirit, üst üste son iki sezonda NWSL finaline yükseldi.

    CB: Çeyrek finalde tüm takımlar arasında en iyi performansı Washington Spirit sergiledi. Ancak Spirit, play-offlarda etkileyici bir performans gösterip finale çıktıktan sonra şampiyonluğu kaçırmayı daha önce de yaşadı. Son iki yılda finale yükselmesine rağmen şampiyonluk kupasını kazanamadı. Trinity Rodman da uzun zamandır bu kadar iyi görünmüyordu. Spirit'in son iki yılda kaçırdığı şampiyonluğun ardından kendini kanıtlamak istemesi ve Rodman'ın formu nedeniyle tercihim Spirit.

    AL: Ben Washington'dan yanayım. Kâğıt üzerinde hâlâ en güçlü takım Gotham gibi görünüyor, ancak Spirit'in ilk maçındaki özgüveni ve üstünlüğü de güçlü bir izlenim bıraktı. Sağlıklı ve tüm kapasitesiyle oynayan Trinity Rodman'la Washington, turnuvada kalan herhangi bir maçın sonucunu belirleyebilecek bir oyuncuya sahip. Bu yıl sonunda onların yılı olabilir mi? O performanstan sonra buna inanmak için her türlü neden var.

    RN: Turnuva futbolunda savunma ve yakalanan ivme belirleyicidir. Şu anda güçlü bir ivme yakalayan tek takım Washington Spirit. Hem Gotham hem de Kansas City turu güçlükle geçti; bu yüzden her şeyden önce mental açıdan kendilerini toparlamaları gerekecek. Spirit ise NWSL şampiyonluğunu en çok kazanan takıma dört gol atmış olarak geliyor. Bu ivmeyi sürdürüp fırsatları değerlendirmeye devam ederse şampiyonluğu ancak kendisi kaybeder. Utah yerini hak ederek kazandı ve kesinlikle çok ciddiye alınmalı, ama o galibiyetten sonra (gürültülü) Audi Field'da Washington Spirit'e karşı oynamak HİÇ istemezdim.

  • Portland hayal kırıklığı yarattı mı?

    Portland Thorns

    Portland Thorns, Spirit'e 4-1 yenilerek play-off'lardan elendi.

    CB: Evet. Washington onları darmadağın etti. Sezon boyunca savunmada oldukça sağlam bir görüntü sergiledikten sonra dört gol yemeleri endişe vericiydi. Sophia Wilson'ın parlamasını beklediğim bir maçtı ama sahada neredeyse hiç varlık gösteremedi.

    AL: Washington'a yenilmeleri sürpriz değildi. Sürpriz olan yenilginin şekliydi. Bir play-off maçında dört gol yemeleri, o gün iki takım arasında ciddi bir kalite farkı olduğunu gösterdi. Sophia Wilson bu sezon ne kadar iyi oynamış olsa da çeyrek finalde fazlasıyla sessiz kaldı. Portland'ın bu tür maçlarda ondan daha fazla verim almanın yollarını bulması gerekiyor. Bu kez Triple Espresso'daki ortağı maçın yıldızı oldu.

    RN: Evet, aşağı yukarı denk güçte olmanız beklenen bir takımdan dört gol yemek hayal kırıklığı yaratır. Maçın hemen başında bir gol, ardından da rahatlıkla önlenebilecek bir gol daha yediğinizde hücum oyuncularının zihinsel olarak toparlanıp sorumluluk alması ÇOK zordur. Bu yüzden takım 35 dakika boyunca etkisiz kaldı.

    İlk yarının sonlarına doğru yapılan oyuncu değişiklikleri kesinlikle etkili oldu ve yerinde kararlardı; çünkü ikinci yarının başında Portland daha iyi takım gibi görünüyordu. Spirit'in dördüncü golünden önce Thorns, gol atıp skoru 3-2'ye getirmek için ÇOK BÜYÜK bir fırsat yakaladı. O pozisyonda golü bulsalar maç yeniden çekişmeli hâle gelecekti. Ancak fırsatı kaçırdılar ve hemen ardından gol yediler. O son gol, maçın sonucunu kesinleştirdi. Sonra kırmızı kart geldi ve artık kimsenin inancı kalmadı. İki farklı devre izledik ve o tek pozisyon bütün maçın gidişatını değiştirdi.

