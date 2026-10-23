Koleksiyonun geneline açık mavi hâkimken parlak turuncu kontrast yaratıyor. Bu ortak renk paleti kramponları birbirine bağlıyor, ancak her serinin öne çıkardığı özellik farklı.

James ve Paralluelo, Vapor 17 ve Superfly 11 modellerini içeren Mercurial serisini temsil ediyor. Nike, her iki modeli de hız odaklı olarak konumlandırıyor. Vapor dar alanlardaki hızlı hareketlere odaklanırken Superfly açık alanda hızlanma ve hızı koruma için tasarlandı.

Superfly'da ayağın ön kısmının altında, dışarıdan görülebilen bir Air Zoom birimi ve FlyWeave Ultra üst yüzey bulunuyor. Nike'a göre bu üst yüzey, yüksek hızda ayağı sabit tutmayı amaçlıyor.

Wilson ve Castellanos, Phantom 6 ile eşleştiriliyor. Bu modelde vurgu, pas, dripling ve şut sırasında hassasiyete kayıyor. Dokulu Gripknit üst yüzeyi, oyuncuların topla temaslarını kontrol etmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

Guijarro ve Girma, Tiempo Maestro giyiyor. İkisi de baskı altında topu rahatlıkla alıp hücum başlatmak için kullanabiliyor; bu da topa dokunuşu doğal bir odak noktası hâline getiriyor. Nike'a göre kramponun TechLeather üst yüzeyi, topla temasta yumuşak ve tutarlı bir his sağlamak için tasarlandı.