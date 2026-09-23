New Balance giydiği için para cezası aldı: Michelle Cooper'ın yanıtı, NWSL'nin "oyuncu öncelikli" ayakkabı politikasını sınamaya açtı
Michelle Cooper, NWSL'den aldığı para cezasını zekice bir pazarlama aracına çevirdi.
Kansas City Current forveti, ağustos ortasında Instagram Hikayesi'nde konu satırında “NWSL Discipline Notification” yazan NWSL e-postasının ekran görüntüsünü paylaşınca taraftarları konuşturdu. E-postada, “New Balance markalı krampon kullanımı” nedeniyle para cezasına çarptırıldığı bildiriliyordu.
Buna karşılık, sponsoru olan New Balance kramponlarıyla oynadığı bir başka Hikaye paylaştı ve “Sooooo New Balance'tan alışveriş yapın (aynı kramponlara sahip olabiliriz)” notunu düştü; ayrıca taraftarların bunları satın alabileceği sayfaya doğrudan bağlantı verdi.
Kramponları giydiği için bir para cezası, ardından da onları satın alma daveti. Ne yaptığını gördünüz mü?
Cooper'ın yanıtı eğlenceliydi, ancak bunun arkasındaki mesele daha karmaşık: Bir oyuncunun sponsorluk anlaşması, ligin ticari kurallarıyla karşı karşıya geldiğinde ne olur?
Oyuncuların ödeme almasını sağlıyor, peki bunun bedeli ne?
Disiplin bildirimi, NWSL'nin 2026 sezonunda yürürlüğe koyduğu krampon ve kaleci eldiveni “görünürlük anlaşmalarından” kaynaklanıyor.
Kısacası: Krampon ve kaleci eldiveni markalarının, logolarının maçlarda görünür olması için lige ödeme yapması gerekiyor. Yaklaşık 100.000 $ olarak belirtilen bu ücret, şirketlerin oyunculara bireysel marka anlaşmaları için ödediği paradan ayrı ve politika gereği bu anlaşmaların oyuncu başına en az 5.000 $ değerinde olması gerekiyor.
NWSL komiseri Jessica Berman, bu programı söz konusu anlaşmalar için asgari standartlar oluşturmanın bir yolu olarak sundu.
“Programın bir parçası da aslında oyuncular için asgari standartlar oluşturmak, böylece ücret alıyorlar... Oyuncularımızın bu markalardan ücret almasını istiyoruz.”
Oyuncuların ücret almasını sağlamak değerli bir hedef. Ancak bir sponsorluk için asgari bir değer belirlemekle, oyuncuların gerçekten böyle bir anlaşma yapabilmesini ya da mevcut anlaşmayı sürdürebilmesini sağlamak arasında bir fark var.
Bu politika, her NWSL oyuncusuna ücretli bir marka anlaşması garanti etmiyor. Halihazırda oyunculara ödeme yapan şirketler açısından ise lige ödenmesi gereken ek ücret şu soruyu gündeme getiriyor: Bu ortaklıkları sürdürmek hâlâ mali açıdan mantıklı mı?
Unutulmamalı ki bu politika, oyuncuların zaten sponsorluk taahhütleri varken sezon ortasında yürürlüğe girdi. NWSL Oyuncular Birliği buna itiraz ederek mevcut sözleşmelerin mevcut halleriyle korunması gerektiğini savundu. Bu, en azından Cooper ve benzer durumdaki oyunculara sonraki adımlarını netleştirmek için zaman tanıyacaktır.
Oyuncular sendikası da bunu öylece geçiştirmedi. Politikanın uygulanmasına itiraz eden bir şikâyette bulundu ve The Athletic'in ağustosta bildirdiği üzere, bu itiraz süreci devam ederken lig ihtilaflı para cezalarını tahsil edemedi.
Logonun karartılması her şeyi çözmez
The Athletic'in ağustostaki haberine göre Adidas ve Puma, ligin uzun süredir ortağı olan Nike'ın yanında programa katıldı. New Balance ise dikkat çeken bir eksik.
Lig ayrıca oyunculara, üzerinde görünür bir logo bulunmayan siyah krampon giyme seçeneği de sundu ve bazıları bunu yapmaya başladı. Bu, tercih ettikleri ayakkabıları giymeyi sürdürmelerine imkân tanıyor, ancak sponsorluk sorununu çözmüyor.
Marka anlaşmaları, oyuncuların bir pazarlama aracı olmasına dayanır. İzleyici krampon markasını ayırt edemiyorsa, bu ortaklık ne kadar değerini korur?
Bu, her şirketin çekip gideceği anlamına gelmiyor. Ancak bu durum, markaların sponsorluk bütçelerini nereye harcayacaklarına karar verirken değerlendirmesi gereken ek bir maliyet ve destek verdikleri oyuncular için de yeni bir belirsizlik yaratıyor.
Daha küçük üreticiler için bu, özellikle zor bir hesap olabilir.
Current savunmacısı Kayla Sharples'a sponsor olan Caddix, politikaya karşı çıktığını açıkladı. Kurucu Jack Rasmussen, şirketinin zaten Sharples'a doğrudan ödeme yaptığını, lige yapılacak ek bir ödemenin ise doğrudan ona gitmeyeceğini savundu. Rasmussen, politikayı NWSL içinde “işimiz açısından ciddi bir zarar” olarak tanımladı.
