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NWSL Playoff Preview 1-1GOAL

NWSL play-off’larına bakış: ABD Kadın Milli Takımı’nın yıldızları Trinity Rodman ve Sophia Wilson karşı karşıya geliyor, peki son şampiyon Gotham’ı durdurabilecek biri var mı?

Trinity Rodman ile Sophia Wilson ilk turda karşı karşıya geliyor, Gotham ise şampiyonluğunu koruma mücadelesine başlıyor. GOAL, NWSL play-off’larına katılan sekiz takımın tamamını ve kilit oyuncuları değerlendiriyor, çeyrek final tahminlerini paylaşıyor.

Çeviri:

  • Gotham FC'nin koruyacağı bir şampiyonluk unvanı, buna ek olarak da Shield'ı var. Ancak 2026 NWSL play-off'ları bu hafta sonu başlarken, rekorlarla dolu bir normal sezon bile hiçbir şeyi garanti etmiyor. Yarışta sekiz takım kaldı ve iki hafta sonra bunlardan biri kupayı kaldıracak.

    Bu sezon ilklere ve bolca kaosa sahne oldu. Boston Legacy ve Denver Summit, ligdeki ilk sezonlarında hemen etkilerini gösterdi. Ligde rekor sayıda kırmızı kart görüldü ve Utah Royals tarihinde ilk kez play-off bileti aldı. Sezon sonrası mücadeleler de öngörülemez bir döneme sahne olmaya aday.

    İlk tur öncesinde GOAL, şampiyonluk için yarışan sekiz takımın tamamını mercek altına alıyor: Buraya nasıl geldikleri, kilit oyuncuları ve fark yaratabilecek isimleri ile şampiyonluk şanslarını belirleyebilecek güçlü ve zayıf yönleri.

  • 1 numaralı Gotham FC ile 8 numaralı Seattle Reign FC

    imago-sport-1084172450.jpg
    NurPhoto

    Gotham FC, Shield ve Championship’i kazanarak duble yapmanın peşindeyken Jaedyn Shaw play-off’lara 11 gol ve beş asistle giriyor.

    Gotham FC, şampiyonluk unvanını koruma mücadelesine, play-off biletini almak için normal sezonun son maç gününe kadar mücadele etmek zorunda kalan Seattle karşısında başlıyor. Bir numaralı seri başı, iç saha avantajına ve uluslararası yıldızlarla dolu bir kadroya sahip. Reign ise play-off tecrübesi ve sezonun güçlü geçen ikinci yarasından aldığı ivmeyle geliyor. Seattle, son şampiyonu zorlayabilecek araçlara sahip olsa da bu direnci sürpriz bir galibiyete dönüştürmek daha zorlu bir görev olacak.

    1 numaralı seri başı: Gotham FC

    Buraya nasıl geldiler: Gotham, 61 puanla (18-5-7) ilk sırada yer alarak kulüp tarihindeki ilk NWSL Shield'ı kazandı. Son üç sezonda iki kez şampiyon olan kulübün rekorlarla dolu sezonu, yükselen konumunu bir kez daha gösterdi.

    Gotham artık yarı finaller dahil iç saha avantajına ve Shield ile şampiyonluğu aynı sezonda kazanma fırsatına sahip.

    Kilit oyuncu: Jaedyn Shaw

    Shaw, 11 gol ve beş asistle kulübün bu iki alandaki lideri olarak Gotham hücumunun merkezinde yer aldı. Kariyerinin en yüksek seviyesi olan bu 16 gollük katkı, hem fırsat yaratma hem de onları gole çevirme becerisini yansıtıyor.

    Hatlar arasındaki hareketliliği, Gotham'a organize bir savunmanın düzenini bozabilecek bir oyuncu kazandırıyor. Bu, Seattle karşısında değerli bir özellik. Shaw ayrıca normal sezonun son maç gününde Utah karşısında alınan 2-0'lık galibiyette gol atarak play-off'lara giriyor.

