'Ne yapabiliriz daha iyi?' - Sokito'nun futbol kramponlarını yeniden icat etme ve büyük markalara meydan okuma girişiminin iç yüzü
Sokito’nun kurucusu Jake Hardy, markasının henüz tam anlamıyla hedefe ulaşmadığını biliyor. Ancak ona bunun gerçekleşmiş gibi hissettirdiği anı net biçimde gösterebiliyor. 2024’ün başında oynanan 2023 Afrika Uluslar Kupası’ndaki bir penaltıyı hatırlamak bile bugün hâlâ onu duygulandırıyor.
O kramponlar, Hardy’nin artık hem iş ortağı hem de dostu olarak gördüğü eski Nijerya kaptanı William Troost-Ekong’a aitti. Ürün henüz tamamlanmış bile değildi, sadece piyasaya çıkmamış numunelerdi. Ama Nijerya’nın Fildişi Sahili’ne karşı oynadığı ikinci grup maçında o an geldi. Victor Osimhen ilk başta penaltıyı kullanmak için topun başına geçse de daha sonra topu Troost-Ekong’a bıraktı ve o da ayağında Sokito ile topu ağlara gönderdi. Nijerya turnuvada finale kadar yükselirken, Troost-Ekong da turnuvanın oyuncusu seçildi.
Hardy, GOAL’e yaptığı açıklamada, "Hâlâ o hissi açıklayamıyorum" dedi. "Şimdi bunu düşünmek bile tüylerimi diken diken ediyor. Evde etrafta koşup dururken kendimden geçtim. İnanılmazdı."
Şimdi, aradan iki buçuk yıldan fazla zaman geçtikten sonra Sokito bu çıkışın üzerine koydu. Kısmen Hardy’nin yatak odasında, kısmen de Vietnam’a yaptığı bir seyahatte şekillenen şirket, birden fazla krampon tasarımını piyasaya sürdü ve düzinelerce sporcu yatırımcıyı kendine çekti. Troost-Ekong’un o büyük anı, markanın dünya futboluna girişiydi. Ardından başka anlar da geldi.
Bu tanıtım süreci hâlâ devam ediyor ve hızla değişen bir ortamda yaşanıyor. Yıllar boyunca krampon dünyası oldukça net çizgilerle belirlenmişti. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Under Armour; sınırsız bütçeleri, kalabalık sporcu kadroları ve rekabet edilmesi imkânsız yıllara dayanan geçmişleriyle bu alanın hâkimi ağır toplardı.
Ancak tüm sporlarda tablo değişiyor. Kylian Mbappe’nin Nike’tan ayrılma yönündeki sarsıcı kararı, başka bir markanın futbolda zirveye çıkmasının önünü bu yüzden açabilir. Steph Curry’nin, markasını şirketlerini dünya çapına taşımak isteyen Çinli ayakkabı üreticisi Li-Ning’e bu yüzden götürdü. Evet, Sokito gibi bir markanın var olabilmesi ve uzun süre niş alanlara neredeyse hiç yer bırakmayan bu sektörde kendine bir niş yaratabilmesi de bu yüzden mümkün.
Sokito’nun misyonu basit: gezegen için daha iyi olan ve sahada da son derece iyi performans veren kramponlar üretmek. Bu da atığı azaltmak ve oyunculara giydikleri kramponların tasarımında söz hakkı vermek anlamına geliyor.
Hardy, "Bence krampon sektörü gerçekten çok ilginç" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü bu sektördeki her marka, artık Skechers ve Reebok gibi oldukça yeni rakipler olduğunu söyleyebilirsiniz ama bunlar dünyanın en büyük markalarından bazıları. Biz, işleri tüketicilerin tüketmek istediğine inandığımız şekilde yaptığımızı göstermeye çalışıyoruz. Gezegene etkisi, ürünü piyasaya sunuş biçimimiz ve oyuncular açısından, ayakkabıları giyen sporcular açısından, onlar için bir marka yaratmaya çalışıyoruz.
Sokito, kramponlarında geri dönüştürülmüş plastik ve kauçuğun yanı sıra tabanlarında hint yağı bazlı plastik gibi bitki temelli malzemeler kullanıyor.
Hardy sözlerini şöyle tamamladı: "Bunun çok insani, bağ kuran bir his vermesi amaçlanıyor ve aslında zamanın büyük bölümünde hissettirdiği şey de küçük bir aile markası gibi olmak; özünde sektörün kurumsal devleriyle mücadele etmeye çalışıyoruz."
