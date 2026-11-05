Gotham FC, şampiyonluk unvanını koruma mücadelesine, play-off biletini almak için normal sezonun son maç gününe kadar mücadele etmek zorunda kalan Seattle karşısında başlıyor. Bir numaralı seri başı, iç saha avantajına ve uluslararası yıldızlarla dolu bir kadroya sahip. Reign ise play-off tecrübesi ve sezonun güçlü geçen ikinci yarasından aldığı ivmeyle geliyor. Seattle, son şampiyonu zorlayabilecek araçlara sahip olsa da bu direnci sürpriz bir galibiyete dönüştürmek daha zorlu bir görev olacak.

1 numaralı seri başı: Gotham FC

Buraya nasıl geldiler: Gotham, 61 puanla (18-5-7) ilk sırada yer alarak kulüp tarihindeki ilk NWSL Shield'ı kazandı. Son üç sezonda iki kez şampiyon olan kulübün rekorlarla dolu sezonu, yükselen konumunu bir kez daha gösterdi.

Gotham artık yarı finaller dahil iç saha avantajına ve Shield ile şampiyonluğu aynı sezonda kazanma fırsatına sahip.

Kilit oyuncu: Jaedyn Shaw

Shaw, 11 gol ve beş asistle kulübün bu iki alandaki lideri olarak Gotham hücumunun merkezinde yer aldı. Kariyerinin en yüksek seviyesi olan bu 16 gollük katkı, hem fırsat yaratma hem de onları gole çevirme becerisini yansıtıyor.

Hatlar arasındaki hareketliliği, Gotham'a organize bir savunmanın düzenini bozabilecek bir oyuncu kazandırıyor. Bu, Seattle karşısında değerli bir özellik. Shaw ayrıca normal sezonun son maç gününde Utah karşısında alınan 2-0'lık galibiyette gol atarak play-off'lara giriyor.

X faktörü: Rose Lavelle

Lavelle, orta sahadan topla yaptığı bir koşuyla veya kalabalık bir ceza sahasında boşluk yaratan bir pasla maçın gidişatını değiştirebilir. Yaratıcılığı, dar alandaki top kontrolü ve en büyük sahnelerdeki tecrübesi, Gotham'a çekişmeli bir play-off maçının sonucunu belirleyebilecek bir başka oyuncu sunuyor.

Seattle tehlikenin farkında. Lavelle, Gotham'ın temmuz ayında Reign karşısında geri dönerek kazandığı maçta uzatma dakikalarında galibiyet golünü atmıştı.

En büyük güçleri: Tecrübe ve kadro derinliği

Lavelle, Guro Reiten, Shaw, Denise O’Sullivan, Midge Purce ve Sam Kerr gibi seçeneklere sahip Gotham, farklı yollarla gol fırsatı yaratabilecek oyunculara sahip.

Bu kadro derinliği, Gotham'a yedek kulübesinden oyunun gidişatını değiştirme imkânı da veriyor. Shaw ve Lavelle'in normal sezonun son maç gününde oyuna sonradan girmesi, yıldız isimler ilk 11'de olmadığında bile takımın elindeki kaliteyi gösterdi. Çekişmeli bir play-off maçında bu seçenekler belirleyici olabilir.

En büyük zayıflıkları: Sakatlıklar

Gotham'ın kadro derinliği sınandı. Emily Sonnett, Bruninha ve Jordynn Dudley sezonu kapatan sakatlıklar yaşarken Jaelin Howell, Utah karşısında normal sezonun son maç gününde alınan galibiyette ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı. Lavelle ve Shaw da yaşadıkları sakatlıkların ardından eski durumlarına dönmeye çalışıyor.

Gotham, tarihî sezonu boyunca bu aksiliklerle başa çıktı. Ancak play-off'lar öncesinde kilit oyuncuların oynayıp oynayamayacağı ve fiziksel durumları endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.

8 numaralı seri başı: Seattle Reign

Buraya nasıl geldiler: Seattle, 47 puanla (14-11-5) sekizinci sırada yer aldı ve normal sezonun son maç gününde Orlando'yu 1-0 yenerek son play-off biletini aldı.

Yerini garantilemek için galibiyete ihtiyaç duyan Reign, Jordyn Bugg'ın belirleyici golüyle bunu başardı. Bu sonuç, yaz dönemindeki millî maç arasının ardından gelen dokuz galibiyetlik yükselişle geçen sezonun ikinci yarasını tamamladı. Seattle böylece üst üste ikinci, toplamda ise dokuzuncu kez play-off'lara kaldı.

Kilit oyuncu: Jordyn Bugg

Bugg, Seattle'ı play-off'lara taşıyan golü attı. Gotham karşısında ise sahanın diğer ucundaki performansı daha da önemli olacak.

Genç stoper, bir anlık konsantrasyon kaybından yararlanabilecek birçok oyuncunun bulunduğu bir hücum hattıyla karşı karşıya. Pozisyon alışı, kararları ve Seattle savunma hattının düzenini korumasına katkısı, Reign'in şansı açısından belirleyici olacak. Hücuma vereceği herhangi bir katkı ise değerli bir artı olacaktır.

X faktörü: Mia Fishel

Fishel, Seattle'a savunmacıları meşgul edebilen, topu ileride tutabilen ve fırsatları gole çevirebilen bir hücum odağı sunuyor. Hücumda bu kadar kaliteli oyuncuya sahip bir Gotham karşısında, Reign'e ileri uçta bir pas seçeneği sunması savunma üzerindeki baskıyı azaltmaya da yardımcı olabilir.

Seattle'ın Fishel'e destek vermesi gerekiyor. Fishel yalnız kalırsa Reign, maçın büyük bölümünü savunma yaparak geçirme riskiyle karşı karşıya kalacak.

En büyük güçleri: Savunma

Laura Harvey'nin savunma organizasyonu, Seattle'a bir numaralı seri başıyla mücadele edebilmek için temel oluşturuyor. Reign, normal sezonda 33 gol yiyerek ligin savunması daha güçlü takımlarından biri oldu.

Gotham'ın yaratıcı oyuncuları karşısında savunma düzenini korumak ve hatlar arasındaki boşlukları sınırlamak büyük önem taşıyacak.

En büyük zayıflıkları: Gol üretimi

Seattle, normal sezonda 37 gol attı. Bu, play-off'a kalan sekiz takım arasındaki en düşük sayı. Savunma düzeni takımı maçların içinde tuttu ancak hücumda istikrarlı bir üretkenlik sağlamak daha zor oldu.

Bu nedenle fırsatları harcama lüksü çok az. Gotham kadar çok gol seçeneğine sahip bir takım karşısında Seattle'ın fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmesi ve ev sahibinin kontrolü ele geçirmesini önleyecek kadar hücum tehdidi oluşturması gerekecek.

Skor tahmini: Gotham 2-0 Seattle

Seattle'ın oyun düzeni ve sezon sonundaki ivmesi, Gotham'ı fırsat yaratmak için zorlayacaktır. Yine de son şampiyon, golü bulmak için daha fazla seçeneğe ve maç ilerledikçe hücum tehdidini sürdürmesini sağlayacak kadro derinliğine sahip. Bir numaralı seri başının tur atlaması bekleniyor.