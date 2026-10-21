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Michael Olise boot deal 1:1Getty/GOAL

Nike, krampon anlaşmasına karşı çıkan Bayern Münihli Michael Olise ile sözleşme imzalayarak gövde gösterisi yapıyor

Fransa ve Bayern Münih'in süper yıldızı, Amerikan spor giyim deviyle anlaşarak krampon anlaşmalarından uzak durduğu döneme nihayet son verdi.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Michael Olise, modern futbolda alışılmadık bir örnek. 24 yaşındaki oyuncunun oyuna karşı rahat tavrına uygun biçimde, altı buçuk yıllık profesyonel kariyeri boyunca ve kısa sürede dünyanın en iyi futbolcularından biri hâline gelmesine rağmen hiçbir zaman bir krampon anlaşması olmadı. Oysa getirisi değişse de bu tür anlaşmalar üst düzey futbolda herkes için olağan hâle geldi. Ancak bu durum değişmek üzere.

    Olise'nin üretimi uzun zaman önce durdurulmuş belirli bir krampon serisine yıllardır duyduğu sıra dışı ilgiden yararlanan Amerikalı spor giyim devi Nike, futbolun en mesafeli süper yıldızını kendisiyle bir tedarik anlaşması imzalamaya ikna etti ve en büyük rakibi adidas'ı geride bıraktı.

    Olise'nin itibarı hiç olmadığı kadar yüksekken bu anlaşma, Nike için çok büyük ve ihtiyaç duyduğu bir başarı oldu. Olise'nin, markanın krampon ürün yelpazesinde yakında gerçekleştireceği dönüşümün yüzü olması bekleniyor.

  • Alışılmışın tersine gitmek

    Michael Olise Bayern Munich 2026-27 purple kit
    Getty

    Olise, kariyeri boyunca yüksek gelirli bir krampon sponsorluk anlaşması imzalamamıştı ancak bu durum değişmek üzere.

    Her yıl sponsorluktan kazanabileceği milyonlardan vazgeçen Olise, neden alışılmışın dışında bir yol seçtiğini hiç açıklamadı. Bu yılın başlarında Olise'ye yakın bir kaynak, L'Equipe'e krampon sponsorluğu anlaşması fikrinin Olise'nin “hiç ilgisini çekmediğini” söyledi. Bu da Olise'nin istediğini yapma ve istediği kramponu giyme özgürlüğünden fazlasıyla memnun olduğunu gösteriyor.

    Spor pazarlaması uzmanı Misha Sher, yaz aylarında The Athletic'e şunları söyledi: “Bence bu, onu (Olise'yi) ilginç kılıyor. Herkesin bir bedeli varmış gibi görünen bir dünyada performansa her şeyden çok değer verdiği açık. Bunun marka açısından bilinçli bir tercih olduğundan emin değilim. Bence o sadece böyle biri.

    “Bireyselliğe onun kadar değer veren biri, belki de büyük markaların anlaşmalı sporcularından biri olmak istemiyordur. O seviyedeki oyuncuların zaten iyi para kazandığını biliyoruz ama bir anlaşmadan ya da bu kategorideki bir sponsorluk ilişkisinden vazgeçmek son derece sıra dışı.”

    SportFive'ın strateji ve sporcu pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Tim Stedman da şunları ekledi: “Böyle bir anlaşmaya ihtiyaç duymaması Olise'nin takdire şayan bir özelliği. Göz önünde olmak ya da ticari ilgi görmek istemiyor olabilir. Mesafesini korumak isteyen, futbolculuk kariyerine odaklanan ve özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden biri de olabilir.”

  • Eş anlamlı

    Michael Olise Nike boots
    Getty

    Olise her zaman Hypervenom kramponlarla oynuyor. Hatta 2026 Dünya Kupası'nda giydiği bir çift de dâhil olmak üzere koleksiyonundaki kramponları kişiselleştirtmiş.

    Krampon anlaşmalarına ilgi duymamasına rağmen Olise, her zaman özellikle tek bir marka ve modelle özdeşleşti: Nike ve ilk kez 2017'de piyasaya sürülen, Hypervenom serisi ise ertesi yıl üretimden kaldırılan Hypervenom III ile.

    Olise, Reading'de çıkış yaptıktan sonra ve daha yakın dönemde antrenmanlarda Nike'ın Mercurial, adidas'ın F50 ve New Balance kramponlarını giyse de Crystal Palace ve Bayern Münih'teki maçlarda yalnızca Hypervenom tercih etti.

    Bu modele ait geniş koleksiyonunu, kramponlarının renklerini her maçta giydiği formayla eşleştirerek sergiledi. Hatta sahip olduğu bazı çiftleri kendisine özel, elle boyanmış tasarımlarla süslemeleri için sanatçılara sipariş verdi.

    Ancak Olise'nin hem kulüp hem de millî takım düzeyinde yıldızı parlarken ve tanınırlığı artarken, krampon anlaşmalarına yönelik kayıtsız tutumu birden değişmiş gibi görünüyor.

