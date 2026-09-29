Münih'te 16 saniye: Juventus'un kalbini kıran ve Borussia Dortmund'un ilk Şampiyonlar Ligi zaferini perçinleyen Lars Ricken golü
On altı saniye. Lars Ricken'ın kariyerini tanımlayan golü atması ve Borussia Dortmund'a Şampiyonlar Ligi finalini kazandırması için gereken süre buydu.
Alman ekibi, Münih'teki Avrupa şampiyonluğu finalinde ikinci yarıda 20 yaşındaki oyuncu oyuna alındığında Juventus karşısında 2-1 öndeydi. Teknik direktör Ottmar Hitzfeld'in mesajı basitti: "Lars, gir ve galibiyet golünü at."
Orta sahanın zihninde zaten net bir plan vardı. İlk 11'de yer almamasına öfkelenen Alman oyuncu, ilk 65 dakikayı kulübede rakibin en büyük zayıflığını inceleyerek geçirdi: kaleci Angelo Peruzzi.
Ricken, Bild'e yaptığı açıklamada, "Oyuna girdiğimde ne yapacağımı düşünmek için kulübede bolca vaktim olmuştu" dedi. "[Yedek takım arkadaşı] Heiko Herrlich'e hatta şunu söyledim: 'Perruzzi her zaman kalesinden çok ileride duruyor. Topu nerede alırsam alayım, her yerden doğrudan kaleye vuracağım.'"
Oyuna girdikten saniyeler sonra tam olarak bunu yaptı. Andreas Moller'in ara pasına hareketlenen kendinden emin yedek oyuncu, Peruzzi'nin pozisyonunu kontrol etti ve ceza sahası dışından topu onun üzerinden aşırdı. Altı pas çizgisinin önüne kadar çıkmış Juventus kalecisini geçen top ağlara gitti.
Ricken, ilk top temasında Avrupa şampiyonunu tahtından etmiş, Dortmund da Hitzfeld yönetiminde altı yıl içinde yerel yükselişten kıtanın şampiyonluğuna uzanan yolculuğunu tamamlamıştı. Ve her şey o 16 saniyeye dayanıyordu.
Dortmund'un beklenmedik yükselişi
Alman ekibi için inanılmaz bir başarıydı. Hitzfeld yönetimindeki gelişimleri olağanüstüydü. Teknik adam, onları ilk sezonunda Bundesliga'da 10.'luktan ikinciliğe taşıdı ve bir sonraki yıl Westfalenstadion ekibini UEFA Kupası finaline götürdü. Ancak bu onlar için bir adım fazla oldu; Giovanni Trapattoni'nin Juventus'u tarafından oyun olarak geride bırakıldılar, kendi sahalarında 3-1 kaybettikten sonra Torino'daki rövanşta da 3-0 mağlup oldular.
İki yıl sonra Bundesliga ekibi, bu kez Marcello Lippi'nin çalıştırdığı Juventus ile yine yarı finalde eşleşti ve Almanya'da bir kez daha kaybederek toplamda 4-3'lük skorla elendi. O yıl ülkede çifte kupa kazanan İtalyanlar, UEFA Kupası finalini Parma'ya kaybetti.
Bu sırada Dortmund, o sezon lig şampiyonluğu için 38 yıllık bekleyişine son verdi. Bu başarı, onlara 1964'ten bu yana ilk kez Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonuna dönüş biletini getirdi, ancak serüven Louis van Gaal'in ünlü Ajax takımına karşı çeyrek finalde alınan yenilgiyle sona erdi.
1996-97 sezonu ise yerel kulvarlarda tam bir felaketti. Kaiserslautern, DFB-Supercup'ta onları penaltılarla geçti; ardından dördüncü lig ekibi Wattenscheid, DFB-Pokal'in ilk turunda uzatmalarda onları eledi. Bundesliga'daki yarışları bir süre devam etti, ancak mart ayında güçten düştüler ve sezonu üçüncü sırada tamamlamak zorunda kaldılar.