  • Trinity, MVP’lik için iddiasını ortaya koyuyor mu?

    Trinity Rodman

    Trinity Rodman, Spirit'in çeyrek finaldeki 4-1'lik galibiyetinde iki gol atıp bir asist yaptı.

    CB: Normal sezonun MVP ödülüne aday, ancak playofflarda attığı iki gol ve yaptığı bir asistle şimdiden playoffların MVP'si olma yolunda ilerliyor. Yine de normal sezonun MVP'si muhtemelen Ashley Sanchez olmalı çünkü 20 gol attı!

    AL: North Carolina playoffları kıl payı kaçırmış olsa da bence burada en güçlü aday hâlâ Ashley Sanchez. Geçen sezona göre kaydettiği gelişim muazzam. Onun hücumdaki katkısı olmasaydı North Carolina Courage muhtemelen playoff hattından ziyade puan tablosunun dibine çok daha yakın olurdu. Bununla birlikte Trinity Rodman da ikinciliği hak ederdi. Wilson ve Portland Thorns'a karşı attığı iki gol, ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi.

    RN: Çeyrek finalde iki gol attı, ancak MVP normal sezonun en iyi oyuncusu olmalı; playofflar içinse ayrı bir MVP seçilmeli. Normal sezonda MVP olduğunu düşünmüyorum ama şu ana kadar playofflarda kendisini görmezden gelinemez hâle getirdi.

  • Gotham, Seattle'ı zar zor mu yendi?

    Rose Lavelle, Gotham FC
    Getty

    Reign FC savunmacısı Jordyn Bugg'ın kendi kalesine attığı golün ardından Gotham FC, Seattle'ı 1-0 yendi.

    CB: Gotham'ın performansını fena bulmadım. İyi anları vardı ama Seattle'ı da maçın içinde gereğinden fazla uzun süre tuttular. Play-off'larda hiçbir takımı göz ardı edemezsiniz, ancak Seattle'ın maçı kendi kalesine attığı gol yüzünden kaybetmesi, Gotham'ın ilk play-off maçının geçmesini isteyeceği yol değildi muhtemelen. Bu kadar güçlü bir orta saha ve hücum hattına sahip olmasına rağmen ev sahibi takım, yakaladığı fırsatları değerlendirmekte gerçekten zorlandı.

    AL: Hayır. Bu, Gotham'ın taktik açıdan akıllıca elde ettiği bir galibiyetti. Evet, kilidi Jordyn Bugg'ın kendi kalesine attığı gol açtı ama Gotham erken öne geçti ve üstünlüğünü koruyacak savunma disiplinini gösterdi. Sam Kerr, Jaedyn Shaw ve Midge Purce'un hücumda daha fazlasını yapmasını görmek ister miydiniz? Elbette. Ama Seattle'ın çok iyi bir takım olduğunu da unutmayalım. Hücum işlemediğinde bile böyle bir play-off maçını kazanmanın değeri var.

    RN: Hem de nasıl zorlandılar. Kaleyi bulan tek bir şut çekmeden kazandılar. Bunu daha önce yapan bir takım oldu mu? Tierna Davidson ve Ann-Katrin Berger inanılmazdı ama forvetler yeterince istekli görünmedi. Sam Kerr 90 dakika boyunca neredeyse hiç etkili olamadı, kanat oyuncuları da oyuna alışmakta zorlanır gibiydi. Guro Reiten ceza sahası çizgisinden iyi bir fırsat yakaladı ama topu çok yükseğe vurdu. Ardından Reiten ve Midge Purce, orta saha çizgisinde topu Claudia Dickey'den kaptıklarında önlerinde boş kale vardı. Ancak hemen şut çekmeyince fırsat kaçtı. Son 20 dakika civarında gol atmaya daha yakın görünen taraf Seattle'dı. Direğin hemen yanından auta giden çok iyi bir fırsat yakaladılar. Davidson'ın koşusunu tutmayı çok iyi başardığı bir pozisyonda attıkları gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Daha iyi takım kazandı ama bunda şansın da payı vardı.

