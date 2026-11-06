24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Newcastle nightmare 1:1Getty/GOAL

Newcastle'ı kâbus gibi bir sezon bekliyor: Matthias Jaissle konusunda hızla karar vermezse küme düşme riskiyle karşı karşıya kalacak

St. James' Park ekibi kötü bir dönemden geçiyor ve teknik direktörünün bu gidişatı nasıl durduracağına dair pek bir fikri yok gibi görünüyor.

James Westwood
Çeviri:

  • Matthias Jaissle'ın ağustos başında St James' Park'a gelişinin ardından Newcastle United CEO'su David Hopkinson, "Matthias, futbol dünyasının en heyecan verici ve en çok saygı gören genç teknik direktörlerinden biri. Onu Newcastle United'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum," dedi.

    "Kapsamlı bir seçim süreci yürüttük ve bu görev için en uygun adayın o olduğu açıkça ortaya çıktı. Aradığımız tüm niteliklere sahip. Başarıları, liderlik özellikleri ve kendini geliştirme konusundaki bitmek bilmeyen kararlılığı, onu Newcastle United için son derece uygun kılıyor. Kulübü yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına taşıyacak doğru kişi olduğuna inanıyoruz."

    Newcastle'ın sportif direktörü Ross Wilson ise şunları ekledi: "Takımları yüksek tempolu futbol oynuyor ve seçim süreci boyunca yaptığımız tüm görüşmelerde tutkusunu hissettik. Teknik direktörlük kariyeri boyunca oyuncuları geliştirme, uyumlu takımlar kurma ve üst düzey performans ortamları oluşturma becerisini sürekli gösterdi. [Red Bull] Salzburg ve Al-Ahli'deki başarıları, belirgin bir futbol kimliği geliştirirken sonuç da alabileceğini gösteriyor."

    Gerçekten de 38 yaşındaki teknik direktör, Salzburg ve Al-Ahli'de sırasıyla üst üste Avusturya Bundesliga ve AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandı. Her iki kulübün taraftarlarına da izlediklerine değen, yüksek tempolu bir futbol sundu. Ancak üst düzey teknik direktörlük deneyiminin hiç olmaması nedeniyle, yazın beş yıl, bir Carabao Cup zaferi ve Premier League'de ilk beşte bitirilen iki sezonun ardından görevinden ayrılan Eddie Howe'un yerine Jaissle'ın seçilmesi sürprizdi.

    Al-Ahli ile Newcastle'ın aynı sahibi, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nu (PIF) paylaşmasının, seçim sürecinde en azından bir ölçüde Jaissle'ın lehine işlediğine pek şüphe yok. Kulübün üst düzey yöneticilerinin iddialı sözleri, Jaissle'ı göreve getirerek büyük bir risk aldıkları gerçeğini örtemedi. 2026-27 sezonunun başlamasından yalnızca üç ay sonra bu karar büyük ölçüde ters tepmiş gibi görünüyor.

    Newcastle, dokuz Premier League maçının ardından, geçen sezon bitirdiği sıranın bir basamak altında, 13. sırada. Takım ayrıca tüm kulvarlardaki son yedi maçının beşini kaybetti. Performanslar da zar zor kabul edilebilir düzeyden son derece kötüye kadar değişti; Jaissle takıma herhangi bir "belirgin kimlik" kazandırmakta zorlanıyor.

    Newcastle'ın düşme hattıyla arasında yalnızca dört puan var ve takım ciddi biçimde kümede kalma mücadelesinin içine çekilme riski taşıyor. Newcastle'ın 2025 Lig Kupası zaferinin üzerine koyamamasında pek çok kişinin payı var. Ancak Jaissle projesine hızla son verilmezse işler çok daha kötüye gidebilir.

  • Yanıltıcı başlangıç

    Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Newcastle, Jaissle yönetimindeki ilk dört maçında yenilgi yüzü görmedi ancak sonuçlar savunmadaki kırılganlığını gizledi.

    Brighton'dan Fabian Hurzler'in ardından Premier League'in en genç ikinci teknik direktörü olan Jaissle'ın, şüpheleri gidermek için Newcastle'daki görevine hızlı başlaması gerekiyordu. Nitekim öyle de oldu: Newcastle, sezonun açılış haftasında Liverpool ile heyecan dolu bir maçta 2-2 berabere kaldı, ardından Carabao Cup'ta West Brom'u eledi ve deplasmanda Tottenham'ı yendi.

