Sportif direktör Giovanni Manna ise transfer piyasasında hatalar yapıldığını ve bunların mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesi gerektiğini açıkça kabul etti. Radio Kiss Kiss'e “Geçen sezon çok para harcadık ama belki de paramızı akıllıca harcamadık. Bunu, bu konuda hak ettiğim eleştirilerin tamamen farkında olarak söylüyorum” dedi. “Ancak kadroyu nasıl geliştireceğimiz, eksikleri nasıl gidereceğimiz ve tamamlayacağımız konusunda net fikirlerimiz var. Ocak ayına hazır olacağız.”
Maradona'da büyük hayal kırıklığı yaratan Lucca ve Lang'ın ayrılacağı kesin gözüyle bakılıyor. De Bruyne'nin de ayrılma ihtimali var. İki kez Premier League'de Sezonun Oyuncusu seçilen futbolcunun Napoli ile sözleşmesinin bitmesine altı ay kaldı; sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Ancak Hollanda yayın organı Voetbal, De Bruyne'nin temsilcilerinin sezon ortasında Philips Stadion'a transferi için PSV ile görüşmeler yaptığını öne sürüyor.
Bu ihtimal makul görünüyor. De Bruyne, örneğin Scott McTominay kadar kolay uyum sağlamış görünmüyor. Belçika millî oyuncusunun eşi de ailenin, Eindhoven'a arabayla yalnızca bir saat uzaklıktaki Limburg'a taşınmak istediğini ve bunun “ne kadar erken olursa o kadar iyi” olacağını söyledi.
Michele De Bruyne, Nina dergisine “Kevin, Napoli'de çok kısıtlı bir hayat sürüyor. Bu onun için pek eğlenceli değil” dedi. Doğrusu şu anda Napoli'de oynamak kimse için pek eğlenceli değil ve Allegri de bunun son derece farkında. Cumartesi günü Torino karşısında büyük güçlükle kazanılan maçın devre arasında oyuncularına, daha fazla gülümserlerse belki gol atabileceklerini bile söyledi.
Yine de McTominay'nin ikinci yarıdaki galibiyet golü Maradona'daki havayı pek değiştirmedi. Allegri'nin, salı günü City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde turu geçme umutlarının 8 Aralık'ta Club Brugge ile evlerinde oynayacakları maça bağlı olduğunu söylemesi, daha şimdiden mazeret hazırladığı izlenimini verdi.
Üstelik Allegri, McTominay'nin hücuma daha fazla çıkabilmesi için De Bruyne'yi açıkça oynamak istemediği daha gerideki role bir kez daha yerleştirdi. Bu da ocak ayında ayrılık ihtimalini güçlü tutuyor. Sonuçta bedelsiz gelen bir oyuncuyu, nispeten düşük bir bonservis bedeliyle bile satmak Napoli için mali açıdan mantıklı olur. Kulüp böylece maaş bütçesindeki önemli bir yükten de kurtulur.
Elbette bunun karşısındaki görüş, De Bruyne'nin en üst düzeyde hâlâ sunacak çok şeyi olduğu. Millî maç arasında ülkesi adına sergilediği etkileyici performanslarla bunu gösterdi. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç hafta belirleyici olacak. Ancak De Bruyne'nin Etihad'a dönüşünden fazla keyif alması şaşırtıcı olurdu. Bu ziyaret, City'de futbol oynamaktan ne kadar keyif aldığını ve Napoli'de bunun ne kadar büyük bir külfete dönüştüğünü ona acı biçimde hatırlatacak gibi görünüyor.