Ancak Avrupa'da Dortmund yükselişteydi. Hitzfeld'in ekibi, Atletico Madrid, Widzew Lodz ve Steaua Bucharest'in yer aldığı gruptan çıktıktan sonra son sekizde Auxerre'i toplamda 4-1'le geçerek Manchester United ile yarı final eşleşmesi ayarladı.
Artık daha önce hiç olmadıkları kadar ileri gitmişlerdi ve potansiyellerinin farkına varmaya başlıyorlardı. Rene Tretschok, Alex Ferguson'ın takımına karşı oynanacak ilk maç öncesindeki soyunma odası atmosferini anlatırken, "Ürkütücü derecede sakindi" diye hatırlıyor. "Bir Bundesliga maçı öncesinde genelde biraz şakalaşma olurdu. Bu kez farklıydı. Her şeyin tehlikede olduğu hissediliyordu. Daha önce neler yaşamış olursa olsun her oyuncu tamamen odaklanmıştı."
Tretschok'un Westfalenstadion'da Manchester United karşısında 1-0'lık galibiyeti getiren golünün ardından, Ricken de Old Trafford'da İngiliz devini devirdi; Moller's pasını koşu ritmini bozmadan kontrol edip Peter Schmeichel'i geçerek topu ağlara gönderdi ve finale çıkmayı garantiledi.
Avrupa şampiyonları bekliyor
Münih'te onları son şampiyon ve Avrupa'nın en güçlü takımı olarak görülen ekip bekliyordu. Lippi'nin Juventus'u, Didier Deschamps ve Zinedine Zidane'ın oyunu kontrol etme becerisini Alen Boksic, Christian Vieri ve Alessandro Del Piero'nun tehdidiyle birleştiriyordu.
Yaşlı Kadın tarafından iki kez hayalleri yıkıldıktan sonra Dortmund dirençli bir takıma dönüşmüş ve Avrupa sahnesinde gerçek bir tehdit haline gelmişti. Ancak geleneksel İtalyan devleriyle kıyaslandığında hâlâ genç bir yeni yetmeydiler.
Giovanni Trapattoni'nin attığı müthiş temellerin üzerine inşa eden Lippi, ilk yılında yurt içi dubleyle Juventus'u yeniden zirveye taşıdı ve Parma'ya karşı UEFA Kupası finalindeki sürpriz yenilginin ardından takım daha da gelişti.
Lippi'nin ikinci yılında Scudetto yarışını AC Milan'a kaybetseler de Şampiyonlar Ligi'nde yine sağlam bir görüntü verdiler; Dortmund, Rangers ve Steaua Bükreş'in yer aldığı gruba hükmettiler. Real Madrid karşısında geri dönüşle gelen galibiyetin ve Nantes'a karşı toplam skorda alınan kıl payı üstünlüğün ardından, 1996 finalinde Dortmund'un çeyrek finalde elediği Ajax ile karşılaştılar ve penaltılarla kazandılar.
Ertesi sezon Münih yolunda İtalyan ekibi sadece iki kez puan kaybetti ve Dortmund'la karşılaşana kadar Man United'ı, Fenerbahçe'yi ve Ajax'ı ikişer kez mağlup etti.
Alman ekibi durumun tamamen farkındaydı. Yıllar sonra yıldız forvet Karl-Heinz Riedle, "Bence tüm bahis şirketleri bize yüzde 1 şans vermişti, bu yüzden o açıdan bakınca bu elbette çok büyük bir andı" diye hatırladı. "Juventus'un o dönemde Zidane, Boksic ve diğerleriyle inanılmaz bir takımı vardı.
"Temelde neredeyse yenilmezlerdi."
Şunu da ekledi: Sport1'e, "O zamanlar biz orta sınıf bir arabaydık, Juventus ise bir Rolls Royce'tu... Bu da zaferi daha da inanılmaz kıldı."
Hava toplarının canavarı ve genç golcü
Hittzfeld ise endişeli değildi. Juve, Zidane, Deschamps, Vieri, Del Piero ve Boksic gibi ürkütücü bir yetenek havuzuna sahip olsa da Alman teknik adam, Peruzzi'yi kilit bir zayıf nokta olarak tespit etmişti.