  • Utah'tan korkulmalı mı?

    Utah Royals

    Utah Royals, çeyrek finalde ikinci sıradan seribaşı olan San Diego Wave'i 1-0 yenerek sürpriz yaptı.

    CB: Bu Utah takımını gerçekten destekliyorum. Bu sezon yaşadıkları pek çok tarihî anın yanı sıra alçakgönüllülükleri ve sahanın her alanında oynadıkları iyi futbol da dikkat çekiyor. Şampiyonlukları savunma kazandırır. Mandy McGlynn'in formunun zirvesinde olup ağızları açık bırakan kurtarışlar yapması, takımı çok ileriye taşıyabilir. Savunmadan orta sahaya ve hücum hattına kadar takımın sergilediği uyumu görmek de cesaret verici.

    AL: Utah'ın galibiyeti etkileyici miydi? Kesinlikle. Bu onları favori yapar mı? Hayır. San Diego istikrarsız dönemler geçirdi ve tek bir galibiyet Royals'ı bir anda yenilmesi gereken takım hâline getirmez. Ancak uzun süre puan tablosunun alt sıralarında yer alan bir kulübün bu çıkışı cesaret verici. Utah ciddiye alınmayı hak etti, ancak şampiyon olacaklarını söylemeye henüz hazır değilim.

    RN: Evet, play-off'lardaki her takımdan çekinmek gerekir. Bir rakibi hafife aldığınız anda elenirsiniz. San Diego Wave'in başına da tam olarak bu geldi. Utah'tan yeterince çekinmediler ve bunun bedelini ödediler. Geçen yıl KC Current'ın Gotham'a yenilmesinden ders çıkarmalıydılar. Kalede âdeta duvar ören Mandy McGlynn ve Del Fava'nın da yer aldığı güçlü savunma karşısında rakiplerin gol atmak için son derece bitirici olması gerekiyor. Washington Spirit'in önüne gelen beklenen gol fırsatlarını değerlendirmesi gerekecek; San Diego bunu yapamadı ve ağır bir bedel ödedi. Spirit, Portland karşısında tam da bunu yaptı. Bu yüzden kesinlikle harika bir eşleşme olacak.

  • Angel City aleyhine verilen penaltı kararı doğru muydu?

    Michelle Cooper

    Michelle Cooper, Angel City karşısında penaltıdan gol atarak Kansas City Current'ın yarı finale yükselmesini sağladı.

    CB: Doğru karardı ama Angel City için maçı kaybetmenin zor bir yoluydu. Üstelik bu maça on maçlık yenilmezlik serisiyle çıkmışlardı. Michelle Cooper penaltıyı çok iyi kullandı. Sonuçta ceza sahasında bir itme ve bunun ardından yaşanan belirgin bir düşüş var. Çoğu hakem buna penaltı verir.

    AL: Evet. Kararın ne kadar ağır olduğunu tartışabilirsiniz ama bana göre Angelina Anderson’ın Kayla Sharples’a yaptığı itme, penaltı verilmesini haklı çıkarıyordu. Bu, sıradan bir temastan fazlasıydı: İtme, Sharples’ın yere düşmesine neden oldu. Anderson’ın penaltıya sebebiyet vermeyi amaçlayıp amaçlamadığı önemli değil. Hakeme penaltı vermek için gerekçe sundu.

    RN: Faul olup olmadığı tartışılan bu pozisyon, hakem sahada faul kararı verse VAR’ın kararı değiştirmeyeceği, ancak hakem faul çalmasa da VAR’ın inceleme için onu monitöre çağırmayacağı türdendi. Her şey, maçın hakeminin nasıl karar vereceğine bağlıydı. Bu da futbolun şu anda yaşadığı sorunlar hakkında çok şey söylüyor. Hakem kararlarında genel olarak çok daha fazla tutarlılığa ihtiyacımız var. Özellikle de son derece dengeli geçen bir maçta, bu şekilde elenmek çok ağır. Bu sonuç adil gelmiyor; mücadelenin uzatmalara, ardından da penaltı atışlarına taşınması gerekirdi. Ama futbol hiçbir zaman adil değildir. Bunu biliyoruz.