MLS yaz transfer seviyeleri: Robert Lewandowski Chicago Fire'ı rahat bir konuma getirirken, Casemiro kumarı Inter Miami'yi zor durumda bırakıyor
Dünya Kupası sonrası beklenen transfer hareketliliği parça parça geldi. MLS, Robert Lewandowski, Casemiro ve Antoine Griezmann'ı karşıladı, ancak birçok kişinin beklediği daha geniş çaplı yıldız transferi dalgası henüz gerçekleşmedi.
Bunun yerine transfer dönemi; akıllı hamleler, lig içi anlaşmalar ve yüksek bonservis bedelli ayrılıklarla şekillendi. Breel Embolo, Atlanta United için güçlü bir takviye. Chucky Lozano, Galaxy adına almaya değer bir risk. Sporting KC sonunda büyük harcama yaptı. Bu sırada Colorado gibi kulüpler, yurt dışına giden oyuncular için önemli bonservis bedelleri elde etmeyi sürdürdü.
Daha fazlası için hâlâ zaman var. MLS İkincil Transfer Dönemi 2 Eylül'de kapanıyor. Bir haftadan az süre kalmışken, 30 kulübün tamamı şu anda hangi durumda?
Rahat konumda
Nashville SC - Nashville için bundan daha iyi olabilir miydi? Bu sezon öncesinde işlerini hallettiler, manşeti çeken hamle Cristian Espinoza transferi oldu ve tam kapasiteyle ilerliyorlar. Sam Surridge'in bir sakatlık yaşaması halinde ne olacağına dair bazı doğal endişeler var, ancak Warren Madrigal yedek santrfor olarak katkı verdi.
FC Cincinnati (Kevin Denkey kaldığı sürece) - Bir süre Cincinnati için durum pamuk ipliğine bağlıydı. Denkey'e yönelik yurt dışı ilgisi iyi belgelenmiş durumda ve bu kış ayrılması büyük bir sürpriz olmaz. Ayrıca ellerinde premium kadro yeri de yok ve ivmelenmeye hazır görünüyorlar.
San Jose Earthquakes- San Jose, St. Louis CITY'den Eduard Lowen'i alarak orta sahadaki bir boşluğu doldurdu. Burada hâlâ bazı kusurlar var, San Jose çok fazla açık veriyor. Ancak Lowen'in biraz kontrol katması, Niko Tsakiris'in bildiğini yapması ve Timo Werner'in kanatta olmasıyla San Jose iyi durumda.
Chicago Fire - Chicago için biraz alma verme durumu vardı. Robert Lewandowski'yi aldılar ama Leon Goretzka transferini bitiremediler. Defansif orta saha oyuncusu Anzor Mekvabishvili ile güçlü bağlantılar var. Ancak bu, oyunun kaderini değiştirecek bir hamle değil, tatlandırıcı olurdu.
Houston Dynamo - Houston'dan daha iyi bir sezon öncesi geçiren oldu mu? Genelde çok tutumlu olan yönetim harcama yaptı ve sonuçlar da net şekilde görüldü; Dynamo, Batı Konferansı'nın üst sıralarına doğru ilerliyor. Marcelo Saracchi'nin sol beke gelişi onlara tecrübeli bir parça daha kazandırıyor. Burada yapılması gereken acil bir şey yok.
Neredeyse hazır
LAFC - LAFC sanki bir parçaya daha ihtiyaç duyuyor. Teknik direktör Marc Dos Santos yönetiminde işler tam anlamıyla tıkırında gitmiyor, ancak takım hâlâ MLS Cup yarışının içinde. Yine de uluslararası kadro kontenjanı alınması, sezonun son birkaç ayında katkı verecek bir isim için piyasada olduklarını gösteriyor.
New England Revolution - Revs, Jack Harrison'ı transfer ederek ve Montreal'in ilgisine rağmen Luca Langoni'yi takımda tutarak iyi iş çıkardı. Bu yıl ciddi bir çıkış yapmak istiyorlarsa, bir stoper kesinlikle zarar vermez.
Charlotte FC - Temmuzda DP olarak imza atan Allan Saint-Maximin, yazın yaptıkları büyük transferdi. Eğlenceli bağlantı? Monaco ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir takım arayan Paul Pogba.