    X faktörü: Rose Lavelle

    Lavelle, orta sahadan topla yaptığı bir koşuyla veya kalabalık bir ceza sahasında boşluk yaratan bir pasla maçın gidişatını değiştirebilir. Yaratıcılığı, dar alandaki top kontrolü ve en büyük sahnelerdeki tecrübesi, Gotham'a çekişmeli bir play-off maçının sonucunu belirleyebilecek bir başka oyuncu sunuyor.

    Seattle tehlikenin farkında. Lavelle, Gotham'ın temmuz ayında Reign karşısında geri dönerek kazandığı maçta uzatma dakikalarında galibiyet golünü atmıştı.

    En büyük güçleri: Tecrübe ve kadro derinliği

    Lavelle, Guro Reiten, Shaw, Denise O’Sullivan, Midge Purce ve Sam Kerr gibi seçeneklere sahip Gotham, farklı yollarla gol fırsatı yaratabilecek oyunculara sahip.

    Bu kadro derinliği, Gotham'a yedek kulübesinden oyunun gidişatını değiştirme imkânı da veriyor. Shaw ve Lavelle'in normal sezonun son maç gününde oyuna sonradan girmesi, yıldız isimler ilk 11'de olmadığında bile takımın elindeki kaliteyi gösterdi. Çekişmeli bir play-off maçında bu seçenekler belirleyici olabilir.

    En büyük zayıflıkları: Sakatlıklar

    Gotham'ın kadro derinliği sınandı. Emily Sonnett, Bruninha ve Jordynn Dudley sezonu kapatan sakatlıklar yaşarken Jaelin Howell, Utah karşısında normal sezonun son maç gününde alınan galibiyette ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı. Lavelle ve Shaw da yaşadıkları sakatlıkların ardından eski durumlarına dönmeye çalışıyor.

    Gotham, tarihî sezonu boyunca bu aksiliklerle başa çıktı. Ancak play-off'lar öncesinde kilit oyuncuların oynayıp oynayamayacağı ve fiziksel durumları endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.

    8 numaralı seri başı: Seattle Reign

    Buraya nasıl geldiler: Seattle, 47 puanla (14-11-5) sekizinci sırada yer aldı ve normal sezonun son maç gününde Orlando'yu 1-0 yenerek son play-off biletini aldı.

    Yerini garantilemek için galibiyete ihtiyaç duyan Reign, Jordyn Bugg'ın belirleyici golüyle bunu başardı. Bu sonuç, yaz dönemindeki millî maç arasının ardından gelen dokuz galibiyetlik yükselişle geçen sezonun ikinci yarasını tamamladı. Seattle böylece üst üste ikinci, toplamda ise dokuzuncu kez play-off'lara kaldı.

    Kilit oyuncu: Jordyn Bugg

    Bugg, Seattle'ı play-off'lara taşıyan golü attı. Gotham karşısında ise sahanın diğer ucundaki performansı daha da önemli olacak.

    Genç stoper, bir anlık konsantrasyon kaybından yararlanabilecek birçok oyuncunun bulunduğu bir hücum hattıyla karşı karşıya. Pozisyon alışı, kararları ve Seattle savunma hattının düzenini korumasına katkısı, Reign'in şansı açısından belirleyici olacak. Hücuma vereceği herhangi bir katkı ise değerli bir artı olacaktır.

    X faktörü: Mia Fishel

    Fishel, Seattle'a savunmacıları meşgul edebilen, topu ileride tutabilen ve fırsatları gole çevirebilen bir hücum odağı sunuyor. Hücumda bu kadar kaliteli oyuncuya sahip bir Gotham karşısında, Reign'e ileri uçta bir pas seçeneği sunması savunma üzerindeki baskıyı azaltmaya da yardımcı olabilir.

    Seattle'ın Fishel'e destek vermesi gerekiyor. Fishel yalnız kalırsa Reign, maçın büyük bölümünü savunma yaparak geçirme riskiyle karşı karşıya kalacak.

    En büyük güçleri: Savunma

    Laura Harvey'nin savunma organizasyonu, Seattle'a bir numaralı seri başıyla mücadele edebilmek için temel oluşturuyor. Reign, normal sezonda 33 gol yiyerek ligin savunması daha güçlü takımlarından biri oldu.

