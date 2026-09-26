Nakit sıkıntısı çeken Manchester United, 2028'e kadar Premier League'i kazanmayı unutabilir: Yeni stat planları ilerlerken transfer sorunlarının sürmesi kaçınılmaz görünüyor
Manchester United, çarşamba günü 2025-26 dönemine ait mali sonuçlarını açıkladı ve tabloda çok sayıda olumlu unsur vardı. Kulüp, 677,6 milyon £ (900 milyon $) ile rekor gelir ve 22,6 milyon £ (30 milyon $) faaliyet kârı duyurdu. Geçen sezon Old Trafford'da Avrupa futbolu olmaması düşünüldüğünde bunlar etkileyici rakamlar.
İcra kurulu başkanı Omar Berrada, "Rekor gelir elde etmiş olmaktan memnunuz" dedi. "Bu, iş modelimizin temel gücünü ortaya koyuyor ve son iki yılda yaptığımız çalışmaların doğrudan etkisini gösteriyor."
Bu çalışmalar arasında, kulüpte 450 kişinin işini kaybetmesine yol açan iki ayrı işten çıkarma dalgası da yer aldı. Sir Jim Ratcliffe, daha büyük fayda olarak gördüğü şey uğruna "sevilmeyen" kararlar alma sözünü böylece yerine getirdi. INEOS yönetiminde United'ın maaş giderleri yüzde 3,6 düşerek 301 milyon £'a (399 milyon $) geriledi. Kulüp bunun "öncelikle erkek A takım kadrosunun yapısındaki değişikliklerden ve önceki iki mali yılda uygulanan personel azaltma programlarıyla bağlantılı tasarruflardan kaynaklandığını" doğruladı.
2023-24'te kaydedilen 113,2 milyon £'luk (150 milyon $) zararın ardından yeni sahiplik düzeni tabloyu dengelerken, Berrada son sonuçların "Manchester United'ın kalıcı popülerliğini ve ticari gücünü kanıtladığını" söyledi. Ancak önemli bir çekince de vardı. Berrada, "Doğru yönde ilerliyor olsak da finansal durumumuzun sürdürülebilir kalmasını sağlamak için disiplinli bir yaklaşım benimsemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
United'ın toplam borcu hâlâ 1 milyar £'un üzerinde ve kulüp, takımın 100 bin kapasiteli yeni stadyumu için araziye 63,5 milyon £ (84 milyon $) ayırmayı taahhüt etti. Bu da fiilen, öngörülebilir gelecekte önemli ölçekte herhangi bir transfer hamlesi yapılması ihtimalini ortadan kaldırıyor. INEOS'un uzun vadeli planlarının hayata geçmesi isteniyorsa sahada daha fazla sıkıntı kaçınılmaz görünüyor, çünkü mevcut kadro ihtiyaç duyduğu büyük çaplı yenilenmeyi yaşamayacak.
Carrick için hiç şans yok
United, üst üste yedinci yılında da yıllık zarar açıkladı. Bu kez zarar £43 milyon ($57 milyon) oldu; bu rakam, önceki 12 aya göre £10 milyonluk bir artış anlamına geliyor. Ayrıca birkaç kredinin yeniden finanse edilmesinin ardından kulübün net borcu £471,9 milyondan ($624 milyon) £577,6 milyona ($724 milyon) yükseldi. Ruben Amorim'in görevine son verilmesinin ardından ona £8,5 milyon ödeme yapıldı ve üç yeni oyuncuya, Carlos Baleba, Andrey Santos ve Youri Tielemans'a £148 milyon ($196 milyon) yatırım yapıldı.
Ancak bu, muhafazakâr bir transfer harcamasıydı. Enzo Maresca'ya Manchester City'de £458 milyonluk ($606 milyon) bir transfer bütçesi verildi ve United, Tottenham, Chelsea, Liverpool ve Premier League şampiyonu Arsenal'in de ciddi şekilde gerisinde kaldı. Hatta lige yeni yükselen Ipswich Town bile yeni transferlere daha fazla para harcadı.