  • Çok ihtiyaç duyulan bir açıklama

    Kylian Mbappe On
    Juergen Teller/ On

    Nike, Kylian Mbappe'yi sporcu kadrosundan kaybetmesinin ardından Olise'yle anlaşarak önemli bir başarıya imza attı ve bu kaybı geride bıraktı.

    Bayern'de her hafta dikkat çekmeye devam eden Olise'nin değeri zirveye çıkarken, Fransa formasıyla Dünya Kupası'nda sergilediği olağanüstü bireysel performansın ardından Nike'ın onunla kariyerindeki ilk krampon anlaşmasını imzaladığı yaygın biçimde bildiriliyor.

    Bu, Amerikalı spor giyim devi için çok ihtiyaç duyduğu bir başarı. Şirket, eylül ayında futbol ürünlerinin günümüzdeki yüzü olan Olise'nin vatandaşı ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'yi rakibi On'a kaptırmıştı. On ise ilk kez futbol kramponu üretimine giriyor.

    adidas'ın Olise'yi kadrosuna katmak istediğine dair haberler, anlaşmayı Nike için daha da tatlı kılacak. Footy Headlines'a göre Alman marka, CEO'su Bjorn Gulden'in Olise'yi bir adidas sporcusu yapma isteğini kamuoyu önünde dile getirmesinin ardından yaz aylarında onu bünyesine katmak için ciddi bir girişimde bulundu ve cazip bir uzun vadeli sözleşme teklif etti.

    Ancak görünen o ki bu teklif, 24 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye yetmedi. Paranın dışında, onun Nike'ı tercih etmesinin önemli bir nedeni daha var gibi görünüyor.

  • Bir efsanenin dönüşü

    Nike Hypervenom boots
    Getty

    Nike, 2019'da üretimini durdurduğu çok sevilen Hypervenom krampon serisini yeniden piyasaya sürüyor. Olise de serinin tanıtım yüzlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

    Üretimden kaldırılmasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçmişken Nike'ın Hypervenom'u 2027'de geri getirmeye hazırlandığı bildiriliyor. Olise de yeniden piyasaya sürülecek krampon serisinin tanıtım yüzlerinden biri olacak. Kanat oyuncusunun anlaşmayı imzalamasını sağlayan şey, seriyi yeniden canlandırma sözü oldu. Bu bilgi Footy Headlines tarafından aktarıldı.

    Hypervenom, ikonik Total90 serisinin yerini almak üzere 2013'te ilk kez piyasaya sürüldüğünde tanıtım yüzü Neymar'dı. Neymar, Barcelona'da ve ülkesi Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda öne çıkarken bu kramponları giydi. Seri 2019'da üretimden kaldırıldı ancak ilk renk seçeneğinin 2025'te yeniden piyasaya sürülmesinin ardından şimdi Nike'ın ürün yelpazesindeki yerini tekrar almaya hazırlanıyor.

    Geri dönecek model, şu anda Erling Haaland ve Alexia Putellas gibi isimlerin giydiği Phantom'un yerini alarak Nike'ın çeviklik ve şut odaklı başlıca kramponu olacak. Haaland ve Putellas, gelecek yaz Olise ve Chelsea'den Cole Palmer ile birlikte Hypervenom'un yeniden piyasaya sürülmesinin tanıtım yüzleri olacak. Bayern oyuncusu, Dünya Kupası öncesinde Fransa millî takımının kampındayken yakında çıkacak kramponun tamamen beyaz bir prototipi olduğu düşünülen modeli antrenmanda giyerken görülmüştü.

    Tüm bunlar göz önüne alındığında, Olise'nin uzun süredir uzak durduğu krampon anlaşmalarından birini sonunda imzalama kararının zamanlaması çok daha anlamlı hâle geliyor. Olise, Hypervenom'a duyduğu sevgiyi resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

  • “Farklı bir yaratıcı yaklaşım”

    Michael Olise
    Getty

    Olise’nin saha dışındaki kişiliğinin, yeni yıldızını pazarlarken “tamamen farklı” bir yaklaşım benimsemeyi planlayan Nike’ın stratejisini etkilemesi bekleniyor.

    Olise'nin rahat tavrı ve süperstar olmaya pek hevesli görünmemesi düşünüldüğünde, bu anlaşmanın sıradan bir krampon anlaşması olmayacak olması yerinde görünüyor. Nike'ın, kısa sürede anlaşmalı sporcuları arasındaki en büyük isimlerden biri hâline gelen Olise için farklı bir yaklaşım benimseyeceği söyleniyor.

    Footy Headlines'ın haberine göre Amerikalı spor giyim devi, Fransız oyuncu için «tamamen farklı bir yaratıcı yol» izlemeyi planlıyor. Bu yaklaşımda, Olise'nin saha dışındaki sakin, gösterişsiz ve duygularını belli etmeyen tavrıyla sahadaki heyecan verici, maçın seyrini değiştiren performansı arasındaki zıtlık öne çıkarılacak.

    Bunun tam olarak nasıl görüneceği henüz belli değil ancak gelecek yıl Olise'yi kendisine özel Hypervenom kramponlarla görmemiz mümkün. Bunca zamanın ardından Olise'nin bu kramponla bağlantısı artık resmiyet kazandı ve görünen o ki devamı da gelecek.