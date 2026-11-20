Finale nasıl geldi?
Current, bu süreçte rakiplerine 18-4'lük gol üstünlüğü kurduğu yedi maçlık galibiyet serisiyle finale geliyor. Çeyrek finalde Angel City FC'yi 1-0 yendikten sonra yarı finalde Shield'ı kazanan Gotham FC'yi 2-1 mağlup etti. Gotham karşısında galibiyet golünü atan Haley Hopkins, Kansas City'yi ikinci NWSL finaline ve 2022'den bu yana ilk finaline taşıdı.
Kilit oyuncular
Temwa Chawinga
İki kez NWSL'nin en değerli oyuncusu seçilen Chawinga, son beş maçında yalnızca bir gole doğrudan katkı sağladı. Yine de Kansas City'nin bireysel olarak en büyük tehdidi olmayı sürdürüyor. Hızı ve gücü sayesinde Washington savunmasının arkasına atılacak tek bir pas, net bir gol fırsatına dönüşebilir.
Croix Bethune
2026 NWSL Yılın Orta Saha Oyuncusu, Kansas City'nin oyun temposunu belirliyor ve merkezden pozisyonlar yaratıyor. Current, eski kulübüne karşı Washington savunmasını yaran pası atması için Bethune'ye güvenecek.
Kilit etken
Haley Hopkins bu sezon 13 gol attı ve play-off'larda kendisine açılan alanları iyi değerlendirdi. Spirit, Chawinga'yı durdurmak için ona ilave savunmacılar yönlendirirse Hopkins bunu cezalandırabilir.
En büyük güç
Kansas City, normal sezonda 54 golle ligin en golcü takımı oldu. Debinha, Michelle Cooper, Bethune ve Hopkins sayesinde Current, rakipleri Chawinga'yı durdursa bile pozisyon üretip bunları gole çevirebiliyor.
En büyük zayıflık
Kansas City'nin savunmadaki en büyük sınavı, çok sayıda oyuncusuyla hücuma çıkmışken topu kaybettiğinde yaşanacak. Washington, Trinity Rodman'ı erkenden topla buluşturabilirse Rodman, Current savunması yeniden yerleşemeden üzerine gidebilir.