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FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

MLS’ten öne çıkanlar: Lionel Messi klasını gösterdi, Seattle Sounders gerçekten geri döndü ve Charlotte FC play-off’larda rakiplerinin kâbusu olacak

Messi, Miami’yi yeniden galibiyetle buluşturdu; Toronto FC de Kanada’da hâlâ hayat olduğunu gösterdi.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Messi'nin hafta ortasında Arjantin millî takımı kariyerini noktaladıktan sonra futbolu tamamen bırakacağını gerçekten kim düşündü? Hayır, böyle bir şey zaten olmayacaktı. Tüm zamanların en iyisi olarak anılan Messi'nin kariyeri artık kesinlikle son günlerinde olsa da o, hâlâ bu ligin en iyi oyuncusu. Benin'e karşı oynanan, duygusal anlara sahne olan Arjantin'e veda hazırlık maçının üzerinden dört gün bile geçmeden bunu kanıtladı. İki gol attı, iki golde daha pay sahibi oldu ve Inter Miami sonunda MLS'de yeniden galibiyetle tanıştı.

    Diğer yandan, play-off tablosu netleşiyor. Kötü takımlar bu aşamada gerçekten kötü oynuyor. İyi takımların iyi olduğuysa açık. Seattle Sounders ile New England Revolution arasındaki maç gibi farklı konferanslardan takımları karşı karşıya getiren bazı ilgi çekici eşleşmeler de bu ligde tahminde bulunmanın ne kadar zor olduğunu gösterdi.

    Bir de ilginç bir varsayım var. Evet, Sporting KC, MLS'in en kötü takımı. Peki ya geldiğinden beri maç başına birden fazla gol ortalaması tutturan Andre Luiz, diyelim ki bir ay önce transfer edilseydi takım şimdi nerede olurdu? Düşündürücü... GOAL cumartesi akşamı oynanan heyecan dolu MLS maçlarının öne çıkan tüm hikâyelerini ele alıyor.

  • Toronto FC sihir yaratıyor

    Toronto FC v CF Montreal
    Getty Images Sport

    Djordje Mihailovic, Toronto'nun Montreal karşısında galibiyeti getiren golünü attı.

    Özellikle doğuda, Kanada'daki MLS takımlarına pek dikkat etmediyseniz sizi kimse suçlayamaz. Vancouver, Batı'da beklendiği gibi derli toplu bir görüntü sergiledi ve taşınma söylentileri bir yana, kendi konferansını kazanmanın favorisi. Geriye Toronto ve Montreal kalıyor. Burada asıl dikkat çeken takım Toronto; çünkü kulüp, belirgin bir yol haritası olmadan büyük harcamalar yapmayı sürdürüyor. Nitekim bu yıl Toronto, istikrardan çok belli anlarda öne çıkan bir takım oldu. İki ekip arasında oynanan, adı da hayli hoş olan “Canadian Clasique” adlı derbi sayılabilecek karşılaşmada ise o anları daha iyi değerlendiren taraf Toronto'ydu.

    92. dakikaya kadar geride olan Robin Fraser'ın takımı, ikinci yarının uzatma dakikalarında canlandı. Lewis Morgan, arka direkte şık bir voleyle ilk golü attı. Bu sezon sakatlık nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Djordje Mihailovic ise ikinci golü kaydederek ev sahibi taraftarları coşturdu. Toronto'nun bu tür anlara daha çok ihtiyacı var.

  • Inter Miami ivmesini koruyor

    Inter Miami CF v D.C. United
    Getty Images Sport

    Suarez, sürpriz bir yıllık sözleşme uzatmasına imza atmasına rağmen Inter Miami'de goller atmaya ve asistler yapmaya devam ediyor.

    İlk soru şu: Luis Suarez bunu bilerek mi yaptı?

    İkinci soru ise şu: Kimin umurunda?

    Suarez, geçen kış kulüple sözleşmesini bir yıl uzatarak birçok kişiyi şaşırtmasına rağmen Inter Miami için gol atmaya devam ediyor. Hatta MLS'deki en iyi sezonunu geçiriyor. İki gol atıp bir golün asistini yaparken Inter Miami de ligde nihayet yeniden galibiyetle tanıştı. Kily Gonzalez'in takımını sahaya çıkarma biçimi, en azından taktik açıdan, Miami'nin önceki teknik direktörlerinin tercih ettiği düzenden pek farklı değil. Oyun hâlâ bir bakıma topu Messi'ye verip ne olacağını görmeye dayanıyor. Ancak Suarez de golleri sıralıyor. D.C. United karşısında alınan etkileyici galibiyet, bu takımın neler başarabileceğini gösterdi.