Yıllar boyunca Sokito gibi bir şirketin futbolda yeri yoktu ama oyun değişti. Hardy, kendisinin ve ekibinin bunu daha da fazla değiştirebileceğini umuyor. Amaç Nike, Adidas ya da Puma’yı yakalamak değil; krampon dünyasında kendilerine ait küçük bir yer edinmek. Hedef pazarın yüzde biri bile değil ama bunun olması da gerekmiyor. En azından şimdilik.
Hardy, "Oyunculara performans ve amaç arasında taviz vermek zorunda olmadıklarını söylüyoruz" dedi. "İki şeyin de aynı ürün ve markada bir arada var olabileceğini gösteriyoruz, değil mi? Bizim temsil ettiğimiz şey bu."
"Futbol, çok ama çok uzun süredir tamamen üç ya da dört marka tarafından kontrol edilen bir sektör" diye açıkladı, "ama bu yaşanıyor. Her yerde yaşanıyor."
Peki kurumsal devlere meydan okuyabilecek bir marka nasıl kurulur? Bunun başlangıcı her yerde olabilir; bir ergenin yatak odası da buna dahil. Nitekim bu hikâye de tam olarak orada başlıyor.
Bir bot markasına nasıl başlanır
İngiltere'deki birçok çocuk gibi Hardy de büyürken bir hayal kurdu ve birçok çocuk gibi onun da ilk hayalinin bir noktada gerçeğe dönüşmeyeceği anlaşıldı.
Hardy, gülerek, "Kesinlikle futbolcu olmak istiyordum" diye hatırlıyor. "Sanırım bir noktada olabileceğimi düşündüm, sonra da kısa süre içinde bunun için yeterince iyi olmadığımı fark ettim."
Ancak 15 yaşındayken Hardy yarı profesyonel seviyede oynuyordu ve o dönemde kendisine yeni bir çift krampon aldı. Sorun, kramponların ayağına olmamasıydı. Hardy bunları satmaya karar verdi ve sattığında ödediğinin iki katını geri aldı. Bu da ona yeniden yatırım yapıp kendisine iki yeni çift krampon alma imkânı verdi. Sonrası ise çığ gibi büyüdü. İki çift krampon çok sayıda krampona dönüştü ve Hardy, her oynadığında ayağındakini değiştiren biri olarak kısa sürede tanınmaya başladı.
"Öyle bir noktaya geldim ki her antrenmanda ve her maçta tamamen farklı bir çift krampon giyiyordum" diyor. "Bunun sebebi de çok fazla kramponum olmasıydı. Onları alıp satıyordum ve zamanla bu iş ilerledi; konuya giderek daha fazla ilgi duyan, daha meraklı biri hâline geldim.
"Sanırım ben her zaman ürün odaklı biriydim; dokunmayı seven, malzemelere, üretim şekillerine ve bu tür şeylere ilgi duyan biri. Sanırım bu hep kanımda vardı çünkü babam Uzak Doğu'da fabrika seviyesinde ürün tarafında hep çalışmıştı. Her şey oradan büyüdü. İçlerinde ne olduğunu görmek için onları yavaş yavaş parçalarına ayırmaya başladım, sonra da kendim tamir edip yeniden sattım."
Sokito da bu sevgiden doğdu. Hardy, Vietnam'a yaptığı bir ziyarette ayakkabı üretiminde ortaya çıkan atık miktarından etkilendi. Sorun fabrika zemininiň de ötesine uzanıyordu: Sokito'nun tahminlerine göre her yıl ABD ve AB genelinde 12,5 milyon çift krampon çöplüklere gidiyor. Hardy, performanstan ödün vermeden bu çevresel yükü azaltan kramponlar üretmek istedi.
Hardy, "Futbol dünyadaki en büyük birleştirici unsur" diyor. "İnsanları herkesten daha fazla bir araya getiriyor. Şu an konuşuyor olmamızın sebebi de bu, değil mi? Herkesi birbirine bağlıyor ama aynı zamanda gezegenin zarar görmesine de katkıda bulunuyor. Bu da bir noktada insanların yükselen sıcaklıklar ya da yerinden edilme nedeniyle futbol oynayamayabileceği anlamına geliyor ve bu bana hiç doğru gelmedi. Yolculuğun başlangıcı buydu."
Ve böylece Sokito doğdu, ancak yeni gelenlere çoğu zaman nazik davranmayan bir dünyanın içine doğdu. Bir şirket kurmak hiçbir zaman kolay değil, hele bunu dünyanın en tanınmış bazı şirketlerinin hakim olduğu bir ortamda yapmak? Buna meydan okuma demek bile yetersiz kalır.