    Gotham'ın yaratıcı oyuncuları karşısında savunma düzenini korumak ve hatlar arasındaki boşlukları sınırlamak büyük önem taşıyacak.

    En büyük zayıflıkları: Gol üretimi

    Seattle, normal sezonda 37 gol attı. Bu, play-off'a kalan sekiz takım arasındaki en düşük sayı. Savunma düzeni takımı maçların içinde tuttu ancak hücumda istikrarlı bir üretkenlik sağlamak daha zor oldu.

    Bu nedenle fırsatları harcama lüksü çok az. Gotham kadar çok gol seçeneğine sahip bir takım karşısında Seattle'ın fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmesi ve ev sahibinin kontrolü ele geçirmesini önleyecek kadar hücum tehdidi oluşturması gerekecek.

    Skor tahmini: Gotham 2-0 Seattle

    Seattle'ın oyun düzeni ve sezon sonundaki ivmesi, Gotham'ı fırsat yaratmak için zorlayacaktır. Yine de son şampiyon, golü bulmak için daha fazla seçeneğe ve maç ilerledikçe hücum tehdidini sürdürmesini sağlayacak kadro derinliğine sahip. Bir numaralı seri başının tur atlaması bekleniyor.

  • 2 numaralı San Diego Wave ile 7 numaralı Utah Royals

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    Icon Sportswire

    Utah Royals'ın dokuz golle en skorer oyuncusu Mina Tanaka, takımın play-off'taki ilk maçı öncesinde arka adale sakatlığından dönmeye çalışıyor. Tanaka'nın forma giyip giyemeyeceği kritik önem taşıyabilir.

    San Diego, 2 numaralı seri başı olmanın ve saha avantajının yanı sıra normal sezonda Utah karşısında aldığı iki galibiyete sahip. Şimdi önündeki görev, bu avantajları sonuca yansıtmak. Utah Royals, ilk play-off mücadelesine kutlanmayı çoktan hak eden bir çıkış sezonunun ardından geliyor. Hücum gücü de San Diego Wave'i yarı final bileti için zorlamaya yetecek düzeyde.

    2 numaralı seri başı: San Diego Wave

    Buraya nasıl geldi: San Diego, 58 puanla (18-8-4) sezonu ikinci sırada tamamladı. Galibiyet ve puan sayılarında kulüp rekorlarını kırarken çeyrek finali evinde oynama hakkı kazandı. Beş sezondaki dördüncü play-off katılımını da garantileyen San Diego Wave, normal sezonu Mimi Van Zanten’ın galibiyet golüyle Bay FC karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle noktaladı.

    Kilit oyuncu: Trinity Byars

    Byars, hızı, akıllı koşuları ve savunma arkasına sarkma becerisiyle 11 gol atarak San Diego’nun ileri hattına önemli bir tehdit kattı.

    Utah, onu durdurmanın ne kadar zor olabileceğini gördü. Byars, San Diego Wave’in ağustostaki 4-2’lik galibiyetinde iki gol atıp bir asist yaptı ve bu çeyrek finalde ne kadar etkili olabileceğinin işaretini verdi. Mücadelenin önemi artarken San Diego’nun onun aynı belirleyiciliği göstermesine ihtiyacı olacak.

    X faktörü: Kenza Dali

    San Diego’nun hücumdaki ritmi büyük ölçüde Dali üzerinden şekilleniyor. Fransa millî takım oyuncusu, normal sezonda yarattığı 56 gol fırsatıyla NWSL’ye liderlik etti ve önündeki oyunculara düzenli olarak fırsatlar hazırladı.

    Bu eşleşmede zorlanan Utah savunması karşısında koşuları görüp pası ulaştırma becerisi özellikle değerli olabilir.

    En büyük gücü: Denge

    San Diego Wave, hücum isteği ile savunma disiplini arasında bir denge kurdu. Attığı 45 gole karşılık 31 gol yedi; bu, ligdeki en düşük üçüncü sayıydı.