    Bu sonuçlar, Howe'un yanı sıra yıldız üçlü Sandro Tonali, Bruno Guimaraes ve Anthony Gordon'ın ayrılışlarıyla sarsılan taraftarlara, kısa bir süreliğine de olsa yeniden inanmak için bir neden verdi.

    Jaissle, Tottenham maçının ardından Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "İnanılmaz. Takımın sahada ortaya koyduklarını ve oyuncuların yaptığımız işe bağlılığını görmek, kulüp ve teknik ekip olarak bizi gerçekten gururlandırıyor. İlkelerimize bağlı kalmaya çalıştık. Newcastle'ın DNA'sı, görmek istediğim oyun tarzına çok uygun" dedi.

    Ancak ilk sendeleme bir sonraki hafta geldi: Newcastle, St James' Park'ta Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, iki farklı geriden gelerek bir puan almasına rağmen maçın uzun bölümlerinde rakibinin gerisinde kaldı ve kaleyi bulan yalnızca iki şut çekebildi.

    Bournemouth fırsatları değerlendirmede daha başarılı olsaydı, kuşkusuz farklı kazanırdı. Jaissle da takımının ilk yarıda "onların temposuna ayak uyduramadığını" kabul etti. Newcastle, Liverpool ve Tottenham maçlarında olduğu gibi rakibine çok fazla fırsat verdi. Bu üç maçta kalesine toplam 61 şut çekildi; bu, ligdeki en kötü rakamdı.

  • “İki kez dövüldü”

    Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Eylül ayında deplasmanda alınan iki sarsıcı yenilginin ardından, oyuncuların gösterdiği gayreti kamuoyu önünde sorgulayan Jaissle üzerindeki baskı artmaya başladı.

    Newcastle, Millwall deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle Carabao Kupası'nda dördüncü tura yükseldi. Ancak yenilmezlik serisi altı gün sonra Elland Road'da sona erdi. Leeds, Newcastle'ın sahanın her bölgesinde mücadelede geri kaldığı maçta Jaissle'ın oyun düzenindeki zaafları acımasızca değerlendirerek 4-1'lik üstün bir galibiyet aldı.

    Jaissle, son düdüğün ardından öfkeyle, "Bok gibi hissettiriyor," dedi. "Takım olarak rakibin fiziksel mücadele düzeyine karşılık veremedik. Bunu her maç sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu konuda taviz verilemez. Futbolun en temel gereklerinden biri bu olmalı. Bunlar genç oyuncular. Hızla öğrenmeleri gerekiyor."

    Newcastle, Hull City'yi evinde pek de ikna edici olmayan bir oyunla 2-1 yenerek karşılık verdi. Ancak ardından yeni yükselen bir başka takım karşısında ağır bir hezimet yaşadı. Jaissle, takımının son üç maçta ikinci kez 4-1 yenilmesini dehşet içinde izledi. Bu kez rakip, maç öncesinde 25 yıldır evinde Premier Lig golü bile atamamış olan Coventry'ydi.

    Coventry, kontrataklarla konuk ekibin savunmasını defalarca aşarken Newcastle, Sven Botman'ın muhteşem golü dışında hücumda yakaladığı tüm umut vadeden fırsatları harcadı. Jaissle, deplasmana gelen taraftarlardan özür diledi ve Newcastle'ın "atakları sonuçlandırma isteği ve açlığından" yoksun olduğunu kabul etti. Ancak Jamie Carragher, maçı Sky Sports için yorumlarken teknik direktörün taktik planını da sorguladı.

    Eski Liverpool savunmacısı, "Temel istatistikler pek iyi değil," dedi. "Rakibe verdikleri şut sayısına, xG verilerine bakın. Şimdi toplamda 8-2 kaybettikleri iki deplasman maçına bakın. İleride iki forvetle oynatıyor; [Yoane] Wissa'nın biraz daha geriye geldiğini biliyorum ama Eddie Howe oradayken daha çok 4-3-3 oynuyorlardı.

    "Her teknik direktörün kendine özgü bir yöntemi vardır ama o takımdaki fiziksel mücadele eksikliğini düşününce forvetlerden birini çıkarıp orta sahaya bir oyuncu daha eklemek gerekebilir. Genç bir takım ve Premier Lig'deki birçok takım kadar fiziksel açıdan güçlü değil. Son iki deplasman maçında da fiziksel mücadelede ezildiler; bunun bir an önce sona ermesi gerekiyor."

  • Taraftarlar ikna olmadı

    Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Jaissle, takımındaki bariz sorunları gideremedi ve Newcastle taraftarlarının sabrı şimdiden tükenmiş görünüyor.