Sporcu tanıtımları
Sevdiğiniz bir şeyi bulmak, genel olarak bakıldığında, bir nebze kolaydır. O sevgiyi gerçekten bir işe dönüştürmek ise yapabileceğiniz en zor şeylerden biridir. Hardy'nin tam da bunu yapma çabası yıllar aldı.
20 yaşındayken, Sokito'ya tam zamanlı odaklanmak için satış işinden ayrıldı. Arkadaşları ve ailesi ona destek oldu. Olmazsa, her zaman yeniden metal satabilirdi, değil mi? Bu süreçte bira dağıttı ve bulaşık yıkadı. Öğleden sonra 2'den gece yarısına kadar yerel pub'da çalışıyordu. Ardından sabah 5'te kalkıp öğlene kadar Sokito için çalışıyordu. Arkadaşlarının kanepelerinde uyudu. O ilk yılların büyük bölümünde kendisine maaş ödeyemedi.
Sokito'yu düzgün şekilde piyasaya sürmek için sporcuların yardımına ihtiyaç duyacağını biliyordu ve onlara verecek büyük sponsorluk parası olmadığından, onları yatırımcı olarak projeye dahil etmesi gerekecekti. Bunun zor bir satış olduğunu kabul ediyor, çünkü onlara gösterebileceği bir ayakkabısı bile yoktu. Yine de bir şekilde, onlara vizyonu göstermeye yaklaşık bir yıl harcadıktan sonra ikisini aynı anda katılmaya ikna etmeyi başardı.
İlki, Tottenham ve Crystal Palace altyapısından yetişen, son yirmi yılda akla gelebilecek neredeyse her yerde forma giymiş John Bostock'tu. Neyse ki Bostock, Hardy'nin ailesinin evinin yakınında yaşıyordu. Bostock'un kramponlarının parçalandığına dair bir paylaşım gördükten sonra Hardy, yardım teklif ederek ona Instagram'dan mesaj attı.
"Ben bir satışçı değilim," diyor Hardy. "Bir şeyi zorlamam. İçime sinmesi gerekir."
İkincisi ise en çok Watford'daki dönemiyle tanınan Jamaika milli oyuncusu Adrian Mariappa'ydı. Hardy, çevre dostu bir şey inşa etme misyonunu anlamaya en yatkın kişilerin onlar olacağına inanarak vegan sporcuların listesini aradıktan sonra onunla bağlantı kurdu.
"Neredeyse tek tek hepsine mesaj attık," diye hatırlıyor Hardy. "Bu sporculara markalar tarafından sürekli yatırım seçenekleri sunuluyor. Paralarını koyabilecekleri çok fazla yer var ama onlarla konuşup, 'Tamam, planımız bu ve yapmak istediğimiz şey bu' derseniz, ardından bir yıl sonra geri dönüp, 'Bunu yaptık ve bunun üstüne şunları da yaptık' derseniz, o zaman şu noktaya geliyor: 'Vay be, bu adamlar gerçekten işin ehli.' Genelde insanları biraz zaman geçince etkileyen şey bu oluyor."
Hardy yıllar içinde çok sayıda insanı ikna etti. Artık markanın bir bölümüne sahip olan 90 profesyonel sporcu var. Bunlar arasında Troost-Ekong, Ola Aina, DeAndre Yedlin, Millie Bright, Trevoh Chalobah ve Miles Robinson gibi isimler bulunuyor. Sokito'nun kramponları, resmi lansmanından sadece dört yıl sonra 46 ülkede satılıyor. Bu yaz Sokito kramponları Dünya Kupası'nda giyildi ve daha bu geçen hafta sonunda NFL yıldızı Jake Elliott, Philadelphia Eagles adına oynarken markanın Scudetta kramponlarını giydi.
Sokito artık çok uluslu ve çok branşlı bir marka. Krampon tasarlama süreci ise büyük ölçüde aynı kalıyor. Öncelik sporcu ve çevre, tüm tasarım da bu anlayışla yapılıyor.
Vizyonu gerçeğe dönüştürmek
Sokito, ekimde piyasaya çıkacak yeni bir krampona sahip. Bu modelin ortaya çıkması iki yıl sürdü. Ancak süreç hiçbir zaman durmuyor. Hardy, kısa süre önce MLS oyuncuları Yedlin, Sebastian Ibeagha ve Mathias "Zanka" Jorgensen ile bir araya gelerek bir sonraki büyük projenin çerçevesini çizmeye başladı.