  • Kırmızı Boğalar canlanıyor

    Red Bull New York v San Diego FC
    Getty Images Sport

    New York Red Bulls, sezon boyunca istikrarsız bir performans sergiledi ancak kendisi kadar dağınık bir görüntü çizen San Diego karşısında önemli bir galibiyet aldı.

    Tutarsızlık için New York Red Bulls'a bakın.

    Michael Bradley döneminin ilk yılının biraz öngörülemez geçeceği belliydi. Profesyonel düzeyde teknik direktörlük deneyimi henüz sınırlı olan genç bir çalıştırıcıdan söz ediyoruz. Kötü sonuçlar kaçınılmazdı. Ancak Red Bulls'un ortaya koyduğu tabloyu anlamak pek kolay değil.

    Yeni, yenilikçi ve hücum odaklı teknik direktörünün yönetiminde Red Bulls, maç başına atılan gol sıralamasında 21'inci, yenilen gol sıralamasında ise 22'nci. Bunu anlamlandırmaya çalışmak kolay değil. San Diego karşısında ilk 27 dakikada üç gol attılar. Ardından kalan yaklaşık bir saat boyunca işleri oldukça sallantıda göründü. Cedric Bakambu, 60. dakikadan sonra farkı bire indirdi. Ancak Red Bulls bir şekilde üstünlüğünü korudu. Bu, pek de sözde “Bradley futbolu”na benzemiyordu. Yine de çok ihtiyaç duydukları bir galibiyetti.


  • Seattle üst üste dördüncü galibiyetini aldı

    Seattle Sounders FC v Chicago Fire FC
    Getty Images Sport

    Dejan Joveljic attığı golle Seattle'a bir kritik galibiyet daha kazandırdı.

    Birkaç ay önce Seattle'da her şey karanlık görünüyordu. Teknik direktör Brian Schmetzer, basın toplantılarında MLS Next Pro'dan çağırdığı oyuncuların yeterince iyi olmadığını söylüyordu. Sakatlıklar peş peşe geliyor, takım tarihinde görülmemiş 13 maçlık bir galibiyet hasreti yaşıyordu. Play-off'a kalamadan tamamlanacak bir sezon gibi düşünülemez bir ihtimal beliriyordu.

    Şimdiyse o endişeler geride kaldı. Sounders biraz para harcadı, evet. Ama daha önemlisi, herkes yeniden sağlığına kavuştu. Sonuçlar ortada. Cumartesi akşamı gerçekten çok güçlü bir New England Revolution'la karşılaştılar ve sezon ortasında kadroya katılan Dejan Joveljic'in harika golüyle zorlu mücadeleden üç puanla ayrıldılar. Artık play-off'larda bildikleri oyunu sergilemeye hazır görünüyorlar. Orada kimse onlarla karşılaşmak istemeyecek.

  • Charlotte, Dallas karşısında işi son ana bıraktı

    Charlotte FC v FC Dallas
    Getty Images Sport

    Allen Saint-Maximin müthiş bir performans sergilerken Charlotte, geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı.

    Yaklaşık 70 dakika geride kaldığında Charlotte için umutlar tükenmiş gibiydi. Bank of America Stadium'da futbol için berbat bir geceydi. Koşullar kötüydü, tribünler seyrekti. Charlotte'un Doğu'nun zirvesine yaklaşmak için taraftarlarının olumlu enerjisine ihtiyacı var. Güçlü Dallas karşısındaki bu gece ise daha çok maçın yağmur nedeniyle ertelenmesine uygun görünüyordu. Dallas da iki gol atarak üzerine düşeni yaptı ve pek gol yiyecek gibi de görünmedi.

    Ancak Charlotte pes etmedi. Premier League'in deneyimli orta saha oyuncusu Abdoulaye Doucoure'u transfer ettiğini açıkladığı gün farkı yaratan isim, İngiltere'nin en üst liginde daha önce oynamış bir başka oyuncu oldu. Evet, son bölümde attığı iki golle övgüyü Idan Toklomati alacak. Ancak bu gollerden birinin asistini yapan ve gece boyunca Dallas savunmasını zorlayan isim, süratli Fransız kanat oyuncusu Allen Saint-Maximin'di. Play-off'lar bugün başlasaydı (başlamıyor), Charlotte iç saha avantajına sahip olacaktı. Bu da iyi iş çıkardığını gösteriyor.