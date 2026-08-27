Nashville SC - Nashville için bundan daha iyi olabilir miydi? Bu sezon öncesinde işlerini hallettiler, manşeti çeken hamle Cristian Espinoza transferi oldu ve tam kapasiteyle ilerliyorlar. Sam Surridge'in bir sakatlık yaşaması halinde ne olacağına dair bazı doğal endişeler var, ancak Warren Madrigal yedek santrfor olarak katkı verdi.

FC Cincinnati (Kevin Denkey kaldığı sürece) - Bir süre Cincinnati için durum pamuk ipliğine bağlıydı. Denkey'e yönelik yurt dışı ilgisi iyi belgelenmiş durumda ve bu kış ayrılması büyük bir sürpriz olmaz. Ayrıca ellerinde premium kadro yeri de yok ve ivmelenmeye hazır görünüyorlar.

San Jose Earthquakes- San Jose, St. Louis CITY'den Eduard Lowen'i alarak orta sahadaki bir boşluğu doldurdu. Burada hâlâ bazı kusurlar var, San Jose çok fazla açık veriyor. Ancak Lowen'in biraz kontrol katması, Niko Tsakiris'in bildiğini yapması ve Timo Werner'in kanatta olmasıyla San Jose iyi durumda.

Chicago Fire - Chicago için biraz alma verme durumu vardı. Robert Lewandowski'yi aldılar ama Leon Goretzka transferini bitiremediler. Defansif orta saha oyuncusu Anzor Mekvabishvili ile güçlü bağlantılar var. Ancak bu, oyunun kaderini değiştirecek bir hamle değil, tatlandırıcı olurdu.

Houston Dynamo - Houston'dan daha iyi bir sezon öncesi geçiren oldu mu? Genelde çok tutumlu olan yönetim harcama yaptı ve sonuçlar da net şekilde görüldü; Dynamo, Batı Konferansı'nın üst sıralarına doğru ilerliyor. Marcelo Saracchi'nin sol beke gelişi onlara tecrübeli bir parça daha kazandırıyor. Burada yapılması gereken acil bir şey yok.