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New York futbolunun bir sorunu var: NYCFC ve Red Bulls play-off'a kalamazken yeni bir stadyum ve süper yıldız transferleri MLS'in en büyük pazarını kurtarabilir mi?

İki MLS kulübünden hiçbiri play-off’lara kalamazken USL takımları da etkili olmakta zorlanıyor. Şehrin futbol ortamını yeniden canlandıracak bir ivmeye ihtiyacı var.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • NYCFC'nin uzun süredir beklenen, futbol için özel olarak inşa edilen stadyumu Etihad Park'ta önemli bir inşaat aşamasını kutlamak üzere yüzlerce kişi toplandı. İşçiler, sendika üyeleri ve kulüp çalışanları oradaydı. Basın mensupları, taraftarlar ve yöneticiler de katıldı. Etkinlik, köklü bir gelenek olan son kirişin yerleştirilmesi töreniydi: Bir ağacın çelik kirişin üzerine konulmasının ardından kiriş, gürültüyle çalışan güçlü bir vinç sayesinde yakında NYCFC'nin yeni evi olacak yapının tepesine kaldırıldı. Böylece son kiriş de yerine yerleşti ve New York City'de futbol için fiilen yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

    Aslında şehrin buna ihtiyacı var. NYCFC'nin 2015'te MLS'e katılmasından bu yana ilk kez ne NYCFC ne de New York Red Bulls play-off'larda yer alacak. Bu da ligin en büyük pazarında ilgi görme mücadelesine yeni bir boyut ekliyor. Yeni stadyum, geleceğe dair heyecan verici bir gelişme. Bu sezonun sonuçlarıysa New York'a kutlamak için çok daha az neden verdi.

    Yine de kutlanacak anlar oldu. NYCFC, 2021'de MLS Cup'ı kazandı ve geçen yıl Doğu Konferansı finaline ulaştı. Red Bulls ise 2024'te MLS Cup finaline yükseldi. Asıl mesele, bu başarıları kulüplerin şehrin spor hayatında merkezi bir yer edinmesini sağlayacak kalıcı bir bağa dönüştürmek.

    New York'un futbolla ilişkisi karmaşık. Kuzey Amerika'nın hiçbir yerinde taraftarlık bu kadar yoğun, kültürler bu kadar iç içe değil. Burada dünyanın dört bir yanından gelip bu sporu gerçekten seven milyonlarca insan yaşıyor. Manchester United'ı, Liverpool'u veya Real Madrid'i destekliyorlar. Arsenal'i, Chelsea'yi veya Barcelona'yı destekliyorlar. Beşinci Cadde'de gerçekten bir PSG mağazası bile var.

    Ancak yerel kulüpler, yıllardır bu tutkuyu kendilerine ait bir şeye dönüştürmekte zorlanıyor.

    Sorun, hayal kırıklığı yaratan iki sezondan daha derin. Futbolda başarı çoğu zaman kazanmakla eş tutuluyor. Önemli görülmek için kupa kaldırmanız gerektiği düşünülüyor. Bu, bir bakıma doğru. Ancak kupalardan daha önemli olan atmosfer, yolculuk ve taraftarların arkasında durabileceği bir şey. İdeal bir dünyada, “Neden kulübünü destekliyorsun?” sorusunun yanıtı, “Çünkü kupa kazanıyor”dan çok daha fazlasını içermeli.

    New York'un 2026'daki sorunu da bu. Şehrin futbol ortamı son derece canlı. Belediye başkanı Zohran Mamdani bu spora çok, ama çok tutkulu. Ancak USL'den MLS'e kadar şehrin profesyonel erkek futbol takımları, çoğu zaman işleyişlerindeki sorunlarla anılıyor. New York, en çok izlenen saatlerin, ilgi odağı olmanın, ışıltı ve gösterişin şehri. Dünyanın diğer her yerinde futbol, bunları yansıtmayı başarıyor. Oysa MLS'in en büyük pazarındaki kulüpler, hâlâ bu gösterinin vazgeçilmez bir parçası olmak için mücadele ediyor. İki kulübün de yer almadığı bir başka play-off dönemi bunu daha da zorlaştırıyor. Bunun mutlaka değişmesi gerekiyor.

