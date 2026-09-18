Noahkai Banks, USMNT yerine kalbinin sesini dinleyip Almanya'yı seçti; iki tarafın da ne kaybettiğini ya da ne kazandığını ise ancak zaman gösterecek
Noahkai Banks, ABD Erkek Milli Takımı'ndan tamamen ayrılmadan neredeyse tam bir yıl önce, takımın New Jersey'deki otelinde takım arkadaşı Damion Downs'ın yanında oturuyordu. Stoper, ABD Erkek Milli Takımı'ndaki ilk kampına katılıyordu ve bunun kendisine ev gibi gelmeye başladığını söylüyordu. Downs, kendisini hoş karşılanmış hissetmesine yardımcı oldu. Chris Richards ve Jonathan Klinsmann gibi Almanca konuşan isimler de öyle. Hatta büyürken "idolü" olduğunu söylediği Christian Pulisic'e karşı antrenman bile yapıyordu.
İlk ve sonuç olarak son ABD Erkek Milli Takımı kampı sırasında GOAL'e konuşan Banks, "Harika, çünkü hâlâ gelişebilirim" dedi. "Hâlâ çok gencim, bu yüzden Damion'a, Christian'a, Timothy [Weah]'a, herkese karşı oynayarak çok şey öğrenebilirim. Bence bu kariyerime yardımcı oluyor. Evet, beni daha iyi yapıyor."
"Amerika'yı temsil etmek benim için çok büyük bir onur" diye ekledi. "Bunu alt yaş kategorilerinde çok kez yaptım. Buna bayılıyorum."
Ancak o zaman öyleydi, şimdi ise durum farklı. Uluslararası geleceği üzerine aylarca düşündükten ve bu süreçte potansiyel bir Dünya Kupası kadro yerini kaçırdıktan sonra Banks'in cuma günü Almanya'yı seçtiği bildirildi. En azından Almanya'nın genç milli takımlarını. Sonuç olarak ABD Erkek Milli Takımı, 19 yaşındaki Augsburg stoperi için uzun vadeli yuva olmadı.
Bu milli arada Almanya U21 takımına katılabilmek için Banks'in tek seferlik federasyon değişikliği başvurusu yapması gerekecek ve bu da ABD kariyerinin kapısını kapatacak. Bu önemli bir adım. Çifte vatandaş oyuncular için bu tür kararlar, giyilebilecek tek bir forma varken iki ülkeyle olan bağların tartılması anlamına gelebilir. Banks seçimini yaptı.
Bu tercih nihayetinde yalnızca ona ait, ancak artık karar verilmişken bunu neden yaptığına dair ince eleyip sık dokuyanların ve analiz yapanların eksikliği olmayacak. Plan başından beri bu muydu? Teknik direktör Mauricio Pochettino ve ABD Erkek Milli Takımı daha fazlasını yapabilir miydi? Bu, ABD için büyük bir kayıp mı olacak, yoksa geriye dönüp bakıldığında o kadar da kötü görünmeyen uzun bir oyuncu kazanma yenilgileri silsilesindeki bir başka geçici can sıkıcı an mı?
Genel olarak Banks'in kararı karmaşık bir karar ve bu süreçte rolü olan başka birine suç ya da paye verilmesini gerektiren bir durum değil. Kalbinin sesini dinlediği için onu ya da bunu değiştirmek için daha fazla çabalamadığı için Pochettino'yu suçlamayın. Bu, mutlaka ABD Erkek Milli Takımı'nın bir başarısızlığı ya da Almanya'nın bir başarısı değil.
19 yaşındaki bir genç, hayatını değiştirecek bir karar verdi; bu kararın sonunda işe yarayıp yaramayacağı ise belli değil. Bundan incinenler de olacak, bunu kutlayanlar da. Yine de bu karar hem kişisel hiçbir şey değil hem de bir futbolcunun verebileceği en kişisel tercih.
Büyük karar
Resmiyet kazanması için Banks'in tek seferlik milli takım değişikliğinin FIFA'nın internet sitesinde görünmesi gerekiyor, ancak Almanya U21 Teknik Direktörü Antonio Di Salvo, savunmacıyı takımın yaklaşan U21 Avrupa Şampiyonası eleme maçları kadrosuna çağırarak haberi doğruladı. Kadrosunda hem Banks hem de Tunus asıllı Alman Ben Farhat yer aldı. Artık Alman programına bağlanan iki çifte vatandaş da bu listede bulunuyordu. Banks için bu bağlılık kalıcı. ABD'nin alt yaş milli takımlarında oynadıktan sonra Almanya'ya katılma kararı, bu tek seferlik değişiklikle birlikte ABD için oynama uygunluğundan vazgeçmesini gerektiriyor.
Di Salvo, takımını seçtikten sonra, "Almanya'yı temsil etmeyi seçtiler" dedi. "Bir süredir ikisiyle de temas halindeydik ve çabalarımızı onların üzerine yoğunlaştırmıştık. Onlara Almanya ile bir gelecek yolu çizebilmiş olmamızdan ve onların da bunu kabul etmesinden çok memnunum."