Michael Carrick, Amorim'in yerine geçtikten sonra Manchester United'ı üçüncü sıraya taşıyarak harika bir iş çıkardı, ancak bir sonraki adımı atması için gereken imkanlar kendisine sunulmadı. Nitekim United, yeni sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra rakiplerinin yine epey gerisinde kaldı; ilk beş lig maçının yalnızca birini kazanarak 12. sırada yer alıyor.
Kadro, birden fazla kulvarda rekabet edebilmek için gereken derinlikten yoksun. Bu durum, Carabao Cup'ta Brighton'a karşı alınan şaşırtıcı üçüncü tur yenilgisiyle daha da kanıtlandı. United'ın yeniden ilk beşe girmesi, bırakın kupa kazanmayı, zor görünüyor ve kulüp transfer piyasasında "disiplinli" yaklaşımını sürdürdüğü sürece Carrick'in teknik direktörlük koltuğunda uzun süre kalma şansı yok.
Gerçekçi olmayan hedef
Berrada, geçen yıl haziran ayında kulübün taraftar dergisi United We Stand'e konuşurken, INEOS'un 2028'deki 150. yıl dönümüne kadar Premier League kupasını yeniden Old Trafford'a getirme hedefini yineledi. "15. sırada sezonu bitirdik ve bu imkânsız bir görev gibi görünüyor. Ama neden bunu hedeflemeyelim? Neden elimizden gelen her şeyi yapmayalım? Bunu başarabileceğimize yürekten inanıyorum" dedi.
"Premier League'i kazanmak için mücadele etmeye başlayacak bir takım kurmak adına önümüzde iki ya da üç yaz transfer dönemi var. Kimse o zamana kadar kazanmak istemediğimizi söylemiyor. Kendimize belirli bir zaman çerçevesi olan bir hedef koyuyoruz ve buna ulaşmayı amaçlıyoruz."
Bu görev şimdi, o zamankinden bile daha imkânsız görünüyor. United, o yaz hücum hattını güçlendirmek için Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Benjamin Sesko anlaşmalarını tamamladı, ayrıca hatalarıyla felakete yol açan Andre Onana'nın yerine Belçikalı kaleci Senne Lammens'i getirdi; bu harika bir başlangıçtı, ancak Berrada'nın sözünü verdiği yeniden yapılanma o tarihten bu yana duraksadı.
Son transfer dönemi planı orta sahada kapsamlı bir yenilenme olarak sunuldu, ancak Tielemans kısa süre önce ayrılan Casemiro ile aynı çok yönlü oyuna sahip değil ve Andrey Santos, sakat Manuel Ugarte'nin yokluğunu kapatmak için transfer edildi. Baleba orta sahaya hayati enerji ve fiziksellik katacak olsa da takımın şu anda daha zayıf olduğu rahatlıkla savunulabilir.
United geçen sezon da 50 gol yedi, bu yüzden tamamen ihmal edilen kırılgan savunmasının yeniden gol yemesi şaşırtıcı değil. Manchester City, Premier League zirvesinde şimdiden komşusunun 10 puan önünde, bu da bu sezon için herhangi bir şampiyonluk umudunun bittiği anlamına geliyor; 2027-28 sezonunun da yeni yüzlerin akını olmadan çok daha iyi geçmesi pek olası görünmüyor. INEOS, gerçekçi olmayan hedefler koyarak zaten büyük hayal kırıklığı yaşayan taraftar kitlesini yalnızca daha da uzaklaştırdı.
Glazer freni
United, 2026-27 gelirlerini 740 milyon sterlin (982 milyon dolar) ile 760 milyon sterlin (1 milyar dolar) arasında öngörerek mali durumunun gelecek yıl bu zamanlarda çok daha iyi görüneceğine inanıyor. Bu güven, Betway ile yapılan 20 milyon sterlinlik (26 milyon dolar) yeni antrenman forması sponsorluğu anlaşmasından, SumUp ile resmi kol sponsorluğu ortaklığından ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın getirdiği ödüllerden kaynaklanıyor.