    Bu düzen, yaratıcı oyuncularına üzerine oyunlarını kurabilecekleri bir temel sağlıyor. San Diego, savunmada aşılması zor bir takım olmaya devam ederken ileriye etkili biçimde çıkabiliyor. Tek bir hatanın play-off maçını değiştirebildiği ortamda bu, değerli bir birleşim.

    En büyük zayıflığı: Hücumda istikrar

    San Diego Wave, hücumdaki tüm yeteneğine rağmen bitiricilikte her zaman istikrar sağlayamadı. Attığı 45 gol, Kansas City, Portland ve Angel City’nin gol sayılarının gerisinde kaldı.

    San Diego fırsat yaratabilecek oyunculara sahip, ancak bu fırsatları değerlendirmesi şart. Utah’ı maçın içinde tutmak, konuk ekibe ihtiyaç duyduğu cesareti verebilir.

    7 numaralı seri başı: Utah Royals

    Buraya nasıl geldi: Utah, 47 puanla (14-11-5) sezonu yedinci sırada bitirerek 2024’te NWSL’ye dönüşünden bu yana ilk kez play-off’a katılma hakkı kazandı.

    Utah Royals, 44 golle tamamladığı sezonda galibiyet, puan, gol ve deplasman galibiyeti sayılarında kulüp rekorları kırdı. Yeniden yapılanmayla geçen iki sezonun ardından Utah, kaydettiği ilerlemenin karşılığını play-off’a kalarak aldı.

    Kilit oyuncu: Mina Tanaka

    Normal sezonda attığı dokuz golle Utah’ın gol kralı olan Tanaka, takımına kale önünde güvenilir bir tehdit sağladı.

    Ancak oynayıp oynayamayacağı önemli bir soru işareti. Japonya millî takım oyuncusu, millî takım görevinde yaşadığı arka adale sakatlığı nedeniyle normal sezonun son birkaç maçını kaçırdı. Utah ise onu play-off için henüz ihtimal dışı bırakmadı. Takımın en golcü oyuncusunun dönüşü, ligin en güçlü savunmalarından birine karşı Utah Royals’a tam zamanında güç katacaktır.

    X faktörü: Cloé Lacasse

    Lacasse’ın ciddi bir diz sakatlığından dönüşü, Utah’ın sezonuna damga vuran gelişmelerden biri oldu. Kanada millî takım oyuncusu normal sezonu sekiz gol ve 10 asistle tamamladı; asist sıralamasında lig ikinciliğini paylaştı.

    Utah Royals’a hem gol tehdidi hem de takım arkadaşına fırsat yaratabilecek bir oyuncu sunuyor. Utah’ın daha az fırsatı değerlendirmek zorunda kalabileceği bir maçta bu çok yönlülük önemli.

    En büyük gücü: Hücumda yaratıcılık ve seçenek bolluğu

    Utah, maçta fark yaratabilecek birden fazla oyuncuya sahip. Hücum seçenekleri arasında Tanaka, Lacasse, Cece Delzer ve Kiana Palacios bulunan Utah Royals, farklı oyuncularla ve farklı yollarla gol bulabiliyor.

    Normal sezonda attığı 44 gol bu çeşitliliği yansıtıyor, ancak Tanaka’nın fiziksel durumu bu seçeneklerden kaçının kullanılabileceğini etkileyebilir.

    En büyük zayıflığı: Savunmadaki kırılganlık

    Utah Royals, normal sezonda San Diego’dan sekiz fazla olmak üzere 39 gol yedi. San Diego Wave karşısındaki savunma performansı ise özellikle endişe verici: Utah, iki takım arasındaki iki maçta altı gol yedi.

    Byars’ın koşularını durdurmak ve Dali’nin oyun kurmak için bulduğu zamanı kısıtlamak şart olacak. Utah, normal sezonda San Diego’ya tanıdığı fırsatları yeniden vermemeli.

    Skor tahmini: San Diego 2-0 Utah

    Utah, kaydettiği ilerlemeyi tarihî bir play-off katılımına dönüştürdüğü için takdiri hak ediyor. Lacasse, Utah Royals adına bu maçı değiştirebilecek bir oyuncu. Tanaka’nın olası dönüşü de takımın şansını artıracaktır.

