NYCFC'nin uzun süredir beklenen, futbol için özel olarak inşa edilen stadyumu Etihad Park'ta önemli bir inşaat aşamasını kutlamak üzere yüzlerce kişi toplandı. İşçiler, sendika üyeleri ve kulüp çalışanları oradaydı. Basın mensupları, taraftarlar ve yöneticiler de katıldı. Etkinlik, köklü bir gelenek olan son kirişin yerleştirilmesi töreniydi: Bir ağacın çelik kirişin üzerine konulmasının ardından kiriş, gürültüyle çalışan güçlü bir vinç sayesinde yakında NYCFC'nin yeni evi olacak yapının tepesine kaldırıldı. Böylece son kiriş de yerine yerleşti ve New York City'de futbol için fiilen yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Aslında şehrin buna ihtiyacı var. NYCFC'nin 2015'te MLS'e katılmasından bu yana ilk kez ne NYCFC ne de New York Red Bulls play-off'larda yer alacak. Bu da ligin en büyük pazarında ilgi görme mücadelesine yeni bir boyut ekliyor. Yeni stadyum, geleceğe dair heyecan verici bir gelişme. Bu sezonun sonuçlarıysa New York'a kutlamak için çok daha az neden verdi.

Yine de kutlanacak anlar oldu. NYCFC, 2021'de MLS Cup'ı kazandı ve geçen yıl Doğu Konferansı finaline ulaştı. Red Bulls ise 2024'te MLS Cup finaline yükseldi. Asıl mesele, bu başarıları kulüplerin şehrin spor hayatında merkezi bir yer edinmesini sağlayacak kalıcı bir bağa dönüştürmek.

New York'un futbolla ilişkisi karmaşık. Kuzey Amerika'nın hiçbir yerinde taraftarlık bu kadar yoğun, kültürler bu kadar iç içe değil. Burada dünyanın dört bir yanından gelip bu sporu gerçekten seven milyonlarca insan yaşıyor. Manchester United'ı, Liverpool'u veya Real Madrid'i destekliyorlar. Arsenal'i, Chelsea'yi veya Barcelona'yı destekliyorlar. Beşinci Cadde'de gerçekten bir PSG mağazası bile var.

Ancak yerel kulüpler, yıllardır bu tutkuyu kendilerine ait bir şeye dönüştürmekte zorlanıyor.

Sorun, hayal kırıklığı yaratan iki sezondan daha derin. Futbolda başarı çoğu zaman kazanmakla eş tutuluyor. Önemli görülmek için kupa kaldırmanız gerektiği düşünülüyor. Bu, bir bakıma doğru. Ancak kupalardan daha önemli olan atmosfer, yolculuk ve taraftarların arkasında durabileceği bir şey. İdeal bir dünyada, “Neden kulübünü destekliyorsun?” sorusunun yanıtı, “Çünkü kupa kazanıyor”dan çok daha fazlasını içermeli.

New York'un 2026'daki sorunu da bu. Şehrin futbol ortamı son derece canlı. Belediye başkanı Zohran Mamdani bu spora çok, ama çok tutkulu. Ancak USL'den MLS'e kadar şehrin profesyonel erkek futbol takımları, çoğu zaman işleyişlerindeki sorunlarla anılıyor. New York, en çok izlenen saatlerin, ilgi odağı olmanın, ışıltı ve gösterişin şehri. Dünyanın diğer her yerinde futbol, bunları yansıtmayı başarıyor. Oysa MLS'in en büyük pazarındaki kulüpler, hâlâ bu gösterinin vazgeçilmez bir parçası olmak için mücadele ediyor. İki kulübün de yer almadığı bir başka play-off dönemi bunu daha da zorlaştırıyor. Bunun mutlaka değişmesi gerekiyor.