Sergi Roberto'ya hâlâ sürekli o gol soruluyor. Bu, belki de Barcelona'nın yakın tarihindeki en parlak gündü. Neymar ortaladı, Roberto risk aldı, PSG'nin bütün savunmacıları ise yerinden kıpırdamadı. Son vuruş kusursuzdu.

La remontada, Şampiyonlar Ligi'nde 4-0'lık dezavantajın tersine çevrilmesi, tamamlanmıştı.

Roberto artık Los Angeles'ta yaşıyor ve LA Galaxy'de oynuyor. O anın üzerinden on yıl geçti. Ancak Barcelona'daki yoğun ilgiye kıyasla görece gözlerden uzak bir yerde, eşi ve çocuklarıyla her gün dışarı çıktığında birileri onu özçekim için durduruyor ve o golü soruyor.

“Kesinlikle attığım en çılgın gol. Herkesin hatırladığı gol o. Zaman geçecek ama herkes o maçı hatırlamaya devam edecek,” dedi GOAL'e.

Oysa bu, aynı oyuncunun yıllar önceki hâliydi. Roberto o zamanlar, hâlâ her hafta maçlarını izlediği memleketinin kulübünde ilk kez şans bulan La Masia'lı genç bir oyuncuydu. Bugün ise eşi, çocukları ve Amerika'da bir evi var. Zaman da kariyerler de değişiyor. Yine de Roberto, olması gereken yerin burası olduğunda ısrar ediyor.

“Barcelona'da oynarken bile MLS'te oynamak istediğimi hep söylerdim,” dedi Roberto. “Sadece bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyordum.”