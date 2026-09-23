Disiplin bildirimi, NWSL'nin 2026 sezonunda yürürlüğe koyduğu krampon ve kaleci eldiveni “görünürlük anlaşmalarından” kaynaklanıyor.

Kısacası: Krampon ve kaleci eldiveni markalarının, logolarının maçlarda görünür olması için lige ödeme yapması gerekiyor. Yaklaşık 100.000 $ olarak belirtilen bu ücret, şirketlerin oyunculara bireysel marka anlaşmaları için ödediği paradan ayrı ve politika gereği bu anlaşmaların oyuncu başına en az 5.000 $ değerinde olması gerekiyor.

NWSL komiseri Jessica Berman, bu programı söz konusu anlaşmalar için asgari standartlar oluşturmanın bir yolu olarak sundu.

“Programın bir parçası da aslında oyuncular için asgari standartlar oluşturmak, böylece ücret alıyorlar... Oyuncularımızın bu markalardan ücret almasını istiyoruz.”

Oyuncuların ücret almasını sağlamak değerli bir hedef. Ancak bir sponsorluk için asgari bir değer belirlemekle, oyuncuların gerçekten böyle bir anlaşma yapabilmesini ya da mevcut anlaşmayı sürdürebilmesini sağlamak arasında bir fark var.

Bu politika, her NWSL oyuncusuna ücretli bir marka anlaşması garanti etmiyor. Halihazırda oyunculara ödeme yapan şirketler açısından ise lige ödenmesi gereken ek ücret şu soruyu gündeme getiriyor: Bu ortaklıkları sürdürmek hâlâ mali açıdan mantıklı mı?

Unutulmamalı ki bu politika, oyuncuların zaten sponsorluk taahhütleri varken sezon ortasında yürürlüğe girdi. NWSL Oyuncular Birliği buna itiraz ederek mevcut sözleşmelerin mevcut halleriyle korunması gerektiğini savundu. Bu, en azından Cooper ve benzer durumdaki oyunculara sonraki adımlarını netleştirmek için zaman tanıyacaktır.

Oyuncular sendikası da bunu öylece geçiştirmedi. Politikanın uygulanmasına itiraz eden bir şikâyette bulundu ve The Athletic'in ağustosta bildirdiği üzere, bu itiraz süreci devam ederken lig ihtilaflı para cezalarını tahsil edemedi.