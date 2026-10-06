24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Nick Swirad Brits Abroad Brunei 1:1GOAL

Nick Swirad: Manchester'dan Bandar Seri Begawan'a ve Brunei'de profesyonel futbolcu olarak yaşam

GOAL'ün “Brits Abroad” serisinin son bölümünde, FC United of Manchester'ı temsil eden, ABD ve Tazmanya'dan geçtikten sonra Güneydoğu Asya'ya yerleşen bir isim; kraliyet mensuplarıyla bir arada olmayı, acılı yemekleri ve Brunei'de neler yapılacağını anlatıyor

Chris Burton
Çeviri:

  • Çok da uzak olmayan bir zaman önce, yurt dışında kariyerini sürdüren Britanyalı futbolcular yok denecek kadar azdı. Bireysel olarak coğrafi konfor alanından çıkma konusundaki isteksizlik, kolektif olarak kanatların kırpılmasına yol açtı.

    Ancak artık cesur bir yeni dünyadayız; kültürel ilerleme sayesinde gezegenin hiçbir köşesi fazla uzak görülmemeli. Yuvadan uçup farklı bir yaşam tarzını deneyimlemek, artık korkulacak değil, kucaklanacak bir tecrübe.

    Elbette zorluklar var; bu yolda aşılması gereken profesyonel ve kişisel engeller bulunuyor. Ama bunlardan kaçınmak yerine neden onları da kucaklamayasınız? Giderek daha fazla oyuncu bu zihniyeti benimsiyor.

    Bunu da göz önünde bulundurarak ve seyahatin zihni geliştirdiğinin bize durmadan söylendiğini hatırlatarak, GOAL, engelleri aşan ve hem sportif hem de tatil deneyimlerinden çıkarılan bilgeliği aktarabilecek bir konuma gelen bazı gözü kara kâşiflerin hikâyesini anlatmaya yardımcı olacak.

    Sırada, Manchester'dan Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begawan'a uzanan manzaralı rotayı izleyen bir isim, Nick Swirad var...

  • Eğitim ve güvenlik işi

    Manchester Apollo band
    Getty

    Swirad, ikonik Manchester Apollo'da kalabalıkları kontrol etmek için zaman geçirdi

    “Babam ömür boyu United taraftarıydı, bu yüzden beni her zaman futbola götürecekti. George Best'i falan izledi, o eski günlerde Old Trafford'a giderdi; bu yüzden futbolu bana aşılayacağı belliydi. Başlangıçta Radcliffe'teydim, Radcliffe'te idmanlara giderdim ve o zamandan beri o civardaki takımlarda oynadım, Prestwich'te oynadım. Hiçbir kulüp tarafından keşfedilmedim, profesyonel olarak da hiç oynamadım. Temelde yerel bölgede cumartesi-pazar futbolu oynuyordum; yani Bury'de, Heaton Park'ın aşağı taraflarında, o civarda.

    “FC United ortaya çıkınca işler değişti. Babam ömür boyu United taraftarıydı, maçlara giden bir taraftardı ama Sky devreye girince bunun maliyeti onu aştı ve ben de aşağı yukarı aynı dönemde doğdum; yani bu, United'ın işçi sınıfına hitap eden bir versiyonu gibiydi. Bir ara biraz Bury'yi izlerdik ama sonra FC ortaya çıkınca babam için işin özü buymuş gibi hissettirdi. Orada genç takımda oynamaya başladım ve sonunda 17 yaşında A takıma çıktım, birkaç maç oynadım, Manchester College'a gittim ve yurt dışına gidip seyahat etmeden önce kariyerimin büyük bölümü Manchester'daki amatör lig futbolunda geçti.

    “Bu farklı bir yolculuk. En iyi şey bu. Benim için tuhaftı çünkü FC'deyken City ve United akademilerinden çıkan çocuklar vardı. Orada biraz sahtekârlık sendromu yaşadım, çünkü ben resmen Sunday League'den gelmiştim! Manchester College'daydım, Ardwick'te ilk kez düzgün antrenman aldığım yer orasıydı. Sonra kolej için oynuyordum, FC United için oynuyordum ve ardından Manchester FA için oynuyordum. Salford'daki Littleton Road'da ve sonra FC United'da antrenman yapardım.