"Oyuncuları her şeye dahil ediyoruz" diyor Hardy. "İşin sahibiler, bu yüzden sürecin her adımında yer alıyorlar. Oturup, 'Tamam, sürat odaklı bir krampon istiyoruz ve bunun böyle olması gerektiğini düşünüyoruz' diyoruz. Malzemeleri, krampon çivilerinin yerleşimini, uzunluğu, nasıl bir his vermesini istediğinizi konuştuğunuz, inanılmaz derecede teknik üç ya da dört saatlik bir oturum oluyor. Daha önce kramponlarda yapılmamış şeyler var. Birinin beğendiği ve bu ayakkabıda da yer almasını istediği koşu ayakkabıları var. Gerçekten çok detaylı."
Buradan sonra sıra, ilk konseptler üzerinde çalışmaları için tasarımcılara geliyor. Bu süreç yaklaşık altı ay sürüyor ve bir teknik dosya ortaya çıkıyor; bu da fabrikaya giderek ilk numunenin hazırlanmasını sağlıyor. Ancak sürecin gerçekten karmaşık hale geldiği nokta da burası. En ufak bir değişiklik bile ayakkabının dengesini bozabiliyor, malzemede sadece bir santimetrelik bir değişiklikle aylar süren ilerlemeyi geriye atabiliyor.
"Aradan 12 ay geçmiş oluyor ve 'Ah, neredeyse tamamladık' diyorsunuz" diyor. "Oyuncularla kullanım testine gidiyor ve gerçekten çok iyi hissettiriyor ama topuk kısmında değiştirmemiz gereken küçük bir bölüm var. Onu değiştiriyorsunuz, bütün ayakkabı farklı hale geliyor ve yeniden başlamak zorunda kalıyorsunuz."
Ancak sonunda her şey yerine oturuyor ve krampon hem görüntü hem his açısından doğru noktaya geliyor. Kullanım testleri ve laboratuvar testlerinin ardından krampon, yaklaşık altı ay önceden perakende tarafına sunuluyor. Sonra üretim, ürün lansmanı, pazarlama ve dağıtım geliyor. Bu büyük bir süreç ve Hardy, o ilk telefon görüşmelerinden müşterilerin eline ulaşana kadar bir kramponu ortaya çıkarmak için büyük bir ekibin gerektiğini vurguluyor.
Bununla birlikte Hardy, başkalarıyla kıyaslandığında kendi ekibinin küçük olduğunu biliyor. Sokito, ne Nike ne Adidas ne de Puma. Büyük markaları yakalamak, eğer bir gün olursa, hâlâ çok uzak bir ihtimal. Ancak Sokito'nun oyunda kendine bir yer bulması için onları yakalaması gerekmiyor.
Devlerle karşı karşıya gelmek ve kramponların geleceği
Hardy'nin en büyük rol modeli, şirketinin pusulası Nike ya da Adidas değil. Diğer geleneksel futbol markalarından herhangi biri de değil. Hayır, Hardy bunun nasıl bir şeye dönüşmesini istediğini hayal ettiğinde ON'a bakıyor.
ON, yıllar boyunca küçük bir koşu ayakkabısı şirketiydi. 2019'da tenis yıldızı Roger Federer'in şirkete katılmasıyla bu durum değişti. Şirketin değeri şimdi milyarlarca dolar. Yine de bu başarı bile onu çok daha büyük rakiplerle yarışır durumda bırakıyor. Bu da hem pazarın ne kadar büyük olduğunu hem de yeni gelenlerin kendi işlerini kurabilmesi için ne kadar alan bulunduğunu gösteriyor.
Bu farkı nasıl kapatırsınız? Aslında kapatmazsınız. Sadece okyanusta kendi yerinizi bulursunuz. Bu, yeteneğin öne çıkabilmesi için SoundCloud'un sanatçılara plak şirketlerini devre dışı bırakma imkânı tanıdığı müzik dünyası için de geçerli. Yaratıcı kişilerin hangi alanı seçerlerse seçsinler kendi işlerini sergilemelerine olanak tanıyan Instagram ve TikTok için de geçerli. Ve evet, futbol kramponları için de geçerli.
Hardy, "10 yıl önce birine koşu pazarından çok büyük bir pay alacak bir marka çıkacağını söyleseydiniz, deli olduğunuzu düşünürdü" diyor. "Ama artık her şeyde fırsatlar var. Araba sektörüne bakın. Elektrikli otomobil üreticileri, devlerin sahip olduğu, güçlü ama yavaş hareket eden bir sektöre yaklaştı. O sektöre bakıp, 'Biz bunu daha iyi nasıl yapabiliriz? Tüketici olarak, bunu sıfırdan tasarlayabilseydim ne isterdim?' dediler.