    Yine de San Diego, Utah için neden zorlu bir rakip olduğunu şimdiden gösterdi. San Diego Wave, Byars’ın iki gol attığı ve Melanie Barcenas’ın da fileleri havalandırdığı ağustos ayındaki 4-2’lik iç saha galibiyeti dahil, normal sezondaki iki karşılaşmayı da kazandı. Saha avantajı ve daha iyi savunma performansıyla San Diego, turu geçmeye yakın görünüyor.

  • 3. sıradaki Washington Spirit ile 6. sıradaki Portland Thorns karşı karşıya

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    Sports Press Photo

    Normal sezonda 12 gol atan Trinity Rodman, Washington Spirit’in Portland Thorns’a karşı evinde oynayacağı çeyrek finalde hücum hattına liderlik ediyor.

    Washington ile Portland, aralarında ne kadar az fark olduğunu şimdiden gösterdi. İlk karşılaşmayı Thorns 1-0 kazandı; Spirit ise eylül ayında Portland'da geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak karşılık verdi. Hücumlarına sırasıyla Trinity Rodman ve Sophia Wilson'ın liderlik ettiği iki takımın çeyrek final mücadelesinde yıldız oyuncular sahne alacak. Ancak sonucu, hangi savunmanın daha sağlam kaldığı belirleyebilir.

    3. Washington Spirit

    Buraya nasıl geldi: Washington, 55 puanla (17-9-4) üçüncü sırayı alarak üst üste üçüncü sezonunda çeyrek finali evinde oynama hakkı kazandı. Spirit, 2024'ten bu yana her yıl ilk üçte yer alarak ligin en istikrarlı şampiyonluk adaylarından biri oldu.

    Normal sezonu son gününde Chicago karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle tamamlayan takım, sezon sonu mücadelesine Audi Field'da başlayacak.

    Kilit oyuncu: Trinity Rodman

    Normal sezonu 12 golle tamamlayan Rodman, Washington hücumunun merkezinde yer almaya devam ediyor. Savunmacıları geçme ve pozisyon yaratma becerisi, Spirit'e fırsatların kısıtlı olduğu maçlarda bile sonucu değiştirebilecek bir oyuncu kazandırıyor.

    Portland, onun etkisini şimdiden hissetti. Washington'ın eylül ayındaki geri dönüşünde galibiyet golünün asistini yapan Rodman, kendisini durdurmanın yalnızca gol atmasını engellemekten ibaret olmadığını gösterdi.

    Fark yaratabilecek isim: Sofia Cantore

    Cantore, Rodman'ın yanında Washington'a bir başka yaratıcı hücum tehdidi sunuyor. İtalyan millî oyuncunun hareketliliği ve takım arkadaşlarıyla kurduğu oyun bağlantıları, savunmacıları yerlerinden çıkararak hem kendisine hem de takım arkadaşlarına boşluk yaratabilir.

    Portland, Rodman'a fazla odaklanırsa bundan Cantore yararlanabilir. Hatlar arasında boşluk bulma becerisi, onu Thorns'un göz ardı edemeyeceği bir oyuncu hâline getiriyor.

    En büyük gücü: Savunma organizasyonu

    Washington, normal sezondaki 30 maçta 28 gol yedi. Bu, ligdeki en düşük ikinci sayıydı. Savunmadaki bu disiplin, Spirit'e güvenilir bir temel sağladı; takımın savunma direncini korurken ileriye oyuncu göndermesine imkân tanıdı.

    Wilson'ın liderlik ettiği Portland hücumu karşısında bu dengeyi korumak kritik olacak.

    En büyük zayıflığı: Orta sahadaki eksik

    Hal Hershfelt'in ekim ayı sonunda sezonu kapatan sakatlıklar listesine alınması, Washington'ı orta sahadaki önemli bir oyuncusundan yoksun bıraktı.