    “Okuyordum, Manchester Apollo'da barda ve güvenlikte çalışıyordum. Bütün bunları yapıp sonra üniversiteye gidiyordum. Şimdi bulunduğum yerdeki çocuklara bakıyorum; hayatları boyunca profesyonel futbol oynamışlar, 16, 18 yaşından beri bildikleri tek şey bu olmuş. Bir bakıma minnettarım, çünkü onlardan çok ama çok farklı bir geçmişten geliyorum. Ama sanırım bu, sahip olduklarımın kıymetini daha çok bilmemi sağladı.”

  • South Yorkshire'dan New Jersey'e

    “FC United'da oynuyordum ve Jamie Vardy'nin orada olduğu yıldan sonraki yıl Stocksbridge'de oynadım. Sanırım ona karşı da oynadım. Sadece şöyle bir çocuktu, hani bu çocuğun önünde iyi bir gelecek var dedirten türden. Olay da buydu. Şimdi geldiği noktayı görünce, yapacaklarını kim hayal edebilirdi ki?

    “Lig dışı seviyede, Manchester'da ve çalışarak uzun süre dolaştım durdum. Bundan bıkmıştım; salı gecesi Stocksbridge deplasmanında maç, hava soğuk ve benzeri şeyler. Bu yüzden New Jersey'e antrenörlük yapmaya gittim. Manhattan'ın yaklaşık 30 dakika dışında, Montclair adlı bir yerdeydi. İnanılmazdı. Bir akademide antrenörlük yapıyordum. Lüks değildi. İçinde yatak olan bir erzak dolabında kalıyordum, tahta kuruları da vardı, her şey vardı! Ama hayatımın en iyi dokuz ayıydı. Futbolu seviyorum. Ona resmen aşığım. Ve orada oturup, oynamıyor olsam da onu incelemek, antrenörlüğünü yapmak, öğrenmek isteyen bu çocuklar... Harikaydı.”

  • ABD'de antrenörlük

    Manhattan skyline
    Getty

    Swirad'ın ABD'de bulunduğu dönemde Manhattan kapısının eşiğindeydi

    “Amerika'da futbol gelişiyordu. Bence çok ilerledi çünkü Birleşik Krallık'tan eski jenerasyon antrenörlerin oraya gittiğini gördüm. Sırf aksanlarıyla iş bulabiliyorlardı! Oraya gidiyorlar ve İngiliz oldukları için insanlar adeta önlerinde eğiliyordu. Ama gelişti. Çok gelişti. Tesisler inanılmazdı. Yine de tam olarak anladıklarını düşünmüyorum çünkü bu onların kültürü değil. Bunun hiçbir zaman öyle olacağını da sanmıyorum. Bizim için kiliseye gitmek gibi. Bir tür din gibi. Onlar için hiçbir zaman öyle olmayacak.

    “Ama tesisler inanılmazdı. Bir de orada işin şöyle bir tarafı var; paran varsa bu akademilerde oynamak için para ödüyorsun. Her şey mali temele dayanıyordu. Bu yüzden bence birçok çocuğun potansiyel olarak kalitesi var ama fırsatı yok. Bence oradaki en büyük meselelerden biri bu. Mesela bütün çocuklar 4x4'lerle geziyor, malikânelerde yaşayan zengin çocuklar. Bu, benim Manchester'da yaptığım antrenörlükten, şehir merkezindeki çocuklardan kesinlikle farklıydı. Ama yine de bu sadece farklı bir futbol kültürü, değil mi? O zamandan beri de kesinlikle çok ilerledi.”

  • Amerika'dan Avustralya'ya

    “Tazmanya'ya gitmek çılgıncaydı. Çok saftım. Tazmanya'nın sıcak olacağını sanıyordum. Tazmanya Canavarı gibi olacağını düşünüyordum! Oraya gittim, arabamın üzerinden buzu kazıyordum ve kar yağıyordu! Kendi kendime, ‘Bunun için Manchester'dan dünyanın öbür ucuna geldim’ dedim. Ama inanılmaz bir deneyimdi. Sanırım şimdi gitmiş olsaydım daha çok kıymetini bilirdim, çünkü New York'tan gelmiştim ve sonra Tazmanya'ya gittim. Bundan daha büyük bir fark pek olamaz.