  • New York City FC v Atlanta United FC
    Getty Images Sport

    NYCFC, yakın zamana kadar kendine ait bir iç saha stadı edinememesinden olumsuz etkilendi.

    Bu durum, bölgedeki çeşitli kulüplerin mutlaka büyük bir hatası olduğu anlamına gelmiyor. Burada birden fazla sorun var. İlki rekabet.

    New York'ta herkes, her şeyle rekabet ediyor. Burası Amerika'nın en büyük televizyon pazarı ve açık ara dünyanın eğlence başkenti. Yapılacak şey sıkıntısı yok; New Yorklular da bunlara katılmaktan geri durmuyor. Ancak Knicks, Yankees, Broadway ve sonu gelmeyecekmiş gibi görünen diğer eğlence seçenekleriyle rekabet ederken insanları yeni bir şeye ilgi duymaya ikna etmek bambaşka bir mesele. Amerika'da insanları futbol maçına götürmek zaten yeterince zor. worldfootball.net'e göre seyirci sayısında NYCFC'nin 12., New York Red Bulls'un ise 20. sırada olduğu New York'ta bunu başarmak çok daha farklı bir mesele.

    Amerika'da futbol, eğlence dünyasının oldukça kıyısında kalan bir ürün. Elbette burada milyonlarca futbol taraftarı var. Hem NYCFC'nin hem de New York Red Bulls'un çok sayıda kombine bilet sahibi taraftarı da bulunuyor (NYCFC, 2015'te 20.000 «kurucu üye» sayısını aştığını duyurmaktan büyük mutluluk duymuştu). Ancak futbol, hem tutkunların hem de turistlerin özellikle izlemek için plan yaptığı Yankees veya Knicks ile aynı seviyede değil. Futbol, Williamsburg'daki bir barla ya da bir Broadway gösterisiyle rekabet ediyor. Soho'da alışveriş yapmakla veya Central Park'ta yürüyüşe çıkmakla rekabet ediyor.

    Binlerce insanı bütün bu seçeneklerden vazgeçirip bir futbol maçına gitmeye ikna etmenin yolunu bulmaya çalışın.

    Örneğin NYCFC'yi ele alalım. Bu yıl normal sezondaki iç saha maçlarını beyzbol takvimine göre ayarlayarak 10'unu Yankee Stadium'da, yedisini ise Citi Field'da oynuyorlar. Kalıcı statlarının inşaatı hâlâ sürüyor. ABD erkek millî takımının kalecisi Matt Freese gibi tanınan oyuncuları var, ancak Pirlo veya Villa çapında dünya çapında bir yıldızları yok. Bir öğleden sonrayı geçirmenin sayısız yolu bulunan bu şehirde, NYCFC maçlarını izlemeyi daha fazla New Yorklunun hafta sonu planlarının merkezine nasıl yerleştirebilirler?

  • Pirlo etkisi

    FBL-US-MLS-NEWYORK
    AFP

    Pirlo ve Villa, New York’taki ilk sezonlarında tribünleri doldurdu ancak MLS’de başarıya ulaşamadı

    Aslında bir çözümü çoktan denediler.

    Andrea Pirlo, 2015'te NYCFC'ye imza attığında dünya futbolunun en büyük isimlerinden biriydi. Bundan yalnızca bir ay önce, çok sevdiği Juventus'un Barcelona'ya yenildiği 2015 Şampiyonlar Ligi finalinin 90 dakikasının tamamında oynamıştı. İşte Pirlo, o yaşlı maestro, New York'taydı. Kâğıt üzerinde NYCFC için kusursuz yıldızdı. Futbolu yakından takip etmeyenler adını duymuş ya da onu birkaç uluslararası turnuvada izlemiş olabilirdi. Daha tutkulu taraftarlar ise onu İtalyan futbolundaki parlak kariyerinden tanıyor ve gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından biri olarak görüyordu.