Futbol finans uzmanı Kieran Maguire, Sky Sports'a şunları söyledi: "Manchester United bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı için sponsorlar tarafından önemli bonus ödemeleri yapılacak. Bu da Old Trafford'da en az dört ekstra maç anlamına geliyor. Ayrıca hafta içi oynanan futbolu, hafta sonu futbolunu izleyenlerden farklı gözler ve farklı taraftar demografileri takip edecek. Bu yüzden Avrupa'ya katılma başarısının ardından kulübün ticari tarafta yeniden yükseliş yakalamasını ben de kulüp de bekliyor."
Ancak Maguire, çoğunluk hissedarı olan Glazer ailesinin borç yapısı Old Trafford'daki hesapları zorlamayı sürdürdüğü için ihtişamlı günlere hızlı bir dönüş beklemiyor. Price of Football podcast'inde şunları ekledi: "Faiz maliyetlerinde neredeyse 70 milyon sterlin var [geçen yıl boyunca]. United döviz kuru hareketi meselesinden darbe aldı ama Glazer sahipliği süresince toplam faiz maliyetimiz artık 1 milyar sterlini aşmış durumda.
"Bu, spor bilimine gidebilecek 1 milyar sterlindi; transfer bütçesine gidebilirdi, taraftarlar için daha iyi tesislere gidebilirdi. Borç seviyesi arttı. Bunu kabul ettiler. Borcu yeniden yapılandırdıklarını biliyorum ama daha yüksek faiz oranlarıyla. Dolayısıyla bu, Manchester United için ilave bir fren olacak. Ve bu da, sonuç alma açısından kulübün futbol tarafı üzerinde ek baskı olduğu anlamına geliyor."
En kötü senaryo
Berrada ayrıca United'ın "odaklandığı diğer ana alanın", Old Trafford'ın şu anda bulunduğu yerden 350 yard ötede inşa edilmesi planlanan 'Kuzey'in Wembley'i'nin geliştirilmesi olduğunu da doğruladı. Ancak kulüp, Manchester'ın Trafford Wharfside bölgesine yönelik daha geniş kapsamlı yenileme planının parçası olan bu projeyi nasıl finanse edeceğini hâlâ açıklamadı ve Maguire bunun uygulanabilir olduğuna ikna olmuş değil.
"Borçtaki artışın sebeplerinden biri, döviz kurlarını içeren teknik nedenlerden kaynaklanıyor, ancak Glazerlar bunu ABD'den borçlanma kararı alarak kendi başlarına getirdi" dedi Sky Sports'a. "Toplam borç 689 milyon £. Bunun üstüne bir de transfer borcumuz var ve bunun da 350 ila 400 milyon £ civarında olması muhtemel. Dolayısıyla futbol borcu ve geleneksel borç olarak 1 milyar £'luk bir borcumuz var.
"Peki bu durumda kulüp, bazı insanların maliyetinin ilave 2 milyar £'a kadar çıkabileceğini söylediği yeni bir stadyumu nasıl finanse edebilecek? Bu para nereden gelecek?"
Maguire, podcast'inde sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulüp, Chelsea'nin yaptığı ve belli ölçüde City'nin de akademisi üzerinden yaptığı gibi onlarca ve onlarca genç futbolcu üretmedikçe, borcu geri ödeyebilecek kadar nakit yaratamayacak. Bunu Old Trafford'ın kendisinden sağlayamayacaklar. Ve tabii ki yeni stadyumla birlikte borç giderek daha da artacak.
"Onay verildiği anda en kötü senaryoya girersiniz. İnşaatı finanse etmek için borç para alırsınız, dolayısıyla o faiz maliyetleri ortaya çıkar ve daha büyük stadyuma sahip olmanın faydasını henüz elde etmezsiniz. Yani gelirler açısından hiçbir olumlu taraf yok, maliyetler açısından ise olumsuzluklar var."
Daha iyi planlama gerekiyor
Ancak bu, kulüp yeni stadı 2035 Kadınlar Dünya Kupası'na yetişecek şekilde faaliyete geçirmeye çalışırken, United'ın transfer faaliyetlerini yeni stat açılana kadar mutlaka minimumda tutmak zorunda olduğu anlamına gelmiyor.
