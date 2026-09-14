Şu Cavan Sullivan var ya? Ondan şüphe etmeyin demiştik. Birkaç ay önce, Manchester City'ye transferine doğru saat işlerken kulübeden bile zor kalkıyordu. Şimdi ise görünüşe bakılırsa, eylül bitmeden USMNT'yi zafere taşıyacak harika çocuk o. Bu spor abartılı tepkilere gerçekten bayılıyor. Yine de, Amerika'nın Lionel Messi'ye cevabı mı? Bunun sadece bir kısmında şaka yapıyoruz.

Gerçek dünyaya dönersek, MLS yine büyüleyici bir hafta sonu sundu. Inter Miami, hâlâ bir yandan dünyanın en iyileri gibi oynayıp bir yandan sıradanın altına inebilen bir takım ve çoğu zaman bu iki hâl arasında 10 dakikalık bölümlerle gidip geliyor. Florida'nın başka bir noktasında ise Antoine Griezmann, kazanmayı çok daha basit göstermeye başladı: Üst üste beşinci maçında da gol attı ve art arda üçüncü kez galibiyet golünü kaydetti; Orlando City de Toronto FC'yi 3-0'la rahat geçti.

Bir de Rüzgârlı Şehir'deki drama var; burada Robert Lewandowski şu rahatsız edici sorunun odağı hâline geldi: Büyük bir golcü somehow takımını daha kötü hâle getirebilir mi? Futbol eğlenceli değil mi?

GOAL, MLS'te hafta sonunun Kazananlar & Kaybedenler dosyasında tüm bunları ve daha fazlasını ele alıyor...