    “Yine de oranın kendine özgü bir kültürü vardı. Dünyanın çok farklı bir parçası. Kendi küçük balonunun içinde ve insanlar çok tutkulu. Gittiğim kulüp başkentte bile değildi, Launceston'daydı. Harikaydı. Aile değerlerini merkeze alan kocaman bir kulüp. İnsanlar nesiller boyunca orada oluyor. Sonrasında da kalıp küçük çocukları çalıştırıyorlar ve buna benzer şeyler yapıyorlar.

    “Ve dürüst olmak gerekirse, New Jersey'de bulunduğum yerin tam tersiydi. Biri açıkçası oynamak için para ödenen bir yerdi; burada para çok önemliydi ve kültür büyük ölçüde performans odaklıydı. Oysa buraya geldiğinizde, değer odaklı bir kulüptü. Bu kulüplerin güçlü bir İtalyan ve Hırvat mirası var, bu yüzden kültüre ve tarihe çok bağlılar. Harikaydı. Olabilecek kadar keyif aldığımı söyleyemem, çünkü ‘Ben burada ne yapıyorum?’ diye düşünüyordum. Ama dönüp bakınca, fantastik bir deneyim. Avustralyalı olup da Tazmanya'ya gitmemiş çok insan var, Birleşik Krallık'tan gelenleri saymıyorum bile. O yüzden büyüleyiciydi.”

  • Malezya’ya transfer nasıl gerçekleşti

    Petronas Twin Towers Kuala Lumpur Malaysia
    Getty

    Johor ve Kuala Lumpur, Lancashire'dan çok uzak bir dünyada yer alıyor

    “Malezya'da melez bir futbolcu hakkında bir yazı gördüm ve menajerinin adını, Scott Ollerenshaw'u gördüm, ben de onu araştırıp rastgele bir e-posta gönderdim. Evet, temelde Johor Prensi'ne çok yakındı. Bana pasaport işini halletti ve JDT II'ye katıldım. Johor, Malezya'nın en başarılı kulübü. Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve bu tür şeyler var. O dönemde hâlâ gelişiyorlardı.

    “Bu çılgınlıktı; Manchester'da işçi sınıfı bir aileden gelen bir çocuğun oraya gidip bu gösterişli zenginliği, üst düzey spor arabalarıyla dolu garajları, özel jetleri görmesi, bu tür bir para gözler önüne seriliyordu. Kendi geçmişimden dolayı buna uyum sağlamam benim için çok zordu. Bu başka bir hayat tecrübesiydi ve uyum sağlamam gereken bir şeydi. Pasaportu aldım ve yerli oyuncu olarak oynayabildim. Bunun için Prens'e her zaman minnettar olacağım çünkü hayatımı değiştirdi. Son 10, 11 yıldır artık her yere gittim. Çılgıncaydı.”

  • Muhteşem şehirler ve fanatik taraftarlar

    “Malezya’da kültür çok derin ve gittiğiniz her bölgede çok farklı. Farklı yerlerde futbol oynadığım için Malezya’nın her tarafını görme şansına eriştim. Johor’un, hemen Singapur’un yanında konumlanan kendine özgü bir kültürü var. Sonra da istediğinizi yapabildiğiniz süper bir şehir olan KL var. Bu ülkedeki insanlar futbola kelimenin tam anlamıyla takıntılı. COVID’le birlikte bu biraz azaldı ve dürüst olmak gerekirse Johor son 10 sezondur ligi kazandığı için ilgi bu açıdan biraz düştü, ama buraya ilk geldiğimde kalabalıklar çılgındı. Harika.

    “Futbolun seviyesi tartışmaya açık ama ben çok şanslı oldum. Dünyanın en iyi futbolcusu değilim. Böyle bir geçmişten gelmedim ama buraya gelip kendim için bir şeyler inşa edebildim ve inanılmaz deneyimler yaşadım. Hatta iki yıl boyunca ‘Man on the Street’ adlı kendi televizyon programım bile vardı. Premier League oyuncularını getiriyorlardı, biz de onlarla röportaj yapıyor ve deneyim yaşamaları için onları Malezya’da gezdiriyorduk.

    “Oldukça gerçeküstü. Ama burada futbola takıntılılar. İnsanlar United maçlarını izlemek için sabaha karşı 3’e, 4’e kadar ayakta kalıyordu. Bu benim için zordu çünkü ailem tabii ki Liverpool taraftarı ve biz o yöreden geliyoruz. Bu yüzden bizim bağımız, Premier League takımlarına fanatik derecede bağlı olan buradaki insanlardan farklı. Bu, futboldan çok daha fazlası.

