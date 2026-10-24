24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Sergio Roberto GFX 1-1GOAL

“Mümkün olduğunca çok kazanmak”: Sergi Roberto'nun Barcelona ile köklü bağları var ancak LA Galaxy'nin LAFC ile karşılaşması öncelikli

Orta saha oyuncusu, memleketinin kulübünde elde ettiği büyük başarılarla her zaman anılacak, ancak Los Angeles'a taşındıktan sonra da hırsından hiçbir şey kaybetmedi.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Sergi Roberto'ya hâlâ sürekli o gol soruluyor. Bu, belki de Barcelona'nın yakın tarihindeki en parlak gündü. Neymar ortaladı, Roberto risk aldı, PSG'nin bütün savunmacıları ise yerinden kıpırdamadı. Son vuruş kusursuzdu.

    La remontada, Şampiyonlar Ligi'nde 4-0'lık dezavantajın tersine çevrilmesi, tamamlanmıştı.

    Roberto artık Los Angeles'ta yaşıyor ve LA Galaxy'de oynuyor. O anın üzerinden on yıl geçti. Ancak Barcelona'daki yoğun ilgiye kıyasla görece gözlerden uzak bir yerde, eşi ve çocuklarıyla her gün dışarı çıktığında birileri onu özçekim için durduruyor ve o golü soruyor.

    “Kesinlikle attığım en çılgın gol. Herkesin hatırladığı gol o. Zaman geçecek ama herkes o maçı hatırlamaya devam edecek,” dedi GOAL'e.

    Oysa bu, aynı oyuncunun yıllar önceki hâliydi. Roberto o zamanlar, hâlâ her hafta maçlarını izlediği memleketinin kulübünde ilk kez şans bulan La Masia'lı genç bir oyuncuydu. Bugün ise eşi, çocukları ve Amerika'da bir evi var. Zaman da kariyerler de değişiyor. Yine de Roberto, olması gereken yerin burası olduğunda ısrar ediyor.

    “Barcelona'da oynarken bile MLS'te oynamak istediğimi hep söylerdim,” dedi Roberto. “Sadece bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyordum.”

  • Sergi Roberto 2:1
    Getty Images

    Roberto, Barcelona'da kaptanlık yaptı ve ünlü İspanyol kulübünün formasıyla 400'e yakın maça çıktı.

    Bu yolculuğun bir mantığı var. Sonuçta Los Angeles, bir oyuncuyu ikna etmenin en zor olduğu yer değil. Roberto bir gün bir Major League Soccer kulübünün formasını giymek istediğini hep biliyordu; bu yüzden burası ona uygun görünüyor.

    Zamanlama da uygun. Alman teknik direktör Hansi Flick, Barcelona'ya geldiğinde kadroda köklü değişikliklere gitti. 2024'te Roberto için “Barça'nın oyuncusu değil” dedi. Roberto'nun Barcelona formasıyla 400'e yakın maça çıkmış, bir önceki sezon takım kaptanlığını yapmış ve 25 büyük kupa kazanmış olması düşünüldüğünde bu, tartışma yaratan bir ifadeydi.

    Yine de sözleri değişimin habercisiydi. Roberto, eski Barcelona takım arkadaşı Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Como'ya gitti. Takımın hızlı yükselişinde etkili oldu ve ligi dördüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasında önemli rol oynadı.

    O dönem de sona erdi. Sözleşmesi haziranda bitti ve önünde başka fırsatlar belirdi.

    “[Como'da] iki harika yıl geçirdim. Ama sözleşmem sona erdiğinde hedefim MLS'e gelmekti” dedi.

    Roberto 34 yaşındaydı ve MLS onu bekliyordu. Önce birkaç görüşme yapılması gerekiyordu. Ancak Roberto'nun uzun yıllar Barcelona'da takım arkadaşı olan Galaxy oyuncusu Riqui Puig ile arasındaki Katalan bağı, transferin gerçekleşmesini sağladı.

    Roberto, “Puig bana kulüp, lig ve şehir hakkında yalnızca harika şeyler söyledi. Burada çok mutlu olacağımı söyledi. Buraya alışmam çok kolay oldu” dedi.

    Puig, Roberto'ya yol gösterdi. Roberto ev işlerini halledene kadar birlikte yaşadılar. Burası Roberto'nun büyüdüğü yer değil. Ancak Puig'in bu lige kolayca uyum sağlaması ve 2024'te MLS Cup'ı kazanması bir şey gösteriyorsa, o da Katalanların yalnızca Güney Kaliforniya'da değil, genel olarak bu ligde de başarılı olabileceği.

    Roberto'ya göre daha basit bir neden de var: Galaxy'dekiler iyi insanlar.

    “Takımdaki oyuncular gerçekten çok iyi insanlar. Teknik direktör de öyle” diye ekledi.

  • “Bu farklı bir durum”

    imago-sport-1083179574.jpg
    Ball Raw Images

    Roberto, Galaxy'nin sezonun son bölümündeki toparlanmasında kilit rol oynadı.

    Avrupalı oyuncuların gözünde Amerikan sporları çoğu zaman efsanelerle çevrilidir.

    Buradaki kültür farklı. Burada birkaç büyük lig var, Avrupa’da ise temelde bir tane. Roberto’nun eski takım arkadaşlarından biri olan ve şu anda Orlando City’de oynayan Antoine Griezmann, uzun zamandır basketbola ilgi duyuyor. Ballon d’Or’un muhtemel favorisi Harry Kane ise NFL’de şansını denemek isteyebileceğini açıkça söyledi.