New York Red Bulls - Taraftarlar mutlu değil, ancak New York Red Bulls her zaman gençlere güvenmesiyle bilinen bir takım oldu ve düzenli forma şansı bulmasının önünü kesecek büyük transferler yapmaları sürpriz olur. RBNY, keyif veren ama çok gol yiyen bir takım. Bir stoper onlara fazlasıyla iyi gelir. Bunun dışında ise transfer döneminin sessiz kapanması muhtemel görünüyor.
Vancouver Whitecaps - Sebastian Berhalter'ın yerini nasıl doldurursunuz? Kolay değil, ancak Vancouver hareketliydi. Kwasi Poku, Emrick Fotsing, Sebastián Ramírez ve U22 kontenjanından alınan Aleksa Cvetković, geleceğe dönük bir yanıtı temsil ediyor. Kanıtlanmış bir oyuncu daha eklenirse, Batı Konferansı lideri güçlü bir konumda olur.
Büyük transferler gerekiyor
Colorado Rapids - Colorado, Lucas Herrington'dan büyük bir gelir elde etti; oyuncuyu kulüp rekoru olan 24 milyon dolar bonservisle Hull City'ye sattı. Buna karşılık, bildirildiğine göre İsrail milli oyuncusu Sayed Abu Farkhi'ye yatırım yaptılar ve bir kanat oyuncusu daha getirmeye istekliler. Matt Wells'in progresif sistemi için ekstra hücum kalitesine ciddi şekilde ihtiyaç var
New York City FC - Her zamanki gibi. NYCFC'nin bir yıldıza ihtiyacı var. Nico Fernandez ayrılık ihtimaliyle güçlü şekilde anılıyor ve ayrılması sürpriz olmaz. Christian Pulisic bağlantıları şimdilik azalacaktır, ancak NYCFC, Etihad Park'ta tribünleri doldurmak için bir neden arayacak.
San Diego FC - SDFC'nin kalitesi var, buna şüphe yok, ancak topla biraz fazla ince iş yapma isteği nedeniyle ciddi şekilde sıkıntı yaşadılar. Ellerinde açık bir DP kontenjanı yok, ancak iddialı bir sahiplik yapısına sahipler. Büyük bir transfer fena olmaz.
LA Galaxy - Galaxy en azından harekete geçti. Chucky Lozano'yu kiralık olarak kadroya kattıktan sonra, transfer döneminin son bölümündeki hamlelerle Sergi Roberto ve Kyogo Furuhashi'yi de eklediler. Bu üçlünün Gabriel Pec'in üretkenliğinin yerini alıp LA'in ligde hâlâ üst üste iki maç kazanamadığı bir sezonu kurtarıp kurtaramayacağı ise başka bir soru.
FC Dallas - Bir 10 numaraya ihtiyaçları var. Hem de çok. Aslında konu bundan ibaret.
Tehlike çanları çalıyor
St. Louis CITY - St. Louis'un mevcut galibiyet serisindeki en büyük ironi, yetenek kaybetmeye devam etmeleri. Marcel Hartel ile Lowen'in aynı transfer döneminde, onların yerini dolduracak önemli takviyeler yapılmadan ayrılması gerçekten can yakıyor.
Portland Timbers - Kevin Kelsy için gelen 13 milyon dolarlık teklif reddedilemeyecek kadar iyiydi. Dört 22 yaş altı oyuncu için yerleri var, bu güzel, ancak bu aşamada ciddi herhangi bir hamle yapmaları büyük bir sürpriz olur.
Seattle Sounders - Dejan Joveljić'in transferi harika bir işti. Ancak burada merkez orta sahadan iki kanat pozisyonuna kadar başka pek çok sorun var. Teknik direktör Brian Schmetzer, kadrosunu etkisi altına alan sakatlık problemlerinden şikâyet etti ve bunlardan fazlasıyla var.
Inter Miami - Nereden başlamalı? Inter Miami, Casemiro'yu kadrosuna katarak hata yaptı. Burada ele alınmayan başka birçok eksik var; bunların başında merkez orta saha ve sol bek geliyor. Kötü haber mi? Harcayacak paraları yok.