    “Dünyanın öbür ucunda insanlar var ve ben doğmadan çok daha önce, 30-40 yıldır bu oyunu takip ediyorlar. Bir taksiye biniyorsunuz, Kevin Keegan’dan bahsediyorlar. Bilirsiniz, eski dönemden tüm United oyuncularından söz ediyorlar. Birleşik Krallık’taki o fanusun içindeyken oyunun, özellikle de Premier League’in, aslında ne kadar büyük olduğunu unutuyorsunuz. Futbol kültürü çok ama çok güçlü ve özellikle İngiliz futboluna yönelik.”

  • Malezya'daki kültürel zorluklar

    Malaysia market
    Getty

    Malezya'daki sıcaklık ve yemeklere alışmak biraz zaman alıyor

    “Sıcağa alışamıyorsunuz. Alışmak imkânsız. Geçen ay antrenmanda gerçekten yığılıp kaldım. Bir dakika boyunca bilincim kapalıydı. Hayatımda bunu ilk kez yaşadım. Sebep sıcak mıydı, susuzluk muydu ya da başka bir şey miydi, bilmiyorum. Hatta hastanede önce kalp krizi geçirdiğimi düşündüler. Ama anlaşılan kalbimde bir sorun yok ve yeniden tempoya döneceğim. Yeniden antrenmanlara başlamamda bir sorun olmayacak. Ama insanı gerçekten çok yoruyor.

    “Buraya hazırlık maçı oynamaya gelen Premier League takımlarını görüyorsunuz. Sanırım Chelsea birkaç hafta önce burada Johor'a karşı oynamıştı. Bu farklı bir spor. Yüksek yoğunluklu hareketler, tekrarlanan hareketler, bambaşka bir olay. Buna alışamıyorsunuz.

    “Bir de yemek meselesi var. KL'de, büyük şehirlerde sorun yok. Temiz beslenmek çok daha kolay. Ama ülkenin daha kırsal bölgelerine çıktığınızda Malay mutfağı en sağlıklısı değil. Yemeklerde epey yağ ve katı yağ var, şekerli içecekler ve buna benzer şeyler de cabası. Bu yüzden bunun için de ekstra çaba gerekiyor. Birçok kişi İngilizce konuşuyor. Ama bence onların dilinden de biraz öğrenmeye çalışmanız gerekiyor. Artık Malezceyle idare edebiliyorum.”

  • Tayland'da baskıyı hissetmek

    “Bir süreliğine Tayland’a da gittim. İkinci ligi kazandık ama ne yazık ki milli maçım olmadığı için üst ligde oynayamadım. Tayland çılgın bir yer. Altın Üçgen’in yakınındaydım. Bangkok’a dokuz saat uzaklıktaydım, Laos sınırına yakındı. Bir adamın para kazanıp sonra takıma yatırım yapmaya başladığı bir köydü. Kimse İngilizce konuşmuyordu. Bir çevirmen vardı, o bile İngilizce konuşmuyordu! Teknik direktör Tayca konuşmaya başladı, sonra çevirmen İngilizce olması gereken bir şeyler konuşmaya başladı ve sanırım teknik direktörü, İngilizceden daha iyi anladım! Çılgıncaydı.

    “Bir de oradaki yemekler inanılmaz acı. Onlardan acı yapmamalarını istiyorsun ama yine de içine biber koyuyorlar. Onlara gerçekten kelimesi kelimesine, ‘biber yok, kullanmayın, dokunmayın’ demen gerekiyor. Onlar için acı olmayan bir yemeğin olması sanki mantıklı değil gibi. O yüzden bu da ilginçti. Tayland, Malezya’ya kıyasla çok daha oturmuş bir kültüre sahip. Bangkok çılgın bir şehir. Taraftarlar açısından, Taylandlı taraftarları biraz daha destekleyici buldum. Diyelim ki Malezyalı taraftarlar işler iyi gitmediğinde oldukça eleştirel olabiliyor, çok çabuk üzerinize gelebiliyorlar; bu kötü bir şey değil, sadece kültür böyle. Taylandlı taraftarlar ise, biz ligin zirvesindeki bir takım için oynuyorduk, belki de nedeni buydu! Orada bir başka ilginç deneyimdi.”

  • Brunei'de farklı bir yaşam tarzı

    Nick Swirad Brunei DPMM
    DPMM

    Swirad, DPMM'deki mevcut ortamında hayatından memnun.