Büyük, küresel şirketler ek bir ücreti karşılamaya daha uygun konumda. Daha küçük markaların kaynakları daha sınırlı ve bireysel oyuncularla yapılan ortaklıklar, izleyiciye ulaşmaları için önemli bir yol olabiliyor.
Lige erişim maliyeti bu ortaklıkları caydırırsa, normalde bundan fayda sağlayabilecek oyuncular ne durumda kalacak?
NWSL'nin yanıtlaması gereken soru da bu. Asgari sponsorluk ödemesi, gerekli şartları karşılayan anlaşmalara sahip oyunculara koruma sunuyor. Peki pazara girme maliyeti, onlara teklif sunmaya istekli marka sayısını azaltırsa ne olacak?
Oyuncu öncelikli bir yaklaşım nasıl görünür?
Diğer sporlardaki benzer kısıtlamalar da bu tartışmayı sonuçlandırmıyor. NWSL, bu yaklaşımın neden kendi oyuncu profiline, sponsorluk pazarına ve büyümesinin bu aşamasına uygun olduğunu açıklamak zorunda.
Berman, “NWSL için vizyonumuz, sadece dünyanın en iyi kadın ligi olmak değil, dünyanın en iyi ligi olmak” demişti.
Bu, sahip olunmaya değer bir hedef. Ancak bazı oyuncu ortaklıklarını daha pahalı hâle getiren bir politikanın, bu oyuncuların bundan nasıl fayda sağlayacağını daha açık şekilde izah etmesi gerekiyor.
İşlerin farklı yürütüldüğü başka bir örnek mi görmek istiyorsunuz? Yetenek yarışı açısından NWSL’nin en büyük rakiplerinden biri olan İngiltere Kadınlar Süper Ligi’ne bakın.
2025’te WSL Football, Nike ile ortaklığını genişleterek kişisel sponsorluk anlaşması bulunmayan üst düzey iki ligdeki oyunculara krampon ve kaleci eldiveni sağladı. Lig genelini kapsayan bir Nike ortaklığı, ihtiyaç duyan oyunculara doğrudan ekipman ulaştırılmasıyla hayata geçirildi. Burada üzerinde çalışılabilecek bir model var.
Daha yakında ise USL Super League oyuncular sendikası, 2025’te IDA Sports ile ortaklık kurarak ilgilenen her oyuncuya ücretsiz krampon sunmaya başladı.
Elbette ücretsiz kramponlar faturaları ödemez. Ücretli bir sponsorluk anlaşmasının yerine geçmezler. Ancak bu düzenlemeler, ayakkabı ortaklıklarının oyuncular için işlevsel hâle getirilmesinin başka yolları olduğunu gösteriyor.
NWSL, kendi yaklaşımını sporcular için bir kazanım olarak pazarlamak istiyorsa, markalardan ek ücret talep etmenin oyuncuların kendi anlaşmalarını yapmasına ve sürdürmesine nasıl yardımcı olduğunu açıklamak zorunda. Aksi hâlde oyuncular bundan tam olarak ne elde ediyor?
Cooper'a para cezası, New Balance'a bedava reklam
Yeniden Cooper’a dönelim.
Burada tanıdık bir pazarlama hamlesi var. Nike, Michael Jordan’ın ayakkabılarıyla ilgili NBA itirazlarını merkeze alan bir kampanyayı ünlü şekilde kurgulamıştı. O hikâyenin ayrıntıları zamanla sneaker kültürünün anlatıları içinde iç içe geçti, ancak cazibesi oldukça basit: Bir şeyi giyemeyeceğinizin söylenmesi, insanların onu daha da fazla istemesine yol açabiliyor.
Cooper’ın tepkisi, New Balance’a tam da bir ayakkabı sponsorunun isteyeceği türden bir ilgi sağladı. Disiplin bildirimini bir satış mesajına çevirdi; taraftarlar da sohbete katılıp markayı etiketledi.
Bu, politikanın oyuncuları ya da sponsorları uzaklaştıracağını kanıtlamaz. Ancak uygulamasının ne kadar tuhaf görünebildiğini gösteriyor: Bir oyuncu sponsorunun tanıtımını yapıyor, para cezası alıyor ve ardından bu cezayı sponsoru yeniden tanıtmak için kullanıyor.
NWSL’nin, maçlarında görünen markalar üzerinde ticari bir çıkarı var. Oyuncuların da kurdukları sponsorluk ilişkilerinde ticari çıkarları bulunuyor. Asıl mesele, bu çıkarların birlikte nasıl işleyeceğini sağlamak.
Mevcut sözleşmeleri korumak, başlangıç için mantıklı bir adım olurdu. Ligin aldığı ücretlerin oyunculara nasıl fayda sağladığını ve politikanın daha küçük markalara nasıl alan tanıdığını açıklamak da yardımcı olurdu.
Kadın sporları, yıllardır bu düzeyde ilgi ve yatırıma ulaşmak için inşa ediliyordu. Şimdi soru, bu ivmenin bunu taşıyan sporcular için nasıl daha fazla fırsata dönüştürüleceği.
Cooper, cezasını kendi lehine çevirecek bir yol buldu. NWSL’nin ise politikasının da aynı şeyi yaptığını hâlâ ortaya koyması gerekiyor.