Sonuçta bu yol alt yaş takımlarıyla başlıyor ve bu, USMNT ile sahip olacağı yoldan çok farklı. Eylülde A milli takım daveti aldıktan sonra Banks'in mart ayında da çağrılması bekleniyordu, ancak kendi geleceğini değerlendirdiği ortaya çıktı. Bunu Dünya Kupası boyunca da düşünmeye devam etti ve bu durum, ona ev sahibi ülke adına dünyanın en büyük turnuvasında oynama fırsatına mal olmuş olabilir.
Buradan çıkan sonuç, USMNT'nin yeterince şey yapmadığı değil; muhtemelen yapabilecekleri hiçbir şeyin olmaması. Sonunda Banks, bir USMNT Dünya Kupası yerine Almanya U21'i seçti ve bu da bu süreç boyunca kalbinin tam olarak nerede olduğunu gösteriyor. Pochettino açısından ise verilen mesaj tutarlıydı: Kalbi burada olmayan hiç kimseye yalvarmayacaktı.
Transfer süreci
Banks Dünya Kupası'nı izledi. Hem ABD Erkek Milli Takımı'nı hem de Almanya'yı desteklediğini söyledi; bunda hem iki ülkeye duyduğu sevgi hem de sahadakilerle kurduğu ilişkiler etkiliydi.
"Karışık duygularla izledim ve o zamanlar bana kendimi çok hoş karşılanmış hissettirdikleri için çocuklar adına sevindim," Kicker'a söyledi; uluslararası tercihini erteleme kararı sorulduğunda böyle konuştu. "Ara sıra kendi kendime orada olmanın güzel olacağını söyledim ama bunun üzerinde durmadım. Ben sonradan pişmanlık duyan biri değilim. Kararımı geleceği düşünerek verdim ve bu doğru karardı."
Pochettino'ya, kadrosunu açıklamasına giden haftalarda Banks soruldu. Kendisi seçim yapana kadar savunmacının milli takım daveti için değerlendirilemeyeceğini söyledi.
"Tüm potansiyel çifte vatandaşlarla temas halindeyiz," dedi Pochettino. "Bence görmemiz önemli, tabii ki, çünkü bu bir bağ ve insani bağ çok önemli, Noki örneğinde olduğu gibi fikir değiştirmemiş ve bekliyor olsa bile. Hâlâ bir karar yok ve tabii ki onu bir sonraki kamp için değerlendiremeyiz. Durum bu.
"Yine de biz ve organizasyon, karar verme ihtimali olan tüm çifte vatandaşlar ve oyuncularla çalışıyoruz. Evet, bu insani bağ önemli çünkü bir gün savunabileceklerini, savaşmak ve milli takımımızın bir parçası olmak istediklerini hissederlerse ve elbette bunu hak ederlerse ve bizim de dahil olmayı hak ettiklerini düşünürsek, elbette çağıracağız. Bu durumda Noki, Dünya Kupası'ndan önce konuştuğumuz zamankiyle aynı durumda."
Pochettino'nun verdiği mesaj en başından beri tutarlı. Doğru ya da yanlış, potansiyel bir ismi kazanmak için aşırıya kaçmayacak. Onun her zaman söylediği gibi, ABD Erkek Milli Takımı için oynama tutkusunu ve arzusunu hissetmek oyuncuların kendisine bağlı. Bunu bir ikna süreci ya da bir dizi vaat olmadan hissetmiyorsanız, bu size kalmış. Pochettino da o zaman bunu hisseden birini bulur. Oyunculara takımına katılmaları için yalvarma işi yapmadığında ısrar ediyor.
Bir bakıma Pochettino'nun bir noktası var. Banks'in fiilen ABD Erkek Milli Takımı'ndaki bir yeri Almanya'nın alt yaş milli takımındaki bir yerle değiştiren kararı düşünüldüğünde, görünüşe göre içten içe sadece Almanya için oynamak istiyordu. Kim onu suçlayabilir ki? Tüm gençliğini Almanya'da geçirdi; Alman bir anneyle ve Alman akademilerinde büyüdü. Hedef her zaman Bundesliga'ydı. Orada, sonuçta koparılamayacak bir bağ vardı.
Yine de ileride ABD, Banks'in yeteneği ve mevcut ABD Erkek Milli Takımı'nın buna duyduğu bariz ihtiyaç göz önüne alındığında, bunun kopmuş olmasını isteyebilir.
İhtiyaç duyulan bir pozisyon
Banks'in ilk ve tek USMNT kampında, ona yardım etmek isteyen mentorların sayısı hiç de az değildi. Bunlardan biri de, genç savunmacıyı kanatları altına alıp onu karşılamaya çalışan Tim Ream'di.