    “Bölgede her yer farklı. Brunei çok farklı. Burası alkolsüz bir ülke. Ben tütün kullanmıyorum ama Müslümansanız içeri tütün sokamazsınız ya da sokakta sigara içemezsiniz. Olacağını düşündüğüm gibi değilmiş. Dürüst olayım, ilk kez buraya gelirken biraz tedirgindim çünkü insan bazı hikâyeler duyuyor. Ama buraya geldim ve insanlar inanılmaz. Ülkenin zenginliği sayesinde burada güçlü bir sosyal yardım sistemi var, eğitim seviyesi yüksek, herkes oldukça iyi eğitimli ve herkesin temel ihtiyaçları karşılanıyor. Herkesin yaşam kalitesi çok yüksek.

    “Beni buraya Aitor ve Angel getirdi. Buraya gelme fırsatını bana onlar verdi ve bu harika oldu. Çok profesyonel bir kulüp. İyi bir oyuncu grubumuz var ve İskoç bir hocamız bulunuyor. Aynı türden etnik grup, Müslüman Malay kültürü olsa da burası Malezya'ya göre çok daha sakin. Buradaki altyapının Malezya'dakinden farklı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Burada her şey sakin ve saat 22.00'de her yer kapanıyor, gerçekten her yer kapanıyor; oysa Malezya 24 saat yaşayan bir şehir gibi.”

  • Brunei'de yaşam maliyeti

    “Brunei pahalı. Yaşam maliyeti açısından bakarsak, Brunei'nin Birleşik Krallık'a oldukça benzer olduğunu söylerim. Benzer, çünkü Brunei doları Singapur dolarına endeksli. Bu yüzden her şey daha pahalı, oysa Malezya'da inanılmaz ucuz. Tayland ise muhtemelen daha da ucuz, özellikle benim bulunduğum yerde. Sözleşmeye maaşın bu olacağını yazdıklarında, ‘fena değil’ diyorsunuz. Sonra buraya gelince, ‘tamam, yaşam masrafları epey daha yüksekmiş’ diye fark ediyorsunuz. Ama burayı seviyorum.

    “Brunei Sultanı'nın oğlu takımı yönetiyor. Brunei'nin başına geçecek sıradaki kişi o ve tribünden aşağı inip geliyor, bütün bunları yapıyor. Servet seviyesini aklım almıyor. Ama yine de çıkıp tüm oyuncularla tanışıyor ve oyuncular hakkında da bilgi sahibi. Her oyuncunun geçmişini biliyor. Dünyanın en büyük kralcılarından biri değilim ama bu kültürde onun statüsündeki birinin yine de takımı tanıması, oyuncuları tanıması ve antrenmanların çoğunu izlemesi, bence onun hakkında ve kulübe ne kadar bağlı olduğu hakkında çok şey söylüyor.”

  • Yedi yıldızlı oteller ve Brunei'de yaşam

    Orangutan
    Getty

    Yerel yaban hayatı, Borneo'yu oldukça eşsiz bir destinasyon hâline getirmeye yardımcı oluyor.

    “Brunei'de kahve dükkânı kültürü çok yaygın. Daha çok arkadaşlarla kendi eğlenceni kendin yaratıyorsun, takılıyorsun. Oldukça fazla seyahat ediyoruz, maçların iki taneden biri Malezya'da oluyor, bu yüzden sürekli bir orada bir burada geziyoruz. Boş zamanlarda ise Empire Hotel diye yedi yıldızlı bir otel var. Çılgın bir yer. Güzel bir plajı var ve oldukça gösterişli, orada takılabiliyorsun, üstelik giriş ücretsiz. Tayland'da ise bir köyün ortasındaydım, kelimenin tam anlamıyla hiçbir yerin ortasında. O yüzden zordu.

    “Bununla ilgili küçük bir hikâye anlatayım. Ligi kazandık ve köyün etrafında üstü açık otobüsle kutlama turu yaptık. Üstelik köy dediğin yer sadece iki sokak! Ama bütün köy dışarı çıktı ve biz üstü açık otobüsteydik, içkileri aşağıya doğru uzatıyorduk, herkes kafayı bulmuş durumdaydı. Güneş batana kadar aşağı yukarı gidip gelmemiz sanırım altı ya da yedi saat sürdü. Daha yavaş gidemezdi! Gerçekten inanılmazdı.

