De Bruyne, Pep Guardiola'nın planlarında kendisine yer kalmamasının ardından 2024-25 sezonu sonunda City'den ayrılacağını açıkladığında teklif sıkıntısı çekmedi. İlk basın toplantısında gazetecilere “Projeler, yaşam tarzı ve rekabet düzeyi bakımından seçenekler arasında büyük farklar vardı ama Napoli projesinin benim için genel olarak en iyi seçenek olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Bu sonuca neden vardığını anlamak mümkündü. Başka yerlerde daha fazla para kazanabilirdi ama Napoli'de güneş, deniz ve Conte'nin ilk sezonunun sonunda kazanılmış bir şampiyonluk vardı. Manchester'daki 10 yılın ardından köklü bir değişiklik isteyen ama aynı zamanda en üst düzeyde oynamayı sürdürmeyi hedefleyen De Bruyne için bu, gerçekten kusursuz bir birleşim gibi görünüyordu.

Premier League tarihinin tartışmasız en iyi 10 numaralarından birini kadroya katmak da Napoli açısından harika bir hamle gibi görünüyordu. Conte'nin takımı yeni İtalya şampiyonuydu ama yaratıcılık eksiği vardı. Şampiyonluk sezonunda yalnızca 59 gol atmaları bunu gösteriyordu. Bu sayı, sırasıyla altıncı, yedinci ve sekizinci bitiren Fiorentina, Lazio ve AC Milan'ın gol sayılarından daha azdı.

Bu nedenle De Bruyne, Rasmus Hojlund, Lucca ve Noa Lang'ın gelişiyle de güçlenen hücuma yepyeni bir boyut katması için transfer edildi. Ancak Napoli, Serie A'da önceki sezondan bile az gol attı (58). Üstelik Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasında, PSV'ye karşı alınan utanç verici 6-2'lik yenilginin de damga vurduğu küçük düşürücü bir sonuçla veda etti. De Bruyne bu durumdan tiksindiğini gizlemeye bile çalışmadı.

Dünya Kupası öncesinde Het Nieuwsblad tarafından Conte'nin Napoli'den ayrıldığını duyduğuna sevinip sevinmediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Evet. Bana kalırsa kalmak zorunda değildi. Geçen yaz nasıl oynayacağımıza dair sözler verilmişti ama sonuçta bunların pek azı gerçekleşti.

“Buna üzüldüm. Çok savunmacı oynadık. Her maçı 4-5-1 dizilişiyle tek gol farkla kazanmaya çalışırsanız belli bir futbol oynarsınız. Santrforumuz (Hojlund) yalnızca 10 gol attı; dolayısıyla istatistiklerin iyi olmayacağını bilirsiniz... Futbol keyifli olmalıydı ama ne yazık ki ben o yönünü eksik buldum. Lafı dolandırmanın anlamı yok, futbola bakışımız farklı. Conte yönetiminde kendi mevkimin hiçbir zaman oynayamadım.”

Ne yazık ki Allegri, işini kurtarmak için ihtiyaç duyduğu galibiyet formülünü bulmaya çalışırken De Bruyne'yi daha da fazla farklı mevkilerde oynattı; bazen aynı maç içinde bile.