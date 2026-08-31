MLS'te kazananlar ve kaybedenler: Lionel Messi'nin dört gollü ustalık dersi, Chucky Lozano'nun acımasız reddi ve Cavan Sullivan'ın Bradley Carnell'in haksız olduğunu kanıtlaması
Gelelim Lionel Messi denen adama. Oldukça iyi, değil mi? Arjantinlinin geleceği biraz allak bullak, özellikle de milli takımı bıraktığını açıkladıktan sonra, Miami için bu sezon tam anlamıyla kaostan ibaretti. Ama bazen ortaya çıkıp herkese ayaklarında sihir olduğunu hatırlatıyor. Bu da güzel bir şey. Cumartesi gecesi Miami adına nesilde bir görülecek bir performans sergiledi. Sonra da gidip Arjantin milli takımını bıraktı. Ne tuhaf bir spor bu.
Ama onun gerçekten olağanüstü patlaması hafta sonunun tek hikâyesi değildi. MLS sezonunun ilginç bir dönemindeyiz. Temelde transfer dönemi, yeni oyuncu almaya çalışmak kadar en iyi oyuncularını elde tutmakla da ilgili. Buna örnek olarak Houston'ın, reddedilemeyecek kadar fazla bir para karşılığında Jack McGlynn'i İngiltere'ye göndermesi verilebilir. Bu da futbolun bazen biraz geri planda kalması anlamına geliyor. Bu ligde tamamen dokunulmaz olan çok az oyuncu var. Avrupa, en iyileri çağırırken mesele eylül sonuna kadar topluca nefesi tutmak, ardından da tamamen odaklanmak.
Bu yüzden büyük isimler için böylesine iyi bir hafta sonu olması da komik. Messi, Sam Surridge, Carles Gil; hepsi müthiş performanslar ortaya koydu. GOAL MLS'te hafta sonunun kazananları ve kaybedenlerine göz atıyor...
KAZANAN: Lionel Messi
Normalde burada biraz çeşitliliğin zamanı gelmiş olurdu. Belki daha niş bir konuya yer vardır ya da normalde görmezden geleceğiniz, play-off hattının kıyısındaki iki takım arasında geçen o çılgın, MLS After Dark tarzı rastgele 3-3 beraberliğe bakılabilirdi. Elbette bunların bir kısmı sonra gelecek. Ama bu yazıya Messi dışında biriyle başlamak, gazetecilik açısından bir tür görev ihmali olurdu.
Basitçe söylemek gerekirse: dört gol, bir asist, yaratılan altı pozisyon, yaratılan üç net gol fırsatı, iki frikik. Ve üstüne üstlük savunmaya tam olarak SIFIR katkı. Miami 7-1 kazandı. Bu, kariyerinin son dönemindeki Messi'nin en keyif veren hâli. Miami, zaten oldukça vahim olan averajının da gösterdiğinden daha kötü savunma yapan zayıf bir takımla karşı karşıyaydı. Messi'nin hareket alanı ve zamanı vardı. Dört gol beş ya da altı da olabilirdi. Ve tüm bunları o kadar, o kadar kolay gösterdi ki. Miami'nin sezonuyla ilgili burada sorulması gereken daha büyük, daha temel sorular var. Takımın genel dengesi belirsizliğini koruyor. Transfer dönemi kapanmadan büyük hamleler yapmak için fazla alan yok. Muhtemelen göreceğiniz Miami bu.
Mevcut form durumuna bakılırsa Miami, bu sezon MLS Cup'ı kazanacak kadar iyi değil. Ama ortalıkta GOAT edasıyla dolaşan Messi varken çok eğlenceli işler yapacaklar.
KAYBEDEN: Houston Dynamo
Bu, sahadaki performansa yönelik bir eleştiri değil. Houston, San Jose Earthquakes karşısında en iyi halinde değildi ve Bruce Arena'nın ekibine karşı 0-0'lık beraberliğin ötesinde bir sonuç alabilmek için ihtiyaç duyduğu Guilherme büyüsünü de tam olarak bulamadı. Ancak hafta sonundan geriye asıl can sıkan şey, gönderdikleri oyuncu oldu.
Takımın ipeksi oyun kurucusu ve ileri istatistiklerde pas oyunuyla öne çıkan orta saha oyuncusu Jack McGlynn, 6 milyon doların biraz altında bir bedelle Stoke City'ye satıldı. Bunun iki nedenle kötü bir gelişme olduğu söylenebilir. İlki, McGlynn'in MLS'te izlemesi en keyifli oyunculardan biri olması; böylesine zarif bir sol ayağa sahipken savunma istatistiklerinin de bu kadar kötü olması. Bu zıtlıkta ayrı bir güzellik var. İkincisi ve belki de daha önemlisi ise Houston'ın, onun 90 dakikada yarattığı 3,08 gol pozisyonunu takım içinde karşılayabilecek kimseye gerçekten sahip olmaması.
Evet, MLS bir oyuncu satış ligi. Evet, bu makul bir bonservis bedeli. Ama Houston Batı Konferansı'nda ikinci sırada. Böyle bir dönemde kilit bir parçayı kaybetmek, açık ve net şekilde can yakıyor.
KAZANAN: Sam Surridge
Sam Surridge, İngiltere Midlands'ın Erling Haaland'a cevabı mı? Tamam, bu sorunun üzerinde çok uzun düşünmeyin. Haaland'ı kötü gösterebilir. Daha ciddi bir noktaya gelirsek, Surridge tam da en iyi MLS forveti türü: daha iyi bir ligde tutunamamış ama gol atan iri bir adam.