    Üstelik Frank Lampard ve David Villa'nın da bulunduğu bir takıma katılıyordu. Lampard, onu karşılamak için Facebook'ta bir paylaşım yaptı. Evet, şimdi geçmişten kalma gibi geliyor. Pirlo, uzun saçları ve İtalyan tarzı güneş gözlükleriyle New York sokaklarında pek tanınmadan dolaşırken zahmetsizce havalı görünüyordu. İki yıl önce de otobiyografisini yayımlamıştı. Kitabın adı ise harikaydı: “Düşünüyorum, Öyleyse Oynuyorum.”

    Futbol sahasında işler hemen yoluna girmese de yıldızlar bilet satılmasına yardımcı oldu. NYCFC'nin kadrosunda ciddi bir dengesizlik vardı ve takım ilk sezonunda play-off'a kalamadı. Kulüp, Lampard ve Pirlo'nun temmuz ayında gelişinin ardından bir aydan kısa sürede 1.000'den fazla ek kurucu üyelik sattığını açıkladı. NYCFC, artan talep üzerine bazı iç saha maçları için ek oturma alanları da açtı. Sahadaki futbol beklentileri tam karşılamasa da yaşananlar büyük bir işin parçasıymış gibi hissettiriyordu.

  • Vay be!

    New York Red Bulls v Portland Timbers
    Getty Images Sport

    Henry, Red Bulls formasıyla etkileyici bir performans sergiledi ancak varlığı tek başına Sports Illustrated Stadium'u doldurmaya yetmedi.

    Beş yıl önce New York Red Bulls, Thierry Henry ile hemen hemen aynı şeyi denemişti. Henry de biraz farklı bir biçimde olsa da New York'a uyuyordu. Ancak onun gelişindeki koşullar farklıydı. O dönemde Amerika'da futbol da farklı bir yerdeydi. Evet, ABD millî takımı 2010 Dünya Kupası'nda grubunu lider bitirip ilk eleme maçında yenilerek makul bir performans sergilemişti. Yine de futbol, büyük ilgi gören bir spor değildi.

    Derken Barcelona'da geçirdiği üç yılın ardından, birçok kişinin Premier League tarihinin en iyi oyuncusu olarak gördüğü Henry geldi. Red Bulls'un kulüp sitesinde çalışan bir muhabir, onun gelişiyle oluşan heyecanı harika bir şekilde anlatmıştı:

    “Peki ya David Beckham? Sen Thierry Henry değilsin.”

    Red Bull Arena'daki tanıtım basın toplantısına limuzinle gitti. İlk maçı içinse herkes gibi New York'tan New Jersey'e trenle geldi.

    Ne var ki ilk maçında, Tottenham'a karşı oynanan hazırlık karşılaşmasında, tribünler tamamen dolmadı. Bu durum, New York futbolunun tecrübeli isimlerinden, dönemin genel müdürü Erik Stover'ın istediğinin tersiydi.

    Stover, 2010'da “Yönetim kurulu düzeyinde bunu açıkça dile getiriyorduk; bu lig ve bu takım için, ayrıca [Red Bull Arena]'nın düzenli olarak dolması için bir ya da iki özel statülü oyuncudan fazlasına sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorduk” demişti.

    Henry'nin gelişi büyük heyecan yaratsa da, New York'a duyduğu sevgi nedeniyle 2008 gibi erken bir tarihte MLS'e gelebileceği bile konuşulmuştu, Red Bulls onun yıldız gücünü şehirde daha geniş bir yer edinmeye dönüştürmekte zorlandı. Üstelik bu kez sorun, süperstarın performansı değildi.

    Pirlo başarısız olmuştu. Henry ise iyiydi.

