Washington Spirit, üst üste üçüncü kez NWSL finalinde. Son iki finali kaybeden Spirit, bu kez kendi sahasında şampiyonluk için bir fırsat daha yakalayacak. Rakibi, orta sahasında eski bir Spirit oyuncusuyla ilk şampiyonluğunun peşinden koşan Kansas City Current olacak.

Croix Bethune, Kansas City formasıyla yaptığı 11 asistle ligde zirvede yer aldı. Eski takım arkadaşı Trinity Rodman ise Washington'da en iyi sezonlarından birini geçirerek 14 gol attı ve 10 asist yaptı.

Spirit, nisan ayında Audi Field'da Current'ı 4-0 yendi ancak iki takım arasındaki son beş maçın üçünü Kansas City kazandı.

Cumartesi günkü final öncesinde GOAL, iki takımın finale nasıl geldiğini, şampiyonu belirleyebilecek oyuncuları ve kilit etkenleri inceliyor; skor tahminlerini paylaşıyor.