Manchester United, çarşamba günü 2025-26 dönemine ait mali sonuçlarını açıkladı ve tabloda çok sayıda olumlu unsur vardı. Kulüp, 677,6 milyon £ (900 milyon $) ile rekor gelir ve 22,6 milyon £ (30 milyon $) faaliyet kârı duyurdu. Geçen sezon Old Trafford'da Avrupa futbolu olmaması düşünüldüğünde bunlar etkileyici rakamlar.

İcra kurulu başkanı Omar Berrada, "Rekor gelir elde etmiş olmaktan memnunuz" dedi. "Bu, iş modelimizin temel gücünü ortaya koyuyor ve son iki yılda yaptığımız çalışmaların doğrudan etkisini gösteriyor."

Bu çalışmalar arasında, kulüpte 450 kişinin işini kaybetmesine yol açan iki ayrı işten çıkarma dalgası da yer aldı. Sir Jim Ratcliffe, daha büyük fayda olarak gördüğü şey uğruna "sevilmeyen" kararlar alma sözünü böylece yerine getirdi. INEOS yönetiminde United'ın maaş giderleri yüzde 3,6 düşerek 301 milyon £'a (399 milyon $) geriledi. Kulüp bunun "öncelikle erkek A takım kadrosunun yapısındaki değişikliklerden ve önceki iki mali yılda uygulanan personel azaltma programlarıyla bağlantılı tasarruflardan kaynaklandığını" doğruladı.

2023-24'te kaydedilen 113,2 milyon £'luk (150 milyon $) zararın ardından yeni sahiplik düzeni tabloyu dengelerken, Berrada son sonuçların "Manchester United'ın kalıcı popülerliğini ve ticari gücünü kanıtladığını" söyledi. Ancak önemli bir çekince de vardı. Berrada, "Doğru yönde ilerliyor olsak da finansal durumumuzun sürdürülebilir kalmasını sağlamak için disiplinli bir yaklaşım benimsemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

United'ın toplam borcu hâlâ 1 milyar £'un üzerinde ve kulüp, takımın 100 bin kapasiteli yeni stadyumu için araziye 63,5 milyon £ (84 milyon $) ayırmayı taahhüt etti. Bu da fiilen, öngörülebilir gelecekte önemli ölçekte herhangi bir transfer hamlesi yapılması ihtimalini ortadan kaldırıyor. INEOS'un uzun vadeli planlarının hayata geçmesi isteniyorsa sahada daha fazla sıkıntı kaçınılmaz görünüyor, çünkü mevcut kadro ihtiyaç duyduğu büyük çaplı yenilenmeyi yaşamayacak.