    Birden fazla yaratıcı seçeneğe sahip Portland karşısında Hershfelt'in çalışma azlığı, fizik gücü ve rakip atakları bozma becerisi aranacak. Spirit'in kalan orta saha oyuncuları, arkalarındaki savunmayı korurken Pietra Tordin ve Jessie Fleming'in kullanabileceği alanları daraltmak zorunda.

    6. Portland Thorns

    Buraya nasıl geldi: Portland, 50 puanla (14-8-8) altıncı sırada yer aldı. Thorns 50 gol attı ancak savunmadaki istikrarsızlık, puan tablosunda daha yukarı çıkmasını engelledi.

    Takım şimdi hücum kalitesini ve şampiyonluk deneyimini deplasman galibiyetine dönüştürmek için Washington'a gidiyor.

    Kilit oyuncu: Sophia Wilson

    Normal sezondaki 15 golü ve beş asistiyle Wilson, Portland'ın şampiyonluk umutları açısından kilit önemini koruyor. Hareketliliğiyle savunmanın dengesini bozarken pozisyon yaratma ve bitirme becerisi sayesinde alanın kısıtlı olduğu anlarda bile tehlike oluşturuyor.

    Eylül ayında Washington'a gol atan Wilson'ın, bu rövanşta bulacağı fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi gerekecek. Ligin en iyi ikinci savunması karşısında bu fırsatları bulmak zor olabilir

  • 4. sıradaki Kansas City Current ile 5. sıradaki Angel City FC karşı karşıya

    imago-sport-1085119054.jpg
    NurPhoto

    Normal sezonda 10 gol atan Sveindís Jónsdóttir, Angel City’nin Kansas City Current karşısındaki sürpriz galibiyet arayışına öncülük ediyor.

    Kansas City bu sezon evinde hiç kaybetmedi ancak Angel City de CPKC Stadyumu'na 10 maçlık yenilmezlik serisiyle geliyor. Son yedi maçında yenilmeyen ve son beş maçını kazanan Current ile Angel City, en iyi formunu doğru zamanda yakalayan iki takım olarak çeyrek finalde karşılaşacak. Bu maç izlemeye değer.

    4. Kansas City Current

    Buraya nasıl geldi: Kansas City, normal sezonu üst üste beş galibiyetle tamamlayarak 53 puanla dördüncü oldu ve çeyrek finali evinde oynama hakkı kazandı.

    Ligin en yüksek sayısı olan 54 golü atan Current, CPKC Stadyumu'nda da yenilgi yüzü görmedi ve iç sahada 11 galibiyet, sıfır mağlubiyet, dört beraberlik aldı. Üst üste üçüncü kez play-off'a katılan takım, ligin en güçlü iç saha avantajlarından birine sahip.

    Kilit oyuncu: Temwa Chawinga

    Normal sezonu 12 golle tamamlayan Chawinga, Kansas City'nin hücumundaki kilit rolünü sürdürüyor. Organize bir savunmaya sahip Angel City karşısında bulduğu boşluğu gol fırsatına dönüştürme becerisi belirleyici olabilir.

    Current'ta gol atabilecek başka oyuncular da var ancak konuk ekip Chawinga'ya özellikle dikkat etmek zorunda kalacak.

    Belirleyici faktör: Croix Bethune

    Bethune, Kansas City'nin hücumuna farklı bir yaratıcılık düzeyi kattı. Altısı galibiyet golünde olmak üzere 11 asistle NWSL'nin bir sezondaki asist rekorunu kırdı. Galibiyet golünde yaptığı altı asist de ayrı bir rekor.

    Orta saha ile hücum arasında bağlantı kurma becerisi, alan daraldığında son pası verebilecek bir oyuncuyu Current'a kazandırıyor. Yenilmesi zor bir takım hâline gelen Angel City karşısında bu sabır ve isabet fark yaratabilir.

    En büyük gücü: Hücum gücü

    Chawinga, Haley Hopkins ve Debinha, Kansas City'ye birden fazla gol tehdidi sunuyor. Rakamlar da bu derinliği gösteriyor: Current, 54 golle ligin en skorer takımı olurken sezon boyunca üç oyuncusu hat-trick yaptı.

