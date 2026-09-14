MLS'te kazananlar ve kaybedenler: Cavan Sullivan için USMNT heyecanı büyüyor, St. Louis City SC'nin yönetimi doğru adımı atıyor ve Chicago Fire, Hugo Cuypers'ı arıyor mu?
Şu Cavan Sullivan var ya? Ondan şüphe etmeyin demiştik. Birkaç ay önce, Manchester City'ye transferine doğru saat işlerken kulübeden bile zor kalkıyordu. Şimdi ise görünüşe bakılırsa, eylül bitmeden USMNT'yi zafere taşıyacak harika çocuk o. Bu spor abartılı tepkilere gerçekten bayılıyor. Yine de, Amerika'nın Lionel Messi'ye cevabı mı? Bunun sadece bir kısmında şaka yapıyoruz.
Gerçek dünyaya dönersek, MLS yine büyüleyici bir hafta sonu sundu. Inter Miami, hâlâ bir yandan dünyanın en iyileri gibi oynayıp bir yandan sıradanın altına inebilen bir takım ve çoğu zaman bu iki hâl arasında 10 dakikalık bölümlerle gidip geliyor. Florida'nın başka bir noktasında ise Antoine Griezmann, kazanmayı çok daha basit göstermeye başladı: Üst üste beşinci maçında da gol attı ve art arda üçüncü kez galibiyet golünü kaydetti; Orlando City de Toronto FC'yi 3-0'la rahat geçti.
Bir de Rüzgârlı Şehir'deki drama var; burada Robert Lewandowski şu rahatsız edici sorunun odağı hâline geldi: Büyük bir golcü somehow takımını daha kötü hâle getirebilir mi? Futbol eğlenceli değil mi?
GOAL, MLS'te hafta sonunun Kazananlar & Kaybedenler dosyasında tüm bunları ve daha fazlasını ele alıyor...
KAZANAN: Corey Wray
Birkaç hafta önce GOAL'e konuşan St. Louis CITY Sporting Direktörü Corey Wray, sakin olunması çağrısında bulundu. Birkaç gün önce St. Louis, takım tam ivme kazanmışken ilk ve ikinci en iyi orta sahasını satmıştı. Taraftarlar şaşkına dönmüştü. Ancak Wray, ne yaptığını biliyordu. Birkaç gün sonra Southampton'dan Damion Downs ve Colorado'nun kilit ismi Rafa Navarro için dikkat çekici bir çifte hamle yaptı. CITY o günden beri alev alev yanıyor ve cumartesi akşamı Minnesota United'a dört gol attı.
Wray ve St. Louis'in en parlak yeteneklerinden bazılarıyla yollarını ayırması taraftarları şaşırtmıştı. Görünen o ki kulüp yönetimi gerçekten de bir şeylerin farkındaymış.
Kaybeden: Tata Martino
Atlanta United Teknik Direktörü Tata Martino, takımının cumartesi gecesi D.C. United ile 0-0 berabere kaldığı maçla ilgili oldukça açık sözlü bir değerlendirmede bulundu:
“Açıkça iki puan kaybedildi,” dedi, sinir bozucu bir golsüz eşitliğin ardından gazetecilere.
Ve haksız da değil. Bu gerçekten çok büyüktü. Atlanta ve D.C. bu yıl ikisi de fazlasıyla zorlandı. D.C. ise belki de hiçbir zaman, wildcard ile Doğu Konferansı'nın dibindeki o tuhaf aralığın ötesine geçecek kadro derinliğine tam anlamıyla sahip olmadı. Atlanta'nın ise ham kaliteyi barındırdığı ortada, ancak parçaların bir araya gelmesi çok ama çok uzun sürdü.
Aslında son birkaç ay, Martino'nun neden bu kadar üst düzeyde teknik direktörlük yaptığını göstermesi için bir fırsat. Bu, net bir plan olmadan parça parça kurulmuş bir takım. Miguel Almiron, Breel Embolo ve Aleksey Miranchuk'tan oluşan hücum hattı, konferanstaki en ölümcül hatlardan biri.
Ancak bunun dışında elde çalışacak çok fazla şey yok. Dolayısıyla artık çözüm zamanı. Martino da bunları bulmaya çalıştı. D.C. karşısında Atlanta 20 şut çekti, bunların 14'ünü kaleyi buldu, bir kez direğe takıldı, bir başka pozisyonda da topu az farkla dışarı attı ve topu ağlara göndermek dışında hemen hemen her şeyi doğru yaptı. Takım şu anda playoff hattının yedi puan gerisinde ve sezon sonrasına kalabilmek için ciddi bir mücadele vermek zorunda kalacak.
KAZANAN: Hugo Cuypers (uzaktan)
Robert Lewandowski, Chicago'ya golleri getirdi. Asıl mesele, onun etrafında nelerin değişmesi gerektiğini bulmak.
Chicago Fire, son 12 maçında yalnızca iki kez kaybetti, Lewandowski ise MLS'teki 10 maçta altı gol attı. Burada iyi işleyen çok şey var. Ancak o, Hugo Cuypers'tan farklı bir şey sunuyor; Cuypers'ın bitmek bilmeyen koşuları, Chicago'nun önde baskı yapmasına ve rakipler hücuma çıkmadan önce onları bozmasına yardımcı oluyordu.