"Juventus'un kalede Peruzzi ile oynadığını biliyorduk; çizgi üzerinde çok güçlü olan ama çizgisinden çıkarken o kadar güçlü olmayan bir kaleciydi," dedi UEFA'ya. "Ayrıca hava toplarında çok güçlü forvetlerimiz olduğunu da biliyorduk, özellikle de hava hakimiyeti konusunda bir canavar olan Kalle Riedle vardı, bu yüzden duran toplara özel olarak çalıştık."
Juventus maça kendinden emin başladı, ancak Dortmund ceza sahası çevresindeki alanları iyi savundu ve Hitzfeld'in değerlendirmeleri için hazırladığı anları bekledi. İtalyan ekibi topa sahip olmayı kontrol etti ama biraz savurgandı; buna karşılık Dortmund her fırsata atılmaya hazırdı.
Juventus, maçın başlarında penaltı itirazının geri çevrilmesine öfkelendi ve Vieri'nin iki savunmacının arasından sıyrılıp uzun bir pası aldıktan sonra zor bir vuruş çıkardığını gördü, ancak onun şutu yan ağlarda kaldı.
Dortmund'un ilk büyük fırsatı 29. dakikada geldi; Juventus'un kötü uzaklaştırdığı top, İskoç orta saha oyuncusu Paul Lambert'in tek dokunuşla ceza sahasının derinlerine bir orta göndermesi için kusursuz şekilde önünde kaldı. Tamamen boş kalan Riedle yükselip topu havadan kontrol etti ve çizgisinden çıkan kaleci Peruzzi'nin altından sektirerek ağlara gönderdi.
Zidane oyunu yönlendirirken Juventus rakip ceza sahası çevresinde baskısını sürdürdü ama Stefan Klos'u gerçek anlamda zorlayamadı. Yine verimli Dortmund rakibine bedel ödetti; "hava canavarı" Riedle, Moller'in kullandığı kornerde rakibinin müdahalesine rağmen topa yükselip güçlü bir kafa vuruşuyla fileleri buldu.
"Elbette o golleri attığımda içimdeki coşku çılgıncaydı," dedi.
Riedle sakatlık yaşadı ve ikinci yarıda oynayabilmesi için devre arasında iğne olması gerekti. "Münih'teki o akşamı adeta trans halinde yaşadım," diye ekledi. "Hitzfeld'in konuşmasını bile algılayamadım; sadece kendimi oyuna verdim."
Almanlar ikinci yarıya Riedle'nin dalarak vurduğu kafa şutunun auta gitmesiyle parlak bir başlangıç yapsa da Juventus, şut üstüne şutla giderek yaklaştı ve sonunda Klos'u test etmeye başladı. Devrenin ortalarında iyi bir pas organizasyonu, Boksic'in sonradan oyuna giren Del Piero'ya çıkarmasıyla sonuçlandı ve onun şık dokunuşu kaleciyi mağlup etti.
Del Piero'nun golüyle Juventus sonunda baskısının karşılığını almıştı. Dortmund'un üstünlüğü bir anda kırılgan görünmeye başladı ve Hitzfeld de buna, akşam boyunca Peruzzi'yi inceleyen ve bir şey kanıtlamaya kararlı olan oyuncuyu oyuna alarak karşılık verdi.
"Takımımız milli takım oyuncularıyla doluydu. Herkes fit olduğu için zaten yedek kulübesinde olacağımı tahmin ediyordum," diye hatırladı ve daha sonra şunları ekledi: "Bu kadar uzun süre yedek kulübesinde kalmak zorunda olmama biraz sinirlenmiştim. Sonuçta Auxerre ve Manchester United'a attığım goller, finale çıkmamıza en başta yardımcı olmuştu. Hitzfeld maçtan önceki akşam bana nedenlerini açıklasa da yedek rolümden pek memnun değildim."
