Mavi ve turuncu renkler hemen göze çarpıyor. Ancak Nike United’ın son kramponlarının içine bakıldığında daha kişisel bir ayrıntı görülüyor: onları giyen oyuncuların isimleri.
Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro ve Naomi Girma, serinin dördüncü ve son koleksiyonu için geri dönüyor. İsimleri, kullandıkları modellerin iç tabanlıklarında yer alıyor ve her kramponu projeye katılan oyuncuyla ilişkilendiriyor.
Altı oyuncu, tasarım sürecine farklı deneyimler katıyor. James’in bir savunmacıyı geçmeye çalışması, Wilson’ın şut için alan bulması ve Girma’nın geriden oyun kurması, kramponlarından farklı özellikler beklemelerini gerektiriyor. Nike United, Mercurial, Phantom ve Tiempo serilerinde bu geri bildirimlerden yararlanıyor.