Surridge elit bir bitirici, ancak diğer pek çok konuda ancak idare eder düzeyde. Nashville fazlalıkları budayıp İngiliz oyuncunun sadece gol atmasına izin veriyor. 90 dakikada ortalama 28 kez topla buluşuyor ve bu da onu MLS'teki tüm forvetler arasında 19. persentile yerleştiriyor. Ancak 90 dakikada 0,99 gol ortalaması 97. persentilde. Bu harika bir şey.
Bunların hepsi güzel. Ama Surridge'i gerçekten anlamak için cumartesi günü Cincinnati'yi 4-0 dağıttıkları maçta attığı şu kafa golünü izlemelisiniz:
İşte TAM bir santrfor.
KAYBEDEN: Chucky Lozano VE Mikey Varas
San Diego FC adına övgüye değer olan şey, Chuky Lozano ile Mikey Varas arasında tam olarak ne yaşandığını hâlâ gerçekten bilmiyor olmamız. Geçen sezon ikili arasında bir tür anlaşmazlık yaşandı ve Ekim 2025'te soyunma odasında bir tartışma çıktığı bildirildi. San Diego daha sonra Lozano'nun 2026 sezonunda hiçbir şekilde forma giymeyeceğini net biçimde ortaya koydu. Bu durum, onun ev sahibi olduğu bir Dünya Kupası'nda yer almasına mal olmuş olabilir.
Ardından akıllıca olanı yaptılar ve onu LA Galaxy'ye kiraladılar. Lozano'nun sözleşmesinde takas edilmeme maddesi bulunuyor, bu da şüphesiz SDFC'nin yapmak istediği hamleleri etkilemiş olabilir. Oldukça ilginç bir şekilde, LA ile SDFC cumartesi gecesi karşı karşıya geldi. Lozano ilk 11'de başladı, gol attı, golünü kutladı ve ardından gelen 30 dakikada hareket eden her şeye tekme atmaya çalıştı. Son dakikalarda Anders Dreyer'e birkaç kez sert girmesine rağmen oyundan atılmaması küçük çaplı bir mucizeydi.
Ve sonra maçın ardından Varas, Lozano'nun yanına el sıkışmak için gitti. Meksikalı oyuncu onu görmezden geldi ve yürüyüp uzaklaştı.
Bu da iki adam arasında açıkça hiçbir sıcaklık kalmadığını gösteriyor.
KAZANAN: Carles Gil
İşte bu tam olarak, değil mi?
Gil, mümkün olan en iyi anlamda, sadece bir MLS oyun kurucusu olarak biliniyor. Sahada süzülen, futbol topuyla eğlenceli işler yapan ve bu oyunu fazlasıyla kolay gösteren ufak tefek bir İspanyol. Bu yıl rakamları inanılmaz seviyede olmadı; 22 ilk 11 başlangıcında sekiz gol ve dört asist. Ancak bunun ana nedeni, yeni teknik direktör Marko Mitrovic'in eski Deportivo oyuncusunu oyun kurulumunda biraz daha derinde kullanması. Gil'in zaman zaman daha merkezi bir santrforun hemen arkasında görev yaptığı da oldu. Burada ise İspanyol usulü bir Luka Modric performansı sergiliyor; şık dokunuşlar, bolca kat edilen mesafe ve 90 dakika başına yaklaşık üç yaratılan fırsat.
Pazar günü yaptığı gol ve asist, onun ne kadar özel bir oyuncu olduğunu sadece bir kez daha hatırlattı.
HAYAL KIRIKLIĞI: Bradley Carnell
Biraz gereksiz bir sapma mı? Belki. Mesele şu ki Carnell artık dikkat çekici derecede fazla temkinli bir teknik direktör gibi görünüyor. Kesinlikle kötü bir teknik adam değil. Carnell, 2023'te lige yeni katılan St. Louis CITY'yi Batı Konferansı'nın zirvesine taşıdı ve bunu 2025'te Philly ile Supporters' Shield'ı kazanarak takip etti. Yöntemleri geçen yıl Union için kusursuz şekilde işledi. Takım disiplinliydi, tecrübeliydi ve gerçekten ama gerçekten yenmesi çok zordu.
Yönetim, sezon arasında onun elindeki kaynakları azalttı. Philly gerçekten iddialı şekilde yarışmaktan bir iki parça uzakta görünüyordu. Bunun yerine kadro daha da kötüleşti.
Muhtemelen fikir, Carnell'in gençlere şans vermesiydi. Ancak o, Union akademisine yönelmeye direndi ve daha zayıf bir takımla aynı yaklaşımı kullanmaya çalıştı. Bir teknik direktörün işini kaybettiğini görmek hiçbir zaman hoş değil, ancak Doğu Konferansı'nda 15'inciliğe kadar gerileyen Philly'nin fazla seçeneği yoktu. Kulüp içinden terfi ettirilen yeni teknik direktör Ryan Richter ise el frenini indirdi.
Hamlelerinin başında ne geliyor? Cavan Sullivan'ın oynamasına izin vermesi. Ve evet, Sullivan son altı maçında altı gol katkısıyla harikaydı. Ancak Neil Pierre de savunmada öne çıktı. New York Red Bulls karşısında Philly, akademiden yetişen üç oyuncuyla maça başladı ve dördüncü bir oyuncuyu da kulübeden oyuna soktu. Maçı 3-1 kazandılar. İşte şimdi bu gerçek bir gençlik hareketi.