Maguire, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Hem Arsenal hem de Spurs örneklerinde bu durum, sahaya yapılan yatırımın azaltılmasına yol açtı. Ancak kulüp sahipleri finansmanı ayrı tutmayı başarabilir ve faiz maliyetleri yalnızca yeni stat açıldığında devreye girebilir" dedi. "Eğer durum buysa, Manchester United'ın dev taraftar kitlesinin ve kulüple yakından ilgilenen herkesin beklediği seviyeleri koruyabilirler."
Bu gerçekten böyle olsa bile, INEOS'un üst düzey yöneticileri bu dönemi yönetirken oyuncu satışları konusunda çok daha proaktif olmak zorunda kalacak. United, Joshua Zirkzee ve Mason Mount gibi isimleri elden çıkararak gelir elde etseydi daha fazla transfer için onay çıkabilirdi. Marcus Rashford'un haftalık 325.000 £ maaşı da kulübün boynundaki bir yük olmaya devam ediyor.
Yaklaşan transfer dönemlerinde işe yaramayan oyunculardan erkenden çıkmak ve üst düzey potansiyele sahip isimleri hedeflemek kritik önem taşıyacak. Takımda katkı vermeyen oyunculara ya da Chelsea'de beklenen seviyeye ulaşamayan ve muhtemelen Old Trafford'da ancak rotasyon oyuncusu olacak Santos gibi bir başka pahalı transfere yer olmamalı. Mevcut oyuncu alım seviyesini korumak kesinlikle yeterli olmayacak; sınırlı kaynaklardan azami verimi almak için titiz bir planlama gerekiyor.
Zehirli atmosfer
United'ın istikrarsızlığı sürerse, en iyi ve en gelecek vadeden oyuncularını elinde tutması da zor olacak. On beş yaşındaki harika çocuk JJ Gabriel, ailesi ve temsilcileri United'ın elit kulüplerin çok gerisine düştüğüne inandığı için ayrılmanın eşiğinde; Real Madrid ve Barcelona da oyuncuyu yakından takip ediyor.
Bu sırada kulüp kaptanı Bruno Fernandes'in sözleşmesi gelecek yaz sona erecek ve onun ayrılığı Gabriel'inkinden bile daha büyük bir kayıp olur. Fernandes, United tarihinin en karanlık dönemlerinden birinde tek ışık oldu; bitmek bilmeyen yaratıcılığı ve hücum bölgesindeki olağanüstü üretkenliğiyle takımı adeta sırtında taşıdı.
Somut başarıya giden doğru bir yol haritası yoksa, Portekizli oyun kurucu neden takımda kalmaya devam etsin? Fernandes geçen yaz Suudi Arabistan'dan gelen kazançlı bir teklifi geri çevirdi, ancak United'ın kendi hedefleriyle örtüşebileceğine dair yeni güvencelere ihtiyaç duyuyor.
"Hedefim her zaman en büyük turnuvaları kazanmak oldu ve Premier League de bunun bir parçası. İçimde hâlâ bu rüya var ve umarım bunu başarırım," dedi nisan ayında ESPN'e.
Ne yazık ki Fernandes ve genel olarak United taraftarları için bu hayaller her zamankinden daha uzak hissettiriyor. Gösterişli yeni bir stadyum inşa etmek onların tüm sorunlarını çözmeyecek. Aksine, bu büyük bir yüke dönüşebilir ve sadece mali açıdan da değil; futbolun seviyesi dünya standartlarındaki çevreyle örtüşmezse atmosfer zehirli hâle gelecek, Tottenham'a sormanız yeterli.
Elbette Old Trafford'da Sir Alex Ferguson emekli olduğundan beri durum böyle. Ne Glazer ailesini ne de düzenli taraftar protestolarına rağmen geri adım atmayan INEOS'u hisselerini satmaya ikna edecek kadar yüksek bir teklifle son derece zengin yeni bir yatırımcı çıkmadığı sürece, United muhtemelen başarısızlık döngüsünün içinde kalacak. Bunca yıl boyunca her kademedeki kötü yönetimin ardından, heyecan verici yeni bir dönemin çok yakında başlayacağına inanmak için hiçbir neden yok.