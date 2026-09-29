Hittzfeld ise endişeli değildi. Juve, Zidane, Deschamps, Vieri, Del Piero ve Boksic gibi ürkütücü bir yetenek havuzuna sahip olsa da Alman teknik adam, Peruzzi'yi kilit bir zayıf nokta olarak tespit etmişti.

"Juventus'un kalede Peruzzi ile oynadığını biliyorduk; çizgi üzerinde çok güçlü olan ama çizgisinden çıkarken o kadar güçlü olmayan bir kaleciydi," dedi UEFA'ya. "Ayrıca hava toplarında çok güçlü forvetlerimiz olduğunu da biliyorduk, özellikle de hava hakimiyeti konusunda bir canavar olan Kalle Riedle vardı, bu yüzden duran toplara özel olarak çalıştık."

Juventus maça kendinden emin başladı, ancak Dortmund ceza sahası çevresindeki alanları iyi savundu ve Hitzfeld'in değerlendirmeleri için hazırladığı anları bekledi. İtalyan ekibi topa sahip olmayı kontrol etti ama biraz savurgandı; buna karşılık Dortmund her fırsata atılmaya hazırdı.

Juventus, maçın başlarında penaltı itirazının geri çevrilmesine öfkelendi ve Vieri'nin iki savunmacının arasından sıyrılıp uzun bir pası aldıktan sonra zor bir vuruş çıkardığını gördü, ancak onun şutu yan ağlarda kaldı.

Dortmund'un ilk büyük fırsatı 29. dakikada geldi; Juventus'un kötü uzaklaştırdığı top, İskoç orta saha oyuncusu Paul Lambert'in tek dokunuşla ceza sahasının derinlerine bir orta göndermesi için kusursuz şekilde önünde kaldı. Tamamen boş kalan Riedle yükselip topu havadan kontrol etti ve çizgisinden çıkan kaleci Peruzzi'nin altından sektirerek ağlara gönderdi.

Zidane oyunu yönlendirirken Juventus rakip ceza sahası çevresinde baskısını sürdürdü ama Stefan Klos'u gerçek anlamda zorlayamadı. Yine verimli Dortmund rakibine bedel ödetti; "hava canavarı" Riedle, Moller'in kullandığı kornerde rakibinin müdahalesine rağmen topa yükselip güçlü bir kafa vuruşuyla fileleri buldu.

"Elbette o golleri attığımda içimdeki coşku çılgıncaydı," dedi.

Riedle sakatlık yaşadı ve ikinci yarıda oynayabilmesi için devre arasında iğne olması gerekti. "Münih'teki o akşamı adeta trans halinde yaşadım," diye ekledi. "Hitzfeld'in konuşmasını bile algılayamadım; sadece kendimi oyuna verdim."

Almanlar ikinci yarıya Riedle'nin dalarak vurduğu kafa şutunun auta gitmesiyle parlak bir başlangıç yapsa da Juventus, şut üstüne şutla giderek yaklaştı ve sonunda Klos'u test etmeye başladı. Devrenin ortalarında iyi bir pas organizasyonu, Boksic'in sonradan oyuna giren Del Piero'ya çıkarmasıyla sonuçlandı ve onun şık dokunuşu kaleciyi mağlup etti.

Del Piero'nun golüyle Juventus sonunda baskısının karşılığını almıştı. Dortmund'un üstünlüğü bir anda kırılgan görünmeye başladı ve Hitzfeld de buna, akşam boyunca Peruzzi'yi inceleyen ve bir şey kanıtlamaya kararlı olan oyuncuyu oyuna alarak karşılık verdi.

"Takımımız milli takım oyuncularıyla doluydu. Herkes fit olduğu için zaten yedek kulübesinde olacağımı tahmin ediyordum," diye hatırladı ve daha sonra şunları ekledi: "Bu kadar uzun süre yedek kulübesinde kalmak zorunda olmama biraz sinirlenmiştim. Sonuçta Auxerre ve Manchester United'a attığım goller, finale çıkmamıza en başta yardımcı olmuştu. Hitzfeld maçtan önceki akşam bana nedenlerini açıklasa da yedek rolümden pek memnun değildim."

20 yaşındaki oyuncu, takımın en golcü ismi Stephane Chapuisat'ın yerine oyuna girdi ve saniyeler içinde Moller'in ara pasına hareketlendi. Juve savunmacısı Paolo Montero yaklaşırken orta saha oyuncusu hiç vakit kaybetmedi; topu ceza sahası dışında karşıladı ve çaresiz Peruzzi'nin üzerinden hemen aşırtma bir vuruş yaptı.

"Bu muhtemelen sadece gençlik pervasızlığıydı," diye şaka yaptı. "10 denemenin dokuzunda muhtemelen kaçırırdım. Ama Juve'ye karşı gerçekten her şey tıkır tıkır işledi."

Borussia Dortmund, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

"Bunlar hayatta çok sık karşınıza çıkmayan anlardır," dedi Riedle, 18 yıl sonra Sport1 'e. "Dürüst olmak gerekirse, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak benim için 1990'da Dünya Kupası'nı kazanmaktan bile daha önemliydi."