    Roberto, kültürel açıdan biraz daha mesafeliydi. Futbol dünyasındaki pek çok kişi gibi o da basketbol hakkında zaten biraz bilgi sahibiydi.

    Ancak Puig ile birlikte bir Los Angeles Rams maçına gitmek ufkunu açtı.

    “Avrupa’da NFL büyük bir spor değil. Sanırım neredeyse kimse o ligi takip etmiyor. Ama buraya geldikten sonra Rams maçına gittim ve hoşuma gitti,” dedi. Roberto artık bir taraftar olabilir. “Ligi televizyondan takip etmeye çalışıyorum. Çok taktiksel bir oyun ve bu hoşuma gidiyor,” diye konuştu Roberto.

    Roberto’nun oyunu okuma biçimiyle bir NFL oyun kurucusununki arasında bazı benzerlikler var. Uzun paslar atmıyor ya da hücumu yönetmiyor. Ama Roberto sahayı ustalıkla kontrol ediyor. Galaxy’de savunma önündeki orta saha rolüne iyi uyum sağladı ve böylece önünde oynayan, kendi bildiğini okuyan Marco Reus’un savunmada üstlenmesi gereken sorumluluklar bir anda çok azaldı.

    Ligin yoğun temposuyla da hemen yüzleşti. Roberto ilk MLS maçına 29 Ağustos’ta çıktı.

    Play-off yarışının tam ortasındaki bir kulübe geldi. Puig, sezon başında iki yıl içinde ikinci kez ön çapraz bağ ameliyatı geçirdi ve bu yıl hiç futbol oynamadı. Sahalara dönüp dönemeyeceği bile son derece belirsiz. Ancak Galaxy, onsuz da yarışta kalmayı başardı. Reus goller ve asistlerle katkı sağladı. Ocak ayında St. Louis’den transfer edilen forvet Joao Klauss, yeniden formuna ve fiziksel sağlığına kavuşarak ilk 11’de başladığı 10 maçta dokuz gol attı. Galaxy’nin son altı maçının yalnızca birini kaybettiği, çevresindeki tüm takımların ise puan kaybettiği bu iyi gidişat sayesinde Roberto, ligdeki ilk sezonunda play-off’ta oynamaya hazırlanıyor.

    “Farklı bir durum. Avrupa’dan geldiğinizde sezonun sonundasınızdır, ardından yaz tatili gelir ve sonra ligde her şeye sıfırdan başlayacağınızı düşünürsünüz. Dolayısıyla buraya sezonun ortasında gelip play-off için mücadele etmek... Play-off’a kalmak adına her maç bizim için final gibiydi,” dedi.

  • “Aklım El Trafico’da olacak”

    LA Galaxy v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    Barcelona ile Real Madrid'in La Liga'da karşı karşıya gelmesinden sadece dört saat sonra Roberto'nun LA Galaxy'si LAFC ile karşılaşacak

    Bu hafta sonunun maç programında ilginç bir ironi var. Doğu saatiyle 16.00'da Barcelona ile Real Madrid, yılın ilk Clasico maçında karşı karşıya gelecek. Beş saat sonra ise Galaxy'nin aynı şehirden yükselen rakibi LAFC ile arasındaki çetin rekabetin sahaya taşındığı El Trafico başlayacak. Peki Roberto, bu ikinci maçın öneminin farkında mıydı?

    Roberto, "MLS'i uzun yıllardır takip ettiğim için bu maçı biliyordum" dedi.

    Bu sıra dışı zamanlamanın iyi ve kötü yanları var. İyi yanı, Roberto'nun böyle maçların üstesinden gelebilecek büyük maç tecrübesine sahip olması. Bir Clasico oynamak, insanı neredeyse her şeye hazırlar.

    Roberto, "Avrupa'dan gelen oyuncular olarak bu tür maçlarda oynamayı seviyoruz. El Clásico'da defalarca oynama şansım oldu. Her oyuncunun oynamayı beklediği maç budur" dedi.

    Kötü yanı mı? Çok sevdiği Barcelona'nın yılın en önemli maçını, en azından canlı olarak izleyemeyecek. Ama kendi maçından sonra, sonuç ne olursa olsun, izlemek için zaman ayıracak.

    Roberto, "Aklım El Trafico'da olacak" diye söz verdi. "Ama kazandıktan sonra El Clasico'yu izleyebilirim."

    Belki de zamanlama tam da olması gerektiği gibidir. Roberto için Barcelona her zaman ilk sırada olacak. Skoru bilse bile her maçını canlı veya daha sonra izlemeye hâlâ zaman ayırıyor. Bu onun DNA'sında var. Ancak MLS'e transferi kesinlikle kolaya kaçmak ya da emekliye ayrılmak anlamına gelmiyor. Şimdi LA Galaxy'ye odaklanmak zorunda. Üstelik bunu gerçekten istiyor. Roberto kazanmak için burada.

    "İnsanlar, oyuncuların emekliye ayrılmak için MLS'e, ABD'ye gittiğini düşünüyor. Öyle değil. Bence hepimiz buraya kazanmak için geliyoruz. Daha büyük oyuncuların buraya gelmesiyle lig daha rekabetçi hâle geliyor ve ben kazanmak istiyorum" diye ekledi.

    Üstelik 25 kupa, 400 maç ve o golden sonra Roberto'nun kendine güvenmesine itiraz etmek zor.

    "Burada kaç yıl oynayacağımı bilmiyorum ama umarım olabildiğince çok kez kazanırız" dedi.