20 yaşındaki oyuncu, takımın en golcü ismi Stephane Chapuisat'ın yerine oyuna girdi ve saniyeler içinde Moller'in ara pasına hareketlendi. Juve savunmacısı Paolo Montero yaklaşırken orta saha oyuncusu hiç vakit kaybetmedi; topu ceza sahası dışında karşıladı ve çaresiz Peruzzi'nin üzerinden hemen aşırtma bir vuruş yaptı.
"Bu muhtemelen sadece gençlik pervasızlığıydı," diye şaka yaptı. "10 denemenin dokuzunda muhtemelen kaçırırdım. Ama Juve'ye karşı gerçekten her şey tıkır tıkır işledi."
Borussia Dortmund, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.
"Bunlar hayatta çok sık karşınıza çıkmayan anlardır," dedi Riedle, 18 yıl sonra Sport1 'e. "Dürüst olmak gerekirse, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak benim için 1990'da Dünya Kupası'nı kazanmaktan bile daha önemliydi."
zirvenin ardından
Bu zafer, bir hanedanın başlangıcından ziyade zirve noktası olduğunu kanıtladı. Hitzfeld o yaz üst göreve geçerken, yeni teknik direktör olarak Nevio Scala göreve geldi. Dortmund, bir sonraki sezonda iç sahadaki bir başka ağır performansın ardından Bundesliga'da 10. sıraya kadar geriledi.
Ancak Avrupa kupaları gurur kaynağı olmaya devam etti. Son şampiyon, Bayern Münih'i eleyerek Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi, ancak savunmaları nihai şampiyon Real Madrid tarafından sona erdirildi.
Dortmund'un finale dönmesi için 16 yıl geçmesi gerekecekti. Jurgen Klopp'un takımı, kulübü üst üste Bundesliga şampiyonluklarıyla yeniden ayağa kaldırdıktan sonra 2013'te Wembley'e ulaştı. O maçta favori Bayern'e karşı büyük bir mücadele ortaya koydular, ancak Arjen Robben'in geç gelen ustaca dokunuşuyla yıkıldılar.
Juventus daha çabuk toparlandı ve 1998'de üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi finaline çıktı, ancak tıpkı Dortmund gibi Amsterdam'da Real Madrid tarafından ezildi.
Lippi'nin Bianconeri'nin başındaki ilk dönemi, bir sonraki sezonun ortasında sona erdi ve yerine Carlo Ancelotti geldi. İtalyan teknik adam daha sonra Juventus'la iki lig şampiyonluğu daha kazanıp dördüncü Şampiyonlar Ligi finaline yükselmek, ardından da milli takımla Dünya Kupası'nı kaldırmak için geri dönmüş olsa da Münih'teki gecenin onda bir iz bıraktığı görülüyor. 2022'de kendisine 1997'deki yenilginin en büyük pişmanlığı olup olmadığı soruldu. Hiçbir şey söylemedi, sadece gülümseyerek uzaklaştı.
Münih'teki gece her iki kulüp için de önemliydi. Dortmund'un vaat ettiği yükseliş sürdürülemedi, Juventus ise Avrupa'nın elitleri arasında kalmayı başardı ancak o günden bu yana Avrupa tacını yeniden ele geçiremedi.
Ricken'e gelince, tüm oyunculuk kariyerini Dortmund'da geçirdi ve 2002'de kariyerine üçüncü Bundesliga şampiyonluğunu ekledi. 2009'da emekli olduktan sonra kulüpte perde arkasında bir görev üstlendi ve sonunda şu anki genel müdürlük görevine geldi.
Yine de başardığı onca şeye rağmen, tek kulüplü adam en çok Peruzzi ile Juventus'u küçük düşürmesiyle tanınıyor. "İnsanların zihninde bu kadar canlı şekilde yer eden bir gol atmaktan daha iyi bir şey yok" dedi. "Bazıları kariyerlerinden sonra kendilerini aldatmaya yönelik hareketlerle ya da acımasız faullerle tanımlatır. Ben ise Juve'ye attığım golle tanımlanıyorum."