    Genç oyunculara yol gösterdi. RBNY'nin 2013'te Supporters' Shield'ı kazanmasına yardımcı oldu. 50 gol barajını aştı ve Red Bulls'tan kulüp tarihinin en çok asist yapan oyuncusu olarak ayrıldı. Kulüple bağı da sürdü. Red Bulls ile Barcelona 2022'de bir hazırlık maçında karşılaştığında Henry, iki eski kulübünün renklerini ikiye bölünmüş hâlde taşıyan bir formayla sahaya çıktı.

    Beklentileri karşılayan bir süperstardı. Goller ve kupalar kazandırmış, katıldığı takıma karşı kalıcı bir sevgi beslemişti. Yine de bunları, kulübün New York'un gündelik spor sohbetlerinde yer edinmesine dönüştürmek çok daha büyük bir işti. Henry, insanlara Red Bulls'u izlemek için bir neden vermişti. Kulübü kaçırmak istemeyecekleri bir takım hâline getirmek içinse daha fazlası gerekiyordu.

  • Bir yıldızın cazibesi

    BASKET-NBA-KNICKS-PARADE
    AFP

    Brunson, Knicks’e transfer olduktan sonra basketbolun en büyük isimlerinden biri hâline geldi ve NBA şampiyonluğu kazanarak mirasını perçinledi.

    Peki bu iki hikâyenin anlattığı ne? İki uç noktayı gösteriyorlar. Birinde yıldız oyuncu görece başarı getirdi ve futbola ilgiyi artırdı. Diğerinde ise yıldız oyuncu, en azından ilk dönemlerde tribünleri doldurdu ama takım beklentilerin çok altında kaldı.

    Her iki durumda da bu dönemler ölümsüzleştirildi ve geçmiş yeniden yorumlandı. Henry'nin adı geçici olarak New York'ta bir sokağa verildi. Bunda, şehrin futbol yanlısı belediye başkanının Arsenal taraftarı olmasının da payı vardı, diye düşünürsünüz. Pirlo'nun New York'taki dönemi de ölümsüzleştirildi. David Villa'nınki ise saha dışındaki iddiaların gölgesinde kalsa da hafızalardaki yerini koruyor.

    New York çok büyük bir sahne sunuyor ama oyuncuların burada yer edinmesi gerekiyor. Jalen Brunson'ın Knicks formasıyla sergilediği performans yükselişini sağladı; şehrin ilgisi de bu yükselişi daha görünür kıldı. Yankees'in tarihi de en büyük yıldızlarının beklentileri karşılaması gerektiği düşüncesiyle birlikte benzer bir ilgi getiriyor. Futbol için de burada bir fırsat var. Ses getirecek bir transfer, NYCFC'nin veya Red Bulls'un mevcut taraftar kitlesinin ötesine ulaşmasına yardımcı olabilir. Ancak Henry'nin gösterdiği gibi, doğru yıldızı transfer etmek bile işin yalnızca bir parçası. Asıl büyük zorluk, yıldız ayrıldıktan çok sonra da insanlara kulüple ilgilenmeleri için bir neden sunmak.

  • Sahadaki başarısızlıklar

    Michael Bradley NYRB
    Getty

    Michael Bradley'nin New York Red Bulls'u heyecan verici bir futbol oynadı ancak MLS play-off'larına kalamadı.

    Her iki MLS kulübü için de hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından bu durum daha da önem kazanıyor. NYCFC ve New York Red Bulls play-off'lara kalamadı; iki kulübün de değerlendirmesi gereken pek çok konu var. NYCFC, sakatlıkları gerekçe gösterebilir. New York Red Bulls'un gelecek vadeden genç oyuncuları var ancak takım bu potansiyeli sezon sonrası aşamaya katılım hakkına dönüştüremedi. MLS play-off'ları 19 Kasım'da başladığında iki takım da maçları evinden izleyecek.