"Tüm kamp harikaydı. Oyuncuların beni karşılayış şekli, hayatımı kolaylaştırmaları, dürüst olmak gerekirse çok güzeldi," diye anlattı Banks. "Tim Ream, antrenmanın ilk gününde bana çok yardımcı oldu. O da benim pozisyonumda oynuyor, bu yüzden bana çok şey öğretti ve antrenmana ile yeni taktiklere adapte olmama yardımcı oldu. Açıkçası bu benim için biraz yeniydi ama akşam yemeğinde tüm büyükler gelip kendi masalarına oturmamı söyledi. Harikaydı."
Ream ise elbette USMNT'nin yaşça en kıdemli isimlerinden biriydi, belki de hâlâ öyle. Ancak 38 yaşındaki Ream için stoperdeki dönem artık sona erdi. Bu pozisyondaki seçenekler değişiyor. Banks de bu değişimin bir parçası olabilirdi.
En azından umut buydu. Eylül kampı öncesinde Pochettino'nun genç savunmacıdan övgüyle söz etmesinin nedeni de buydu.
"Onu Almanya'da oynarken izledim ve çok büyük bir yetenek," dedi teknik adam geçen ağustosta. "Nasıl bir patlama yapacağını asla bilemezsiniz, belki sezon sonunda Avrupa'nın ya da Almanya'nın en iyi stoperi olabilir."
Belki olabilirdi. Gerçek şu ki Banks'in gelişim çizgisi, genç oyuncularda olabileceği gibi, biraz inişli çıkışlı geçti. İlkbahara kadar müthişti. Ardından işler düşüşe geçti. Bu sezona başlarken iyi ve kötü anlar oldu ama hem Almanya'nın hem de ABD'nin Banks'i kendi programında istemesinin bir nedeni var: çok ama çok iyi olma potansiyeline sahip.
Sorular, ne kadar iyi olabileceğiyle ilgili. Şu anda USMNT'ye adım atabilirdi ama 2030 Dünya Kupası'na kadar takımın başvurulan isimlerinden biri olur muydu? Şimdi Almanya'da, bu kadar rekabet varken, üst düzey milli takım için gerçekten önemli bir katkı sağlayan oyuncu olabilir mi? Alman yolunun daha zor olan yol olduğunu söylemek yanlış olmaz ve o da bu yolu seçti. Bu, kalbin yön verdiği bir karar ama aynı zamanda Almanya'nın A Milli Takımı'nda bu fırsatı kazanmak için kendisine yaptığı bir yatırım.
Ancak bunun garantisi yok. Uluslararası seviyede başarı hiçbir zaman garanti değildir. Birkaç çifte vatandaş oyuncu bunu zor yoldan öğrendi.
Geçmişten dersler ve geleceğe bir bakış
Gerçek şu ki USMNT çok fazla "oyuncu kazanma yarışı" kaybetmedi ve programın kaybettiği örnekler de genellikle dönüp sonunda onların canını yakmadı.
Giuseppe Rossi'nin sakatlıkları, onu hem ABD'de hem de İtalya'da hâlâ büyük bir "ya öyle olsaydı" vakası yapıyor. Neven Subotic harika bir takviye olurdu, ancak muhtemelen o dönemin takımlarının gidişatını değiştirmezdi. Jonathan Gonzalez, Meksika'da tutunamadı. Trent Alexander-Arnold ve Nathaniel Brown hiçbir zaman birer hayalden fazlası olmadı, Jonathan David'in ABD ile bağı ise Kanada ile olan bağı kadar güçlü bile değildi.
Bu sırada ABD, kaybettiğinden daha fazla oyuncu kazanma yarışı kazandı. Yunus Musah ve Folarin Balogun, İngiltere programından ayrıldıklarında orada kendileri için hâlâ gerçek bir gelecek vardı. Bugünden bakınca Antonee Robinson'ın da İngiltere'den davet alabileceği görülüyor. Sergino Dest, Ricardo Pepi ve Malik Tillman ise başka yerlerde olabileceklerken Dünya Kupası oyuncuları oldular.
Ancak bu hikâyeler ancak daha sonra anlatılabilir. Başarı kesin olmaktan çok uzak. Kalıcı bir isim hâline gelen her Robinson'a karşılık, kısa bir Dünya Kupası anı yaşayıp ardından uluslararası seviyede pek de bekleneni veremeyen bir Julian Green var. Ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, genç oyuncular söz konusu olduğunda hiçbir garanti yok.
Peki Banks hikâyesine dönüp nasıl bakacağız? Bunu kimse bilmiyor. Bu karar her şeyin zirvesi miydi, yoksa sadece başlangıcı mı? Ancak bildiğimiz tek şey, iyi ya da kötü, bunun USMNT serüveninin sonu olduğudur.
Banks seçimini yaptı. Bunun karşılığını verip vermeyeceğini değerlendirmek yıllar alacak. Şimdilik Almanya'nın genç takım yapılanmasında bir yeri ve kovalayabileceği bir A milli takım fırsatı var. USMNT ise artık başka yerlere bakmak zorunda.