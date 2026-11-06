Matthias Jaissle'ın ağustos başında St James' Park'a gelişinin ardından Newcastle United CEO'su David Hopkinson, "Matthias, futbol dünyasının en heyecan verici ve en çok saygı gören genç teknik direktörlerinden biri. Onu Newcastle United'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum," dedi.

"Kapsamlı bir seçim süreci yürüttük ve bu görev için en uygun adayın o olduğu açıkça ortaya çıktı. Aradığımız tüm niteliklere sahip. Başarıları, liderlik özellikleri ve kendini geliştirme konusundaki bitmek bilmeyen kararlılığı, onu Newcastle United için son derece uygun kılıyor. Kulübü yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına taşıyacak doğru kişi olduğuna inanıyoruz."

Newcastle'ın sportif direktörü Ross Wilson ise şunları ekledi: "Takımları yüksek tempolu futbol oynuyor ve seçim süreci boyunca yaptığımız tüm görüşmelerde tutkusunu hissettik. Teknik direktörlük kariyeri boyunca oyuncuları geliştirme, uyumlu takımlar kurma ve üst düzey performans ortamları oluşturma becerisini sürekli gösterdi. [Red Bull] Salzburg ve Al-Ahli'deki başarıları, belirgin bir futbol kimliği geliştirirken sonuç da alabileceğini gösteriyor."

Gerçekten de 38 yaşındaki teknik direktör, Salzburg ve Al-Ahli'de sırasıyla üst üste Avusturya Bundesliga ve AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandı. Her iki kulübün taraftarlarına da izlediklerine değen, yüksek tempolu bir futbol sundu. Ancak üst düzey teknik direktörlük deneyiminin hiç olmaması nedeniyle, yazın beş yıl, bir Carabao Cup zaferi ve Premier League'de ilk beşte bitirilen iki sezonun ardından görevinden ayrılan Eddie Howe'un yerine Jaissle'ın seçilmesi sürprizdi.

Al-Ahli ile Newcastle'ın aynı sahibi, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nu (PIF) paylaşmasının, seçim sürecinde en azından bir ölçüde Jaissle'ın lehine işlediğine pek şüphe yok. Kulübün üst düzey yöneticilerinin iddialı sözleri, Jaissle'ı göreve getirerek büyük bir risk aldıkları gerçeğini örtemedi. 2026-27 sezonunun başlamasından yalnızca üç ay sonra bu karar büyük ölçüde ters tepmiş gibi görünüyor.

Newcastle, dokuz Premier League maçının ardından, geçen sezon bitirdiği sıranın bir basamak altında, 13. sırada. Takım ayrıca tüm kulvarlardaki son yedi maçının beşini kaybetti. Performanslar da zar zor kabul edilebilir düzeyden son derece kötüye kadar değişti; Jaissle takıma herhangi bir "belirgin kimlik" kazandırmakta zorlanıyor.

Newcastle'ın düşme hattıyla arasında yalnızca dört puan var ve takım ciddi biçimde kümede kalma mücadelesinin içine çekilme riski taşıyor. Newcastle'ın 2025 Lig Kupası zaferinin üzerine koyamamasında pek çok kişinin payı var. Ancak Jaissle projesine hızla son verilmezse işler çok daha kötüye gidebilir.