Gelelim Lionel Messi denen adama. Oldukça iyi, değil mi? Arjantinlinin geleceği biraz allak bullak, özellikle de milli takımı bıraktığını açıkladıktan sonra, Miami için bu sezon tam anlamıyla kaostan ibaretti. Ama bazen ortaya çıkıp herkese ayaklarında sihir olduğunu hatırlatıyor. Bu da güzel bir şey. Cumartesi gecesi Miami adına nesilde bir görülecek bir performans sergiledi. Sonra da gidip Arjantin milli takımını bıraktı. Ne tuhaf bir spor bu.

Ama onun gerçekten olağanüstü patlaması hafta sonunun tek hikâyesi değildi. MLS sezonunun ilginç bir dönemindeyiz. Temelde transfer dönemi, yeni oyuncu almaya çalışmak kadar en iyi oyuncularını elde tutmakla da ilgili. Buna örnek olarak Houston'ın, reddedilemeyecek kadar fazla bir para karşılığında Jack McGlynn'i İngiltere'ye göndermesi verilebilir. Bu da futbolun bazen biraz geri planda kalması anlamına geliyor. Bu ligde tamamen dokunulmaz olan çok az oyuncu var. Avrupa, en iyileri çağırırken mesele eylül sonuna kadar topluca nefesi tutmak, ardından da tamamen odaklanmak.

Bu yüzden büyük isimler için böylesine iyi bir hafta sonu olması da komik. Messi, Sam Surridge, Carles Gil; hepsi müthiş performanslar ortaya koydu. GOAL MLS'te hafta sonunun kazananları ve kaybedenlerine göz atıyor...