38 yaşındaki Lewandowski'nin aynı mesafeyi kat etmesi beklenemez. Bu da etrafındaki oyunculara baskıyı koordineli şekilde yapma ve rakiplerin değerlendirebileceği boşluklar bırakmama konusunda daha fazla sorumluluk yüklüyor. Bitiriciliği önemli bir artı; Chicago'nun şimdi bundan en iyi şekilde yararlanmak için doğru dengeyi bulması gerekiyor.
Cumartesi günkü New England'a 2-1'lik yenilgi bu zorluğu gösterdi. Chicago daha fazla topa sahip oldu ve daha çok şut çekti, ancak Revolution geride bırakılan alanları değerlendirebileceği fırsatlar buldu. Bu, santrforun üstüne yıkılacak bir konu olmaktan ziyade kolektif bir sorun. Eğer Chicago Fire'ın topa baskısı etkili olmuyorsa, savunma hattının ne zaman geri çekilmesi gerektiğini görmesi lazım.
Chicago'nun her şeyi sil baştan yapmasına gerek yok
Kaybeden: LAFC'nin MLS Cup umutları
Bu sezon başlamadan önce bu yazar, GOAL'ün amiral gemisi podcast'i The Rondo'ya çıkıp büyük bir özgüvenle LAFC'nin MLS Cup'ı kazanacağını söyleyerek hata yaptı. Evet, bu tahmin pek de iyi yaşlanmadı. O zamanlar da öyle çok kötü bir yorum değildi. Son Heung-Min ve Denis Bouanga gerçekten çok iyi futbolcular. İskeletin geri kalanı da fena görünmüyor. Bir de Batı Konferansı birazcık zayıf görünürken, LAFC'nin iyi bir seri yapabileceğine dair bir argüman vardı.
Ve bu hâlâ olabilir. Bu takım hâlâ form yakalayabilir. Ancak yeniden yapılanma sürecindeki Sporting KC'ye karşı alınan sarsıcı yenilgi, ne kadar kırılgan olabileceklerini gösterdi. Evet, Sporting KC'nin yaz dönemindeki büyük transferi Andre Luiz maç boyunca onlara zor anlar yaşattı, ki bu ligde birçok takıma da aynısını yapacaktır. Ama savunmada da çok kötüydüler ve hücumda bitiricilikten yoksundular. Şu anda LAFC sağlam bir play-off takımı gibi görünüyor. Sözde bir şampiyonluk adayı içinse bu kesinlikle yeterli değil.
KAZANAN: Cavan Sullivan (yine)
Burada daha ne söyleyebiliriz ki?
Sullivan'ın yükselişi şu açıdan tuhaf oldu: Muhtemelen hepimiz bunun geleceğini biliyorduk, ancak yarattığı etkinin boyutu tahmin edilemezdi. Zaten zayıf bir San Diego'ya karşı attığı iki gol daha ile Philly Union'ın genç oyuncusu, Dünya Kupası arasından bu yana ligde gol katkısını dokuza çıkardı. Ligde bir genç oyuncunun gol katkısı rekorunu kırma yolunda emin adımlarla ilerliyor (sayı tutanlar için, bu rekor 2013'te Diego Fagundez'in ulaştığı 20).
İyi haber mi? Bunun daha fazlası gelecek. Sullivan, Union'ın tam kapasiteyle oynamasını sağlıyor ve Man City'ye ayrılmadan önce önünde bir tam sezon daha var. Elinizdeyken tadını çıkarın.
KAYBEDEN: Batı Konferansı'nın play-off umutluları
İşte eğlenceli bir bilgi: Batı Konferansı'nda sekizinci ile 12'nci sıra arasında yer alan takımların hiçbiri bu hafta sonu kazanamadı. Sadece LA Galaxy bir puan alabildi. İstatistiksel bir tuhaflık mı? Elbette. Ama aynı zamanda, neredeyse hiç kimsenin kaçırmayı göze alamayacağı bir play-off yarışında kaçırılmış bir fırsat.
Dokuzuncu sıradaki San Diego ile 14'üncü sıradaki Seattle'ın arasında yalnızca iki puan var, ancak oynanan maç sayılarındaki eşitsizlik tabloyu karmaşıklaştırıyor. Tek bir galibiyet görünümü önemli ölçüde değiştirebilir. Tek bir yenilgi ise bir anda bu kadar çok takımın sizinle play-off potası arasına nasıl girdiğini sorgulamanıza yol açabilir.
Seattle ise en azından bir şeyler kurtardı. Paul Arriola'nın son dakikalardaki eşitlik golü, Galaxy deplasmanında 1-1'lik beraberliği getirdi ve bir diğer play-off rakibini ulaşılabilir mesafede tuttu. Sounders alt sıralara yakın kalmayı sürdürse de bu yarışın kesinlikle dışında değil.
Hal böyleyken Portland, San Diego, LA Galaxy, RSL ve Minnesota United, siz fırsatı kaçırdınız.