"Bizim yaptığımız da bu. Her şeyi sporcularla birlikte inşa etmek gerçekten çok önemli. Sürdürülebilir malzemeler kullanmak ve etkiyi azaltmak mı? Zaten olması gerekenin bu olduğu hissini veriyor. Ürünü piyasaya nasıl sunduğumuz önemli ve bu, pazarlama döngüleri tarafından belirlenmiyor. Sektöre baktığınızda ya sinir bozucu olan ya da sadece yanlış görünen şeyler vardı. 20-30 yıl içinde oluşmuş bu sektör normlarının hiçbirini takip etmek zorunda değiliz. 'Bu çok mantıklı değil, o zaman tersini yapalım ve mantıklı olanı yapalım' diyebiliriz."
Bu sektör her geçen gün değişiyor. Covid sonrası dönemde büyük markalar bile iş yapış biçimlerini değiştirdi. 2020'den önce büyük şirketler çok sayıda sponsorluk dağıtıyor, olabildiğince fazla sporcuyla krampon anlaşması imzalıyordu. Bunun sonucunda Premier League'deki neredeyse her oyuncu Nike, Adidas ya da Puma giyiyordu.
Artık durum böyle değil. Sokito gibi daha küçük markalar kendi küçük niş alanlarını oluşturabiliyor, böylece sporcular hem inandıkları bir markayla ortaklık kurabiliyor hem de o markanın sadece sponsorluk verdiği bir oyuncu olarak değil, bir sahibi olarak da parçası olabiliyor. Ürünleri tasarlayabiliyorlar. Hangi renklerin ya da yeniliklerin mantıklı olduğuna karar verebiliyorlar. Ve belki de her şey yolunda giderse bunu, büyük şirketlerden gelen garanti paradan vazgeçmeden yapabiliyorlar.
Hardy, "Büyük olanlar yine var olmaya devam edecek, değil mi?" diyor. "Süperstarlar için o dev krampon anlaşmaları yine olacak ve o konumdaki oyuncular için bu muhtemelen mantıklı. Bence şu anda bir tür oyuncu güçlenmesi hareketi var ve her şey de buradan çıkıyor. Oyuncular, bu işte değerli olanın markalar değil kendileri olduğunu anlamaya ve takdir etmeye başladı. Eğer kişilikleri ve bunu keşfetme istekleri varsa, kalıpların dışında düşünerek kişisel markalarını ve kazançlarını çok daha ileri taşıyabilirler.
"Şimdi buna bakıp, örneğin 'Eğer yılda 20 bin kazanıyorsam, hemen ödeme almadığım bir şey yaparak yılda 20 bini geri alabilir miyim?' derseniz... Gerçek şu ki iyi uygulanırsa evet, belki, hatta muhtemelen çok daha fazlası mümkün."
Peki o zaman Sokito için başarı nedir? Küçük bir balık daha büyüklerine nasıl yaklaşır? Hardy bundan 20 yıl sonra oturma odasında elinde kurcalayacağı yeni bir kramponla otururken, onu ne gururlandırır?
Bunu açıklamak zor, diyor, ama sonunda her şeyin yoluna girip girmediğini anlayacak. Tıpkı çocukluk hayalini, hâlâ gerçek olduğuna tam anlamıyla inanamadığı bir şeye dönüştürmesine yardımcı olan ve onun yanında yer alan sporcuların da anlayacağı gibi.
Hardy, "Mesele etki yaratmak ve bunu ölçmek oldukça zor ama bu yaklaşımdan oldukça memnunuz" diyor. "İki yıl içinde 200 milyona satmanın başarı olduğunu ya da başarının bir yılda 50 milyon çift ayakkabı satmak olduğunu söylemiyoruz. Bunlar çok daha ilerideki şeyler. Markayı doğru şekilde büyütmeye devam etmek ve ahlaki değerlerimizden ödün vermemek istiyoruz. Etki yaratmak istiyoruz. Bunu yapmanın birçok yolu üzerinde çalışıyoruz. Bir vakıf üzerinde çalışıyoruz. Hiçbir ürünü çöplüğe göndermiyoruz. Hepsini yeniden dağıtıyoruz. Geri dönüştürüyoruz.
"Futbol herkes üzerinde inanılmaz bir etki yaratabilir. Çok birleştirici bir gücü var ve biz gerçekten bunun ön saflarında yer almak, aynı zamanda da gerçekten iyi ayakkabılar yapmak istiyoruz."