    Bölgenin daha yeni erkek futbol takımları da zor bir yıl geçirdi. Cosmos markasının USL League One'da yeniden faaliyete geçmesi gerçek bir heyecan yaratmıştı. Ancak takım, ligde aldığı yedi galibiyetle sezonu sondan ikinci sırada bitirdi. Backheeled'ın seyirci sayısı takip verilerine göre Cosmos, New Jersey'nin Paterson kentindeki Hinchliffe Stadium'da seyirci sayısı bildirilen 18 iç saha maçında ortalama 1.453 kişiye oynadı. Brooklyn FC ise USL Championship'teki ilk sezonunda ligde beş galibiyet alabildi.

    Kadın futbolunda ise tablo farklı. NWSL Shield'ı kazanan Gotham FC, üst üste ikinci kez şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Citi Field'daki özel maçın önemli katkısıyla maç başına seyirci ortalaması 10.943'e yükseldi ve ligin 11.003'lük ortalamasının biraz altında kaldı.

    Yine de bu başarı bazı sorunları beraberinde getirdi. Sports Illustrated Stadium'daki oyun zeminiyle ilgili endişeler, Gotham'ı yarı final maçını 5.000 seyirci kapasiteli Icahn Stadium'a taşımak zorunda bıraktı. En önemli maçlarından birine ev sahipliği yapma hakkını kazanan takım, şimdi çok daha az sayıda taraftarı ağırlayabilecek.

  • Stadyuma yakışır bir süperstar

    NYCFC new stadium
    NYCFC

    Etihad Park, açıldığında MLS'in en iyi stadyumlarından biri olacak gibi görünüyor.

    Yine de burada belki bir umut var.

    NYCFC, sezonunun bitmesinin ertesi günü Pascal Jansen ile yollarını ayırdı. Bu, takımı bir yıl önce Doğu Konferansı finaline taşıyan teknik direktör için sert bir karardı. Şimdi kulübün bir halef ataması ve 2027 sprint sezonu ile Etihad Park'ın açılışı öncesinde takımı nasıl güçlendireceğine karar vermesi gerekiyor.

    Emil Forsberg veya Eric Maxim Choupo-Moting ayrılırsa Red Bulls, ses getirecek bir transfer daha yapmak için yer açabilir. Ancak zamanlama önemini koruyor: Forsberg'in İsveç'e dönmeden önce sprint sezonu boyunca takımda kalmayı kabul ettiği bildiriliyor. amNewYork'a göre durum böyle olsa da kulüp bu haberi doğrulamadı. Red Bulls'un ayrıca New Yorklu, ABD millî takımı oyuncusu genç forvet Julian Hall gibi takip etmeye değer bir oyuncusu var.

    Yine de yatırımların akıllıca yapılması şart. NYCFC'nin ilgisini kamuoyuna açıkladığı Christian Pulisic, 30 Ekim'de Milan ile sözleşmesini 2031'e kadar uzattı. Bu da yakın vadede bir transferi öngörmeyi zorlaştırıyor. Gio Reyna, Ligue 1'de Strasbourg forması giyiyor. Weston McKennie'nin Juventus ile sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor.

    Belki de kendini kanıtlamış uluslararası bir yıldız, kulübün şehirdeki daha fazla futbol topluluğuyla bağ kurmasına yardımcı olabilir. Örneğin Sadio Mane, New York'taki Senegalli topluluk için özellikle cazip olabilir. Ancak yapılacak her transferin takıma uyum sağlaması, sahada katkı vermesi ve insanlara yeniden gelmeleri için bir neden sunması gerekir.

    Bir de stadyum var. Etihad Park'ın tasarım görselleri gerçekten harika görünüyor. Gösterişli, göz alıcı ve geleceğe dönük. Stadyumun kendisi de aşağı yukarı şekillendi. Artık gerçek gibi hissettiriyor. Şimdi New York'taki futbolun, bu stadyuma yakışan bir ürün sunması gerekiyor.