    “Tayland'da, bu noktaya değinmişken, kültür söz konusu olduğunda büyük bir fark var. Dünyanın bazı bölgelerinde içki, futbol kültürünün oldukça büyük bir parçası. Tabii ki Birleşik Krallık'taki alt liglerde bu zaten malum. Avustralya'da da vardı. Malezya'da ise ilginç, çünkü yabancı oyuncular var, bir de yerli oyuncular. Ve genelde takımlarda bir ayrım oluyor, kötü anlamda değil ama tabii ki bir taraf Müslüman, olaylara yaklaşım şekilleri kendilerine göre. Yabancıların da kendi havası var.

    “Tayland'da ise, dünyanın bu tarafında bunu ilk kez yaşadım... maçı bitirmişiz, herkes birlikte bir şeyler içiyor, ligi kazandıktan sonra herkes keyif yapıyor. Bu, kültür nedeniyle Malezya ya da Brunei'de çok fazla göremediğin bir şey. Bence bazen bu biraz eski usul kalıyor ama takımı bir araya getiriyor, o bağı kuruyor.”

  • Borneo ve Güneydoğu Asya'da yapılacaklar

    “Borneo’da orangutanları gidip görmek istiyorum. Bunu daha önce yapmadım. Ve yapmam gereken bir şey. Bu adaya, bu bölgeye özgüler, bu arada burası da inanılmaz büyük. O yüzden bence her şeyden önce orangutanları gidip görmek, benim bizzat yapmam gereken bir şey. Sonra da bence Malezya’da, dünyanın bu kısmında yapılacak şey adalara gitmek. Tayland’a gidebilirsiniz, daha çok bilinen adalara gidebilirsiniz. Ama daha sakin, daha izole çok sayıda ada var ve oralarda tam o sahil havasını alıyorsunuz. Sürekli parti adalarına gitmenize gerek yok. Sabah kıyılarının açıklarında, yani Borneo’da, bunlardan çok var. Doğu Malezya kıyılarının açıklarında da öyle. Bunlar gerçek anlamda cennet gibi adalar ve belki de alışıldık Bali’ye ya da Tayland’daki bir tatil köyüne gitmeye kıyasla çok daha az turistikler.

    “Üçüncü olarak, bence Bangkok ya da Kuala Lumpur’da bir geceyle yanlış yapmazsınız. Sokak yemekleri, atmosfer, koşuşturma ve kalabalık, insana ne kadar önemsiz olduğumuzu fark ettiriyor. Birkaç içki içebilmenizi, güzel yemekler yiyebilmenizi seviyorum ve bunlar 24 saat yaşayan şehirler, haftanın 7 günü yaşayan şehirler, bu yüzden gecenin sizi nereye götüreceğini bilemiyorsunuz. Bir arkadaşla karşılaşırsınız ya da bir yer bilen biriyle tanışırsınız, onun bildiği başka bir yer daha vardır ve gece, güneş doğana kadar akıp gider. Hayatımda yaşadığım en iyi gecelerden bazıları bunlardı; Bangkok ve KL. Ve her biri tamamen farklı.”

  • Paha biçilemez bir hayat deneyimi

    Nick Swirad Brunei DPMM
    DPMM

    Swirad, konfor alanından ayrıldıktan sonra hayalini yaşadı

    “Oyuncuları yurt dışına gitmeleri konusunda kesinlikle çok güçlü şekilde teşvik ederim. Annemin kökenleri var, bunun bana yardımcı olmasında çok büyük payı oldu ve bana o kapıyı açtı. Ama orada seçenekler var, özellikle de şimdi transfer piyasasıyla birlikte, insanlarla konuşabileceğiniz, mesaj gönderebileceğiniz tüm bu siteler var. Eğer bu sizin için ilk kezse, en üst seviyede oynamadıysanız, denemeye gitmeniz ya da buna benzer bir şey yapmanız gerekebilir. Ama bunu yüzde 100 yapardım çünkü geri dönüp her seferinde aynı şeyi söylüyorum: Birleşik Krallık futbolu yüksek seviyede. İnsanların bunun ne kadar yüksek bir seviye olduğunu fark ettiğini sanmıyorum. Buradaki oyunculara bunun ne kadar yüksek bir seviye olduğunu, standardını anlatıyorum, onlar da ‘hayır, olur mu öyle şey, İngiliz futbolunun beşinci seviyesi’ diyor. Ben de ‘hayır, profesyonel bir seviye, iyi bir standart’ diyorum.”

