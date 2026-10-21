Michael Olise, modern futbolda alışılmadık bir örnek. 24 yaşındaki oyuncunun oyuna karşı rahat tavrına uygun biçimde, altı buçuk yıllık profesyonel kariyeri boyunca ve kısa sürede dünyanın en iyi futbolcularından biri hâline gelmesine rağmen hiçbir zaman bir krampon anlaşması olmadı. Oysa getirisi değişse de bu tür anlaşmalar üst düzey futbolda herkes için olağan hâle geldi. Ancak bu durum değişmek üzere.

Olise'nin üretimi uzun zaman önce durdurulmuş belirli bir krampon serisine yıllardır duyduğu sıra dışı ilgiden yararlanan Amerikalı spor giyim devi Nike, futbolun en mesafeli süper yıldızını kendisiyle bir tedarik anlaşması imzalamaya ikna etti ve en büyük rakibi adidas'ı geride bıraktı.

Olise'nin itibarı hiç olmadığı kadar yüksekken bu anlaşma, Nike için çok büyük ve ihtiyaç duyduğu bir başarı oldu. Olise'nin, markanın krampon ürün yelpazesinde yakında gerçekleştireceği dönüşümün yüzü olması bekleniyor.