    Hücumdaki bu çeşitlilik, Kansas City'yi durdurmayı zorlaştırıyor. Angel City'nin, hücumun farklı noktalarındaki maç kazandırabilecek oyunculara karşı önlem alması gerekecek.

    En büyük zayıflığı: Savunma istikrarı

    Kansas City, normal sezonda 39 gol yedi. Bu da Angel City'nin değerlendirebileceği bir zaaf.

    Current oyuncularını ileri çıkardığında, topun gerisinde düzenini korumalı. Sveindís Jónsdóttir ve Ally Sentnor'ın yer aldığı bir hücuma karşı savunma arkasında boşluk bırakıp top kaybetmek pahalıya mal olabilir.

    5. Angel City FC

    Buraya nasıl geldi: Angel City, sezon ortasında yaşadığı büyük dönüşümün ardından 52 puanla (15 galibiyet, sekiz mağlubiyet, yedi beraberlik) beşinci oldu; galibiyet, gol ve puan alanlarında kulüp rekorları kırdı.

    Alexander Straus yönetimindeki zorlu dönemin ardından takım, geçici teknik direktör Leif Smerud ile yeniden ivme kazandı. Angel City son 19 maçında yalnızca iki kez kaybetti ve play-off'a 10 maçlık yenilmezlik serisiyle giriyor.

    Kilit oyuncu: Sveindís Jónsdóttir

    Angel City'nin normal sezondaki en golcü oyuncusu olan Jónsdóttir, 10 gol attı. Normal sezonun son gününde Boston karşısında alınan 4-1'lik galibiyette bir gol ve bir asistle yine etkili oldu.

    Jónsdóttir, goller yiyen Kansas City savunması karşısında konuk ekibe güvenilir bir hücum tehdidi sunuyor. Angel City, CPKC Stadyumu'ndan sürpriz bir galibiyetle ayrılacaksa Jónsdóttir'in bunda büyük payı olması muhtemel.

    Belirleyici faktör: Ally Sentnor

    Sentnor, Angel City hücumuna bir başka yaratıcı seçenek katıyor ve takımın farklı yollarla gol fırsatları üretmesine yardımcı oluyor.

    Jónsdóttir ve hücum hattının diğer oyuncularıyla kurduğu bağlantı, Kansas City ileri çıktığında özellikle önemli olabilir. Angel City'nin oluşan boşlukları tehlikeli fırsatlara dönüştürebilecek oyunculara ihtiyacı var ve Sentnor bunu yapabilecek yeteneğe sahip.

    En büyük gücü: Savunma istikrarı

    Angel City'nin sezon sonundaki yükselişi, güvenilir bir savunma temeli üzerine kuruldu. Normal sezonda 32 gol yiyen takım, ligin daha iyi savunma performanslarından birini sergiledi.

    Bu düzen, 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmesine yardımcı oldu. Ligin en golcü takımı karşısında aynı disiplini korumak, şimdiye kadarki en büyük sınavı olacak.

    En büyük zayıflığı: Orta saha kontrolü

    Angel City, daha güçlü orta sahalara karşı zaman zaman topa sahip olmakta ve oyunun temposunu belirlemekte zorlandı.

    Bethune ve Debinha, bu eşleşmede söz konusu sorunu özellikle önemli kılıyor. Konuk ekibin bu iki oyuncuya zaman ve alan bırakmaması, aynı zamanda Kansas City'nin sürekli baskı kurmasını önleyecek kadar topa sahip olması gerekecek.

    Skor tahmini: Kansas City 2-1 Angel City

    Angel City'nin serisini uzatabileceğine inanmak için pek çok nedeni var. Teknik direktör değişikliği takıma yeniden enerji verdi, savunması güvenilir hâle geldi ve Jónsdóttir hücumda tehdit oluşturuyor.

    Yine de Kansas City az farkla favori. Evindeki yenilmezlik serisi, hücum derinliği ve play-off deneyimi, onu CPKC Stadyumu'nda karşısında tahminde bulunması zor bir rakip yapıyor. Angel City'nin Current'a kolay bir maç yaşatması beklenmemeli.