    “Kesinlikle ayrılmayı denerdim çünkü Birleşik Krallık'ta başarmak güzel bir şey olsa da, dışarıda paha biçilemez olduğunu düşündüğüm bir yaşam deneyimi var ve o adımı attığınız için gerçekten pişman olacağınızı hiç sanmıyorum. Ben şanslıydım; gittim, New Jersey'e, New York'a gitmek için o ilk adımı attım ve bu, gözlerimi dışarıda devasa bir dünya, farklı kültürler olduğu gerçeğine açtı. Bu sadece futbolla ilgili bile değil, yaşam deneyimiyle ilgili ve bu paha biçilemez. Bir insan olarak gelişeceksiniz, bir birey olarak büyüyeceksiniz ve hayatı yaşamanın tatmin edici yolu da bu.”

  • Gelecek neler getirecek?

    “Birkaç yıl daha oynamak isterim. Hâlâ biraz daha gücümün kaldığını hissediyorum, bunun için içimde hâlâ o kıvılcım var. İçimde biraz daha macera var. Ama dürüst olmak gerekirse geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Manchester her zaman evim, bu yüzden orada her zaman bir ayağım olur. Ama bunun yanı sıra burada da bir temel attığımı hissediyorum. O yüzden ideal olarak iki tarafa da bağlı olmak güzel olurdu. Hâlâ emin değilim. Üniversiteye gittim, yani spor bilimi alanında diplomam var. Bu da umarım bazı kapıları açar.

    “Birleşik Krallık'ta futbolda her şey çok değişti. Ben ayrıldığımda FC United ile Salford City'ye karşı oynardık. Takım olarak özgüven kazanabilelim diye salı akşamları antrenmanda onlarla oynardık. Maç ritmi kazanmak için onlarla oynardık. Şimdi ise benim yerel Football League takımım oldular. Bu çılgınlık.

    “Burada da köklerim var. Annem, Malezya'da Penang adında bir adadan, çok ama çok güzel bir ada. Burada kalmak isterim. Birleşik Krallık'ı seviyorum, Manchester'ı seviyorum ama kalmak, yaşamak ve deneyimlemek için başka harika yerler de var. Yaşam kalitesi de kıyaslanabilir düzeyde olabilir, hatta bazıları dünyanın başka yerlerinde daha iyi olduğunu söyleyebilir. Gidip denemek ve deneyimlemek gerekiyor. Benim için artık kasım ve aralıkta, günün büyük bölümünün karanlık olduğu soğukta yaşamak, buna geri dönmek zor olurdu.”

  • Yaşanabilirlik endeksi

    Brunei flag
    Getty

    Brunei'de yaşamın beş önemli alandaki sıralaması

    Hava durumu: 9/10. “Bazen fazla sıcak oluyor, tek sorun bu!”

    Yemek: 10/10. “Bence Güneydoğu Asya’nın her bölgesinin kendine özgü bir yemek kültürü var ve genelde ayırt edici, lezzetli oluyor. Bunu ne kadar övsem az.”

    İnsanlar: 10/10. “Yurt dışına gidiyorsunuz, farklı kültürler var, farklı yaşam biçimleri var ama tabii ki Brunei ya da Malezya’ya geldiğinizde burası Müslüman bir ülke. Tayland’a gidiyorsunuz, Budist. Her biri, özellikle büyüklere saygı, kraliyete saygı açısından, memleketteki düzene kıyasla çok ama çok farklı. Bazen insanların zihniyetinde biraz daha boyun eğen bir özellik olabiliyor. Ama harika insanlar.”

    Yapılacak şeyler: 10/10. “Her şey var; plajlar, yemek, şehirler. Ben şehri seviyorum, bir şeyler yemeyi, çatı katı barlarını.”

    Yaşam maliyeti: 5/10. “Singapur, Brunei için muhtemelen beş verirdim çünkü pahalı, her şey ithal. Malezya, Tayland’dan bahsediyorsanız muhtemelen yedi ya da sekiz derdim.”

    Toplam: 44/50

    Nick’e erişim Ruiz Eleven XI’ın katkısıyla sağlandı.

    GÖZDEN KAÇIRMAYIN

    FİNLANDİYA: Ayo Obileye

    HIRVATİSTAN: Daniel Adu-Adjei