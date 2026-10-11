Messi'nin hafta ortasında Arjantin millî takımı kariyerini noktaladıktan sonra futbolu tamamen bırakacağını gerçekten kim düşündü? Hayır, böyle bir şey zaten olmayacaktı. Tüm zamanların en iyisi olarak anılan Messi'nin kariyeri artık kesinlikle son günlerinde olsa da o, hâlâ bu ligin en iyi oyuncusu. Benin'e karşı oynanan, duygusal anlara sahne olan Arjantin'e veda hazırlık maçının üzerinden dört gün bile geçmeden bunu kanıtladı. İki gol attı, iki golde daha pay sahibi oldu ve Inter Miami sonunda MLS'de yeniden galibiyetle tanıştı.

Diğer yandan, play-off tablosu netleşiyor. Kötü takımlar bu aşamada gerçekten kötü oynuyor. İyi takımların iyi olduğuysa açık. Seattle Sounders ile New England Revolution arasındaki maç gibi farklı konferanslardan takımları karşı karşıya getiren bazı ilgi çekici eşleşmeler de bu ligde tahminde bulunmanın ne kadar zor olduğunu gösterdi.

Bir de ilginç bir varsayım var. Evet, Sporting KC, MLS'in en kötü takımı. Peki ya geldiğinden beri maç başına birden fazla gol ortalaması tutturan Andre Luiz, diyelim ki bir ay önce transfer edilseydi takım şimdi nerede olurdu? Düşündürücü... GOAL cumartesi akşamı oynanan heyecan dolu MLS maçlarının öne çıkan tüm hikâyelerini ele alıyor.