Sokito’nun kurucusu Jake Hardy, markasının henüz tam anlamıyla hedefe ulaşmadığını biliyor. Ancak ona bunun gerçekleşmiş gibi hissettirdiği anı net biçimde gösterebiliyor. 2024’ün başında oynanan 2023 Afrika Uluslar Kupası’ndaki bir penaltıyı hatırlamak bile bugün hâlâ onu duygulandırıyor.

O kramponlar, Hardy’nin artık hem iş ortağı hem de dostu olarak gördüğü eski Nijerya kaptanı William Troost-Ekong’a aitti. Ürün henüz tamamlanmış bile değildi, sadece piyasaya çıkmamış numunelerdi. Ama Nijerya’nın Fildişi Sahili’ne karşı oynadığı ikinci grup maçında o an geldi. Victor Osimhen ilk başta penaltıyı kullanmak için topun başına geçse de daha sonra topu Troost-Ekong’a bıraktı ve o da ayağında Sokito ile topu ağlara gönderdi. Nijerya turnuvada finale kadar yükselirken, Troost-Ekong da turnuvanın oyuncusu seçildi.

Hardy, GOAL’e yaptığı açıklamada, "Hâlâ o hissi açıklayamıyorum" dedi. "Şimdi bunu düşünmek bile tüylerimi diken diken ediyor. Evde etrafta koşup dururken kendimden geçtim. İnanılmazdı."

Şimdi, aradan iki buçuk yıldan fazla zaman geçtikten sonra Sokito bu çıkışın üzerine koydu. Kısmen Hardy’nin yatak odasında, kısmen de Vietnam’a yaptığı bir seyahatte şekillenen şirket, birden fazla krampon tasarımını piyasaya sürdü ve düzinelerce sporcu yatırımcıyı kendine çekti. Troost-Ekong’un o büyük anı, markanın dünya futboluna girişiydi. Ardından başka anlar da geldi.

Bu tanıtım süreci hâlâ devam ediyor ve hızla değişen bir ortamda yaşanıyor. Yıllar boyunca krampon dünyası oldukça net çizgilerle belirlenmişti. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Under Armour; sınırsız bütçeleri, kalabalık sporcu kadroları ve rekabet edilmesi imkânsız yıllara dayanan geçmişleriyle bu alanın hâkimi ağır toplardı.

Ancak tüm sporlarda tablo değişiyor. Kylian Mbappe’nin Nike’tan ayrılma yönündeki sarsıcı kararı, başka bir markanın futbolda zirveye çıkmasının önünü bu yüzden açabilir. Steph Curry’nin, markasını şirketlerini dünya çapına taşımak isteyen Çinli ayakkabı üreticisi Li-Ning’e bu yüzden götürdü. Evet, Sokito gibi bir markanın var olabilmesi ve uzun süre niş alanlara neredeyse hiç yer bırakmayan bu sektörde kendine bir niş yaratabilmesi de bu yüzden mümkün.

Sokito’nun misyonu basit: gezegen için daha iyi olan ve sahada da son derece iyi performans veren kramponlar üretmek. Bu da atığı azaltmak ve oyunculara giydikleri kramponların tasarımında söz hakkı vermek anlamına geliyor.

Hardy, "Bence krampon sektörü gerçekten çok ilginç" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü bu sektördeki her marka, artık Skechers ve Reebok gibi oldukça yeni rakipler olduğunu söyleyebilirsiniz ama bunlar dünyanın en büyük markalarından bazıları. Biz, işleri tüketicilerin tüketmek istediğine inandığımız şekilde yaptığımızı göstermeye çalışıyoruz. Gezegene etkisi, ürünü piyasaya sunuş biçimimiz ve oyuncular açısından, ayakkabıları giyen sporcular açısından, onlar için bir marka yaratmaya çalışıyoruz.

Sokito, kramponlarında geri dönüştürülmüş plastik ve kauçuğun yanı sıra tabanlarında hint yağı bazlı plastik gibi bitki temelli malzemeler kullanıyor.

Hardy sözlerini şöyle tamamladı: "Bunun çok insani, bağ kuran bir his vermesi amaçlanıyor ve aslında zamanın büyük bölümünde hissettirdiği şey de küçük bir aile markası gibi olmak; özünde sektörün kurumsal devleriyle mücadele etmeye çalışıyoruz."

Yıllar boyunca Sokito gibi bir şirketin futbolda yeri yoktu ama oyun değişti. Hardy, kendisinin ve ekibinin bunu daha da fazla değiştirebileceğini umuyor. Amaç Nike, Adidas ya da Puma’yı yakalamak değil; krampon dünyasında kendilerine ait küçük bir yer edinmek. Hedef pazarın yüzde biri bile değil ama bunun olması da gerekmiyor. En azından şimdilik.

Hardy, "Oyunculara performans ve amaç arasında taviz vermek zorunda olmadıklarını söylüyoruz" dedi. "İki şeyin de aynı ürün ve markada bir arada var olabileceğini gösteriyoruz, değil mi? Bizim temsil ettiğimiz şey bu."

"Futbol, çok ama çok uzun süredir tamamen üç ya da dört marka tarafından kontrol edilen bir sektör" diye açıkladı, "ama bu yaşanıyor. Her yerde yaşanıyor."

Peki kurumsal devlere meydan okuyabilecek bir marka nasıl kurulur? Bunun başlangıcı her yerde olabilir; bir ergenin yatak odası da buna dahil. Nitekim bu hikâye de tam olarak orada başlıyor.