    Ne yazık ki Newcastle taraftarları için kötü gidiş durmadı. Newcastle, ekim ayında evinde Aston Villa'ya 1-0 yenildi ve Everton karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle Carabao Kupası'na veda etti. Bu iki maçın arasında, zor günler geçiren Crystal Palace deplasmanında 2-0'lık bir galibiyet aldı. Ancak Crystal Palace'ın 17 şutuna karşılık Newcastle'ın yedi şut çektiği bu maçta şansın da büyük payı vardı. Jaissle, kritik üç puanın korunmasını kaleci Lukas Hornicek'e borçluydu.

    Newcastle, Goodison Park'ta daha iyi oynadı ancak kırılgan savunması ve fırsatları değerlendiremeyen hücumu bir kez daha sonunu getirdi. Ardından Everton, pazartesi günü St James' Park'a geldiğinde Newcastle hızlı bir rövanş alma fırsatını da kaçırdı. O sırada puan tablosunda iki takım arasında yalnızca bir puan vardı.

    Jaissle, sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyen Joelinton'ı ilk 11'e geri aldı ve Anthony Elanga'ya Jacob Murphy'nin yerine sağ kanatta eylül başından bu yana ilk kez ilk 11'de şans verdi. Ancak ikisi de Newcastle'a ek bir ivme kazandıramadı. İlk yarıya Everton öyle hâkim oldu ki ev sahibi taraftarlar devre arasında oyuncularını yuhalayarak soyunma odasına gönderdi. İkinci yarıda da bir düzelme olmadı.

    Newcastle, orta saha çizgisi yakınında bir serbest vuruşa sebep olduktan sonra hazırlıksız yakalandı ve Everton'ın golü bulması için ikinci yarının başlamasından itibaren yalnızca dört dakika yetti. Everton serbest vuruşu hızlı kullandı. Kiernan Dewsbury-Hall'un pasıyla buluşan Tyrique George'un zayıf şutu, bir şekilde Hornicek'in altından geçip Thierno Barry'nin önüne düştü. Barry de yaklaşık 46 santimetreden topu ağlara gönderdi. Sky Sports yardımcı yorumcusu ve eski Everton beki Andy Hinchcliffe, Newcastle'ın savunmasını daha sonra «gerçekten dehşet verici» olarak nitelendirdi.

    Newcastle hücumda da aynı ölçüde kötüydü ve 85. dakikaya kadar isabetli şut çekemedi. Uzatma dakikalarında Jacob Ramsey'nin kırmızı kart görmesi de Newcastle'ın sıkıntılarını artırdı. Everton, şubat ayından bu yana ilk deplasman galibiyetini aldı. O galibiyet de St James' Park'taydı. Jaissle ve hayal kırıklığı yaratan oyuncuları tünele doğru ağır adımlarla yürürken statta bir kez daha yuhalama sesleri yükseldi.

  • Red Bull fiyaskosu

    Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Newcastle'ın maçtan maça nasıl bir plan izlediğini anlamak zor; teknik direktör ise suçu futbolculara yükledi.

    “Son dönemde onları izlemek, özellikle de iç sahada, sönük ve biraz sıkıcı geliyor. Jaissle'in Newcastle'ını böyle tarif edeceğimi hiç düşünmezdim,” diyen Carragher, Sky'ın 'Monday Night Football' programında bir başka sert değerlendirme yaptı.

    “Onun geldiği sistemi, Red Bull modelini ve bu takımların nasıl oynamayı sevdiğini düşünün. Bu tür takımlar ve teknik direktörler zaman zaman savunmada açık verebilir ama önde oynarlar, agresiftirler ve taraftarı oyunun içine çekerler. Oysa bu akşam bunların hiçbirini görmedik. İzlerken beni biraz şaşkına çeviren de bu. Newcastle için zor bir sezon olacağını düşünüyorum.”

    Gerçekten de Jaissle şu anda Julian Nagelsmann'dan çok Jesse Marsch'ı andırıyor. Topu havadan ileriye gönderip gerisini şansa bırakmayı bir oyun tarzı saymazsanız, Newcastle'ın kendine özgü bir oyun tarzı yok. Bu sezon maç başına ortalama 52 uzun top denediler; Everton karşısında ise 54 uzun top oynadılar. The Athletic'in verilerine göre bunların yalnızca 12'si isabetliydi.

