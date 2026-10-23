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Naomi Girma, Sophia Wilson ve Lauren James: Altı yıldız Nike United’ın en yeni kramponlarının tasarımına nasıl katkıda bulundu?

Piyasaya çıkan bu son krampon koleksiyonunda Nike United'ın ilk altı sporcusu yer alıyor: Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro ve Naomi Girma.

Çeviri:

  • Mavi ve turuncu renkler hemen göze çarpıyor. Ancak Nike United’ın son kramponlarının içine bakıldığında daha kişisel bir ayrıntı görülüyor: onları giyen oyuncuların isimleri.

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro ve Naomi Girma, serinin dördüncü ve son koleksiyonu için geri dönüyor. İsimleri, kullandıkları modellerin iç tabanlıklarında yer alıyor ve her kramponu projeye katılan oyuncuyla ilişkilendiriyor.

    Altı oyuncu, tasarım sürecine farklı deneyimler katıyor. James’in bir savunmacıyı geçmeye çalışması, Wilson’ın şut için alan bulması ve Girma’nın geriden oyun kurması, kramponlarından farklı özellikler beklemelerini gerektiriyor. Nike United, Mercurial, Phantom ve Tiempo serilerinde bu geri bildirimlerden yararlanıyor.


  • Tasarım

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Nike United’ın parçası olan altı sporcu Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro ve Naomi Girma’dır.

    Koleksiyonun geneline açık mavi hâkimken parlak turuncu kontrast yaratıyor. Bu ortak renk paleti kramponları birbirine bağlıyor, ancak her serinin öne çıkardığı özellik farklı.

    James ve Paralluelo, Vapor 17 ve Superfly 11 modellerini içeren Mercurial serisini temsil ediyor. Nike, her iki modeli de hız odaklı olarak konumlandırıyor. Vapor dar alanlardaki hızlı hareketlere odaklanırken Superfly açık alanda hızlanma ve hızı koruma için tasarlandı.

    Superfly'da ayağın ön kısmının altında, dışarıdan görülebilen bir Air Zoom birimi ve FlyWeave Ultra üst yüzey bulunuyor. Nike'a göre bu üst yüzey, yüksek hızda ayağı sabit tutmayı amaçlıyor.

    Wilson ve Castellanos, Phantom 6 ile eşleştiriliyor. Bu modelde vurgu, pas, dripling ve şut sırasında hassasiyete kayıyor. Dokulu Gripknit üst yüzeyi, oyuncuların topla temaslarını kontrol etmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

    Guijarro ve Girma, Tiempo Maestro giyiyor. İkisi de baskı altında topu rahatlıkla alıp hücum başlatmak için kullanabiliyor; bu da topa dokunuşu doğal bir odak noktası hâline getiriyor. Nike'a göre kramponun TechLeather üst yüzeyi, topla temasta yumuşak ve tutarlı bir his sağlamak için tasarlandı.

  • Hikâye

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Lauren James ve Salma Paralluelo, Mercurial Vapor 17 ve Mercurial Superfly 11 giyiyor.

    Nike, koleksiyon hakkında görüş bildirmeleri için farklı ülkelerden, kulüplerden ve mevkilerden oyuncuları bir araya getirerek altı oyuncudan oluşan grubu Şubat 2025'te tanıttı.

    Bu çeşitlilik, projenin futbolla kurduğu en ilgi çekici bağı oluşturuyor. Arkasında rakibi varken topu alan bir orta saha oyuncusu ile boş alana hızlanan bir forvet, aynı renkleri giyiyor olsalar bile bir kramponda farklı özelliklere önem verebilir.

    Nike United'da oyuncuların deneyimleri, tasarım üzerine yapılan görüşmelerin çıkış noktası oldu. Dört koleksiyon boyunca isimleri ve kendilerine özgü oyun tarzları, projenin kimliğinin bir parçası olarak kaldı.

    4. Bölüm, seriyi tamamlamak için başlangıçtaki gruba geri dönüyor.

  • Yaratılan heyecan

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Sophia Wilson ve Deyna Castellanos, Phantom 6 giyiyor.

    2027 Kadınlar Dünya Kupası yaklaşırken piyasaya çıkan koleksiyon, turnuvaya yönelik ilginin artmasıyla kampanyaya daha geniş bir bağlam kazandırıyor.

    Altı oyuncu, koleksiyonun farklı modellerini gösteren kampanya görsellerini 22 Ekim'de paylaştı. Onları kulüp ve millî takım maçlarında takip eden taraftarlar için bu tanıdık yüzler, kramponlarla doğrudan bağ kurma imkânı sunuyor.

  • Sırada ne var?

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Tiempo Maestro’yu Patri Guijarro ve Naomi Girma giyiyor.

    Nike United Chapter 4 koleksiyonu 22 Ekim'de satışa çıktı.

    2027'de Nike United'a yeni bir sporcu grubunun katılması bekleniyor. Bu katılımla programın bir sonraki aşaması başlayacak ve tasarım sürecine yeni deneyimler taşınacak.