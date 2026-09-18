Noahkai Banks, ABD Erkek Milli Takımı'ndan tamamen ayrılmadan neredeyse tam bir yıl önce, takımın New Jersey'deki otelinde takım arkadaşı Damion Downs'ın yanında oturuyordu. Stoper, ABD Erkek Milli Takımı'ndaki ilk kampına katılıyordu ve bunun kendisine ev gibi gelmeye başladığını söylüyordu. Downs, kendisini hoş karşılanmış hissetmesine yardımcı oldu. Chris Richards ve Jonathan Klinsmann gibi Almanca konuşan isimler de öyle. Hatta büyürken "idolü" olduğunu söylediği Christian Pulisic'e karşı antrenman bile yapıyordu.

İlk ve sonuç olarak son ABD Erkek Milli Takımı kampı sırasında GOAL'e konuşan Banks, "Harika, çünkü hâlâ gelişebilirim" dedi. "Hâlâ çok gencim, bu yüzden Damion'a, Christian'a, Timothy [Weah]'a, herkese karşı oynayarak çok şey öğrenebilirim. Bence bu kariyerime yardımcı oluyor. Evet, beni daha iyi yapıyor."

"Amerika'yı temsil etmek benim için çok büyük bir onur" diye ekledi. "Bunu alt yaş kategorilerinde çok kez yaptım. Buna bayılıyorum."

Ancak o zaman öyleydi, şimdi ise durum farklı. Uluslararası geleceği üzerine aylarca düşündükten ve bu süreçte potansiyel bir Dünya Kupası kadro yerini kaçırdıktan sonra Banks'in cuma günü Almanya'yı seçtiği bildirildi. En azından Almanya'nın genç milli takımlarını. Sonuç olarak ABD Erkek Milli Takımı, 19 yaşındaki Augsburg stoperi için uzun vadeli yuva olmadı.

Bu milli arada Almanya U21 takımına katılabilmek için Banks'in tek seferlik federasyon değişikliği başvurusu yapması gerekecek ve bu da ABD kariyerinin kapısını kapatacak. Bu önemli bir adım. Çifte vatandaş oyuncular için bu tür kararlar, giyilebilecek tek bir forma varken iki ülkeyle olan bağların tartılması anlamına gelebilir. Banks seçimini yaptı.

Bu tercih nihayetinde yalnızca ona ait, ancak artık karar verilmişken bunu neden yaptığına dair ince eleyip sık dokuyanların ve analiz yapanların eksikliği olmayacak. Plan başından beri bu muydu? Teknik direktör Mauricio Pochettino ve ABD Erkek Milli Takımı daha fazlasını yapabilir miydi? Bu, ABD için büyük bir kayıp mı olacak, yoksa geriye dönüp bakıldığında o kadar da kötü görünmeyen uzun bir oyuncu kazanma yenilgileri silsilesindeki bir başka geçici can sıkıcı an mı?

Genel olarak Banks'in kararı karmaşık bir karar ve bu süreçte rolü olan başka birine suç ya da paye verilmesini gerektiren bir durum değil. Kalbinin sesini dinlediği için onu ya da bunu değiştirmek için daha fazla çabalamadığı için Pochettino'yu suçlamayın. Bu, mutlaka ABD Erkek Milli Takımı'nın bir başarısızlığı ya da Almanya'nın bir başarısı değil.

19 yaşındaki bir genç, hayatını değiştirecek bir karar verdi; bu kararın sonunda işe yarayıp yaramayacağı ise belli değil. Bundan incinenler de olacak, bunu kutlayanlar da. Yine de bu karar hem kişisel hiçbir şey değil hem de bir futbolcunun verebileceği en kişisel tercih.