Real Salt Lake - Zavier Gozo'nun yerini doldurmaya çalışın. Kanat oyuncusu, sezon boyunca RSL için muazzamdı ve zorlanan hücumu adeta sırtladı. Onsuz fikirden yoksun görünüyorlar. Bu sezon yalnızca sekiz gol katkısı yapan Diego Luna'nın formu konusunda da ciddi endişeler var.
İşleri tersine çevirmek
Sporting KC - David Lee, sen tam bir delisin. Genel menajer geçen kış bir yeniden yapılanma sözü vermişti ve bunu biraz gecikmeli de olsa yerine getirdi. Sporting, Brezilyalı kanat oyuncusu André Luiz'i bonuslarla birlikte 18 milyon doların üzerinde olduğu bildirilen bir bedelle transfer ederek kulüp transfer rekorunu kırdı, Moisés Mosquera'yı kadrosuna kattı ve ardından Owen Wolff'u Austin'den aldı. Dejan Joveljić'in satılması can yakıyor, ancak bu aynı zamanda bir DP kontenjanı daha açtı ve konuşulanlara göre SKC'nin işi henüz bitmedi. Bizi izlemeye devam edin.
Atlanta United - Breel Embolo, zorlanan Emmanuel Latte Lath için iyi bir alternatif. Bu arada üst üste alınan üç galibiyetlik derli toplu seri, onları bir şekilde yeniden play-off yarışının içine soktu.
Philadelphia Union - Yeni teknik direktör etkisi gerçek. Ryan Richter, temelde elindeki ilginç oyuncu grubuna futbol oynatıyor. Kai Wagner'in dönüşü de çok büyük. Mark McKenzie'nin kışa kadar gelmeyecek olması ise üzücü. Aksi halde bu takım gerçekten iş yapabilir.
Orlando City - Griezmann ve Daryl Dike. Bazen ihtiyacınız olan tek şey budur.
Minnesota United - Maurice Malone, hücum yükünün bir kısmını hafifletebilir. Buna gerçekten çok ihtiyaçları var. Batı Konferansı'nda Minnesota United'dan daha az gol atan sadece üç takım var.
Umutsuzca umut arıyor
Austin FC - Evet, kadro temizliği dönemine geldik. Austin, teknik direktörü ve CSO'suyla yollarını ayırdı. Wolff, Jayden Nelson ve CJ Fodrey ile de vedalaştılar. Austin'de gençlik hareketi tam anlamıyla devrede ve kulüp sezonu bu şekilde tamamlamaktan memnun görünüyor.
Columbus Crew - Kulübü tanımlayan bir teknik direktörü kaybetmek, 9 numarasının ön çapraz bağını koparması ve ardından Max Arfsten'in transfer olması Columbus'ta büyük boşluklar yarattı. Ancak Crew buna karşılık verdi; yaklaşık 7 milyon dolar bonservis bedeliyle Brais Méndez'i kadrosuna kattı, Gonzalo Tapia'yı kiralık olarak aldı ve Eric Bailly ile Josef Martínez'i getirdi. Bu, Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alan bir takımı kurtarmaya yetmeyebilir, ancak göstermelik bir karşılıktan çok daha fazlası.
Toronto FC - Toronto teknik olarak hâlâ play-off yarışının içinde, ancak burada heyecan verici çok fazla şey yok. Josh Sargent şu ana kadar beklentileri karşılayamadı ve Niklas Dorsch da sakatlanmadan önce yalnızca üç maç oynayabildi.
D.C. United - Bu beklenebilirdi. Tai Baribo çift haneli gol sayısına ulaştı ve DC, geçen yılki kadar kötü olacak bir takım değil. Ancak Jacob Murrell'in ayrılmasına izin verdikten sonra hücumda daha fazla desteğe ihtiyaçları var. Bir merkez orta saha da burada öncelik olmalı. Ama saymakla bitmeyecek kadar çok sorun var.
CF Montréal - Alexis Sánchez biraz hareketlilik getirmeli, Dani Pereira ve Brayan Ceballos da ihtiyaç duyulan MLS tecrübesini ekliyor. Prince Owusu da sessiz sedasız iyi bir performans gösterdi. Yine de Montréal Doğu Konferansı'nda 14. sırada yer alıyor ve ligin en düşük üçüncü maaş bütçesine sahip olması hâlâ kendini gösteriyor.