    Bu yaklaşım, Newcastle'ın üç ana forveti William Osula, Yoane Wissa ve Matias Fernandez-Pardo'nun hiçbirinin güçlü yönlerine uygun değil. Newcastle ayrıca takım hâlinde pres yapmıyor ve orta sahada rakiplerin değerlendirebileceği büyük boşluklar bırakıyor.

    Jaissle'e bakılırsa oyuncular onun talimatlarını dinlemiyor. Alman teknik direktör, son düdüğün ardından “(Oyun kalıplarımız) hafta içindeki antrenmanlarda gerçekten iyi görünüyordu,” dedi. “Ama maçta bunlardan neredeyse hiçbirini göremedik.

    “O hattı kırıp topu yerden oynamak, ardından oyun kalıplarımızı ya da sahanın genişliğini kullanarak ikiye bir pozisyonlar yaratmak için yeterince cesur, yeterince yürekli değildik.” Eğer durum buysa Jaissle soyunma odasındaki desteğini şimdiden kaybetmiş demektir. Ancak daha da vahim bir açıklama, oyuncuların onun oyun anlayışını sahaya yansıtacak kapasitede olmaması olur.

  • Vazgeçme zamanı

    Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Newcastle'ın Jaissle'den şimdi vazgeçmesi hâlinde değerlendirebileceği çok sayıda cazip teknik direktör adayı var.

    The Telegraph, Newcastle kadrosunun Jaissle'nin takımı toparlamak için yöntemlerini uyarlayıp uyarlayamayacağı konusunda “kararsız” olduğunu, ancak oyuncuların tepkisinin büyük ölçüde yönetime yöneldiğini öne sürdü. Oyuncuların, kadronun yaş ortalamasını düşürmek için büyük çaba harcanan yaz transferleri nedeniyle “ellerinin kollarının bağlandığını” düşündüğü belirtiliyor.

    Nico Gonzalez, Fernandez-Pardo, Sean Steur, Aladji Bamba, Bazoumana Toure, Amar Dedic ve Hornicek'in de aralarında bulunduğu sekiz yeni transfer için toplam 263 milyon sterlin (354 milyon dolar) harcandı, ancak hiçbirisi kayda değer bir etki yaratamadı. Jaissle, Steur, Bamba ve Toure'yi yalnızca sınırlı sürelerle kullandı. Bu da transfer hamlesinin arkasındaki isim olmayabileceğine işaret ediyor.

    Newcastle'ın en iyi üç oyuncusunu kaybettikten sonra geleceğe dönük yeteneklere değil, Premier League'de kendini kanıtlamış takviyelere ihtiyacı vardı. Bunun yanı sıra Jaissle'nin görevin ağırlığı altında eziliyor gibi görünmesi, takımın artık küme düşme adayı görüntüsü vermesinin nedeni.

    Newcastle'ın yeni yıla girerken düşme hattında veya yakınında olması şaşırtıcı olmaz. Bu senaryodan ve sezonun ikinci yarısında Tyneside'da kimsenin görmek istemediği bir kümede kalma mücadelesinden kaçınmak için hızla harekete geçmek gerekiyor. Kış transfer döneminin açılmasını beklemek hata olur, ancak Jaissle'nin şimdi görevden alınması olumlu bir değişimin önünü açabilir.

    Antonio Conte, Arne Slot, Thomas Frank ve Kieran McKenna'nın da aralarında bulunduğu, Premier League'de daha deneyimli birçok eski teknik direktör şu anda boşta. Newcastle, Red Bull bünyesinden daha üst düzey bir seçenek olarak Nagelsmann'ı ya da 2008'de St James' Park'ta göreve gelmeye ilgi duyduğunu ifade eden eski Fransa teknik direktörü Didier Deschamps için iddialı bir hamleyi de değerlendirebilir.

    Jaissle'ye verilen dört yıllık sözleşmeyi bu kadar erken feshetmek Newcastle yöneticileri için utanç verici olurdu, ancak bunun yaratacağı mahcubiyet küme düşmeyle kıyaslanamaz. Cumartesi günkü Fulham deplasmanının ardından Newcastle'ı milli ara sonrasında Arsenal, Brighton, Manchester United ve ezeli rakibi Sunderland ile oynayacağı maçlar bekliyor. Nasıl bakılırsa bakılsın, bu maçlar belirleyici olacak.

    Jaissle, Craven Cottage'da olumlu bir sonuç ve performans ortaya koyamazsa görevine devam etmemeli. Taraftarlar bu projeye inanmıyor, görünen o ki oyuncular da inanmıyor. Dolayısıyla yapılacak en akıllıca şey, çok geç olmadan Jaissle ile yolları ayırmak.